Выпуск двухпанельного файлового менеджера Krusader 2.8.0

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|1.1, Аноним (1), 09:46, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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жесть сколько всего по вертикали расположено, и так мало места остается основному - списку файлов...
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|4.16, Аноним (16), 10:23, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Тогда по умолчанию люди типа тебя не узнают что там есть такие фичи и будут ныть что фич мало
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|5.25, Аноним (1), 10:33, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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люди типа меня в поисках нужного функционала сначала исследуют настройки вдоль и поперёк, а так же документацию, если нужно, и только потом полезут ныть на форумы
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|6.27, Аноним (27), 10:38, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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т.е. ты, исследовав настройки вдоль и поперек и обнаружив, что все лишнее можно убрать, все равно пришел ныть на форум?
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|7.28, Аноним (1), 10:40, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а где я ныл? просто поразился "стремлением к минимализму" на картинках
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|8.32, rinat85 (ok), 10:45, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Картинки для демонстрации, учитывая данную цель как раз показать дополнительные ... текст свёрнут, показать
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|8.41, Аноним (27), 11:11, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
ну увидишь ты минимализм на картинке и будет что-то типа Фу-фу крусадер даже ра... текст свёрнут, показать
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|5.78, Аноним (1), 12:28, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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если вы про тему кутэ то вообще непонятно как адекватно это сделать
у жтк это либо в одном конфиге либо для адвайты в гномореестре
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|6.93, Аноним (27), 13:13, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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не знаю, что попадает под "адекватно"
Тема выбирается в systemmanager → Внешний вид → Оформление приложений
Там же можно поменять настройки темы, если они есть. Если используется Kvantum, то настройки в конфигураторе этого самого квантума.
Если нужных настроек нет, то остается только искать/создавать другую тему.
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|7.170, Аноним (170), 16:58, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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да мне похеру твои системманагеры
ты скажи где в файлике строчку поменять
юниксвэй же
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|2.4, bnm (?), 09:56, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я в тотале все панели убираю, кроме двух окон, помню все комбинации кнопок которые нужны
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|3.66, Аноним (66), 12:00, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Помнишь все комбинации клавиш? Тогда зачем тебе GUI-двухпанелник? FAR тебе в самый раз.
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|4.100, Аноним (16), 13:25, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем тебе монитор, если у тебя уже есть принтер? Или зачем тебе современный 24"+, если можно взять какой-нибудь чёрно-зелёный древний гроб от Искры с 640*480?
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|2.5, ryoken (ok), 09:56, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Мда, в картинке тут - примерно 1\3 сожрано. Кстати, про сетевые файловые системы, в новости про NFS ничего не написано. Сабж умеет по нему ходить или таки сначала смонтировать надо? Сабжем не пользовался, не в курсе.
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|4.74, ryoken (ok), 12:16, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А должен? Для таких вещей есть KIO.
Ну вот в новости упомянуты всякие самбы, а про NFS не написано. Я и спросил.
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|5.77, Аноним (10), 12:25, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что в kio есть, то и перечислили. Это есть во всех kde программах. Плагин для nfs был где-то в интернете.
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|1.3, Аноним (3), 09:55, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Был лучшим, но сейчас стал где-то на уровне GNOME Commander. Застрявший в развитии, бесполезный, чисто затычка для KDE. Сейчас Double Commander рулит и педалит в этой сфере.
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|2.6, Аноним (10), 10:06, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты что-то перепутал. Практически 100% функциональности всосал в себя dolphin. Какая ещё "сфера", прости?
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|3.34, rinat85 (ok), 10:48, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пакетное переименование, очередь копирования, и т.д. и т.п., всё это в Dolphin конечно есть :) Мне самому он нравится, красивый, шустрый, удобный, но для чего-то более сложного, чем функция браузера файлов, но не настолько, что надо обращаться к баш скриптам, DoubleCommander самое то
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|4.49, Аноним (10), 11:21, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так если всё это есть в dolphin, то зачем? KRename, KFind, и ещё не один десяток программ прекрасно встраиваются в его интерфейс. И даже скрипты без проблем в него встраиваются. Какие могут быть преимущества у деревянного двухпанельника вроде dc?
