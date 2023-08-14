Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.30

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|1.1, leap42 (ok), 07:52, 14/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Нужно. С архивами в основном через него работаю. Поздравляю всех причастных!
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|2.2, economist (?), 08:01, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Также неплохо с архивами работает far2l - Far Manager. Вошел в репы для популярных ОС Linux, для остальных собирается из исходников за неск. минут. Выглядят ярче, понятнее, функциональнее (600+ плагинов), мощно работает с сетями, симлинками, правами. Очень привычен для продвинутых Windows-пользователей.
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|4.35, pfg21 (ok), 10:00, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Зря ты так :) Женька помнится в фидоконференции осуществлял бесплатную тех.поддержку для всех пользователей.
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|5.38, Аноним (38), 10:15, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ой вей, бесплатные тестеры. Таки наш человек, ещё и рады остались.
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|6.43, pfg21 (ok), 10:32, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ой вей, бесплатные тестеры. Таки наш человек, ещё и рады остались.
ви таки не поверите, но тестером таки и не спободобился побыть :)
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|3.41, tmplsr (?), 10:25, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>для остальных собирается из исходников за неск. минут
Покажешь пример сборки far2l под openbsd, i386?
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|4.114, OpenEcho (?), 16:51, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Покажешь пример сборки far2l под openbsd, i386?
Угу, и под "не популярный" дебиан тоже, т.к. в репах его там не видать
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|3.58, rvs2016 (ok), 11:11, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Также неплохо с архивами работает far2l - Far Manager
У меня он архивы умеет только просматривать - только список файлов архива показывает.
Попытка что-то изнутри архива скопировать приводит только к появлению в нём надписи :
"/usr/local/bin/far2l" --libexec "/usr/local/lib/far2l/Plugins/multiarc/plug/multiarc.far-plug-mb" BuiltinMain libarch x /home/user/DOWNLOAD/arhiv.zip -cs=CP866 -- "arhiv.png"
После этого фар зависает и приходится его из небытия вытаскивать клавишами Ctrl+Alt+C.
Наверно это связано с тем, что работа с архивами у фара настроена через запуск внешних команд, а эти внешние команды у него тут во фряхе всегда приводят только к зависанию фара вместо выполнения команд. Невозможно даже выполнить команду типа cd /tmp. Приходится по каталогам ходить только дёшево - стрелками, ентерами, прыжками в корень Ctrl+\ да прыжками в надкаталоги Ctrl+PgUp.
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|3.82, Аноним (82), 13:36, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>функциональнее (600+ плагинов)
Плагины-то с наличием исходников?
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|5.115, OpenEcho (?), 16:53, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Они на lua для третьей версии фара
Вы хотите сказать, что все, что написано на луа, автоматом опенсорц?
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|6.117, Аноним (117), 16:56, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Луа же интерпретируемый язык, вроде? Значит сорцы спокойно читаются.
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|3.122, Аноним (-), 17:07, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А он точно в линухе корректно работает с ними С его то переклином на буквах ди... большой текст свёрнут, показать
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|2.16, Аноним (16), 08:55, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> С архивами в основном через него работаю.
открой для себя archivemount и прекращай юзать этот неюнихвейный комбайнный двухпанельник в стиле нортона
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|2.44, rshadow (ok), 10:33, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
Для работы с архивами добавьте команды в zshrc или аналогичный для вашей оболо... большой текст свёрнут, показать
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|3.46, Аноним (16), 10:37, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Посыпется на архивах, содержащих пробел в имени. Пора бы уже брать себе в привычку оборачивать переменные в кавычки.
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|4.72, Аноним (38), 12:11, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Только переменные в кавычках не поддерживают глоббинг, а это значит, будут пробл... большой текст свёрнут, показать
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|5.73, Аноним (16), 12:24, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> переменные в кавычках не поддерживают глоббинг
А должны? На примере с extract делай глоббинг сам, вручную вбивая его в шелл, то есть за пределами функции: extract ./плохоеимяфайла* -- далее шелл его заглобит, и extract будет работать с уже зарезольвленным именем, в котором хоть перенос строки, хоть черт лысый. Твоя ошибка в том, что тебе кажется, что функция должна уметь все на свете, -- а это противоречит single-responsibility principle.
> будут проблемы, где файлы с переносом строки в имени или спецсимволами навроде доллара и кавычек
Не будут.
