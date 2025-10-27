Выпуск двухпанельного файлового менеджера far2l 2.7.0

|
2.2, Stanislavvv (ok), 09:20, 27/10/2025

|
Скорее, виндузятники, которые зачем-то пересаживаются на линукс, как Ватсон уже не могут без трубки.
Ибо для гуёв есть другие файлменеджеры, а в консоли far2l не сказать, что имеет большие преимущества перед mc, особенно, если условия работы несколько отличаются от локальных (ну или с хорошим каналом).
|
|
|
3.11, penetrator (?), 09:34, 27/10/2025

|
1) работа с архивами
2) NetBox
3) копирование вставка
первое что приходит в голову где mc просто сливает
|
|
|
4.21, Жироватт (ok), 09:45, 27/10/2025

|
1) Архивы на удалённой машине, по ssh, ага.
2) Сиё чудо имеет смысл только на вантузе, с его убогим "сетевым окружением"
3) Любой терминал имеет изкаропки, для всех приложений на TUI
Нет реальных преимуществ - придумай их. Или криво сдери с виндовых
|
|
|
5.39, penetrator (?), 10:23, 27/10/2025

|
> 1) Архивы на удалённой машине, по ssh, ага.
> 2) Сиё чудо имеет смысл только на вантузе, с его убогим "сетевым
> окружением"
> 3) Любой терминал имеет изкаропки, для всех приложений на TUI
> Нет реальных преимуществ - придумай их. Или криво сдери с виндовых
ты даже не понял, что я написал, рукалицо
|
2.4, 0xdeadbee (-), 09:22, 27/10/2025

|
у кого ?
у Питера Нортона (начинал с MS DOS) скоммуниздили его Нортон Коммандер (идеологию, интерфейс и даже хоткеи). только Demos Commander (кстати где он ?) не осилил. то ли пытался быть портабельным и работать через самые тупые (dumb) терминалы, то ли программисты такие были, то ли потому что тогда не было curses.
|
|
|
2.14, Аноним (14), 09:35, 27/10/2025

|
> даже ради любопытства ставить не буду. они опоздали лет на 30.
> ))
Держите в курсе и улыбайтесь!
|
|
|
2.9, AleksK (ok), 09:29, 27/10/2025

|
А как в mc запросить повышение прав когда тебе надо поправить конфиг в etc? Far это умеет.
|
|
|
3.16, Жироватт (ok), 09:37, 27/10/2025

|
su mc
Ведь я знаю, что открываю mcedit ради конфига в /etc
Вантузоидно-UAC'овское мышление не нужно тянуть туда, где в нем нет смысла.
|
|
|
4.19, penetrator (?), 09:44, 27/10/2025

|
su mc - нельзя так
можно
su
mc
но что ты будешь делать если ты уже в mc от имени пользователя? выйдешь из него? )))
я конечно этой фичей фара не пользоюсь, потому что всегда консоль с рутом рядом открыта
но иногда бывает очень даже удобно
|
|
|
5.23, Жироватт (ok), 09:50, 27/10/2025

|
F10
su
mc
Вот тебе с переводом строки, а то и так душно в коминате.
А еще лучше - открываю параллельный сеанс в ssh на тот же хост, но уже из-под юзера, который есть в sudoers и через судо запускаю мц.
Вантузоидная фича, с которой из треда в тред носятся фанатики фара.
А для локальной машины уже есть тонна файловых менеджеров на любой вкус и тулкит. Смысла фм в консоли, кроме как для скриншота на r/unixporn не вижу вообще.
|
|
|
6.35, penetrator (?), 10:20, 27/10/2025

|
> F10
> su
> mc
уныло
> Вот тебе с переводом строки, а то и так душно в коминате.
открой окно, только не выходи
> Смысла фм в консоли, кроме как для скриншота на r/unixporn не вижу вообще.
А что Konsole уже нельзя заскринить? ))
Вот читаю я твои монологи, и что-то совсем не торт ))
|
6.48, Аноним (14), 10:54, 27/10/2025

|
>Смысла фм в консоли, кроме как для скриншота на r/unixporn не вижу вообще.
Может быть годным на сервере, виртуалке да и просто по вкусу. Я, например, использую встроенный в mc ftp клиент периодически. Зачем мне для этого отдельное приложение ставить, когда вот оно есть?!
На свэй можно сделать полупрозрачную тему, настроить форматы файлов и всё будет смотреться и работать просто шикарно.
Да и консольное приложение жрет меньше любого тулкита.
|
4.22, AleksK (ok), 09:48, 27/10/2025

|
Сначала выйди потом зайди под sudo. Почему за столько лет в него не добавили такой простой и очевидной вещи как запрос на повышение прав, если ты из под себя хочешь выполнить операцию которая требует sudo?
|
|
|
5.24, Жироватт (ok), 09:53, 27/10/2025

|
Потому, что белые люди при обычной работе из-под пользователя и не должны лезть в системные файлы?
Ох уж эти вантузоиды, хлебом не корми, дай из-под юзера пописать (или покопипастить с сайтика, тут выше хвастались сей фичей) в системные конфиги.
|
|
|
6.27, AleksK (ok), 10:00, 27/10/2025

|
> Потому, что белые люди при обычной работе из-под пользователя и не должны
> лезть в системные файлы?
> Ох уж эти вантузоиды, хлебом не корми, дай из-под юзера пописать (или
> покопипастить с сайтика, тут выше хвастались сей фичей) в системные конфиги.
Если пользователь имеет право использовать sudo то он вполне может лезть в системные файлы. А если он имеет право использовать sudo, то почему бы не сделать это в более удобном виде, чем перезаходить в программу?
|
|
|
7.45, Жироватт (ok), 10:47, 27/10/2025