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|5.62, username (??), 11:44, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Какие могут быть преимущества у деревянного двухпанельника вроде dc?
1. Поддержка плагинов от total commander.
2. Доступность для windows, linix и macos/osx с переносимостью конфигурации.
3. Нативная поддержка lua скриптов.
Dolphin неплох, но по сравнению с DC - просто обрубок.
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|5.65, Аноним (65), 11:50, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Зачем нужно было изобретать Dolphin и "ещё не один десяток программ", если на тот момент уже были "двухпанельники вроде dc"?
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|6.73, Аноним (10), 12:12, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они нужны примерно никогда. Это внешние программы, которые не лезут в фм -- проще сопровождать, чище код. И наконец, dolphin это не только деревянный двухпанельник (а 2 панели не нужны примерно никогда при работе с файлами), но и полноценный ФМ. Превью, интеграция в семантический рабочий стол, кастомизируемый интерфейс.
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|7.80, Аноним (65), 12:33, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это внешние программы, которые не лезут в фм -- проще сопровождать, чище код.
Кому проще? Автору или конечному пользователю?
> а 2 панели не нужны примерно никогда при работе с файлами
Кек. Может при работе с файлами панели вообще не нужны? Мне, кстати, один юзер доказывал, что компы - прошлый век, будущее за смартфонами - теми самыми, где монопольный однооконный интерфейс. Его, якобы, на все хватает и не может представить себе ситуацию в которой его может не хватить.
> но и полноценный ФМ. Превью, интеграция в семантический рабочий стол, кастомизируемый интерфейс.
За исключением семантического рабочего стола - что из перечисленного не умеет тот же DC или Тотал? И главное - для чего?
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|8.92, Аноним (10), 13:13, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Я тут подумал, и двухпанельники это вообще дичь несусветная, совершенно неудобна... текст свёрнут, показать
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|12.141, Аноним (10), 15:02, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я кстати извлекаю теги из текста и проставляю их в семантической бд Ну, там, зн... большой текст свёрнут, показать
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|7.81, username (??), 12:33, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1. > а 2 панели не нужны примерно никогда
Сравнивать содержимое разных файлов, директорий и т.д. Ну-ну.
2. > работе с файлами
> Превью
Или шапка или трусы - одно из двух.
3. > интеграция в семантический рабочий стол
Читай интеграция с KDE Plasma. Или он интегрируется с Explorer и WindowsServer?
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|8.88, Аноним (10), 12:49, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Как бе да, недавно было Вот есть у тебя 2 каталога на сотни файлов Файлы разны... текст свёрнут, показать
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|2.12, Константавр (ok), 10:15, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Сколько лет всем этим наследникам нортонкомандера, а я всё в толк не возьму, что в них такого нужного есть? Все (уважающие себя) файловые менеджеры современных рабочих сред умеют в двухпанельность. Что ещё есть в вашем даблкоманеде кроме концентрации на двухпанельности?
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|3.15, Аноним (3), 10:23, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Неправильно ставишь вопрос. Это все изобретатели велосипедов, которым нечем было заняться. Зачем их поделками пользоваться, если есть оригиналы, которые живут и развиваются десятилетия?
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|4.21, Константавр (ok), 10:30, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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При чём тут оригинал, мне интересна суть двухпанельников в современном мире, в чём она? Что ими делают такое? Почему они продолжают существовать как отдельный класс? Или это просто тем кто так привык и мне незачем интересоваться, раз я привык к Дольфину, например? А кто был первым совсем не важно.
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|5.29, Аноним (29), 10:41, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тоже задавался этим вопросом.
Двухпанельник это второй этап после консольной комманды ls в этих ваших линуксах.
Exlorer.exe в Microsoft Windows это следующий этап после двухпанельник.
Мне всегда был удобнее Exlorer в Win XP чем Total Commander.
Любители Total Commander скажут что в него можно добавлять кнопки на напель для удобстова, я же скажу что это попытка заменить среду рабочего стола (СРС) в винде.
Соответственно двухпанельник имеет смысл исползовать если нет желания использовать среду рабочего стола, в голой коммандной строке или в сочетании с тайловым оконным менеджером.
