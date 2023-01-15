Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.29

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|2.5, Аноним (5), 09:32, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Кому как и для чего...
mc замечательный настраиваемый по всем фронтам файловый менеджер.
А в тайловой среде вообще красота!
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|3.6, Аноним (6), 09:45, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Какой он настраиваемый, если параметры, чем он будет открывать файлы, захардкожены в кривых скриптах? Ври, да не завирайся.
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|4.8, Аноним (5), 09:51, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Окей, не буду.
Команда->редактировать файл расширений Open/View
Ну а если вам удобнее лезть во всякие /usr/lib/mc/ext.d/... это ваше дело
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|2.9, Аноним (9), 09:59, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Гуишные казуалам лучше подойдут.D
Ага, особенно через ssh..
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|3.23, funny.falcon (?), 11:18, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда-то пользовался mc.
Потом в Vim нашёл NerdTree, и постепенно начал отвыкать от mc. Постепенно научился все делать в консоли, если не внутри Vim.
Последние лет 8 mc ни разу не открыл.
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|1.4, Аноним (4), 09:31, 15/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В Fedora в gnome-terminal midnight commander часто не даёт вводить команды в subshell (по Ctrl-O). Приходится создавать новый tab. Но через какое-то время и там перестаёт работать. Смотреть вывод можно (панели убираютс), но при попытке ввести что-либо, сразу возврат в панель. Это бага midnight commander?
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|2.7, panic (??), 09:49, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вряд ли, у меня Gentoo с кедами, в kosole сабж неделями висит, большинство команд в его субшеле и вводятся, иногда какие то странности бывают, но вот вышеописанного поведения не наблюдаю.
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|3.16, Аноним (16), 10:42, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у тебя, бедолага, совсем нет личной жизни, раз таким пертолингом занимаешься
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|2.13, iCat (ok), 10:35, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Не трогал операционки от RedHat лет десять...
Когда трогал - ничего подобного не наблюдал.
Сдаётся мне, что это ты что-то в настройках gnome-terminal начудил.
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|1.11, Аноним (10), 10:22, 15/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жаль авторы кроме ФМ не пишут другие прикладные программы вроде: браузера, почтового, мессенджера, редактора таблиц и т.д. и т.п.
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|2.20, Аноним (20), 10:53, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вообще-то автор Midnight Commander Мигель де Икаса, он же создатель GNOME :-)
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|1.12, Омномним (?), 10:34, 15/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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mc за 20 лет сохранил очень много часов жизни и нервных клеток, спасибо тем, кто до сих пор его пилит.
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|1.21, economist (?), 10:54, 15/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Far (far2l) серьезно пододвинул сабж в Linux, т.к. некоторые интерфейсные решения в Far очевидно удобнее, цветовая гамма - лучше, а полезных расширений - в 5 раз больше.
Причина в т.ч. и в том что приток новых юзеров Linux идет из мира Windows, а там MC никогда не был популярен. А вот Far - популярен в Windows до сих пор, как замена Win+R CMD Enter
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|2.22, крендель (?), 11:01, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ranger и ко существенно подвинули мс. Никто не использует far уже давно. Он и популярен был только у нас. Я сам использую vifm на голову удобнее и сабжа и far-a
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