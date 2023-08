Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.30

2.2 , economist ( ? ), 08:01, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Также неплохо с архивами работает far2l - Far Manager. Вошел в репы для популярных ОС Linux, для остальных собирается из исходников за неск. минут. Выглядят ярче, понятнее, функциональнее (600+ плагинов), мощно работает с сетями, симлинками, правами. Очень привычен для продвинутых Windows-пользователей.

3.9 , Аноним ( 9 ), 08:24, 14/08/2023
Вот только эти 600+ плагинов под винду.

3.12 , Аноним ( 12 ), 08:37, 14/08/2023
Не трынди, нет у тебя никаких прав

3.29 , Жироватт ( ok ), 09:44, 14/08/2023
Рошаль, залогинься.

И да, я так и не купил твой винрар...

4.35 , pfg21 ( ok ), 10:00, 14/08/2023
Зря ты так :) Женька помнится в фидоконференции осуществлял бесплатную тех.поддержку для всех пользователей.

5.38 , Аноним ( 38 ), 10:15, 14/08/2023
Ой вей, бесплатные тестеры. Таки наш человек, ещё и рады остались.

6.43 , pfg21 ( ok ), 10:32, 14/08/2023
> Ой вей, бесплатные тестеры. Таки наш человек, ещё и рады остались.
ви таки не поверите, но тестером таки и не спободобился побыть :)

6.76 , Аноним ( 76 ), 12:41, 14/08/2023
> бесплатные тестеры
Agile же.

4.67 , Аноним ( 9 ), 11:57, 14/08/2023
Рошаль фаром уже лет двадцать не занимается, наверное.

3.41 , tmplsr ( ? ), 10:25, 14/08/2023
>для остальных собирается из исходников за неск. минут
Покажешь пример сборки far2l под openbsd, i386?

4.114 , OpenEcho ( ? ), 16:51, 14/08/2023
> Покажешь пример сборки far2l под openbsd, i386?
Угу, и под "не популярный" дебиан тоже, т.к. в репах его там не видать

5.157 , Аноним ( 157 ), 19:46, 14/08/2023
а вот в федоре есть. в копре правда

3.58 , rvs2016 ( ok ), 11:11, 14/08/2023
> Также неплохо с архивами работает far2l - Far Manager
У меня он архивы умеет только просматривать - только список файлов архива показывает.

Попытка что-то изнутри архива скопировать приводит только к появлению в нём надписи :
"/usr/local/bin/far2l" --libexec "/usr/local/lib/far2l/Plugins/multiarc/plug/multiarc.far-plug-mb" BuiltinMain libarch x /home/user/DOWNLOAD/arhiv.zip -cs=CP866 -- "arhiv.png"
После этого фар зависает и приходится его из небытия вытаскивать клавишами Ctrl+Alt+C.
Наверно это связано с тем, что работа с архивами у фара настроена через запуск внешних команд, а эти внешние команды у него тут во фряхе всегда приводят только к зависанию фара вместо выполнения команд.
Невозможно даже выполнить команду типа cd /tmp. Приходится по каталогам ходить только дёшево - стрелками, ентерами, прыжками в корень Ctrl+\ да прыжками в надкаталоги Ctrl+PgUp.

3.82 , Аноним ( 82 ), 13:36, 14/08/2023
>функциональнее (600+ плагинов)
Плагины-то с наличием исходников?

4.104 , Аноним ( 104 ), 15:28, 14/08/2023
Они на lua для третьей версии фара

5.115 , OpenEcho ( ? ), 16:53, 14/08/2023
> Они на lua для третьей версии фара
Вы хотите сказать, что все, что написано на луа, автоматом опенсорц?

6.117 , Аноним ( 117 ), 16:56, 14/08/2023
Луа же интерпретируемый язык, вроде? Значит сорцы спокойно читаются.

7.148 , OpenEcho ( ? ), 18:38, 14/08/2023
luajit может делать *.о которые легко превращаются в бинарник

3.122 , Аноним ( - ), 17:07, 14/08/2023
большой текст свёрнут, показать
А он точно в линухе корректно работает с ними
С его то переклином на буквах ди...

2.16 , Аноним ( 16 ), 08:55, 14/08/2023
> С архивами в основном через него работаю.
открой для себя archivemount и прекращай юзать этот неюнихвейный комбайнный двухпанельник в стиле нортона

2.22 , Аноним ( 38 ), 09:23, 14/08/2023
Бедный, я прямо ощущаю твою боль. Зачем так жить?

