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Выпуск файлового менеджера Double Commander 1.1

09.09.2023 22:21

Доступен двухпанельный файловый менеджер Double Commander 1.1, пытающийся повторить функциональность Total Commander и обеспечить совместимость с его плагинами. Как и раньше уровень качества кодовой базы оценивается как бета-версия. Предлагается три варианта интерфейса пользователя - на базе GTK2, Qt5 и Qt6. Код написан на языке Pascal и распространяется под лицензией GPLv2.

Из особенностей Double Commander можно отметить выполнение всех операций в фоновом режиме, поддержку переименования группы файлов по маске, интерфейс на базе вкладок, двухпанельный режим с вертикальным или горизонтальным размещением панелей, встроенный текстовый редактор с подсветкой синтаксиса, работа с архивами как с виртуальными директориями, расширенные средства поиска, настраиваемая панель, поддержка плагинов Total Commander в форматах WCX, WDX и WLX, функция ведения лога файловых операций.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка фреймворка Qt6.
  • Встроен полноценный эмулятор терминала.
  • Реализован новый диалог с информацией о свойствах файлов.
  • Добавлен поиск в диалоге с настройками.
  • Добавлена встроенная поддержка изображений в формате SVG.
  • В плагине для работы с ZIP-архивами предложен новый диалог с настройками.
  • Добавлен плагин для кодирования и декодирования данных в формате Base64.
  • В просмотрщике файлов добавлена поддержка подсветки синтаксиса и просмотра офисных документов в форматах на основе XML.
  • В интерфейсе поиска файлов добавлена поддержка поиска содержимого сразу в нескольких кодировках.
  • Все настройки цветов перенесены в новый файл colors.json, а настройки переносимой версии теперь хранятся в отдельном подкаталоге.
  • На системах с Windows 10 и 11 реализована поддержка тёмной темы оформления.
  • Предложена новая редакция для macOS, построенная с использованием API Cocoa.
  • Добавлена экспериментальная поддержка ОС Haiku, в дополнение к Linux, FreeBSD, macOS и Windows.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/doub...)
  2. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Double Commander 1.0.0
  3. OpenNews: Доступна бета-версия порта файлового менеджера Far для Linux, BSD и macOS
  4. OpenNews: Выпуск файлового менеджера GNOME Commander 1.14
  5. OpenNews: Выпуск двухпанельного файлового менеджера Krusader 2.8.0
  6. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.30
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59732-doublecmd
Ключевые слова: doublecmd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 22:35, 09/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дизайн с точки зрения академичности очень неплох. Качну ка для винды...
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:38, 09/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    думаю, дизайн двухпанельного фм очень трудно испортить :)
     
     
  • 3.13, Анонин (?), 23:59, 09/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но не невозможно!
     
  • 3.26, Neon (??), 03:55, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно. Знаменитый mc тому пример.)))
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:41, 09/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В плане дизайна весьма неплох HiFile — https://www.hifile.app/. Для Linux бесплатный.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 00:49, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    иконки страшные
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 03:46, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вовсе нет, уже попадалось что-то с подобным слилем - немного непривычно, да, но куда лучше современной моды на яркие цветные блевотные пятна (тот же qBittorrent зацените) или излишне примитивные значки со стрёмным цветом.
     
  • 3.22, Анон1110м (?), 03:13, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По скринам весьма годно, да.
     
  • 2.19, Саркофандр (?), 02:08, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда я раньше сидел на винде, мне больше нравился Multi Commander. У Double Commander есть фичи, от которых толк есть только на юникс-подобных системах.
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:39, 09/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена экспериментальная поддержка ОС Haiku, в дополнение к Linux, FreeBSD, macOS и Windows.

    Вот это годно. Разработчику респект. Тотал так навсегда и останется ненужным прилипком к венде.

     
     
  • 2.17, Прохожий (??), 01:16, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть версия для Андроида
     
  • 2.28, _kp (ok), 05:16, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Тотал так навсегда и останется ненужным прилипком к венде.

    Я использую и Total и Double коммандеры. В целом Total поодвинутей, но и Double уже есть свои плюсы.

    Далее о занятном. Если работать с каталогами, где слишком много файлов, то Total Commander даже под Wine работает быстрее нативных файл менеджеров.

