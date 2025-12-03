The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Ядро Linux 6.18 отнесено к категории выпусков с длительным сроком поддержки

03.12.2025 21:10

Ядру Linux 6.18 присвоен статус ветки с длительным сроком поддержки. Обновления для ветки 6.18 будут выпускаться как минимум до декабря 2027 года, но не исключено, что, как и в случае с прошлыми LTS-ветками, время сопровождения будет продлено до шести лет. Для обычных выпусков ядра обновления выпускаются только до выхода следующей стабильной ветки (например, обновления для ветки 6.17 выпускались до выхода 6.18).

Одновременно объявлено о завершении цикла сопровождения ветки ядра Linux 5.4, для которой опубликован финальный выпуск 5.4.302 (больше в серии 5.4.x обновления публиковаться не будут). Ветка 5.4 была сформирована в ноябре 2019 года, сопровождалась 6 лет и использовалась в Ubuntu 20.04 LTS и в Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 6. Продукты, поставляемые с ядром 5.4, рекомендуется перевести на более актуальные LTS-выпуски.

Продолжается сопровождение longterm-веток:

  • 6.12 - до декабря 2026 г. (используется в Debian 13, SUSE 16, Android 16 и Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 8).
  • 6.6 - до декабря 2026 г. (используется в OpenWRT 24.10).
  • 6.1 - до декабря 2027 г. (используется в Debian 12).
  • 5.15 - до октября 2026 г. (используется в Ubuntu 22.04, Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 7 и OpenWRT 23.05).
  • 5.10 - до декабря 2026 г. (используется в Debian 11, Android 12 и OpenWRT 22).

Отдельно на базе ядер 4.4, 4.19, 5.10, 6.1 и 6.12 организацией Linux Foundation предоставляются ветки SLTS (Super Long Term Support), которые сопровождаются отдельно и поддерживаются 10-20 лет. Сопровождение SLTS-веток осуществляется в рамках проекта Civil Infrastructure Platform (CIP), в котором участвуют такие компании, как Toshiba, Siemens, Renesas, Bosch, Hitachi и MOXA, а также вовлечены мэйнтейнеры LTS-веток основного ядра, разработчики Debian и создатели проекта KernelCI. Ядра SLTS ориентированы на применение в технических системах гражданской инфраструктуры и в важных промышленных системах.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.kernel.org/feeds/a...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.18
  3. OpenNews: Сокращение срока поддержки LTS-ядер Linux и проблема с выгоранием сопровождающих
  4. OpenNews: Ядро Linux 6.1 будет поддерживаться 10 лет
  5. OpenNews: Ядро Linux 6.6 отнесено к категории выпусков с длительным сроком поддержки
  6. OpenNews: Ядро Linux 6.12 отнесено к категории выпусков с длительным сроком поддержки
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64369-kernel
Ключевые слова: kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:33, 03/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ща в стимдек затянут, игрушки лучше чем на винде пойдут, с ntsync то.
     
     
  • 2.4, анонимчик (?), 22:02, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Осталось только дожить до внедрения ntsync в протон.
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 22:10, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Официально он будет в вайн 11, где-то в январе. Логично, что в протон 11 он будет. Это либо лето следующего года, либо затянут до осени, как было с протон 10.
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 22:33, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ntsync уже как месяц в вайне.
     
     
  • 5.10, Аноним (10), 23:01, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И толку? Протон опирается на stable.
     
     
  • 6.11, Аноним (8), 23:03, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставь себе вантуз для игорей.
     
     
  • 7.12, Аноним (10), 23:41, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оплати мне лицензию за него, а также второй пк - поставлю.
     
  • 7.13, Аноним (13), 23:42, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно денег хочет.
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:11, 03/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забавно.
    В новости все обычные LTS ветки до декабря 2026.
    Что должно произойти в декабре?
    Они что-то знают?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:27, 03/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.9, Аноним (8), 22:46, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Низкий спрос? Мало кому в реальности нужны псевдосекурити фиксы и прочие митигейшины нереалистичных случаев.
     
  • 2.14, dannyD (?), 23:46, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Что должно произойти в декабре?

    прийдет блаженный Кариес и крета превратится в тыкву.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру