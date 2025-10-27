The OpenNET Project / Index page

Выпуск двухпанельного файлового менеджера far2l 2.7.0

27.10.2025 09:03

Опубликована новая версия far2l 2.7.0, порта файлового менеджера Far Manager для Linux, macOS и BSD-систем. Проект продолжает развиваться, становясь всё более зрелой и удобной альтернативой для тех, кто привык к двухпанельному интерфейсу в мире *nix. Код проекта написан на C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2.

Ключевые изменения:

  • Решена давняя проблема с работой встроенного виртуального терминала (VT). Теперь far2l сохраняет оригинальный вывод запущенных в нём приложений, применяя динамическую перекомпоновку с корректным переносом строк при изменении размера окна. Это значит, что операции просмотра (F3), редактирования (F4) и копирования в буфер обмена теперь работают с исходными, неразрывными строками, что повышает удобство анализа логов и вывода компиляторов.
  • В поставку включён плагин Arclite - современный и производительный интерфейс для работы с архивами, использующий многопоточность библиотеки 7z.so и показывающий наглядный индикатор прогресса выполнения операций.
  • В поставку включён плагин Hexitor — полноценный порт шестнадцатеричного редактора из Far 3.
  • В поставку включён OpenWith, предоставляющий контекстно-зависимое меню для открытия файлов в ассоциированных приложениях.
  • Добавлена поддержка (с выводом предупреждения) вставки и выполнения многострочных команд в командной строке.
  • Реализована переменная '$z' для отображения текущей ветки Git в командном приглашении.
  • Добавлен скрипт-обёртка far2l-cd.sh, позволяющий основной оболочке перейти в каталог, в котором находился far2l на момент выхода.
  • Обновлены плагины NetRocks, Colorer, Python и MultiArc.


  • 1.1, зомбированный (?), 09:13, 27/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    это называется - никсы скомуниздили у виндусятников...
     
     
  • 2.2, Stanislavvv (ok), 09:20, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Скорее, виндузятники, которые зачем-то пересаживаются на линукс, как Ватсон уже не могут без трубки.
    Ибо для гуёв есть другие файлменеджеры, а в консоли far2l не сказать, что имеет большие преимущества перед mc, особенно, если условия работы несколько отличаются от локальных (ну или с хорошим каналом).
     
     
  • 3.11, penetrator (?), 09:34, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) работа с архивами
    2) NetBox
    3) копирование вставка

    первое что приходит в голову где mc просто сливает

     
     
  • 4.21, Жироватт (ok), 09:45, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    1) Архивы на удалённой машине, по ssh, ага.  
    2) Сиё чудо имеет смысл только на вантузе, с его убогим "сетевым окружением"
    3) Любой терминал имеет изкаропки, для всех приложений на TUI

    Нет реальных преимуществ - придумай их. Или криво сдери с виндовых

     
     
  • 5.39, penetrator (?), 10:23, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 1) Архивы на удалённой машине, по ssh, ага.
    > 2) Сиё чудо имеет смысл только на вантузе, с его убогим "сетевым
    > окружением"
    > 3) Любой терминал имеет изкаропки, для всех приложений на TUI
    > Нет реальных преимуществ - придумай их. Или криво сдери с виндовых

    ты даже не понял, что я написал, рукалицо

     
  • 2.3, Аноним (3), 09:21, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    уносите свои инсинуации,
    хороший софт - он везде хорош.
     
  • 2.4, 0xdeadbee (-), 09:22, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у кого ?
    у Питера Нортона (начинал с MS DOS) скоммуниздили его Нортон Коммандер (идеологию, интерфейс и даже хоткеи). только Demos Commander (кстати где он ?) не осилил. то ли пытался быть портабельным и работать через самые тупые (dumb) терминалы, то ли программисты такие были, то ли потому что тогда не было curses.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:28, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нортон коммандер это кривая копия pc tools.
     
  • 3.36, Аноним (36), 10:21, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у Джона Соча
     
  • 2.13, penetrator (?), 09:35, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну и хорошо, far отличный менеджер
     

  • 1.5, анозумус (?), 09:22, 27/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    даже ради любопытства ставить не буду.  они опоздали лет на 30. ))
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 09:35, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > даже ради любопытства ставить не буду.  они опоздали лет на 30.
    > ))

    Держите в курсе и улыбайтесь!

     
  • 2.43, Николай Тесла (?), 10:43, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже ради любопытства не буду уточнять что это за брэд про "опоздали лет на 30"
     

  • 1.6, Аноним (7), 09:24, 27/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем когда уже есть mc?
     
