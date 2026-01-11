The OpenNET Project / Index page

Выпуск файлового менеджера Double Commander 1.2.0

11.01.2026 19:28

Доступна новая ветка двухпанельного файлового менеджера Double Commander 1.2, развивающего аналог Total Commander и обеспечивающего совместимость с его плагинами. Уровень качества ветки 1.2 пока оценивается как бета-версия (в ветке 1.1.x признак бета-версии был заменён на "гамма" в выпуске 1.1.12, через 7 месяцев после 1.1.0). Предлагается три варианта интерфейса пользователя - на базе GTK2, Qt5 и Qt6. Код написан на языке Pascal и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки подготовлены для Linux (AppImage, rpm, deb), FreeBSD, Windows и macOS.

Из особенностей Double Commander можно отметить выполнение всех операций в фоновом режиме, поддержку переименования группы файлов по маске, интерфейс на базе вкладок, двухпанельный режим с вертикальным или горизонтальным размещением панелей, встроенный текстовый редактор с подсветкой синтаксиса, работа с архивами как с виртуальными директориями, расширенные средства поиска, настраиваемая панель, поддержка всех форматов плагинов Total Commander, совместимость с плагинами на платформе Windows, функция ведения лога файловых операций.

Основные изменения:

  • Формат хранения паролей в файле pwd.ini переведён на использование алгоритма Argon2.
  • Добавлен новый движок просмотра GIF-изображений.
  • Реализована подсветка синтаксиса для формата YAML.
  • Добавлена поддержка алгоритма сжатия Brotli и архивов .BR и .TAR.BR.
  • Добавлена поддержка изображений в формате JPEG XL.
  • Ускорена работа с TAR-архивами.
  • Добавлен диалог для вычисления контрольных сумм.
  • Реализовано создание отдельных файлов с контрольными суммами для каждой директории.
  • Обеспечен расчёт и верификация хэшей XXH128.
  • Ускорено вычисление хэшей SHA3, SHA512, BLAKE3 и SHA256, благодаря задействованию наборов инструкций AVX2 и NEON на системах x86_64 и ARM64.
  • Добавлена опция для показа в панели свободного места на дисках.
  • Добавлена возможность переименования файлов и каталогов по месту.
  • Добавлен плагин SevenZip, поддерживающий форматы архивов на уровне утилиты 7-Zip.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/doublecmd/d...)
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


  • 1.1, Аноним (1), 19:36, 11/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Vifm не заменит.
     
  • 1.2, Аноним (2), 19:36, 11/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >заменён на "гамма" в выпуске 1.1.12, через 7 месяцев после 1.1.0

    Омежка там еще не случился?

     
  • 1.3, Аноним (3), 19:36, 11/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    На MacOS пока не завезли
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 19:54, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то завезли
     
  • 2.10, Аноним (10), 20:00, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://doublecmd.sourceforge.io/site/eng/snapshots.php
     

  • 1.4, Alex154 (ok), 19:37, 11/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Мой любимый файловый менеджер, просто не могу представить систему без него. Посылаю лучи любви автору программы.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 19:52, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мне дизигн не очень, тот же древний нортон был как-то удобнее, а тут куча разреженного пространства и при этом мелкие элементы.
     
     
  • 3.15, Абра (?), 20:23, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Настройки менять пробовали?
     
  • 3.19, Аноним (19), 20:40, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как то пытался юзать двухпанельные менеджеры,
    Что то возможно удобнее,
    Один раз, например копировать диск на другой диск ( файлопомойку на диск ),
    Но потом догадался юзать rsync.
    Со времен Windows7, можно использовать тайлинг окон - одно окно в другой бок, другое в другой - и перекидывай что тебе надо.
    Ну или двухпанельность как щас модно, split кажется, хотя сомнительная функция, не юзаю).
     
  • 2.16, COBA (?), 20:30, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Первые пару лет посчле перехода с винды еще пользовался. А потом и тех что есть в линуксе стандартных стало хватать и вот уже и забыл зачем оно нужно)))
     
  • 2.29, Пуп (?), 21:29, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Шлите деньги.
     

  • 1.5, Аноним (5), 19:39, 11/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это как Midnight Commander только для бедных?
     
     
  • 2.6, Аноним (2), 19:46, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сигма бои перебиваются TUI пока плебс смотрит на фотки с котиками и открывает запароленные архивы в GUI.
     
     
  • 3.11, iPony128052 (?), 20:05, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что сейчас на замену PornView в линуксах?
     
  • 3.13, Аноним (1), 20:10, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Vifm, кстати, умеет, mc просто шляпа дешёвая с кучей багов.
     
  • 3.44, Frestein (ok), 22:16, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Yazi шикарен и достойных ему альтернатив нет, но функционального грида очень не хватает. Ладно хоть через swayimg (thumbnail.yazi) условный грид вью для изображений удалось прикрутить.
     
  • 2.7, 12yoexpert (ok), 19:46, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    для медленных
     
  • 2.12, Аноним (12), 20:09, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Это как Midnight Commander только для бедных?

    Ага, настоящие богачи юзают ls/cp/rm и т.п.

     
  • 2.14, Аноним (14), 20:11, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это как Midnight Commander только для бедных?

    Твой MC может показать превьюхи картинок, как вон на скриншоте? Ну, и кто там бедный?