> с регулярками могут быть самые разные сложности
Какие?
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|6.75, Аноним (38), 12:34, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Любые незаглобленные переменные опасные. Как обойти то, что extglob не поддерживает имена файлов, например, с собачкой, когда я хотел матчить в нём несколько вариантов расширения у файла, я так и не придумал.
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|3.48, Аноним (38), 10:42, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот распаковка тарболов для баша
case "${file}" in
*.[Tt][Aa][Rr].[Gg][Zz]) ;&
*.[Tt][Aa][Rr].[Xx][Zz]) ;&
*.[Tt][Aa][Rr].[Bb][Zz]2) ;&
*.[Tt][Aa][Rr].[Zz][Ss][Tt]) ;&
*.[Tt][Gg][Zz]) ;&
*.[Tt][Xx][Zz]) ;&
*.[Tt][Bb][Zz]2) ;&
*.[Tt][Zz][Ss][Tt]) ;&
*.[Tt][Aa][Rr]) tar xf "${file}" -C "${tmpDir}" --force-local --xattrs --xattrs-include="user.*" --pax-option="delete=LIBARCHIVE.*"; ;;
esac
Но, я полагаю, тут автору комментария надо установить KDE, в котором есть поддержка просмотра архивов в ФМ без извлечения на диск. Только эта поддержка периодически отваливается, это да.
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|4.109, Аноним (109), 16:22, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А не проще ли имя файла к нижнему регистру сразу привести в case блоке ('case "${file@U}" in ... esac'), чтобы не тр3ться с регистром регулярками?
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|5.118, Аноним (38), 17:00, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может, и проще, но появилось только в 5 баше. Это классический паттерн и ровно тот же привет мир столетней давности, что и у соседнего комментатора, немного адаптированный под реальное применение. Вместо @L я использую 2 запятые обычно -- т.е. вместо трансформации, модификацию регистра. Ещё наверно можно nocaseglob заюзать для примерно того же результата.
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|3.124, Аноним (-), 17:09, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Для работы с архивами добавьте команды в .zshrc (или аналогичный для вашей
> оболочки)
> # Распаковка архивов
> # example: extract file
> extract () {
> if [ -f $1 ] ; then
Теперь попробуйте так распаковать из архива с 10 000 файлов вот эти 5 штук, визуально маркировав их... почувствуйте разницу... :)
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|4.144, Аноним (38), 18:05, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кроме шуток, ни разу в жизни не сталкивался с подобной задачей. Если мне надо извлечь 1 элемент, я перетащу его мышкой из окна нормального архиватора в соседнее окно нормального графического фм. Искать что-то в куче файлов в архиве? Не, не реально. Я либо точно знаю, что мне необходимо и как и где его найти в архиве, либо данные в таком виде никогда не потребуются и без ознакомления со всей извлечённой информацией в специализированной программе найдены не будут (куча мусора со случайными именами, не надо так).
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|2.103, Аноним (104), 15:27, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> С архивами в основном через него работаю.
Ты так сильно себя не любишь?
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|1.3, Staczhik (ok), 08:02, 14/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А разве mcedit кто-то использует? И реально правит в нем код? Или все делают так:
F4, Ой, F10
EDITOR=vim/nano/emacs/etc
F4
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|3.14, а (?), 08:51, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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vim получше как по мне. но он сложнее для новичка
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|3.39, Аноним (38), 10:22, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это если тебе надо испортить файлы, то нано тут первый кандидат. Да и максимально неудобный же. У вима по-моему проблема что он жирный и отвалившаяся libcurses делает его неработоспособным, а так он определённо проще для использования.
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|4.52, rshadow (ok), 10:52, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не ну можно все что угодно виму припысывать, но что он проще это уже перебор. Это самы сложный редактор из всех что были когда либо придуманы.
Понятно что это все благодаря командам и режимам которые кому-то заходят. Но точно не проще.
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|5.56, Аноним (38), 11:04, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что там сложного? Разве что осознать, что есть отдельные режимы? Так подсказка в углу говорит, что за решим активен. Открываешь файл, находишь необходимое (стрелочками или поиском), если надо удалить строку, используешь d для удаления строк (что куда удобнее чем зажимать del или возюкать тормозящей мышкой), нажимаешь insert, делаешь оставшееся, ескейп, сохраняешь и выходишь (или отменяешь изменения). Проще ещё ничего не придумали. В нано в процессе редактирования нажмёшь что-то, и гадай, к чему это приведёт в этот раз. В виме такого не случается по определению.