     
  • 2.9, AleksK (ok), 09:29, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как в mc запросить повышение прав когда тебе надо поправить конфиг в etc? Far это умеет.
     
     
  • 3.16, Жироватт (ok), 09:37, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    su mc
    Ведь я знаю, что открываю mcedit ради конфига в /etc
    Вантузоидно-UAC'овское мышление не нужно тянуть туда, где в нем нет смысла.
     
     
  • 4.19, penetrator (?), 09:44, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    su mc - нельзя так

    можно
    su
    mc

    но что ты будешь делать если ты уже в mc от имени пользователя? выйдешь из него? )))

    я конечно этой фичей фара не пользоюсь, потому что всегда консоль с рутом рядом открыта

    но иногда бывает очень даже удобно

     
     
  • 5.23, Жироватт (ok), 09:50, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    F10
    su
    mc

    Вот тебе с переводом строки, а то и так душно в коминате.
    А еще лучше - открываю параллельный сеанс в ssh на тот же хост, но уже из-под юзера, который есть в sudoers и через судо запускаю мц.
    Вантузоидная фича, с которой из треда в тред носятся фанатики фара.

    А для локальной машины уже есть тонна файловых менеджеров на любой вкус и тулкит. Смысла фм в консоли, кроме как для скриншота на r/unixporn не вижу вообще.

     
     
  • 6.35, penetrator (?), 10:20, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > F10
    > su
    > mc

    уныло


    > Вот тебе с переводом строки, а то и так душно в коминате.

    открой окно, только не выходи


    > Смысла фм в консоли, кроме как для скриншота на r/unixporn не вижу вообще.

    А что Konsole уже нельзя заскринить? ))
    Вот читаю я твои монологи, и что-то совсем не торт ))

     
  • 6.48, Аноним (14), 10:54, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Смысла фм в консоли, кроме как для скриншота на r/unixporn не вижу вообще.

    Может быть годным на сервере, виртуалке  да и просто по вкусу. Я, например, использую встроенный в mc ftp клиент периодически. Зачем мне для этого отдельное приложение ставить, когда вот оно есть?!
    На свэй можно сделать полупрозрачную тему, настроить форматы файлов и всё будет смотреться и работать просто шикарно.
    Да и консольное приложение жрет меньше любого тулкита.

     
  • 4.22, AleksK (ok), 09:48, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сначала выйди потом зайди под sudo. Почему за столько лет в него не добавили такой простой и очевидной вещи как запрос на повышение прав, если ты из под себя хочешь выполнить операцию которая требует sudo?
     
     
  • 5.24, Жироватт (ok), 09:53, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Потому, что белые люди при обычной работе из-под пользователя и не должны лезть в системные файлы?
    Ох уж эти вантузоиды, хлебом не корми, дай из-под юзера пописать (или покопипастить с сайтика, тут выше хвастались сей фичей) в системные конфиги.
     
     
  • 6.27, AleksK (ok), 10:00, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Потому, что белые люди при обычной работе из-под пользователя и не должны
    > лезть в системные файлы?
    > Ох уж эти вантузоиды, хлебом не корми, дай из-под юзера пописать (или
    > покопипастить с сайтика, тут выше хвастались сей фичей) в системные конфиги.

    Если пользователь имеет право использовать sudo то он вполне может лезть в системные файлы. А если он имеет право использовать sudo, то почему бы не сделать это в более удобном виде, чем перезаходить в программу?

     
     
  • 7.45, Жироватт (ok), 10:47, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И для этого вполне разумно разделять сеансы.
    Для работы с пользовательскими данными - работаешь из-под обычного пользователя, зная, что в корень ты зайти сможешь, посмотреть, но не править; для правки ты ЯВНО повышаешь свои привилегии в отдельном сеансе, не связанным с основным.
    На крайний случай ты явно и отдельно задаёшь открытие файла для правки командой "sudo nano sysfile.conf" в строке командного запроса.  
     
  • 4.34, Аноним (34), 10:18, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вантузоидно-UAC'овское мышление не нужно тянуть туда, где в нем нет смысла.

    Ничо, что оно уже во все DE притянуто? Но консоль для того, чтобы страдать, конечно.

     
  • 3.47, Аноним (7), 10:52, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прям внутр консоли mc введи sudo mcedit или nano или vi и хоть обредактируйся.
     