     
  • 2.20, Аноним (19), 20:42, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как Notepadd++, только Leafpad, лол)
     

  • 1.17, Alex (??), 20:35, 11/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Веду разработку проги CudaText, юзаю Double Cmd. Да, есть и Тотал Кмд, но только под Вин, а я переключаюсь между двумя ноутами и на одном Линукс. Кросс платформенность помогает. а не будь Double Cmd пришлось бы разными менеджерами пользоваться.

    Во вкладках DCmd вечно торчат мои рабочие папки проекта cudatext, что убыстряет работу.

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 20:39, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > папки

    Каталоги.

     
     
  • 3.21, Аноним (5), 20:45, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Каталоги

    Директории

     
  • 2.30, Dzen Python (ok), 21:32, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До сих пор не вернул русский перевод сайта?
     
     
  • 3.32, jopa (?), 21:46, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А надо?
     
     
  • 4.40, Dzen Python (ok), 22:05, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А он был (с видео с Наливкиным), после чего был без предупреждения автором снесен, видимо протестует против чего-то. Как пользоваться софтом от таких авторов - не понимаю
     
  • 2.33, AleksK (ok), 21:49, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чому не на державной?
     

  • 1.22, Аноним (22), 20:48, 11/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Накатил эту поделку для вас, не благодарите Поехали 1 Выглядит как krusader, ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.24, Аноним (18), 21:01, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 1. Выглядит как krusader, очень много иконок в меню, много настроек. Рябит в глазах.

    Выглядит как ненастроенный Total Commander. А Krusader это уже поделка с оглядкой на него, причем его разработчики с трудом понимают суть двухпанельников: это не нагромождение всего что есть в системе под две панели, а продуманный и сбалансированный продукт, где все подогнано.

    > 5. Цвета и панели инструментов можно настроить почти как угодно. С таким обилием настроек напрашиваются профили. Но их нет.

    Явно лишнее. Если, допустим, у браузера они имеют смысл, потому что будут использоваться, скажем, супругами - каждый со своими настройками, то файломанагер вещь довольно специфическая. Лично мне видится, что в рамках одного хомяка используется максимум одним юзером.

     
     
  • 3.25, Аноним (22), 21:03, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под профилями имелись ввиду пресеты. Это другое.
     
  • 2.26, Аноним (2), 21:06, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Поддержку hex пора бы завести.

    Что в 2026 еще надо в hex-редакторе править?

     
     
  • 3.27, Аноним (22), 21:26, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не править, а смотреть.
     
     
  • 4.28, Аноним (18), 21:29, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Смотрят во вьюере, а не редакторе - и в нём он есть.
     
     
  • 5.35, Аноним (22), 21:54, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да? Ну ладно тогда. Но от редактирования я бы тоже не отказался.
     
     
  • 6.38, Аноним (2), 22:01, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Редактирования чего? Поясни хоть зачем конкретно тебе такое в наше время могло понадобиться.
     
     
  • 7.39, Аноним (22), 22:03, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дампы прошивок например. Но ты дальше сиди в браузере.
     
     
  • 8.42, Dzen Python (ok), 22:07, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А для этого есть нормальные утилиты, а не quick edit в ФМ Как и для правки ра... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.43, Аноним (43), 22:13, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С таким успехом и для копирования есть cp, а для архивации gzip, bzip2 и прочее ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.45, Dzen Python (ok), 22:16, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, когда мне надо использовать ключи у p7zip меня не ломает открыть терминал в ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.31, Аноним (12), 21:32, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Накатил эту поделку для вас, не благодарите.

    Я этой "поделкой" уже лет 15 пользуюсь ежедневно, так что ты зря время потратил.

    > Сходу заметил, если включить краткий вид, то названия колонок не изменяются. Так и показывает "Тип", "Размер" и т.д.

    А они и не должны меняться, потому что для краткого вида они защиты, чтобы ты мог сортировать по тем самым "Тип", "размер" и т.п.

     
     
  • 3.37, Аноним (22), 21:58, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Я этой "поделкой" уже лет 15 пользуюсь ежедневно, так что ты зря время потратил.

    Не зря, раз ты 15 лет молчал.

    >А они и не должны меняться, потому что для краткого вида они защиты, чтобы ты мог сортировать по тем самым "Тип", "размер" и т.п.

    Весьма оригинальное решение, что тут сказать.

     
     
  • 4.41, Аноним (2), 22:07, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Весьма оригинальное решение, что тут сказать.
    >оригинальное

    Покажи-ка нам GUI-двухпанельник без такой "инновации".

     

  • 1.23, BJ (ok), 21:00, 11/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Страшненькое
     
  • 1.34, Аноним (34), 21:53, 11/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оу. Напоминает Win3.1 File Manager. Свежий, как утренняя роса.

    https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/VtPV6i7C9qtGqELfCPrn4X.jpg

    Я лично предпочитаю Far Manager. Напоминает старый нортон. Даже на линуксе не могу жить без MC, хотя он немного отличается. Например так и не могут прикрутить быструю прокрутку кнопками влево-вправо.

     
     
  • 2.36, Аноним (2), 21:57, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Свежий, как утренняя роса.
    >Я лично предпочитаю Far Manager. Напоминает старый нортон.

    How do you do fellow kids?

     