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|6.62, Аноним (9), 11:30, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> если надо удалить строку, используешь d для удаления строк (что куда удобнее чем зажимать del или возюкать тормозящей мышкой)
Вы не поверите! Но в любом нормальном редакторе для удаления строки существуют хоткеи. Они там, кстати, много для чего есть.
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|7.64, Аноним (38), 11:38, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Например, в nano это максимально вендузятный alt+del. Кнопка alt не используется таким же образом в программах на линуксе, это прямо просится на проблемы.
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|7.65, Аноним (38), 11:40, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>для удаления строки
А для удаления нескольких строк? Вверх, вниз?
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|8.69, Аноним (9), 11:59, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ну обычно я выделяю то, что нужно удалить, а не пытаюсь подсчитать предположител... текст свёрнут, показать
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|6.112, Аноним (109), 16:32, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В nano есть встроенная интерактивная справка, висячая внизу справка, максимально очевидные для пользователей шелла шорткаты и откат изменений, если "что-то пошло не так".
А vim'ом невозможно пользоваться, вообще невозможно, даже пару строк поправить в конфиге, не закончив с отличием курса по управлению подводными лодками и боевыми истребителями.
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|6.155, Аноним (155), 19:09, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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vimtutor проходится за три дня (в ленивом, без надрыва). К примеру слепая печать за полгода. Всё, ты можешь эффективно пользоваться vim. Да, там есть еще замены, регулярки, макросы, буфферы, проверка орфографии, но это когда прижмёт посмотришь. nmcli сложнее. ffmpeg гораздо сложнее. convert, да что там - много чего сложнее vim.
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|5.57, Аноним (38), 11:08, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Например, скопипастишь что-нибудь в него и всё уплывёт или вообще файл внезапно побьётся или хоткей сделает что-то нехорошее и взад не вернуть. Очень даже реально. Вообще говоря, в виме вставка текста тоже через :r! cat чтобы избежать поплывшего форматирования, но зато можешь быть уверен, что вставится, как надо.
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|6.113, Аноним (109), 16:35, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> в виме вставка текста тоже через :r! cat
Это всё, что нужно знать о vim.
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|3.40, Аноним (38), 10:23, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У нано проблемы с подсветкой синтаксиса конфигов и с хоткеями. Большая вероятность уничтожить данные.
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|2.45, _kp (ok), 10:36, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если именно по умолчанию, то mсedit использую.
Впрочем, сейчас консольные приложения и в Linux сильно сдают популярность.
>>реально правит в нем код?
Лет 15 назад правил в mсedit. Но, в нем же мелочи правят, особенно в скачанных исходниках опции, а никак не проекты целиком пишут.
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|2.120, OpenEcho (?), 17:02, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А разве mcedit кто-то использует?
Амазон, calltech, nasa...
> И реально правит в нем код?
Да
> EDITOR=vim/nano/emacs/etc
nano vs mcedit???
Вы хоть пробоали разобраться с mcedit? или как "как все, - кто не в vi, тот ламер"?
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|2.125, Аноним (-), 17:11, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А разве mcedit кто-то использует? И реально правит в нем код? Или
> все делают так:
> F4, Ой, F10
> EDITOR=vim/nano/emacs/etc
> F4
Он очень удобен для быстрых мелких правок в разлапистой иерархии. И вот подсветка синтаксиса как раз по делу. IDE он конечно не станет - зато разобраться с кучей мелких правок под какую-то ситуативщину - вполне.
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|4.126, Аноним (-), 17:12, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> самый адекватный ЯП это без сомнения питон
Ну напиши на нем кернел операционки, посмотрим как оно. А, кернелы же как булки, на деревьях растут и питон работает сам по себе, наверное.
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|1.8, Аноним (20), 08:23, 14/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Всегда поражаюсь, когда вижу в истории километровый шлейф команд ls/cd, когда рядом есть mc...
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|2.19, Аноним (16), 09:19, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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всегда поражаюсь, как люди выбирают максимально неудобный способ попасть в папку, когда есть zsh, который по дефолту уже хорош, и также когда есть божественный fzf. Сабж кстати крайне уевато работает с zsh.
