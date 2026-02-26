Увеличение срока поддержки LTS-ядер Linux 6.18, 6.12 и 6.6

Разработчики ядра продлили сроки сопровождения для трёх поддерживаемых LTS-веток ядра Linux. Поддержка ветки 6.18 продлена с 2 до 3 лет, 6.12 - с 2 до 4 лет, 6.6 - с 3 до 4 лет. Поддержка веток 6.1, 5.15 и 5.10 не изменилась. Для обычных выпусков ядра обновления выпускаются только до выхода следующей стабильной ветки (например, обновления для ветки 6.19 будут выпускаться до выхода 7.0). Для веток с длительным сроком поддержки изначально заявляется о двухлетней поддержке, но как правило этот срок несколько раз продлевается. Осуществляется сопровождение longterm-веток: 6.18 - до декабря 2027 2028 г.

2028 г. 6.12 - до декабря 2026 2028 г. (используется в Debian 13, SUSE 16, Android 16 и Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 8).

2028 г. (используется в Debian 13, SUSE 16, Android 16 и Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 8). 6.6 - до декабря 2026 2027 г. (используется в OpenWRT 24.10).

2027 г. (используется в OpenWRT 24.10). 6.1 - до декабря 2027 г. (используется в Debian 12).

5.15 - до октября 2026 г. (используется в Ubuntu 22.04, Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 7 и OpenWRT 23.05).

5.10 - до декабря 2026 г. (используется в Debian 11, Android 12 и OpenWRT 22). Отдельно на базе ядер 4.4, 4.19, 5.10, 6.1 и 6.12 организацией Linux Foundation предоставляются ветки SLTS (Super Long Term Support), которые сопровождаются отдельно и поддерживаются 10-20 лет. Сопровождение SLTS-веток осуществляется в рамках проекта Civil Infrastructure Platform (CIP), в котором участвуют такие компании, как Toshiba, Siemens, Renesas, Bosch, Hitachi и MOXA, а также вовлечены мэйнтейнеры LTS-веток основного ядра, разработчики Debian и создатели проекта KernelCI. Ядра SLTS ориентированы на применение в технических системах гражданской инфраструктуры и в важных промышленных системах.







