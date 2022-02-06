Выпуск файлового менеджера GNOME Commander 1.14

Состоялся релиз двухпанельного файлового менеджера GNOME Commander 1.14.0, оптимизированного для использования в пользовательском окружении GNOME. GNOME Commander представляет такие возможности как вкладки, доступ к командной строке, закладки, изменяемые цветовые схемы, режим пропуска каталогов при выделении файлов, доступ к внешним данным через FTP и SAMBA, расширяемые контекстные меню, автоматическое монтирование внешних накопителей, доступ к истории навигации, поддержка плагинов, встроенный просмотрщик текста и изображений, функции поиска, переименования по маске и сравнения каталогов. В новой версии: Завершена миграция с GnomeVFS на фреймворк GIO, предоставляющий единый VFS API для абстрагирования доступа к локальным и удалённым файловым системам.

Реализованы выбираемые обработчики действий по умолчанию, применяемые при перемещении файлов мышью в режиме drag&drop.

Добавлена опциональная возможность перемещения файлов в корзину, вместо их фактического удаления.

Убран встроенный диалог поиска, вместо которого предложена возможность вызова внешних команд поиска файлов.

В индикаторе текущего каталога обеспечено отображение имени внешнего сервера, на котором размещён данный каталог.

В меню добавлен пункт для выделения и отмены выделения только файлов, не затрагивая каталоги.