Чтобы не печатать cd, выставляешь AUTO_CD.
Чтобы не печатать каждый раз ls -al:
1) делаешь alias l="ls -al" (все гениальное просто)
2) способ посложнее: делаешь кейбиндинг, который выполняет ls -al по Ctrl-A. Лично я юзаю exa, но ты сумеешь адаптировать пример к гнутому ls.
exa-all() {
printf "\n"
exa --group-directories-first --classify \
--long --binary --group --all --color=always |
less
zle redisplay
}
zle -N exa-all
bindkey '^A' exa-all
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|3.26, Аноним (20), 09:37, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не, я этой фигней не страдаю. Зачем мне этот zsh ставить на сотни серваков (даже ансиблем), когда уже стоит mc. И потом, не на всех консолях этот zsh правильно отображаться умеет, в отличие от...
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|3.47, rshadow (ok), 10:38, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Самое важное что по <Tab> тебе и так подскажет что есть в папке чтобы просто выбрать нужный файл, без всяких лишних команд. Это сильно удобнее и быстрее чем mc и не настроенные оболочки, где реально люди дрючат ls cd.
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|4.50, Аноним (16), 10:44, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Таб - это хорошо, когда файлов немного. Для всего остального есть fzf completion по Ctrl-T.
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|5.54, rshadow (ok), 10:59, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поиск в оболочке хорошо развит. Можно просто тыкнуть букву и по табу покажет нужный файлы, можно * поставить и поискать что-то внутри. Может конечно мне этого за глаза, но это даже плюс. Нет папок с много файлов, это плохо для фс. Если надо что-то реально искать есть find. У меня как-то так.
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|3.60, _kp (ok), 11:13, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Чтобы не печатать каждый раз ls..
гениально, но..
- Что с тысячами нажатий Shift+Pg/Shift+Pg
- Что с выбором разношерстных файлов?
- Выбор имени файла, когда есть много длинных, незнакомых, и отличающихся в конце?
>> alias l="ls -al"
Но зачем? Если можно и "l" сократить до нуля.
>>максимально неудобный способ попасть в папку, когда есть..
А что мешает запустить mc не в bash, а в чем нравится?
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|4.63, Аноним (38), 11:33, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, чтобы не было тысяч нажатий, можно сварганить простенькую регулярочку (или там extglob). Если ты можешь выбрать файлы, значит, есть какие-то условия, определённая закономерность для выбора, и машина сделает это куда более эффективно (и в любых количествах). Всегда смешно наблюдать за аутистами, что то там тыкающими в консольных фм.
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|5.131, _kp (ok), 17:23, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> можно сварганить простенькую регулярочку..
В 12кб на Bash, шутки ради написал.. двухпанельный файл-менеджер. ;)
Внешне, по мотивам мс, в остальном ясно, что примитив, но с быстрой навигацией по файловой системе, и горячими клавишами, что быстрее чем на иных скриптах.
>>значит, есть какие-то условия..
Условие - моё желание. Например при разборе "файл-помойки", чужих проектов, коллекций..
>>машина сделает это куда более эффективно
вы что за меня еще и есть будете? (с)
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|6.141, Аноним (38), 17:41, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да, я вот допустим на той неделе скачал 100000 постов какого-то художника, потом простенькой командой дополнительно скачал все предложенные в них архивы, распаковал на месте своим обычным однострочником (пришлось отдельно искать пароли у постов и скармливать в него), потом почистил от мусора в findutils, нашёл одинаковые файлы с различиями только в качестве файла и удалил плохие...
Я мог бы конечно потратить несколько месяцев своего времени на ручной разбор (и уж точно консольный фм тут не помощник), но это только 1 автор и скрипт написанный за полчаса разрулил и всё грамотно рассортировал, практически моментально и без человеческого фактора (а, хочешь не хочешь, будешь делать ошибки).
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|3.123, OpenEcho (?), 17:07, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Чтобы не печатать cd, выставляешь...
> Чтобы не печатать каждый ра...
> способ посложнее: делаешь кейбиндинг
...
...
...
> Чтобы не ...
Вместо того, чтобы работать... и так на всех 1000+ хостах...
