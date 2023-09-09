Выпуск файлового менеджера Double Commander 1.1

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|1.1, Аноним (-), 22:35, 09/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дизайн с точки зрения академичности очень неплох. Качну ка для винды...
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|4.25, Аноним (25), 03:46, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вовсе нет, уже попадалось что-то с подобным слилем - немного непривычно, да, но куда лучше современной моды на яркие цветные блевотные пятна (тот же qBittorrent зацените) или излишне примитивные значки со стрёмным цветом.
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|2.19, Саркофандр (?), 02:08, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда я раньше сидел на винде, мне больше нравился Multi Commander. У Double Commander есть фичи, от которых толк есть только на юникс-подобных системах.
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|1.3, Аноним (3), 22:39, 09/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена экспериментальная поддержка ОС Haiku, в дополнение к Linux, FreeBSD, macOS и Windows.
Вот это годно. Разработчику респект. Тотал так навсегда и останется ненужным прилипком к венде.
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|2.28, _kp (ok), 05:16, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Тотал так навсегда и останется ненужным прилипком к венде.
Я использую и Total и Double коммандеры. В целом Total поодвинутей, но и Double уже есть свои плюсы.
Далее о занятном. Если работать с каталогами, где слишком много файлов, то Total Commander даже под Wine работает быстрее нативных файл менеджеров.
А ещё Гислер пытался когда то под Линукс переписать TC, но, толи на тогдашних интрументах невзлетело, то ли не срослось с Линуксом. В общем, если Double Commander продолжит даже неспешно развиваться, то Total commander станет раритетом и на Windows.
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|1.4, Аноним (4), 23:06, 09/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Встроен полноценный эмулятор терминала
Зачем? Сабж ведь только под иксы, а под иксами можно наоткрывать стопитсот терминалов и не переключаться только между панелями и одним встроенным терминалом как с mc в ядерной консоли.
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|2.24, Аноним (25), 03:22, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там, кажется, что-то такое уже было, разраб решил довести до ума.
Про иксы не понял, Qt-версия по идее должна работать под вяленым без прослойки.
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|3.34, ДаНуНафиг (?), 07:39, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там ущербный самопальный обрезок был, который ни подстановку по Tab не делал, ни... блин, да он нифига не умел, только тупо выполнить команду с кривым выводом.
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|2.33, ДаНуНафиг (?), 07:37, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нажал кнопку - и прямо тут же, в приложении, в терминале что-нибудь грепнул или права поменял - очень полезная вещь. Да как в том же mc, как в нем без терминала жить?
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|1.5, Invisible (??), 23:07, 09/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для чего нужны коммандеры? Во времена доса - удобная была оболочка. А сегодня зачем? Я не юзаю.
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|1.14, Аноним (14), 00:03, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Выглядит страшноватенько по умолчанию (хотя настраивается), было бы полезнее сделать вид больше похожий на тотал командир винодовый.
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|2.18, Аноним (18), 02:05, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отлично выглядит по умолчанию. Знал о тотале, но никогда им не пользовался, а когда недавно его увидел аж ужаснулся, настолько там всё было не так как надо. Так что не надо ни на что равняться. Пусть другие ровняются.
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|1.21, Анан (?), 02:50, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А кк они интересн пишут на Мascalе используя фрэймики Qt5 и Qt6??
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|1.23, Аноним (25), 03:14, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Править статью неохота, но уточню.
> Как и раньше уровень качества кодовой базы оценивается как бета-версия.
Автор где-то писал, что первые несколько версий в новой линейке 1.1.х будут со статусом беты (кажется, с 1.0.х так же было). Вполне нормальная практика КМК.
> пытающийся повторить функциональность Total Commander и обеспечить совместимость с его плагинами.
Это не бесплатный клон Total Commander, а аналог, не во всём.
Программа поддерживает API плагинов (всех четырёх типов, а не только трёх, как в статье), поэтому под Windows совместим с плагинами Total Commander. Писать можно под все поддерживаемые системы, доки по API Гислер выложил в паблике.
До кучи встроен аналог MultiArc, можно импортировать его конфиги.
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