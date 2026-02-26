The OpenNET Project / Index page

Увеличение срока поддержки LTS-ядер Linux 6.18, 6.12 и 6.6

26.02.2026 08:15 (MSK)

Разработчики ядра продлили сроки сопровождения для трёх поддерживаемых LTS-веток ядра Linux. Поддержка ветки 6.18 продлена с 2 до 3 лет, 6.12 - с 2 до 4 лет, 6.6 - с 3 до 4 лет. Поддержка веток 6.1, 5.15 и 5.10 не изменилась. Для обычных выпусков ядра обновления выпускаются только до выхода следующей стабильной ветки (например, обновления для ветки 6.19 будут выпускаться до выхода 7.0). Для веток с длительным сроком поддержки изначально заявляется о двухлетней поддержке, но как правило этот срок несколько раз продлевается.

Осуществляется сопровождение longterm-веток:

  • 6.18 - до декабря 2027 2028 г.
  • 6.12 - до декабря 2026 2028 г. (используется в Debian 13, SUSE 16, Android 16 и Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 8).
  • 6.6 - до декабря 2026 2027 г. (используется в OpenWRT 24.10).
  • 6.1 - до декабря 2027 г. (используется в Debian 12).
  • 5.15 - до октября 2026 г. (используется в Ubuntu 22.04, Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 7 и OpenWRT 23.05).
  • 5.10 - до декабря 2026 г. (используется в Debian 11, Android 12 и OpenWRT 22).

Отдельно на базе ядер 4.4, 4.19, 5.10, 6.1 и 6.12 организацией Linux Foundation предоставляются ветки SLTS (Super Long Term Support), которые сопровождаются отдельно и поддерживаются 10-20 лет. Сопровождение SLTS-веток осуществляется в рамках проекта Civil Infrastructure Platform (CIP), в котором участвуют такие компании, как Toshiba, Siemens, Renesas, Bosch, Hitachi и MOXA, а также вовлечены мэйнтейнеры LTS-веток основного ядра, разработчики Debian и создатели проекта KernelCI. Ядра SLTS ориентированы на применение в технических системах гражданской инфраструктуры и в важных промышленных системах.



  • 1.1, Аноним (1), 08:48, 26/02/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 08:49, 26/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Зря.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:05, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты хочешь меня ломать?
     
     
  • 3.6, Жироватт (ok), 09:56, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он сломает тебя полностью
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:40, 26/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Android 16 -- 5.15
     
  • 1.5, Жироватт (ok), 09:46, 26/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все по плану, транш от платиновых спонсоров пришел.
    Работаем, господа
     
  • 1.7, q (ok), 09:59, 26/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в вантузе или маке бывают SLTS, которые по 10-20 лет? Или все как бы понимают, что эти ось плюшевые, и ни на что серьезное их все равно не поставишь.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:08, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Драйвера XP до сих пор пишут под новые ПК. Для себя и под заказ.
     
     
  • 3.10, Аноним (2), 10:16, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ого, где мне скачать драйвера на мой X870 чипсет или RTX 5080?
     
  • 3.11, q (ok), 10:17, 26/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но это не официальная поддержка. Это сами себе васяны поддерживают самих себя, на свой страх и риск.
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:00, 26/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    6.12 еще используется в RHEL10 и OpenWRT v25.12, который на стадии RC. Очень популярная версия.
     