  • 2.26, Аноним (26), 10:00, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При эпизодической дистанционной работе на сервере mc покрывает основные задачи, а если полноценно работать локально на desktop, то тут far2l предпочтительнее хотя бы полноценной поддержкой буфера обмена.
     
  • 2.32, Аноним (34), 10:16, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хотя бы затем, чтобы наконец-то выкинуть mc.
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:28, 27/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот ведь суровые айтишники были во времена когда вот это вот было гуем и ничего лучше не было.
     
     
  • 2.10, AleksK (ok), 09:30, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда появился far это уже не было гуем, просто удобный файловый менеджер
     

  • 1.12, Жироватт (ok), 09:35, 27/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    В виндах - кульная утилита, когда нет желания ставить тоталкоммандырь или его клон дублькоммандер. Но только на фоне лютой убогости explorer.exe даже в 11й версии.

    В линуксах - нет смысла, бо даже стоковый дольфин для кед кроет 110% потребностей по работе с файлами, для ностальджи есть крусадер/дублькоммандырь, а консоль в последнее время открывается для примитивных башпортянок (собственно ради их текстового выхлопа). Для ssh есть mc, опять-таки покрывающий 110% сценариев использования.

    Разве что только в мак его через хоумбрю есть смысл тянуть, бо финдер убог, а остальное - за 99.99.

    Но хацкерам заходит, да.

     
     
  • 2.15, penetrator (?), 09:36, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    фар это про консоль, меня всегда удивляли циркачи, сравнивающие его с гуями
     
     
  • 3.28, Аноним (8), 10:03, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Псевдогуй не гуй, а консоль? Такое только пьяным хакирам могло пригрезиться.
     
     
  • 4.40, penetrator (?), 10:26, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/elfmz/far2l?tab=readme-ov-file#ui-backends

    FAR2L has base UI Backends (see details in build-in help section UI backends):

        GUI (WX): uses wxWidgets, works in graphics mode, ideal UX (might add dependencies to your desktop environment, e.g. wxWidgets toolkit and related packages);

        TTY|Xi: works in terminal mode, requires a dependency on pair X11 libraries (to access clipboard and to get state of all keyboard modifiers), almost perfect UX;

        TTY|X: works in terminal mode, uses X11 to access clipboard, all keyboard works via terminal;

        TTY: plain terminal mode, no X11 dependencies, UX with some restrictions (works fully when running in the terminal emulators, which provide clipboard access and has their advanced keyboard-protocols).

    Не поверишь, но даже в WX работает bash-completion, там есть почти полноценный CLI

     

  • 1.25, Аноним (25), 09:53, 27/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как же обижаются линуксоводы, когда в их систему завозят годный софт, взявший своё начало в других операционных системах. Они своего написать не могут, выдвигают какие-то требования и претензии к волонтёрам-ментейнерам и хейтят любые новости о свежих версиях софта под свою же любимую ось. Парадоксальное комьюнити.
     
     
  • 2.29, AleksK (ok), 10:08, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как же обижаются линуксоводы, когда в их систему завозят годный софт, взявший
    > своё начало в других операционных системах. Они своего написать не могут,
    > выдвигают какие-то требования и претензии к волонтёрам-ментейнерам и хейтят любые новости
    > о свежих версиях софта под свою же любимую ось. Парадоксальное комьюнити.

    Недовольны тут в основном троли-вантузятники.

     

  • 1.30, Аноним (30), 10:12, 27/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нет ничего лучше кедовского Dolphin, а консольное всё - ну это для ха киров.
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 10:22, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vifm, однозначно, лучше. Ну а dolphin, это так, туда-сюда багованная шляпа за неимением лучшего, до которой добрались какие-то инвалиды пару лет назад. Я так понимаю, студенты для строчки в резюме занялись.
     
  • 2.38, Аноним (36), 10:22, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для мышевоза? Возможно.
     
     
  • 3.41, Аноним (30), 10:33, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для подавляющего большинства пользователей GNU Linux, которых от общего количества пользователей ПК 3%. Так вот, большинство от этих 3% пользуются мышью. Ну а единицы труЪ ха киры конечно ставят себе i3wm и прочие супер wm, чтобы не пользоваться мышкой.
     
     
  • 4.44, Аноним (7), 10:47, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты понимаешь что такое Линукс? Он стоит в основном на серверах и там нет мыши.
     
     
  • 5.46, Аноним (30), 10:49, 27/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.33, penetrator (?), 10:17, 27/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кстати на аплоад по SSH как был NetBox тупой так и остался, я протестил только что (даунлоад норм)
     