    А ещё Гислер пытался когда то под Линукс переписать TC, но, толи на тогдашних интрументах невзлетело, то ли не срослось с Линуксом. В общем, если Double Commander продолжит даже неспешно развиваться, то Total commander станет раритетом и на Windows.

     

  • 1.4, Аноним (4), 23:06, 09/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Встроен полноценный эмулятор терминала

    Зачем? Сабж ведь только под иксы, а под иксами можно наоткрывать стопитсот терминалов и не переключаться только между панелями и одним встроенным терминалом как с mc в ядерной консоли.

     
     
  • 2.24, Аноним (25), 03:22, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там, кажется, что-то такое уже было, разраб решил довести до ума.

    Про иксы не понял, Qt-версия по идее должна работать под вяленым без прослойки.

     
     
  • 3.34, ДаНуНафиг (?), 07:39, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там ущербный самопальный обрезок был, который ни подстановку по Tab не делал, ни... блин, да он нифига не умел, только тупо выполнить команду с кривым выводом.
     
  • 2.33, ДаНуНафиг (?), 07:37, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нажал кнопку - и прямо тут же, в приложении, в терминале что-нибудь грепнул или права поменял - очень полезная вещь. Да как в том же mc, как в нем без терминала жить?
     

  • 1.5, Invisible (??), 23:07, 09/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для чего нужны коммандеры? Во времена доса - удобная была оболочка. А сегодня зачем? Я не юзаю.
     
     
  • 2.20, Саркофандр (?), 02:09, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С клавиатуры удобно ими пользоваться.
     
  • 2.27, Neon (??), 03:55, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем кто работает, тем удобна.
     

  • 1.6, EuPhobos (ok), 23:16, 09/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в исходниках он Seksi Commander
    https://github.com/doublecmd/doublecmd/blob/master/src/fAbout.pas
     
     
  • 2.9, OuO (?), 23:25, 09/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Мааааам, там в опенсорсе кто-то форкнул!!!1!
     

  • 1.7, beck (??), 23:17, 09/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годно, нужно
     
  • 1.8, Аноним (8), 23:21, 09/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Еще кажется Far пытались под линукс адаптировать...
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:33, 09/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле пытались? Живёт и здравствует.
     
  • 2.11, Наномас (?), 23:34, 09/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/elfmz/far2l
     

  • 1.14, Аноним (14), 00:03, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит страшноватенько по умолчанию (хотя настраивается), было бы полезнее сделать вид больше похожий на тотал командир винодовый.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 02:05, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отлично выглядит по умолчанию. Знал о тотале, но никогда им не пользовался, а когда недавно его увидел аж ужаснулся, настолько там всё было не так как надо. Так что не надо ни на что равняться. Пусть другие ровняются.
     

  • 1.16, Аноним (16), 01:11, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Встроен полноценный эмулятор терминала

    Нафига?

     
  • 1.21, Анан (?), 02:50, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кк они интересн пишут на Мascalе используя фрэймики Qt5 и Qt6??  
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 06:05, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так это тебе не раст, в чём проблема?
     

  • 1.23, Аноним (25), 03:14, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Править статью неохота, но уточню.

    > Как и раньше уровень качества кодовой базы оценивается как бета-версия.

    Автор где-то писал, что первые несколько версий в новой линейке 1.1.х будут со статусом беты (кажется, с 1.0.х так же было). Вполне нормальная практика КМК.

    > пытающийся повторить функциональность Total Commander и обеспечить совместимость с его плагинами.

    Это не бесплатный клон Total Commander, а аналог, не во всём.
    Программа поддерживает API плагинов (всех четырёх типов, а не только трёх, как в статье), поэтому под Windows совместим с плагинами Total Commander. Писать можно под все поддерживаемые системы, доки по API Гислер выложил в паблике.
    До кучи встроен аналог MultiArc, можно импортировать его конфиги.

     
     
  • 2.29, helloworld (?), 05:45, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, с удивлением увидел, что версии 1.0.7 - 1.0.11 были не бета.
     
     
  • 3.30, helloworld (?), 05:47, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А 13 часов назад вышла версия 1.1.2 beta
     

  • 1.32, Аноним (32), 06:30, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну самый топовый в плане копирования totalcmd был https://tuxcmd.sourceforge.net/news.php
     
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