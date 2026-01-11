Выпуск файлового менеджера Double Commander 1.2.0

|
|1.2, Аноним (2), 19:36, 11/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>заменён на "гамма" в выпуске 1.1.12, через 7 месяцев после 1.1.0
Омежка там еще не случился?
|
|1.4, Alex154 (ok), 19:37, 11/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
|
Мой любимый файловый менеджер, просто не могу представить систему без него. Посылаю лучи любви автору программы.
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 19:52, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Мне дизигн не очень, тот же древний нортон был как-то удобнее, а тут куча разреженного пространства и при этом мелкие элементы.
|
|
|
|3.19, Аноним (19), 20:40, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как то пытался юзать двухпанельные менеджеры,
Что то возможно удобнее,
Один раз, например копировать диск на другой диск ( файлопомойку на диск ),
Но потом догадался юзать rsync.
Со времен Windows7, можно использовать тайлинг окон - одно окно в другой бок, другое в другой - и перекидывай что тебе надо.
Ну или двухпанельность как щас модно, split кажется, хотя сомнительная функция, не юзаю).
|
|2.16, COBA (?), 20:30, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Первые пару лет посчле перехода с винды еще пользовался. А потом и тех что есть в линуксе стандартных стало хватать и вот уже и забыл зачем оно нужно)))
|
|
|
|2.6, Аноним (2), 19:46, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сигма бои перебиваются TUI пока плебс смотрит на фотки с котиками и открывает запароленные архивы в GUI.
|
|
|
|3.44, Frestein (ok), 22:16, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Yazi шикарен и достойных ему альтернатив нет, но функционального грида очень не хватает. Ладно хоть через swayimg (thumbnail.yazi) условный грид вью для изображений удалось прикрутить.
|
|2.12, Аноним (12), 20:09, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Это как Midnight Commander только для бедных?
Ага, настоящие богачи юзают ls/cp/rm и т.п.
|
|2.14, Аноним (14), 20:11, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это как Midnight Commander только для бедных?
Твой MC может показать превьюхи картинок, как вон на скриншоте? Ну, и кто там бедный?
|
|1.17, Alex (??), 20:35, 11/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Веду разработку проги CudaText, юзаю Double Cmd. Да, есть и Тотал Кмд, но только под Вин, а я переключаюсь между двумя ноутами и на одном Линукс. Кросс платформенность помогает. а не будь Double Cmd пришлось бы разными менеджерами пользоваться.
Во вкладках DCmd вечно торчат мои рабочие папки проекта cudatext, что убыстряет работу.
|
|
|
|
|
|
|
|4.40, Dzen Python (ok), 22:05, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А он был (с видео с Наливкиным), после чего был без предупреждения автором снесен, видимо протестует против чего-то. Как пользоваться софтом от таких авторов - не понимаю
|
|1.22, Аноним (22), 20:48, 11/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
Накатил эту поделку для вас, не благодарите Поехали 1 Выглядит как krusader, ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|2.24, Аноним (18), 21:01, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> 1. Выглядит как krusader, очень много иконок в меню, много настроек. Рябит в глазах.
Выглядит как ненастроенный Total Commander. А Krusader это уже поделка с оглядкой на него, причем его разработчики с трудом понимают суть двухпанельников: это не нагромождение всего что есть в системе под две панели, а продуманный и сбалансированный продукт, где все подогнано.
> 5. Цвета и панели инструментов можно настроить почти как угодно. С таким обилием настроек напрашиваются профили. Но их нет.
Явно лишнее. Если, допустим, у браузера они имеют смысл, потому что будут использоваться, скажем, супругами - каждый со своими настройками, то файломанагер вещь довольно специфическая. Лично мне видится, что в рамках одного хомяка используется максимум одним юзером.
|
|2.26, Аноним (2), 21:06, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>Поддержку hex пора бы завести.
Что в 2026 еще надо в hex-редакторе править?
|
|
|
|
|
|
|
|5.35, Аноним (22), 21:54, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да? Ну ладно тогда. Но от редактирования я бы тоже не отказался.
|
|
|
|6.38, Аноним (2), 22:01, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Редактирования чего? Поясни хоть зачем конкретно тебе такое в наше время могло понадобиться.
|
|
|
|
|
|
|
|9.43, Аноним (43), 22:13, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
С таким успехом и для копирования есть cp, а для архивации gzip, bzip2 и прочее ... текст свёрнут, показать
|
|2.31, Аноним (12), 21:32, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Накатил эту поделку для вас, не благодарите.
Я этой "поделкой" уже лет 15 пользуюсь ежедневно, так что ты зря время потратил.
> Сходу заметил, если включить краткий вид, то названия колонок не изменяются. Так и показывает "Тип", "Размер" и т.д.
А они и не должны меняться, потому что для краткого вида они защиты, чтобы ты мог сортировать по тем самым "Тип", "размер" и т.п.
|
|
|
|3.37, Аноним (22), 21:58, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Я этой "поделкой" уже лет 15 пользуюсь ежедневно, так что ты зря время потратил.
Не зря, раз ты 15 лет молчал.
>А они и не должны меняться, потому что для краткого вида они защиты, чтобы ты мог сортировать по тем самым "Тип", "размер" и т.п.
Весьма оригинальное решение, что тут сказать.
|
|
|
|4.41, Аноним (2), 22:07, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Весьма оригинальное решение, что тут сказать.
>оригинальное
Покажи-ка нам GUI-двухпанельник без такой "инновации".
|
|
|
|2.36, Аноним (2), 21:57, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Свежий, как утренняя роса.
>Я лично предпочитаю Far Manager. Напоминает старый нортон.
How do you do fellow kids?
|