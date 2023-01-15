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Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.29

15.01.2023 08:58

После восьми месяцев разработки опубликован выпуск консольного файлового менеджера Midnight Commander 4.8.29, распространяемого в исходных текстах под лицензией GPLv3+.

Список основных изменений:

  • Добавлены новые фильтры содержимого, показываемого в панели: показ только файлов, отсеивание по маске без учёта регистра символов и использование шаблонов в стиле shell.
  • Реализована возможность продолжения копирования после прерывания операции (например, после случайного нажатия Esc во время копирования).
  • Для выбора порядка сортировки (операция "Sort order") в меню возвращена горячая клавиша "S" (в прошлом выпуске была заменена на "O"), а горячая клавиша для "SFTP link" заменена c "S" на "N".
  • Добавлена поддержка кросс-компиляции с разными путями к Perl во время сборки ("--build") и выполнения ("--host").
  • Добавлена поддержка систем на базе чипа Apple M1.
  • Файл mc.ext преобразован в формат INI и переименован в mc.ext.ini. Использование нового формата позволило реализовать более сложную логику выбора обработчиков.
  • Определённые пользователем файлы подсветки синтаксиса перемещены в каталог ~/.local/share/mc/syntax/.
  • Во встроенном редакторе реализована подсветка синтаксиса для формата TOML и файлов с правилами Privoxy. Улучшена подсветка многострочных блоков в файлах в формате YAML.
  • Добавлена поддержка эмулятора терминала ​contour.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/MidnightCom...)
  2. OpenNews: Выпуск двухпанельного файлового менеджера Krusader 2.8.0
  3. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.28
  4. OpenNews: Выпуск файлового менеджера GNOME Commander 1.14
  5. OpenNews: Доступна бета-версия порта файлового менеджера Far для Linux, BSD и macOS
  6. OpenNews: Доступен консольный файловый менеджер nnn 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58481-mc
Ключевые слова: mc
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 09:02, 15/01/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –7 +/
     
  • 1.3, Попандопала (?), 09:28, 15/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так и не сумел привыкнуть к нему.Гуишные казуалам лучше подойдут.D
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:32, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кому как и для чего...
    mc замечательный настраиваемый по всем фронтам файловый менеджер.
    А в тайловой среде вообще красота!
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 09:45, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Какой он настраиваемый, если параметры, чем он будет открывать файлы, захардкожены в кривых скриптах? Ври, да не завирайся.
     
     
  • 4.8, Аноним (5), 09:51, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Окей, не буду.
    Команда->редактировать файл расширений Open/View
    Ну а если вам удобнее лезть во всякие /usr/lib/mc/ext.d/... это ваше дело
     
     
  • 5.18, Аноним (18), 10:45, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в придачу перестань сувать себе разные предметы в зад
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:59, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Гуишные казуалам лучше подойдут.D

    Ага, особенно через ssh..

     
  • 2.10, Аноним (10), 10:20, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работаешь в CLI? Все операции с файлами без ФМ? Увожаю.
     
     
  • 3.23, funny.falcon (?), 11:18, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда-то пользовался mc.
    Потом в Vim нашёл NerdTree, и постепенно начал отвыкать от mc. Постепенно научился все делать в консоли, если не внутри Vim.
    Последние лет 8 mc ни разу не открыл.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:31, 15/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В Fedora в gnome-terminal midnight commander часто не даёт вводить команды в subshell (по Ctrl-O). Приходится создавать новый tab. Но через какое-то время и там перестаёт работать. Смотреть вывод можно (панели убираютс), но при попытке ввести что-либо, сразу возврат в панель. Это бага midnight commander?
     
     
  • 2.7, panic (??), 09:49, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вряд ли, у меня Gentoo с кедами, в kosole сабж неделями висит, большинство команд в его субшеле и вводятся, иногда какие то странности бывают, но вот вышеописанного поведения не наблюдаю.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:42, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у тебя, бедолага, совсем нет личной жизни, раз таким пертолингом занимаешься
     
  • 2.13, iCat (ok), 10:35, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Не трогал операционки от RedHat лет десять...
    Когда трогал - ничего подобного не наблюдал.
    Сдаётся мне, что это ты что-то в настройках gnome-terminal начудил.
     
     
  • 3.15, Аноним (18), 10:41, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    отличный совет, дедуля
     

  • 1.11, Аноним (10), 10:22, 15/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль авторы кроме ФМ не пишут другие прикладные программы вроде: браузера, почтового, мессенджера, редактора таблиц и т.д. и т.п.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 10:53, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще-то автор Midnight Commander Мигель де Икаса, он же создатель GNOME :-)
     

  • 1.12, Омномним (?), 10:34, 15/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    mc за 20 лет сохранил очень много часов жизни и нервных клеток, спасибо тем, кто до сих пор его пилит.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:40, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Абсолютно согласен.
     

  • 1.21, economist (?), 10:54, 15/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Far (far2l) серьезно пододвинул сабж в Linux, т.к. некоторые интерфейсные решения в Far очевидно удобнее, цветовая гамма - лучше, а полезных расширений - в 5 раз больше.

    Причина в т.ч. и в том что приток новых юзеров Linux идет из мира Windows, а там MC никогда не был популярен. А вот Far - популярен в Windows до сих пор, как замена Win+R CMD Enter  

     
     
  • 2.22, крендель (?), 11:01, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ranger и ко существенно подвинули мс. Никто не использует far уже давно. Он и популярен был только у нас. Я сам использую vifm на голову удобнее и сабжа и far-a
     

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