|
И для этого вполне разумно разделять сеансы.
Для работы с пользовательскими данными - работаешь из-под обычного пользователя, зная, что в корень ты зайти сможешь, посмотреть, но не править; для правки ты ЯВНО повышаешь свои привилегии в отдельном сеансе, не связанным с основным.
На крайний случай ты явно и отдельно задаёшь открытие файла для правки командой "sudo nano sysfile.conf" в строке командного запроса.
|
4.34, Аноним (34), 10:18, 27/10/2025

|
> Вантузоидно-UAC'овское мышление не нужно тянуть туда, где в нем нет смысла.
Ничо, что оно уже во все DE притянуто? Но консоль для того, чтобы страдать, конечно.
|
3.47, Аноним (7), 10:52, 27/10/2025

|
Прям внутр консоли mc введи sudo mcedit или nano или vi и хоть обредактируйся.
|
2.26, Аноним (26), 10:00, 27/10/2025

|
При эпизодической дистанционной работе на сервере mc покрывает основные задачи, а если полноценно работать локально на desktop, то тут far2l предпочтительнее хотя бы полноценной поддержкой буфера обмена.
|
1.8, Аноним (8), 09:28, 27/10/2025

|
Вот ведь суровые айтишники были во времена когда вот это вот было гуем и ничего лучше не было.
|
|
|
2.10, AleksK (ok), 09:30, 27/10/2025

|
Когда появился far это уже не было гуем, просто удобный файловый менеджер
|
1.12, Жироватт (ok), 09:35, 27/10/2025

|
В виндах - кульная утилита, когда нет желания ставить тоталкоммандырь или его клон дублькоммандер. Но только на фоне лютой убогости explorer.exe даже в 11й версии.
В линуксах - нет смысла, бо даже стоковый дольфин для кед кроет 110% потребностей по работе с файлами, для ностальджи есть крусадер/дублькоммандырь, а консоль в последнее время открывается для примитивных башпортянок (собственно ради их текстового выхлопа). Для ssh есть mc, опять-таки покрывающий 110% сценариев использования.
Разве что только в мак его через хоумбрю есть смысл тянуть, бо финдер убог, а остальное - за 99.99.
Но хацкерам заходит, да.
|
|
|
|
|
3.28, Аноним (8), 10:03, 27/10/2025

|
Псевдогуй не гуй, а консоль? Такое только пьяным хакирам могло пригрезиться.
|
|
|
4.40, penetrator (?), 10:26, 27/10/2025

|
https://github.com/elfmz/far2l?tab=readme-ov-file#ui-backends
FAR2L has base UI Backends (see details in build-in help section UI backends):
GUI (WX): uses wxWidgets, works in graphics mode, ideal UX (might add dependencies to your desktop environment, e.g. wxWidgets toolkit and related packages);
TTY|Xi: works in terminal mode, requires a dependency on pair X11 libraries (to access clipboard and to get state of all keyboard modifiers), almost perfect UX;
TTY|X: works in terminal mode, uses X11 to access clipboard, all keyboard works via terminal;
TTY: plain terminal mode, no X11 dependencies, UX with some restrictions (works fully when running in the terminal emulators, which provide clipboard access and has their advanced keyboard-protocols).
Не поверишь, но даже в WX работает bash-completion, там есть почти полноценный CLI
|
1.25, Аноним (25), 09:53, 27/10/2025

|
Как же обижаются линуксоводы, когда в их систему завозят годный софт, взявший своё начало в других операционных системах. Они своего написать не могут, выдвигают какие-то требования и претензии к волонтёрам-ментейнерам и хейтят любые новости о свежих версиях софта под свою же любимую ось. Парадоксальное комьюнити.
|
|
|
2.29, AleksK (ok), 10:08, 27/10/2025

|
> Как же обижаются линуксоводы, когда в их систему завозят годный софт, взявший
> своё начало в других операционных системах. Они своего написать не могут,
> выдвигают какие-то требования и претензии к волонтёрам-ментейнерам и хейтят любые новости
> о свежих версиях софта под свою же любимую ось. Парадоксальное комьюнити.
Недовольны тут в основном троли-вантузятники.
|
1.30, Аноним (30), 10:12, 27/10/2025

|
Нет ничего лучше кедовского Dolphin, а консольное всё - ну это для ха киров.
|
|
|
2.37, Аноним (37), 10:22, 27/10/2025

|
Vifm, однозначно, лучше. Ну а dolphin, это так, туда-сюда багованная шляпа за неимением лучшего, до которой добрались какие-то инвалиды пару лет назад. Я так понимаю, студенты для строчки в резюме занялись.
|
|
|
3.41, Аноним (30), 10:33, 27/10/2025

|
Для подавляющего большинства пользователей GNU Linux, которых от общего количества пользователей ПК 3%. Так вот, большинство от этих 3% пользуются мышью. Ну а единицы труЪ ха киры конечно ставят себе i3wm и прочие супер wm, чтобы не пользоваться мышкой.
|
|
|
4.44, Аноним (7), 10:47, 27/10/2025

|
Ты понимаешь что такое Линукс? Он стоит в основном на серверах и там нет мыши.
|
1.33, penetrator (?), 10:17, 27/10/2025

|
кстати на аплоад по SSH как был NetBox тупой так и остался, я протестил только что (даунлоад норм)
|