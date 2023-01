Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.29

Far (far2l) серьезно пододвинул сабж в Linux, т.к. некоторые интерфейсные решения в Far очевидно удобнее, цветовая гамма - лучше, а полезных расширений - в 5 раз больше. Причина в т.ч. и в том что приток новых юзеров Linux идет из мира Windows, а там MC никогда не был популярен. А вот Far - популярен в Windows до сих пор, как замена Win+R CMD Enter