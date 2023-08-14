Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.30

2.28 , BAZ_Megodriver ( ? ), 09:42, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – А есть люди у которых с быстрой памятью не всё норм, и такие костыли просто необходимы .....

3.74 , Аноним ( 74 ), 12:27, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Есть люди, которые играют в слепые шахматы, чтобы не тратиться на фигуры и доску.

Ну а что? Крутые да...

2.36 , Жироватт ( ok ), 10:01, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Зачем сидеть на двухпанельном стуле с подлокотниками и спинкой, когда можно из деревяшек каждый раз, когда нужно посидеть сбивать себе табуретку. Ну или сбить из этих деревяшек скриптовой портянкой табуретку, но как в дорогих стульях 3.42 , Аноним ( 38 ), 10:28, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Coreutils дают больше контроля и не делают ничего постороннего, в отличие от сабжа. А уж если с findutils совместить, то мощнее инструмент едва ли найдёшь. А у сабжа одна птичка не там поставлена, и всё, попрощайся с информацией.

4.70 , Аноним ( 9 ), 12:01, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Собственноручно сколоченная табуретка тоже даёт больше контроля. Но она остаётся табуреткой.

5.71 , Аноним ( 38 ), 12:09, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Контроля над чем? От того что ты сколотил табуретку контроля не появится. А вот если ты лично собрал свой стул, используя профессиональные инструменты для сборки стульев, и лично убедился в качестве каждого из компонентов, вот это другое дело. А в твоём готовом стуле окажется внезапная функциональность вроде случайной пенетрации газовым лифтом при использовании подлокотника и незначительном смещении центра масс твоей тушки (это будет сюрпризом).

4.91 , Жироватт ( ok ), 14:41, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Зачем пользоваться компактным мультитулом (плоскогубцы, набор отверток, ножик, открывашка и пара популярных типоразмеров гранников), когда с собой можно носить чемодан с инструментами для грубой работы, несколько коробок с инструментом для более тонкой работы, набор часовых отверток и сварочный аппарат? Закругляйся уже, слишком толсто

5.94 , Аноним ( 38 ), 15:01, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты находишься в 2 неделях пути от ближайшей цивилизации и из имеющихся средств у тебя только вышеперечисленное, сломавшееся уже после первой попытки использования. Ты не можешь починить своё средство передвижения, потому что тебе нечем открутить 1 винтик. Вокруг ходят агрессивные животные, светит солнце. Твои дальнейшие действия как любителя компактных китайских инструментов из пластилина? Можно с уверенностью утверждать, что подготовившийся человек (с качественным инструментом) с большой вероятностью выживет, и, более того, не окажется в такой ситуации (у него будут запасные варианты на такой случай).

6.100 , Жироватт ( ok ), 15:19, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Упитанно, однако.

Правда, есть один нюанс - ты предполагаешь использование ВМЕСТО, а не ВМЕСТЕ.

> Твои дальнейшие действия как любителя компактных китайских инструментов из пластилина? Беру инструмент чемоданчика ремнабора и затягиваю винтик. А вот ты, пришедший на вполне культурный вечер посередине города с огромным баулом инструмента и в рыбацкой жилетке вызываешь двоякое чувство. Пока мой удобный мультитул лежит в небольшой кожаной сумке ты готовишься...непонятно к чему.

7.102 , Аноним ( 38 ), 15:26, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Твой вариант это вот это на самом деле https://photos.wikimapia.org/p/00/02/08/79/79_big.jpg

4.93 , Аноним ( 82 ), 15:00, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В плане поиска mc куда как проще в использовании, чем findutils.

5.95 , Аноним ( 38 ), 15:02, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не существует ничего проще и универсальнее findutils.

5.116 , Аноним ( 16 ), 16:55, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > проще в использовании создай инструмент, который рассчитан на идиотов - только идиоты им пользоваться и будут

4.139 , _kp ( ok ), 17:28, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Coreutils дают больше контроля и не делают ничего постороннего, в отличие от Coreutils даже о MIME ничего не знают

> мощнее инструмент едва ли найдёшь. ;) 5.143 , Аноним ( 38 ), 17:51, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Начнём с того, что MIME -- тормозная бесполезная шляпа. Возьми sys-apps/file, если так хочется, но это порочная затея.

6.145 , _kp ( ok ), 18:26, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все шляпы, в той или иной мере, речь о обработке файлов и по расширениям, и по содержимому в файл менеджерах. Что отшельникам с coreutils не доступно :)

То что нужно делать ручками, но можно не делать - не будет делаться.

7.147 , Аноним ( 38 ), 18:35, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какая обработка файлов по содержимому в файловых менеджерах? Конечно, нет, только при открытии. Потому что mime (настоящий, а не по разрешению) -- это очень, ну просто очень, не реально дорого. На практике jpeg файлы переименованные в png, или там rar в zip, aac в mp3, это всё же не норма (и спасибо, что так, куда чаще на самом деле перекодируют лосси в лосси). Да и какая разница? Сфейлится где-то что-то, да и чёрт с ним, есть миллион причин, почему может сфейлится. Файл явно испорчен.

4.150 , Аноним ( 110 ), 18:51, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что ты там на своем локалхосте такое КОНТРОЛИРУЕШЬ, дорогой? Файлик из одной директории в другую совершенно одинаково копируется любым доступным способом, в любой операционной системе, в которой есть файлы и директории. Системные вызовы что у cp, что у mc одни и те же в итоге, поверь. Другое дело, что синий двухпанельник не так хакерски выглядит, как консоль. И иногда — редко, впрочем — действительно нужно засучить рукава и накропать однострочник, а тои вовсе интерактивно на сервер залогиниться и пошерудить. Всё остальное время не использовать более удобные визуальные инструменты сродни онанизму. И бесконечна череда cd/ls в истории твоего шелла тому лишнее подтверждение.

5.153 , Аноним ( 38 ), 19:05, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Допустим, права файлов, расширенные атрибуты (все эти васянские фм любят их стрипать) и так далее, можно нормально сравнить содержимое и параметры (а не как некоторые не будем показывать пальцем). А про одинаково, это ты кому-нибудь другому затирай. Абсолютно разные алгоритмы даже у каждого ФМ в одной и той же ОС, с разным поведением и производными эффектами, если даже не вспоминать, что в самой непосредственно libc представлено аж несколько способов для этого, и ведь есть ещё ядро, у которого тоже может быть много вариантов. >Файлик из одной директории в другую Если ты не используешь rsync, то с тобой не о чем говорить.

2.121 , ptr ( ?? ), 17:02, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Лучший инструмент в конкретной ситуации тот, в котором надо меньше кнопок нажимать для достижения заданной цели. Нередко, не поверите, это mc. Причем он совершенно не запрещает воспользоваться командной строкой в тех случаях, когда это удобней.

2.134 , OpenEcho ( ? ), 17:24, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Лучший фм это: ls, cp, mv, cat, cd, etc. Для новичка, который почувствовал себя гиком, может быть, но чтоб продуктивно и быстро работать то лучше все же инструменты посложней