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|6.39, rinat85 (ok), 10:56, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Даже для обычного пользователя двупанельник может оказаться гораздо лучше для решения определенных задач, нежели Explorer.
Представьте н-р ситуацию, кто-то принес переносной жесткий диск на 2ТБ к своему родственнику, у которого семейные фото/видео накопились на 1ТБ, всё лежит на своих местах, названия, даты и т.д. (обычный аккуратный юзер, который не применяет каталогизаторы, тэги, и т.д.), и только половину этого, но находящееся в разных каталогах, нужно скопировать. Если делать это через Explorer или Dolphin, то для нормальной скорости придется ставить на паузу новые задачи копирования (либо дожидаться окончания каждой операции), через DoubleCommander или TC можно быстренько пробежаться по каталогам, отправляя всё в очередь копирования, и идти пить чай, обсуждая семейные дела :)
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|7.68, Аноним (68), 12:01, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я не понял а за счёт чего в двухпанельнике быстрее чем в эксплорере?
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|8.83, Аноним (65), 12:35, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Копируется по очереди заданий, не фрагментируется ФС На HDD - не дергаются голо... текст свёрнут, показать
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|7.111, Аноним (111), 13:59, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну вы блин даёте.
Папки выбираются при нажатой ctrl, потом делается копирование. Очереди какие-то...
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|9.145, Аноним (145), 15:09, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
и что тебе мешает по особому управиться с кейсами, которые возникают раз в сто л... текст свёрнут, показать
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|5.36, Аноним (36), 10:51, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У всех разное восприятие ФС и даже компов. Кому-то комп это вконтач и музыку слушают там, на комп редко что-то сохраняя. Кто-то предпочтет качнуть с торрентов, причесать и только потом слушать. А кто-то любознателен и исследует ФС своего дистрибутива, как он устроен. Через Dolphin только поверхностно это можно сделать. В общем разный образ мышления.
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|6.70, Аноним (68), 12:03, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я всю жизнь работаю на компе, перемещаю, переименовываю, декомпилирую, компилирую. Эесплоер на голову выше двухпанельника.
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|7.86, Аноним (10), 12:39, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты просто не видел, какие плагины засовывали в тотал и фар, раньше были популярны такие сборочки напихать побольше прикольных штук в прогу. Но плагины это хорошо, только они все мертвечиной отдают и это проблема при обновлении проги. А эксплорер всё же ни о чём, но у него идеология другая -- он шелл и всегда запущен, можно открыть сколько угодно окон и это не будет новым инстансом программы в полной мере.
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|5.52, Аноним (-), 11:24, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Все просто. Двухпанельник - это для тех у кого функционируют два полушария головного мозга.
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|6.71, Аноним (68), 12:05, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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То что двузпанельник это инструмент для "профессионалов" это миф. Это отсталый в функционале инструмент, который приходится допиливать костылями.
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|3.45, Аноним (45), 11:17, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Например в двухпанельнике можно выделить в обоих панелях по файлу и быстро их ср... большой текст свёрнут, показать
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|4.90, Аноним (90), 12:50, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А главное не написал. В нормальном двухпаненльнике копирование и перенос фалов между панелями осуществляются одним нажатие кнопки.
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|2.14, Аноним (14), 10:19, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Double Commander, конечно, неплох, но такое ощущение, что недопустимыми в имени файлов он считает гораздо больше символов, чем должно быть на самом деле.
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|3.20, Аноним (16), 10:26, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может потому что потом с этими символами начинаются проблемы когда пытаешься скопировать что-то на другой хост?
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|2.44, Крузадир (?), 11:14, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты что-то перепутал, как минимум берега. Я на рабочую убунту KDE только и ставлю из-за Krusader, так-то я работаю и смотрю прон в GNOME. Всё остальное ваше гуишное даже рядом не стоит по функционалу и настройкам. Ну и mc по серверной привычке всегда ставлю.
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|2.47, Аноним (47), 11:19, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Застрявший в развитии
== Совершенный. Типа как NC в последней версии. Потому в развитии не нуждается.
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|1.26, ОнанВарвар (?), 10:34, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Использовал ранее. Из-за багов перешел на Double Commander.
Надо будет пощупать нову версию.
