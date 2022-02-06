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Выпуск файлового менеджера GNOME Commander 1.14

06.02.2022 10:29

Состоялся релиз двухпанельного файлового менеджера GNOME Commander 1.14.0, оптимизированного для использования в пользовательском окружении GNOME. GNOME Commander представляет такие возможности как вкладки, доступ к командной строке, закладки, изменяемые цветовые схемы, режим пропуска каталогов при выделении файлов, доступ к внешним данным через FTP и SAMBA, расширяемые контекстные меню, автоматическое монтирование внешних накопителей, доступ к истории навигации, поддержка плагинов, встроенный просмотрщик текста и изображений, функции поиска, переименования по маске и сравнения каталогов.

В новой версии:

  • Завершена миграция с GnomeVFS на фреймворк GIO, предоставляющий единый VFS API для абстрагирования доступа к локальным и удалённым файловым системам.
  • Реализованы выбираемые обработчики действий по умолчанию, применяемые при перемещении файлов мышью в режиме drag&drop.
  • Добавлена опциональная возможность перемещения файлов в корзину, вместо их фактического удаления.
  • Убран встроенный диалог поиска, вместо которого предложена возможность вызова внешних команд поиска файлов.
  • В индикаторе текущего каталога обеспечено отображение имени внешнего сервера, на котором размещён данный каталог.
  • В меню добавлен пункт для выделения и отмены выделения только файлов, не затрагивая каталоги.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/g...)
  2. OpenNews: Выпуск двухпанельного файлового менеджера Krusader 2.7
  3. OpenNews: Доступен новый двухпанельный файловый менеджер JumpFm
  4. OpenNews: Выпуск файлового менеджера GNOME Commander 1.12
  5. OpenNews: Вышел двухпанельный файловый менеджер Worker 3.4.1
  6. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.27
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56645-gnome
Ключевые слова: gnome, commander
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:38, 06/02/2022 [ответить]  
    		• +/
    > Добавлена опциональная возможность перемещения файлов в корзину, вместо их фактического удаления.

    Джва года ждал этого!

     
  • 2, Аноним (2), 10:52, 06/02/2022 [ответить]  
    		• +/
    А на gtk3 ещё не перешли?
     
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