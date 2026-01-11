Выпуск файлового менеджера Double Commander 1.2.0

Доступна новая ветка двухпанельного файлового менеджера Double Commander 1.2, развивающего аналог Total Commander и обеспечивающего совместимость с его плагинами. Уровень качества ветки 1.2 пока оценивается как бета-версия (в ветке 1.1.x признак бета-версии был заменён на "гамма" в выпуске 1.1.12, через 7 месяцев после 1.1.0). Предлагается три варианта интерфейса пользователя - на базе GTK2, Qt5 и Qt6. Код написан на языке Pascal и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки подготовлены для Linux (AppImage, rpm, deb), FreeBSD, Windows и macOS. Из особенностей Double Commander можно отметить выполнение всех операций в фоновом режиме, поддержку переименования группы файлов по маске, интерфейс на базе вкладок, двухпанельный режим с вертикальным или горизонтальным размещением панелей, встроенный текстовый редактор с подсветкой синтаксиса, работа с архивами как с виртуальными директориями, расширенные средства поиска, настраиваемая панель, поддержка всех форматов плагинов Total Commander, совместимость с плагинами на платформе Windows, функция ведения лога файловых операций. Основные изменения: Формат хранения паролей в файле pwd.ini переведён на использование алгоритма Argon2.

Добавлен новый движок просмотра GIF-изображений.

Реализована подсветка синтаксиса для формата YAML.

Добавлена поддержка алгоритма сжатия Brotli и архивов .BR и .TAR.BR.

Добавлена поддержка изображений в формате JPEG XL.

Ускорена работа с TAR-архивами.

Добавлен диалог для вычисления контрольных сумм.

Реализовано создание отдельных файлов с контрольными суммами для каждой директории.

Обеспечен расчёт и верификация хэшей XXH128.

Ускорено вычисление хэшей SHA3, SHA512, BLAKE3 и SHA256, благодаря задействованию наборов инструкций AVX2 и NEON на системах x86_64 и ARM64.

Добавлена опция для показа в панели свободного места на дисках.

Добавлена возможность переименования файлов и каталогов по месту.

Добавлен плагин SevenZip, поддерживающий форматы архивов на уровне утилиты 7-Zip.