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|2.110, Аноним (110), 16:24, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда-то вы для себя откроете broot и ваши же собственные слова вам покажутся смешными.
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|1.17, Cyber100 (ok), 09:00, 14/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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ну вот - кошерные штуки умеют же.
а то привязались с этими многочисленными треш-дистрибутивами со встроенными своими обоями и свистоперделками.
а за такое респект, каэшн.
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|1.18, San (??), 09:12, 14/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Будете смеяться, но техподдержка одного програмного продукта (не будем говорить какого, хотя это был мегаплан) удалила с сервера mc с формулировкой "вредоносное ПО". На вопрос каким боком миднайт является вредоносным ответили: "во-первых он портит сохранение истории команд...", что у них во-вторых не сказали, но общение в тот раз с этой техподдержкой уже довело до желания написать им матом (писать так конечно не стал) и выяснять это "во-вторых" не было желания...
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|2.23, Аноним (38), 09:25, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они, кстати, правы. То, что сабж bash_history засирает -- это ни в какие ворота. Моё уважение профессионалам.
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|3.25, San (??), 09:35, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не...тут другое... Он просто сохраняет историю в баш_хистори только при выходе. И если 2 миднайта запущены, то происходит лотерея - какой из них сохранит, а какой нет. Но у этой "проблемы" есть более гуманные решения, чем "apt purge".
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|4.32, Аноним (38), 09:52, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С башем точно так же -- не знаешь, какой будет закрыт последним, и что в этом файле окажется. А вот 2 экрана мусора при каждом запуске, это да.
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|5.66, San (??), 11:50, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все-таки не возьму в толк о каком мусоре идет речь. Какие команды из под mc запускаются, те и попадают в хистори. Можете подсказать как увидеть этот "мусор"?
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|7.78, San (??), 13:02, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Теперь понял о чем речь. Давно не встречал этот баг на всех своих серверах и рабочих станциях. Наверное уже пофиксили.
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|8.84, Аноним (38), 13:41, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Неа, обещают исправить когда-нибудь никогда https midnight-commander org tic... текст свёрнут, показать
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|4.37, Аноним (38), 10:04, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если у тебя секреты плейнтекстом висят в процессах, скорее какая-нибудь "телеметрия" их сольёт. Ну как тот же скайп лез во все файлы, до каких только доберётся, вскод такой же, как я слышал. И хромой точно шарится.
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|2.31, Жироватт (ok), 09:50, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хе. А почему-то после запроса рефунда с разрывом контракта эти удаляторы становятся как шёлковые.
А вообще - арендовать нужно не сервисы, а виртуалки, тогда не будет такого
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|2.130, OpenEcho (?), 17:21, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> нужно добавить шифрование при копировании
И зачем шифрование при копировании в локальной системе?
А чем эти не угодили если надо копировать за пределы хоста?
sftp || openssl || aespipe || hpenc || gohpenc
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|4.149, OpenEcho (?), 18:40, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> чтобы удобней было работать на файловом менеджере
Для чего шифрование при копировании между директориями???
Зачем это шапочка из фольги?
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|5.156, YM2608 (?), 19:23, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну например, тебе нужно скопировать важные данные на флешку в качестве резервной копии - тут поставил пунктик и готово
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|3.74, Аноним (74), 12:27, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Есть люди, которые играют в слепые шахматы, чтобы не тратиться на фигуры и доску.
Ну а что? Крутые да...
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|2.36, Жироватт (ok), 10:01, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зачем сидеть на двухпанельном стуле с подлокотниками и спинкой, когда можно из деревяшек каждый раз, когда нужно посидеть сбивать себе табуретку. Ну или сбить из этих деревяшек скриптовой портянкой табуретку, но как в дорогих стульях
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|3.42, Аноним (38), 10:28, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Coreutils дают больше контроля и не делают ничего постороннего, в отличие от сабжа. А уж если с findutils совместить, то мощнее инструмент едва ли найдёшь. А у сабжа одна птичка не там поставлена, и всё, попрощайся с информацией.
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|4.70, Аноним (9), 12:01, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Собственноручно сколоченная табуретка тоже даёт больше контроля. Но она остаётся табуреткой.
