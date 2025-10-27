Выпуск двухпанельного файлового менеджера far2l 2.7.0

2.9 , AleksK ( ok ), 09:29, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А как в mc запросить повышение прав когда тебе надо поправить конфиг в etc? Far это умеет.

3.16 , Жироватт ( ok ), 09:37, 27/10/2025
su mc

Ведь я знаю, что открываю mcedit ради конфига в /etc

Вантузоидно-UAC'овское мышление не нужно тянуть туда, где в нем нет смысла.

4.19 , penetrator ( ? ), 09:44, 27/10/2025
su mc - нельзя так можно

su

но что ты будешь делать если ты уже в mc от имени пользователя? выйдешь из него? ))) я конечно этой фичей фара не пользоюсь, потому что всегда консоль с рутом рядом открыта но иногда бывает очень даже удобно

5.23 , Жироватт ( ok ), 09:50, 27/10/2025
F10

su

mc Вот тебе с переводом строки, а то и так душно в коминате.

А еще лучше - открываю параллельный сеанс в ssh на тот же хост, но уже из-под юзера, который есть в sudoers и через судо запускаю мц.

Вантузоидная фича, с которой из треда в тред носятся фанатики фара. А для локальной машины уже есть тонна файловых менеджеров на любой вкус и тулкит. Смысла фм в консоли, кроме как для скриншота на r/unixporn не вижу вообще.

6.35 , penetrator ( ? ), 10:20, 27/10/2025
> F10

> su

> mc уныло

> Вот тебе с переводом строки, а то и так душно в коминате. открой окно, только не выходи

> Смысла фм в консоли, кроме как для скриншота на r/unixporn не вижу вообще. А что Konsole уже нельзя заскринить? ))

Вот читаю я твои монологи, и что-то совсем не торт ))

Вот читаю я твои монологи, и что-то совсем не торт ))

6.48 , Аноним ( 14 ), 10:54, 27/10/2025
>Смысла фм в консоли, кроме как для скриншота на r/unixporn не вижу вообще. Может быть годным на сервере, виртуалке да и просто по вкусу. Я, например, использую встроенный в mc ftp клиент периодически. Зачем мне для этого отдельное приложение ставить, когда вот оно есть?!

На свэй можно сделать полупрозрачную тему, настроить форматы файлов и всё будет смотреться и работать просто шикарно.

Да и консольное приложение жрет меньше любого тулкита.

На свэй можно сделать полупрозрачную тему, настроить форматы файлов и всё будет смотреться и работать просто шикарно.

Да и консольное приложение жрет меньше любого тулкита.

4.22 , AleksK ( ok ), 09:48, 27/10/2025
Сначала выйди потом зайди под sudo. Почему за столько лет в него не добавили такой простой и очевидной вещи как запрос на повышение прав, если ты из под себя хочешь выполнить операцию которая требует sudo?

5.24 , Жироватт ( ok ), 09:53, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Потому, что белые люди при обычной работе из-под пользователя и не должны лезть в системные файлы?

Ох уж эти вантузоиды, хлебом не корми, дай из-под юзера пописать (или покопипастить с сайтика, тут выше хвастались сей фичей) в системные конфиги.

6.27 , AleksK ( ok ), 10:00, 27/10/2025
> Потому, что белые люди при обычной работе из-под пользователя и не должны

> лезть в системные файлы?

> Ох уж эти вантузоиды, хлебом не корми, дай из-под юзера пописать (или

> покопипастить с сайтика, тут выше хвастались сей фичей) в системные конфиги. Если пользователь имеет право использовать sudo то он вполне может лезть в системные файлы. А если он имеет право использовать sudo, то почему бы не сделать это в более удобном виде, чем перезаходить в программу?

7.45 , Жироватт ( ok ), 10:47, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И для этого вполне разумно разделять сеансы.

Для работы с пользовательскими данными - работаешь из-под обычного пользователя, зная, что в корень ты зайти сможешь, посмотреть, но не править; для правки ты ЯВНО повышаешь свои привилегии в отдельном сеансе, не связанным с основным.

На крайний случай ты явно и отдельно задаёшь открытие файла для правки командой "sudo nano sysfile.conf" в строке командного запроса.

4.34 , Аноним ( 34 ), 10:18, 27/10/2025
> Вантузоидно-UAC'овское мышление не нужно тянуть туда, где в нем нет смысла. Ничо, что оно уже во все DE притянуто? Но консоль для того, чтобы страдать, конечно.

3.47 , Аноним ( 7 ), 10:52, 27/10/2025
Прям внутр консоли mc введи sudo mcedit или nano или vi и хоть обредактируйся.

2.26 , Аноним ( 26 ), 10:00, 27/10/2025
При эпизодической дистанционной работе на сервере mc покрывает основные задачи, а если полноценно работать локально на desktop, то тут far2l предпочтительнее хотя бы полноценной поддержкой буфера обмена.

2.32 , Аноним ( 34 ), 10:16, 27/10/2025
Хотя бы затем, чтобы наконец-то выкинуть mc.


