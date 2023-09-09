Выпуск файлового менеджера Double Commander 1.1

Доступен двухпанельный файловый менеджер Double Commander 1.1, пытающийся повторить функциональность Total Commander и обеспечить совместимость с его плагинами. Как и раньше уровень качества кодовой базы оценивается как бета-версия. Предлагается три варианта интерфейса пользователя - на базе GTK2, Qt5 и Qt6. Код написан на языке Pascal и распространяется под лицензией GPLv2. Из особенностей Double Commander можно отметить выполнение всех операций в фоновом режиме, поддержку переименования группы файлов по маске, интерфейс на базе вкладок, двухпанельный режим с вертикальным или горизонтальным размещением панелей, встроенный текстовый редактор с подсветкой синтаксиса, работа с архивами как с виртуальными директориями, расширенные средства поиска, настраиваемая панель, поддержка плагинов Total Commander в форматах WCX, WDX и WLX, функция ведения лога файловых операций. Основные изменения: Добавлена поддержка фреймворка Qt6.

Встроен полноценный эмулятор терминала.

Реализован новый диалог с информацией о свойствах файлов.

Добавлен поиск в диалоге с настройками.

Добавлена встроенная поддержка изображений в формате SVG.

В плагине для работы с ZIP-архивами предложен новый диалог с настройками.

Добавлен плагин для кодирования и декодирования данных в формате Base64.

В просмотрщике файлов добавлена поддержка подсветки синтаксиса и просмотра офисных документов в форматах на основе XML.

В интерфейсе поиска файлов добавлена поддержка поиска содержимого сразу в нескольких кодировках.

Все настройки цветов перенесены в новый файл colors.json, а настройки переносимой версии теперь хранятся в отдельном подкаталоге.

На системах с Windows 10 и 11 реализована поддержка тёмной темы оформления.

Предложена новая редакция для macOS, построенная с использованием API Cocoa.

Добавлена экспериментальная поддержка ОС Haiku, в дополнение к Linux, FreeBSD, macOS и Windows.



