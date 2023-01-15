Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.29

2.5 , Аноним ( 5 ), 09:32, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Кому как и для чего...

mc замечательный настраиваемый по всем фронтам файловый менеджер.

А в тайловой среде вообще красота!

3.6 , Аноним ( 6 ), 09:45, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Какой он настраиваемый, если параметры, чем он будет открывать файлы, захардкожены в кривых скриптах? Ври, да не завирайся.

4.8 , Аноним ( 5 ), 09:51, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Окей, не буду.

Команда->редактировать файл расширений Open/View

Ну а если вам удобнее лезть во всякие /usr/lib/mc/ext.d/... это ваше дело

5.18 , Аноним ( 18 ), 10:45, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в придачу перестань сувать себе разные предметы в зад

2.9 , Аноним ( 9 ), 09:59, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Гуишные казуалам лучше подойдут.D Ага, особенно через ssh..

2.10 , Аноним ( 10 ), 10:20, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Работаешь в CLI? Все операции с файлами без ФМ? Увожаю.

3.23 , funny.falcon ( ? ), 11:18, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда-то пользовался mc.

Потом в Vim нашёл NerdTree, и постепенно начал отвыкать от mc. Постепенно научился все делать в консоли, если не внутри Vim.

Последние лет 8 mc ни разу не открыл.