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|5.71, Аноним (38), 12:09, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Контроля над чем? От того что ты сколотил табуретку контроля не появится. А вот если ты лично собрал свой стул, используя профессиональные инструменты для сборки стульев, и лично убедился в качестве каждого из компонентов, вот это другое дело. А в твоём готовом стуле окажется внезапная функциональность вроде случайной пенетрации газовым лифтом при использовании подлокотника и незначительном смещении центра масс твоей тушки (это будет сюрпризом).
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|4.91, Жироватт (ok), 14:41, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зачем пользоваться компактным мультитулом (плоскогубцы, набор отверток, ножик, открывашка и пара популярных типоразмеров гранников), когда с собой можно носить чемодан с инструментами для грубой работы, несколько коробок с инструментом для более тонкой работы, набор часовых отверток и сварочный аппарат?
Закругляйся уже, слишком толсто
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|5.94, Аноним (38), 15:01, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты находишься в 2 неделях пути от ближайшей цивилизации и из имеющихся средств у тебя только вышеперечисленное, сломавшееся уже после первой попытки использования. Ты не можешь починить своё средство передвижения, потому что тебе нечем открутить 1 винтик. Вокруг ходят агрессивные животные, светит солнце. Твои дальнейшие действия как любителя компактных китайских инструментов из пластилина? Можно с уверенностью утверждать, что подготовившийся человек (с качественным инструментом) с большой вероятностью выживет, и, более того, не окажется в такой ситуации (у него будут запасные варианты на такой случай).
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|6.100, Жироватт (ok), 15:19, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Упитанно, однако.
Правда, есть один нюанс - ты предполагаешь использование ВМЕСТО, а не ВМЕСТЕ.
> Твои дальнейшие действия как любителя компактных китайских инструментов из пластилина?
Беру инструмент чемоданчика ремнабора и затягиваю винтик.
А вот ты, пришедший на вполне культурный вечер посередине города с огромным баулом инструмента и в рыбацкой жилетке вызываешь двоякое чувство. Пока мой удобный мультитул лежит в небольшой кожаной сумке ты готовишься...непонятно к чему.
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|4.93, Аноним (82), 15:00, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В плане поиска mc куда как проще в использовании, чем findutils.
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|5.116, Аноним (16), 16:55, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> проще в использовании
создай инструмент, который рассчитан на идиотов - только идиоты им пользоваться и будут
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|4.139, _kp (ok), 17:28, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Coreutils дают больше контроля и не делают ничего постороннего, в отличие от
Coreutils даже о MIME ничего не знают
> мощнее инструмент едва ли найдёшь.
;)
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|5.143, Аноним (38), 17:51, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Начнём с того, что MIME -- тормозная бесполезная шляпа. Возьми sys-apps/file, если так хочется, но это порочная затея.
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|6.145, _kp (ok), 18:26, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все шляпы, в той или иной мере, речь о обработке файлов и по расширениям, и по содержимому в файл менеджерах. Что отшельникам с coreutils не доступно :)
То что нужно делать ручками, но можно не делать - не будет делаться.
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|7.147, Аноним (38), 18:35, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какая обработка файлов по содержимому в файловых менеджерах? Конечно, нет, только при открытии. Потому что mime (настоящий, а не по разрешению) -- это очень, ну просто очень, не реально дорого. На практике jpeg файлы переименованные в png, или там rar в zip, aac в mp3, это всё же не норма (и спасибо, что так, куда чаще на самом деле перекодируют лосси в лосси). Да и какая разница? Сфейлится где-то что-то, да и чёрт с ним, есть миллион причин, почему может сфейлится. Файл явно испорчен.
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|4.150, Аноним (110), 18:51, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что ты там на своем локалхосте такое КОНТРОЛИРУЕШЬ, дорогой? Файлик из одной директории в другую совершенно одинаково копируется любым доступным способом, в любой операционной системе, в которой есть файлы и директории. Системные вызовы что у cp, что у mc одни и те же в итоге, поверь. Другое дело, что синий двухпанельник не так хакерски выглядит, как консоль. И иногда — редко, впрочем — действительно нужно засучить рукава и накропать однострочник, а тои вовсе интерактивно на сервер залогиниться и пошерудить. Всё остальное время не использовать более удобные визуальные инструменты сродни онанизму. И бесконечна череда cd/ls в истории твоего шелла тому лишнее подтверждение.
