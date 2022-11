Выпуск двухпанельного файлового менеджера Krusader 2.8.0

2.6 , Аноним ( 10 ), 10:06, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты что-то перепутал. Практически 100% функциональности всосал в себя dolphin. Какая ещё "сфера", прости?

3.9 , Аноним ( 1 ), 10:10, 22/11/2022 та, что характеризует коня, окруженного вакуумом

3.11 , Аноним ( 3 ), 10:12, 22/11/2022 Двухпанельников-клавиатурников.

3.34 , rinat85 ( ok ), 10:48, 22/11/2022 Пакетное переименование, очередь копирования, и т.д. и т.п., всё это в Dolphin конечно есть :) Мне самому он нравится, красивый, шустрый, удобный, но для чего-то более сложного, чем функция браузера файлов, но не настолько, что надо обращаться к баш скриптам, DoubleCommander самое то

4.49 , Аноним ( 10 ), 11:21, 22/11/2022 Так если всё это есть в dolphin, то зачем? KRename, KFind, и ещё не один десяток программ прекрасно встраиваются в его интерфейс. И даже скрипты без проблем в него встраиваются. Какие могут быть преимущества у деревянного двухпанельника вроде dc?

5.62 , username ( ?? ), 11:44, 22/11/2022 > Какие могут быть преимущества у деревянного двухпанельника вроде dc? 1. Поддержка плагинов от total commander.

2. Доступность для windows, linix и macos/osx с переносимостью конфигурации.

3. Нативная поддержка lua скриптов. Dolphin неплох, но по сравнению с DC - просто обрубок.

5.65 , Аноним ( 65 ), 11:50, 22/11/2022 Зачем нужно было изобретать Dolphin и "ещё не один десяток программ", если на тот момент уже были "двухпанельники вроде dc"?

6.73 , Аноним ( 10 ), 12:12, 22/11/2022 Они нужны примерно никогда. Это внешние программы, которые не лезут в фм -- проще сопровождать, чище код. И наконец, dolphin это не только деревянный двухпанельник (а 2 панели не нужны примерно никогда при работе с файлами), но и полноценный ФМ. Превью, интеграция в семантический рабочий стол, кастомизируемый интерфейс.

7.80 , Аноним ( 65 ), 12:33, 22/11/2022 > Это внешние программы, которые не лезут в фм -- проще сопровождать, чище код. Кому проще? Автору или конечному пользователю? > а 2 панели не нужны примерно никогда при работе с файлами Кек. Может при работе с файлами панели вообще не нужны? Мне, кстати, один юзер доказывал, что компы - прошлый век, будущее за смартфонами - теми самыми, где монопольный однооконный интерфейс. Его, якобы, на все хватает и не может представить себе ситуацию в которой его может не хватить. > но и полноценный ФМ. Превью, интеграция в семантический рабочий стол, кастомизируемый интерфейс. За исключением семантического рабочего стола - что из перечисленного не умеет тот же DC или Тотал? И главное - для чего?

8.92 , Аноним ( 10 ), 13:13, 22/11/2022 Я тут подумал, и двухпанельники это вообще дичь несусветная, совершенно неудобна... 9.105 , Аноним ( 65 ), 13:37, 22/11/2022 Т е у тебя теги, комментарии и всё прочее постоянно на виду, даже если пустое ... 10.117 , Аноним ( 10 ), 14:07, 22/11/2022 Что значит -- пустое А если не пустое Теги извлекаются прямо из файла, есть ещ... 11.137 , Аноним ( 65 ), 14:45, 22/11/2022 Ты не ответил на вопрос какие теги в txt _Только_, да-да В итоге на вопрос ... 12.141 , Аноним ( 10 ), 15:02, 22/11/2022 Я кстати извлекаю теги из текста и проставляю их в семантической бд Ну, там, зн... 9.154 , rvs2016 ( ok ), 15:50, 22/11/2022 А в настоящих двухпанельниках для сортировки списка мышь вообще не нужна Более ... 7.81 , username ( ?? ), 12:33, 22/11/2022 1. > а 2 панели не нужны примерно никогда

Сравнивать содержимое разных файлов, директорий и т.д. Ну-ну. 2. > работе с файлами

> Превью Или шапка или трусы - одно из двух. 3. > интеграция в семантический рабочий стол

Читай интеграция с KDE Plasma. Или он интегрируется с Explorer и WindowsServer?

8.88 , Аноним ( 10 ), 12:49, 22/11/2022 Как бе да, недавно было Вот есть у тебя 2 каталога на сотни файлов Файлы разны... 9.89 , Аноним ( 10 ), 12:50, 22/11/2022 А в остальных ситуациях, какое может быть сравнение ... 2.12 , Константавр ( ok ), 10:15, 22/11/2022 Сколько лет всем этим наследникам нортонкомандера, а я всё в толк не возьму, что в них такого нужного есть? Все (уважающие себя) файловые менеджеры современных рабочих сред умеют в двухпанельность. Что ещё есть в вашем даблкоманеде кроме концентрации на двухпанельности?

3.15 , Аноним ( 3 ), 10:23, 22/11/2022 Неправильно ставишь вопрос. Это все изобретатели велосипедов, которым нечем было заняться. Зачем их поделками пользоваться, если есть оригиналы, которые живут и развиваются десятилетия?

4.19 , Аноним ( 16 ), 10:25, 22/11/2022 Я что-то не вижу, чтобы ты развивался, оригинал

4.21 , Константавр ( ok ), 10:30, 22/11/2022 При чём тут оригинал, мне интересна суть двухпанельников в современном мире, в чём она? Что ими делают такое? Почему они продолжают существовать как отдельный класс? Или это просто тем кто так привык и мне незачем интересоваться, раз я привык к Дольфину, например? А кто был первым совсем не важно.