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|2.33, Аноним (1), 10:46, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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да нэ, таки нэ надэ, 60 багов закрыли и 60 добавили, это же кедоподелка
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|1.31, Аноним (29), 10:43, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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На скриншоте плазмовый интерфейс лаконичный. Можно ли настраивать панель инструментов, добавлять свои кнопки как в Total Commander?
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|2.46, Аноним (27), 11:17, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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там есть т.н. "действия". Добавляешь действие и потом можешь вызывать его через меню или добавить кнопку
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|1.43, Аноним (47), 11:14, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Когда будет версия под Windows? Технически ведь никаких проблем для этого нет.
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|1.60, Троллейбус (?), 11:42, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А есть какое-нибудь лекарство от тормозов unzip в mc? Приходится консолькой руками распаковывать, иначе процесс растягивается на порядки.
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|2.61, Троллейбус (?), 11:42, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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в Ark, кстати, тоже есть проблема с unzip, как и с 7z, и даже сжатие кучи исходников тормозит.
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|4.161, Троллейбус (?), 16:12, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поставил, работает намного лучше. Но в дельфине оказывается выпилили настройки действий, чтобы можно было добавить с kde store, либо руками.
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|3.82, Аноним (10), 12:33, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там есть KIO, который нормально и эффективно работает. Удали Ark и забудь это поделие как страшный сон (там намного больше багов, чем ты думаешь). Периодически KIO ломают обновления правда. Вот сегодня у тебя 7z прекрасно работает и даже не извлекает полчаса весь файл при просмотре и каждом переходе с каталога каталог, а вот 7z больше не поддерживается, упс. Сейчас вроде всё нормально. Ещё бы RAR добавили, а то 2/3 файлов сегодня в RAR не понимаю я этой любви вендузятников он всегда хуже.
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|5.103, Аноним (10), 13:33, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> у меня рар есть изкоробки в дистрибутиве
В kio? Я знаю, был плагин в kde3 (неуверен, что штатно), но, с тех пор, как-то тухло всё с поддержкой rar. А так архиваторы конечно поддерживают, им только unrar надо проприетарный поставить.
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|7.152, Аноним (10), 15:20, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Без проприетарного unrar? Не знаю, не уверен. Маловероятно. Может быть через unrar-gpl, но там совсем уж старые файлы поддерживаются. У меня в дистре только p7zip 16 года и там точно нет поддержки таких. Раньше знаю что нельзя было линковаться с libunrar или писать альтернативные реализации используя её код, сейчас не знаю.
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|4.98, Троллейбус (?), 13:23, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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наверно потому что юзабилити винрара нормальное, чего стоит распаковка во временный каталог и перемещение затем у p7zip виндового и Peazip
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|2.75, Аноним (27), 12:18, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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это в смысле при открытии архива через vfs плагин? Оно ж там на каждый файл запускает процесс распаковки, быстро не будет.
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|4.171, Аноним (27), 17:04, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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потому что просто и универсально. И вообще юниксвей :)
Получая ответы от плагина mc "видит" архив или что-то еще как часть ФС и работает с ней как с ФС. Т.е. если мы хотим скопировать файлы, то mc получает список файлов и копирует их по одному.
Можно было бы запускать плагины как "демоны", тогда они бы могли хранить состояние и хотя бы не открывать один и тот же архив сотни раз, но можно получить осиротевшие (orphan) процессы.
Можно было бы собирать плагины вместе с mc, но это лишние зависимости, которые не всегда нужны. И будет нельзя писать плагины на баше.
Ну и есть вероятность, что так сложилось и для переделки нужны люди, а там даже xattrs при простом копировании не учитываются.
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|1.64, Аноним (64), 11:45, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Долго не мог выбрать ФМ. Перепробовал все. В итоге остановился на замечательном консольном nnn. Это примерно как ls, но интерактивный. Ничего лучше ls все равно не придумали, а тут он еще и интерактивный.
Запускаю nnn сочетанием клавиш Ctrl-Space в zsh. Как это выглядит: вместо того, чтобы набирать 'cd папка' (или даже просто './папка'), жму Ctrl-Space, поиском и стрелочками перехожу в нужные папки, жму Ctrl-Space опять - и вот я в правильном $PWD в шелле. Удобно, когда непонятно, в какую папку переходить, и нужно вначале посмотреть список.