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|5.153, Аноним (38), 19:05, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Допустим, права файлов, расширенные атрибуты (все эти васянские фм любят их стрипать) и так далее, можно нормально сравнить содержимое и параметры (а не как некоторые не будем показывать пальцем). А про одинаково, это ты кому-нибудь другому затирай. Абсолютно разные алгоритмы даже у каждого ФМ в одной и той же ОС, с разным поведением и производными эффектами, если даже не вспоминать, что в самой непосредственно libc представлено аж несколько способов для этого, и ведь есть ещё ядро, у которого тоже может быть много вариантов.
>Файлик из одной директории в другую
Если ты не используешь rsync, то с тобой не о чем говорить.
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|2.121, ptr (??), 17:02, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Лучший инструмент в конкретной ситуации тот, в котором надо меньше кнопок нажимать для достижения заданной цели. Нередко, не поверите, это mc. Причем он совершенно не запрещает воспользоваться командной строкой в тех случаях, когда это удобней.
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|2.134, OpenEcho (?), 17:24, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Лучший фм это: ls, cp, mv, cat, cd, etc.
Для новичка, который почувствовал себя гиком, может быть, но чтоб продуктивно и быстро работать то лучше все же инструменты посложней
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|1.59, Аноним (59), 11:13, 14/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Может кто подскажет: как после панелизации результатов поиска попасть в директорию одного из файлов результата? Вот, допустим, я сделал поиск файла makefile, нашлось 10 штук. Я выбрал "Панелизация", полазил по файлам, нашёл нужный. И теперь мне надо попасть в директорию с этим файлом. Как это сделать, кроме как запомнив путь к файлу и вручную до него добравшись?
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|2.85, Аноним (16), 13:41, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Написать такое выражение — 30 секунд:
cd -- "$(dirname -- "$(find -name Makefile | fzf --preview "cat {}")")"
Лазить по форумам, ища, как бы это сделать в "удобном" MC, где "все просто работает" — часы, дни, недели.
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|3.132, Аноним (132), 17:24, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Лазить по форумам, ища, как бы это сделать в "удобном" MC, где
> "все просто работает" — часы, дни, недели.
В миднайте можно визуально выделить 5 "вот этих" файлов и скопировать/стереть/что там только их. В отличие от шелла, где быстро и визуально это так сразу не оформишь. А если этим в шелле попытаться заняться - вы в итоге напишете эрзац миднайта. Толко хреновый. А шелл в миднайте всегда под рукой - чем оно и круто. Можно даже в вьюшке или эдиторе нажать ctrl+o, что-то немного поделать в шелле, еще нажать, может даже скопипастив вывод вон той команды, воткнув это в это файло, при том в середину, ... а попробуете так вообще одним шеллом, не?
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|1.77, Аноним (77), 12:42, 14/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Под DOSом всю жизнь сидел в NC. В линухе если вдруг надо зайти что то поковырять через ssh, тоже сижу под MC. Не понимаю, как можно жить без этого? Лазать по каталогам через ls из cd? Это в 10 раз медленнее, чем стрелочками. Быстренько смотреть и редактировать файлики? Через какой-нибудь vim из соседней ветки? Для этого есть знакомые F3 и F4, чтобы вызвать mcedit. И вообще линух в этом деле отсталый. Даже под DOS под голой консолью было 100500 псевдо-графических утилит на все случаи жизни. Привет какой-нибудь NU. Что то прописывать консоль руками? Нееее. А вот в линухе до этого пока не дошли. Не смотря на то, что лазать на удаленную систему под голым ssh уже вышло из моды. Мы как бы уже не через модем конектимся, а современные сети уже запросто тянут удаленный рабочий стол.
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|2.86, Аноним (11), 13:41, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всю жизнь на линуксах сидели с аппаратных терминалов было норм.
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|3.135, Аноним (132), 17:25, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Всю жизнь на линуксах сидели с аппаратных терминалов было норм.
Учитывая что Торвальдс с самого начала кодил Linux для работы на его i386 компе - это заявление грубо не соответствует действительности.
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|2.96, Аноним (82), 15:08, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Не смотря на то, что лазать на удаленную систему под голым ssh уже вышло из моды. Мы как бы уже не через модем конектимся, а современные сети уже запросто тянут удаленный рабочий стол.
Ты что же, конфиги править/админить предлагаешь через удалённый рабочий стол? Подключаешься такой к удалённому рабочему столу, открываешь эмулятор терминала, ... Ну чё, быстрее же, чем через ssh.
