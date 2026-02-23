The OpenNET Project / Index page

Опубликован редактор документов LyX 2.5.0

23.02.2026 08:40 (MSK)

После почти двух лет разработки опубликован выпуск визуального редактора научных документов LyX 2.5.0, позволяющего создавать тексты с использованием разметки TeX/LaTeX, наглядно редактируя макет документа в WYSIWYM-представлении. Итоговый документ сохраняется в формате LaTeX, но текст может быть импортирован и экспортирован в такие форматы, как PDF, Postscript, DVI, ASCII, HTML, OpenDocument, RTF, ODF, DOC и ePub. Код проекта написан на языке C++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPL. Бинарные сборки сформированы для Windows, macOS и различных дистрибутивов Linux.

Среди изменений:

  • Добавлены дополнительные темы оформления Monochrome и Solarized, доступные в тёмном и светлом вариантах.
  • В инструментарий для работы с перекрёстными ссылками реализована поддержка подключения внешних бэкендов для управления ссылками в LaTeX, таких как zref и cleverref. Добавлена возможность создавать ссылки сразу на несколько меток или на диапазоны меток, например, на разделы 1, 2 и 3 или с 1 по 3. Добавлена возможность добавления ссылок на не связанные документы, используя пакет xr. Переработан диалог для управления перекрёстными ссылками, в котором появилась возможность выбрать назначение ссылки не только из списка существующих меток, но и из оглавления, списка иллюстраций, таблиц и других списков элементов, на которые можно ссылаться, с автоматическим созданием отсутствующих меток. Упрощён поиск меток.
  • Расширены возможности работы с цветом в интерфейсе пользователя и улучшена цветопередача при формировании документов для вывода на печать. Добавлена поддержка использования цвета в таблицах при помощи пакета colortbl, например, теперь можно выставлять разный цвет фона для ячеек, строк и столбцов, менять цвет рамок. Добавлена возможность использования всех именованных цветов, предоставляемых пакетом xcolor. В настройки документа добавлена поддержка определения собственных цветов.
  • Расширена поддержка стилей библиографии: Chicago Manual of Style, APA и MLA.
  • Добавлена поддержка табличного формата номенклатуры (nomentbl), разрешено использование дополнительных полей "единица измерения" и "примечание".
  • Значительно улучшена поддержка методов ввода для языков, в которых число символов превышает число клавиш на клавиатуре.
  • Разрешено переопределение параметров языка в настройках документа. Добавлена поддержка загрузки языков из ini-файлов. При использовании пакета многоязычной вёрстки Babel добавлена поддержка русского языка с дореформенной орфографией.
  • Добавлена новая функция "word-invertcase" и пункт меню "Правка → Свойства текста → Инвертировать регистр" для инвертирования регистра символов, например, для исправления строки, введённой вслепую после ошибочного нажатия Caps Lock.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64853-lyx
Ключевые слова: lyx, latex
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:31, 23/02/2026 [ответить]  
    		• –2 +/
    зачем?
     
     
  • 2.5, азнонмзм (?), 09:53, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более изящный и извилистый способ подготовить сложноструктурный документ... к экспорту в pdf
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:26, 23/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    Красивое...
     

