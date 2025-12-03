Ядро Linux 6.18 отнесено к категории выпусков с длительным сроком поддержки

Ядру Linux 6.18 присвоен статус ветки с длительным сроком поддержки. Обновления для ветки 6.18 будут выпускаться как минимум до декабря 2027 года, но не исключено, что, как и в случае с прошлыми LTS-ветками, время сопровождения будет продлено до шести лет. Для обычных выпусков ядра обновления выпускаются только до выхода следующей стабильной ветки (например, обновления для ветки 6.17 выпускались до выхода 6.18). Одновременно объявлено о завершении цикла сопровождения ветки ядра Linux 5.4, для которой опубликован финальный выпуск 5.4.302 (больше в серии 5.4.x обновления публиковаться не будут). Ветка 5.4 была сформирована в ноябре 2019 года, сопровождалась 6 лет и использовалась в Ubuntu 20.04 LTS и в Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 6. Продукты, поставляемые с ядром 5.4, рекомендуется перевести на более актуальные LTS-выпуски. Продолжается сопровождение longterm-веток: 6.12 - до декабря 2026 г. (используется в Debian 13, SUSE 16, Android 16 и Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 8).

6.6 - до декабря 2026 г. (используется в OpenWRT 24.10).

6.1 - до декабря 2027 г. (используется в Debian 12).

5.15 - до октября 2026 г. (используется в Ubuntu 22.04, Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 7 и OpenWRT 23.05).

5.10 - до декабря 2026 г. (используется в Debian 11, Android 12 и OpenWRT 22). Отдельно на базе ядер 4.4, 4.19, 5.10, 6.1 и 6.12 организацией Linux Foundation предоставляются ветки SLTS (Super Long Term Support), которые сопровождаются отдельно и поддерживаются 10-20 лет. Сопровождение SLTS-веток осуществляется в рамках проекта Civil Infrastructure Platform (CIP), в котором участвуют такие компании, как Toshiba, Siemens, Renesas, Bosch, Hitachi и MOXA, а также вовлечены мэйнтейнеры LTS-веток основного ядра, разработчики Debian и создатели проекта KernelCI. Ядра SLTS ориентированы на применение в технических системах гражданской инфраструктуры и в важных промышленных системах.