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|3.140, _kp (ok), 17:36, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты что же, конфиги править/админить предлагаешь через удалённый рабочий стол?
Правка конфигов вручную, это из за отсутствия инструментария с человеческим лицом.
Да, когда какое то ПО делают, то первым делом предусматривают настройку через конфиги, а потом когда нибудь делают инструмент для людей, а не прилагающегося к компу админа
Подключаешся по VNC запускаешь утилиту настройки и как белый человек настраиваешь.
Для embedded и серверного ПО можно через Web интерфейс.
Вы же не ставите время и температуру в микроволновке по ssh, через текстовые конфиги, даже если это микроволновка с подключеним к интернету.
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|4.152, Аноним (152), 19:00, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, конфиги должны быть только текстовые, идеально — кодом на Си с пересборкой после изменений. Остально просто не нужно для конфигурации. Открываешь конфиг по SSH в настроенном под себя VIM и за 0,0003 наносекунды правишь. Никаких VNC, окон, указателей мыши. Время сегодня стоит дорого, поэтому нужно экономить его, и всё делать эффективно, сокращая накладные расходы. VNC и окна это как раз-таки накладные расходы: байтов на перегонку текста нужно меньше, чем на VNC, а результат один и тот же. К тому же снижаются требования к собственной машине — всё спокойно заработает на Sempron + 256 МБ ОЗУ.
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|3.151, Аноним (110), 18:56, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Админить врукопашную по ssh? Ретрофутуризм, конечно, увлекательный жанр, но зачем свои хобби в прод тащить? Ты ещё скажи, что у тебя сервера с красивыми именами, а не по номерам.
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|1.79, Аноним (82), 13:06, 14/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Во встроенном редакторе реализована подсветка синтаксиса для языка программирования "B"
"B is a programming language developed at Bell Labs circa 1969 by Ken Thompson and Dennis Ritchie."
Очень актуальненько
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|2.81, Аноним (6), 13:34, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С был создан тогда же практически и теми же людьми. Что сказать-то хотел?
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|3.89, Аноним (82), 14:10, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что, C актино применятся, выходят новые стандарты. А кто про B вспоминает?
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|1.90, Аноним (90), 14:40, 14/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Зипы и прочие архивы открывает все с той же изумительной скоростью? Особо доставляет когда в архиве всего пара-тройка файлов, а читается секунд 10.
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|2.92, Аноним (92), 14:53, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, нужно перерабатывать код.
Более того замучался просто с чтением файлов в 10Гб всякие образы диска зачем-то в начале тормозит все... вместо mmap на окно рвно в пару экранов.
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|2.98, Аноним (38), 15:11, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Zipinfo мгновенно отрабатывает, например. Ты используешь инструмент для умственно-отсталых и что-то от него ожидаешь. Не надо так.
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|3.101, Аноним (104), 15:24, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Эта поделка одинаково тормознуто открывает любые архивы. Хоть rar, хоть zip, хоть tar.bz2 какие-нибудь.
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|4.105, Аноним (38), 15:37, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не ну если tar.bz2 ещё можно как-то оправдать, потому что стандартный тар не индексирует файл для быстрого доступа к произвольным данным и список файлов не доступен после сжатия (а bz2 так и вовсе самый медленный и неэффективный вариант), то нормальные архивы это только от кривости происходящего. Что-то такое видел с libarchive тоже. Как по мне, это наиболее востребованная функциональность у фм, а вот встроенные тестовые редакторы совсем нет.
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|3.138, Аноним (132), 17:28, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Zipinfo мгновенно отрабатывает, например. Ты используешь инструмент для умственно-отсталых
> и что-то от него ожидаешь. Не надо так.
Мгновенно? А ты не пробовал в нем открыть допустим общепланетарный архив OSM для navit? Технически это как раз зипарь. Только вот файлов в нем - около миллиона, чтоли.
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|4.142, Аноним (38), 17:46, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А теперь, сколько времени уходит на получение информации и сколько времени на вывод? Попробуй с >dev/null -- удивишься, видимо.
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|1.154, Sebastian (?), 19:09, 14/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Уверен, что 99% комментаторов сидят на винде и юзают notepad++, зато пафосу королевского надо навести
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