А еще в нем монтирование архивов при помощи archivemount. В других ФМ обычно велосипедят свое (привет, mc), либо просто запускают отдельный просмотрщик.
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|2.72, Аноним (68), 12:09, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вчера искал фМ для тайлового, на глаза попался nnn. Надо будет попробовать.
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|2.114, Аноним (111), 14:02, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ничего лучше ls не придумали, но пользуешься nnn.
Мозгинабекрень?
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|2.160, . (?), 16:11, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Vifm архивы нормально открывает, в режиме ls так сказать
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|1.84, warlock66613 (ok), 12:35, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если бы они его от KDE отвязали и если бы двухпанельные файловые менеджеры вообще были нужны (колонки Миллера лучше) и если бы я не предпочитал псевдографику (а вообще лично мне и командной строки хватает), была бы штука полезная.
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|2.143, Аноним (66), 15:03, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но если тебе 100% комфортно в mc, то какая тебе разница к чему там привязан Krusader?
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|2.94, Аноним (94), 13:13, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем это всё, когда в Dolphin тоже можно включить вторую панель.
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|3.164, rvs2016 (ok), 16:22, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как в этом Dolphin по простому переключаться между панелями?
Таб там переключает фокус не в соседнюю панель, а на масштаб.
Ну несколькими-то табами я в соседнюю панель таки попаду.
Но зачем мне после этого такой "двухпанельник", если есть фар да мц.
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|4.173, Аноним (173), 17:07, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты серьёзно? Ты на чём-то жестком сидишь? В настройки зайди Настройки → Настроить Dolphin... → Главное → Поведение → Переключать активную панель клавишей Tab.
Ох уж эти люди испорченный гномом, вот что с ними теперь делать.
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|3.155, Аноним (155), 16:06, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Он на гнуме сидит. Тяжёлая штука, калечит. Простим их, во имя дайвёрсити и инклюзивити.
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|1.99, Аноним (-), 13:24, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+34 +/–
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Пользуюсь больше 10 лет. Лучший графический файлменеджер из когда-либо созданных.
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|2.106, Аноним (10), 13:41, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Пользуюсь больше 10 лет. Лучший графический файлменеджер из когда-либо созданных.
А почему он не показывает сколько файлов в каталоге?
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|3.109, Аноним (109), 13:51, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Зачем вообще нормальному человеку без психических отклонений нужна эта информация?
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|4.113, Аноним (10), 14:00, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эээ… Зачем человеку знать, сколько файлов во вложенном каталоге? Ну, это удобно. Если он пустой, то нечего и смотреть. Там где больше файлов часто более полезная информация, именно она и нужна. Если файлов слишком много, то можно принять решение что-то с ними сделать или открыть в другой программе. Но главное, это сортировка, да.
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|5.118, Аноним (27), 14:10, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если во вложенном, то хорошо, что не показывает. Вдруг у меня там 100500 файлов и он будет их считать половину вечности? А во вложенном каталоге могут быть вложенные каталоги.
Я пришел поработать с выбранным каталогом, а не смотреть как диск мучают
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|6.122, Аноним (10), 14:14, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вложенные каталоги это такие же файлы, дальше не считает. Есть такое, когда не закэшировано может быть немного болезненно, особенно когда во вложенном каталоге больше миллиарда файлов. Лучше переместить такой на уровень глубже. На практике всё норм.
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|7.131, Аноним (27), 14:36, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вложенные каталоги это такие же файлы, дальше не считает.
а почему не считает? Мне что, самому вглубь идти по сотням каталогов в поиске "где больше файлов часто более полезная информация, именно она и нужна"?
> Лучше переместить такой на уровень глубже.
а мне удобно так, мне теперь другой ФМ искать или заниматься сортировкой миллиарда файлов?
Понятие удобного у всех разное. Кто-то хочет число файлов на 1 уровень глубже, кто-то на всю глубину, кто-то хочет чтобы каталоги шли как "такие же файлы", а кто-то хочет чтобы симлинки и хардлинки считались отдельно от файлов.
поэтому они сделали навигацию с отображением какого-то разумного количества информации, а анализ оставили на filelight и пр.