2.44 , rshadow ( ok ), 10:33, 14/08/2023
большой текст свёрнут, показать
Для работы с архивами добавьте команды в zshrc или аналогичный для вашей оболо...

3.46 , Аноним ( 16 ), 10:37, 14/08/2023
Посыпется на архивах, содержащих пробел в имени. Пора бы уже брать себе в привычку оборачивать переменные в кавычки.

4.51 , rshadow ( ok ), 10:44, 14/08/2023
Полностью с тобой согласен.

4.72 , Аноним ( 38 ), 12:11, 14/08/2023
большой текст свёрнут, показать
Только переменные в кавычках не поддерживают глоббинг, а это значит, будут пробл...

5.73 , Аноним ( 16 ), 12:24, 14/08/2023
> переменные в кавычках не поддерживают глоббинг
А должны? На примере с extract делай глоббинг сам, вручную вбивая его в шелл, то есть за пределами функции: extract ./плохоеимяфайла* -- далее шелл его заглобит, и extract будет работать с уже зарезольвленным именем, в котором хоть перенос строки, хоть черт лысый. Твоя ошибка в том, что тебе кажется, что функция должна уметь все на свете, -- а это противоречит single-responsibility principle.
> будут проблемы, где файлы с переносом строки в имени или спецсимволами навроде доллара и кавычек
Не будут.
> с регулярками могут быть самые разные сложности
Какие?

6.75 , Аноним ( 38 ), 12:34, 14/08/2023
Любые незаглобленные переменные опасные. Как обойти то, что extglob не поддерживает имена файлов, например, с собачкой, когда я хотел матчить в нём несколько вариантов расширения у файла, я так и не придумал.

3.48 , Аноним ( 38 ), 10:42, 14/08/2023
Вот распаковка тарболов для баша







case "${file}" in

*.[Tt][Aa][Rr].[Gg][Zz]) ;&

*.[Tt][Aa][Rr].[Xx][Zz]) ;&

*.[Tt][Aa][Rr].[Bb][Zz]2) ;&

*.[Tt][Aa][Rr].[Zz][Ss][Tt]) ;&

*.[Tt][Gg][Zz]) ;&

*.[Tt][Xx][Zz]) ;&

*.[Tt][Bb][Zz]2) ;&

*.[Tt][Zz][Ss][Tt]) ;&

*.[Tt][Aa][Rr]) tar xf "${file}" -C "${tmpDir}" --force-local --xattrs --xattrs-include="user.*" --pax-option="delete=LIBARCHIVE.*"; ;;

esac







Но, я полагаю, тут автору комментария надо установить KDE, в котором есть поддержка просмотра архивов в ФМ без извлечения на диск. Только эта поддержка периодически отваливается, это да.

4.109 , Аноним ( 109 ), 16:22, 14/08/2023
А не проще ли имя файла к нижнему регистру сразу привести в case блоке ('case "${file@U}" in ... esac'), чтобы не тр3ться с регистром регулярками?

5.118 , Аноним ( 38 ), 17:00, 14/08/2023
Может, и проще, но появилось только в 5 баше. Это классический паттерн и ровно тот же привет мир столетней давности, что и у соседнего комментатора, немного адаптированный под реальное применение. Вместо @L я использую 2 запятые обычно -- т.е. вместо трансформации, модификацию регистра. Ещё наверно можно nocaseglob заюзать для примерно того же результата.

3.88 , nm0i__ ( ? ), 14:09, 14/08/2023 Скрыто модератором + / – 3.124 , Аноним ( - ), 17:09, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Для работы с архивами добавьте команды в .zshrc (или аналогичный для вашей

> оболочки)

> # Распаковка архивов

> # example: extract file

> extract () {

> if [ -f $1 ] ; then Теперь попробуйте так распаковать из архива с 10 000 файлов вот эти 5 штук, визуально маркировав их... почувствуйте разницу... :)

4.144 , Аноним ( 38 ), 18:05, 14/08/2023
Кроме шуток, ни разу в жизни не сталкивался с подобной задачей. Если мне надо извлечь 1 элемент, я перетащу его мышкой из окна нормального архиватора в соседнее окно нормального графического фм. Искать что-то в куче файлов в архиве? Не, не реально. Я либо точно знаю, что мне необходимо и как и где его найти в архиве, либо данные в таком виде никогда не потребуются и без ознакомления со всей извлечённой информацией в специализированной программе найдены не будут (куча мусора со случайными именами, не надо так).

2.103 , Аноним ( 104 ), 15:27, 14/08/2023
> С архивами в основном через него работаю.
Ты так сильно себя не любишь?