5.24 , Аноним ( 1 ), 10:31, 22/11/2022 ну у популярных куча всяких вкусных плагинов имеется

5.29 , Аноним ( 29 ), 10:41, 22/11/2022 Тоже задавался этим вопросом.

Двухпанельник это второй этап после консольной комманды ls в этих ваших линуксах.

Exlorer.exe в Microsoft Windows это следующий этап после двухпанельник.

Мне всегда был удобнее Exlorer в Win XP чем Total Commander.

Любители Total Commander скажут что в него можно добавлять кнопки на напель для удобстова, я же скажу что это попытка заменить среду рабочего стола (СРС) в винде.

Соответственно двухпанельник имеет смысл исползовать если нет желания использовать среду рабочего стола, в голой коммандной строке или в сочетании с тайловым оконным менеджером.

6.39 , rinat85 ( ok ), 10:56, 22/11/2022 Даже для обычного пользователя двупанельник может оказаться гораздо лучше для решения определенных задач, нежели Explorer.

Представьте н-р ситуацию, кто-то принес переносной жесткий диск на 2ТБ к своему родственнику, у которого семейные фото/видео накопились на 1ТБ, всё лежит на своих местах, названия, даты и т.д. (обычный аккуратный юзер, который не применяет каталогизаторы, тэги, и т.д.), и только половину этого, но находящееся в разных каталогах, нужно скопировать. Если делать это через Explorer или Dolphin, то для нормальной скорости придется ставить на паузу новые задачи копирования (либо дожидаться окончания каждой операции), через DoubleCommander или TC можно быстренько пробежаться по каталогам, отправляя всё в очередь копирования, и идти пить чай, обсуждая семейные дела :)

7.68 , Аноним ( 68 ), 12:01, 22/11/2022 Я не понял а за счёт чего в двухпанельнике быстрее чем в эксплорере?

8.83 , Аноним ( 65 ), 12:35, 22/11/2022 Копируется по очереди заданий, не фрагментируется ФС На HDD - не дергаются голо... 7.111 , Аноним ( 111 ), 13:59, 22/11/2022 Ну вы блин даёте.

Папки выбираются при нажатой ctrl, потом делается копирование. Очереди какие-то...

8.128 , Аноним ( 65 ), 14:34, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать У тебя настолько поверхностное представление о возможных кейсах копирования В п... 9.145 , Аноним ( 145 ), 15:09, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать и что тебе мешает по особому управиться с кейсами, которые возникают раз в сто л... 10.153 , Аноним ( 65 ), 15:39, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Э, нет, ты стрелки-то не переводи Сначала, не вчитываясь, влез в разговор, подт... 5.36 , Аноним ( 36 ), 10:51, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У всех разное восприятие ФС и даже компов. Кому-то комп это вконтач и музыку слушают там, на комп редко что-то сохраняя. Кто-то предпочтет качнуть с торрентов, причесать и только потом слушать. А кто-то любознателен и исследует ФС своего дистрибутива, как он устроен. Через Dolphin только поверхностно это можно сделать. В общем разный образ мышления.

6.70 , Аноним ( 68 ), 12:03, 22/11/2022 Я всю жизнь работаю на компе, перемещаю, переименовываю, декомпилирую, компилирую. Эесплоер на голову выше двухпанельника.

7.86 , Аноним ( 10 ), 12:39, 22/11/2022 Ты просто не видел, какие плагины засовывали в тотал и фар, раньше были популярны такие сборочки напихать побольше прикольных штук в прогу. Но плагины это хорошо, только они все мертвечиной отдают и это проблема при обновлении проги. А эксплорер всё же ни о чём, но у него идеология другая -- он шелл и всегда запущен, можно открыть сколько угодно окон и это не будет новым инстансом программы в полной мере.

5.52 , Аноним ( - ), 11:24, 22/11/2022 Все просто. Двухпанельник - это для тех у кого функционируют два полушария головного мозга.

6.71 , Аноним ( 68 ), 12:05, 22/11/2022 То что двузпанельник это инструмент для "профессионалов" это миф. Это отсталый в функционале инструмент, который приходится допиливать костылями.

4.22 , Аноним ( 1 ), 10:30, 22/11/2022 TC нет же под линукс

3.45 , Аноним ( 45 ), 11:17, 22/11/2022 Например в двухпанельнике можно выделить в обоих панелях по файлу и быстро их ср... 4.90 , Аноним ( 90 ), 12:50, 22/11/2022 А главное не написал. В нормальном двухпаненльнике копирование и перенос фалов между панелями осуществляются одним нажатие кнопки.

2.14 , Аноним ( 14 ), 10:19, 22/11/2022 Double Commander, конечно, неплох, но такое ощущение, что недопустимыми в имени файлов он считает гораздо больше символов, чем должно быть на самом деле.

3.17 , Аноним ( 3 ), 10:24, 22/11/2022 Ну багрепортни разрабу. Такие вещи чинятся быстро.

3.20 , Аноним ( 16 ), 10:26, 22/11/2022 Может потому что потом с этими символами начинаются проблемы когда пытаешься скопировать что-то на другой хост?

2.44 , Крузадир ( ? ), 11:14, 22/11/2022 Ты что-то перепутал, как минимум берега. Я на рабочую убунту KDE только и ставлю из-за Krusader, так-то я работаю и смотрю прон в GNOME. Всё остальное ваше гуишное даже рядом не стоит по функционалу и настройкам. Ну и mc по серверной привычке всегда ставлю.

2.47 , Аноним ( 47 ), 11:19, 22/11/2022 > Застрявший в развитии == Совершенный. Типа как NC в последней версии. Потому в развитии не нуждается.