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|5.124, Аноним (45), 14:19, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это медленно и безсмысленно. Такая информация не всем нужна, а кому нужна - могут сами посмотреть индивидуально для конкретного каталога.
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|6.126, Аноним (10), 14:26, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да это понятно, но зачем filelight каждый раз запускать когда можно эту же информацию получить в программе которая и будет использоваться для анализа содержимого и удаления. К тому же не так уж и медленно и только в первый раз.
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|1.107, Аноним (107), 13:46, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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акститесь, какие крусадеры?
запускаешь explorer, правой кнопкой на нужной папке - открыть в новом окне
нажимаешь win + стрелка влево-вправо
вот тебе 2-х панельный файловый менеджер, который занимает 0 байт дополнительного места на диске
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|2.115, Аноним (45), 14:03, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Рассказывай как твоим методом сравнить два каталога и подсветить различающиеся/отсутствующие файлы. Как сравнить два файла по содержанию в разных каталогах? Как копировать с постановкой в очередь? Как быстро вызвать консоль с установленным текущим каталогом? Как перейти по sftp. А так в принципе для домохозяе норм.
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|3.123, iPony129412 (?), 14:19, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Как быстро вызвать консоль с установленным текущим каталогом?
Ну правой кнопокй мыши -> открыть терминал здесь
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|7.147, Аноним (10), 15:10, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В венде надо хоткей зажимать. Установи ConEmu с башем и не мучайся.
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|3.129, Аноним (129), 14:34, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если у вас бардак в голове, то не надо винить в этом инструмент. Ведь ваш 2-х панельник не умеет ретвитать посты Илона Маска, так ведь? Для начала, пересмотрите своё отношение к мусору, который накопился на диске.
Если вам нужна синхронизация каталогов, настройте нужный сервис, а не сравнивайте файлы по 10 раз за день.
Для заппуска консоли с установленным текущим каталогом можно выбрать пункт меню File-Open Windows Terminal или Windows Powershell или выбрать пункт из контекстного меню по правой кнопке, или набрать в адресе cmd.
Зачем копировать с постановкой в очередь? Если вдруг добавили лишнюю порцию файлов, то всю очередь отменять? Выделяетете заранее нужные файлы и папки, потом делаете копирование. На крайняк можно нажать на паузу при запущенном копировании.
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|4.133, Аноним (45), 14:41, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К какому еще мусору? Сравнить два простых скрипта или конфиги в разных версиях программы нужно запускать сервис в интернете?
Зачем постановка в очередь. Ну как вам объяснить? Ладно, проехали.
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|7.144, Аноним (145), 15:03, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для программиста или для клоуна, который не знает, что у него разные конфиги в разных версиях?
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|8.148, Аноним (45), 15:10, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Конфиги генерятся самой программой, сравнение помогает найти баги Эко как тебя ... текст свёрнут, показать
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|1.112, Аноним (112), 13:59, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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иконки не подтягивает, на QT_QPA_PLATFORMTHEME ему плевать, на старте 500 окошек каких-то тупых. нафиг такая прога?
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|2.121, Аноним (45), 14:12, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Первый раз на старте он показывает одно окно с необходимыми ему зависимостями. Например показывает какие архиваторы установлены, а какие можно было бы доустановить, какая программа diff выбрана (может их несколько в системе). И кажется еще одно окно с настройками панели. Все, где там 500 окошек? Это все ради твоего удобства и только один раз после установке.
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|1.142, ДаНуНафиг (?), 15:02, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Слез с него когда-то из-за глюков с диалоговыми окнами в Xfce. Делаешь поиск файла - получаешь модальное окно, которое всегда всплывает поверху, когда пытаешься перейти к найденному файлу. Спасало сворачивание окна поиска в заголовок. Вроде бы с окнами подтверждений была похожая фигня. Насколько помню, объяснение было классическое: "это не у нас проблемы, это в вашем DE проблемы". Ну, ок. Перешел на Double Commander, очень доволен. И все бы прекрасно, но встроенный терминал никакой, жаль.
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|2.174, Аноним (173), 17:08, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну а что ты хотел Xfce никто не развивает да и не поддерживает, потому что там полтора землекопа.
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