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Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.33

23.01.2025 21:43

После пяти месяцев разработки опубликован выпуск консольного файлового менеджера Midnight Commander 4.8.33, развиваемого с 1994 года и предоставляющего двухпанельный интерфейс в стиле Norton Commander. Midnight Commander обладает такими особенностями, как поддержка мыши, встроенный просмотрщик файлов и редактор текста с подсветкой синтаксиса, использование виртуальных ФС для навигации внутри архивов, пакетов и сетевых хранилищ (SFTP, SSH), подключение обработчиков различных типов файлов, режим быстрого перехода в режим терминала для запуска команд, использование закладок для перехода к частоиспользуемым местам в ФС, гибкие средства для поиска. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3+.

Список основных изменений:

  • Добавлен VFS-модуль для просмотра содержимого torrent-файлов.
  • В неграфических сеансах по умолчанию задействованы консольные обработчики для воспроизведения звука, показа изображений и проигрывания видео.
  • В mc.ext.ini добавлена поддержка формата файлов crate-пакетов на языке Rust и архивов ipk, применяемых в OpenEmbedded.
  • В кодовой базе разрешено использование элементов стандарта C99. Для сборки теперь требуется компилятор с поддержкой C99 и Automake как минимум версии 1.14.
  • Добавлена поддержка использования вариантов командного интерпретатора ksh в качестве subshell.
  • Улучшена поддержка командной командной оболочки Fish 4.0, переписанной на языке Rust.
  • Добавлена поддержка использования в переменной окружения PROMPT_COMMAND массива значений.
  • Для пользователей текстового редактора vim предложен новый keymap-файл с определением комбинаций клавиш в стиле vim.
  • Для пользователей FreeBSD добавлена поддержка "TERM=xterm-clear".
  • Добавлена возможность выбора web-браузера, запускаемого при попытке просмотра html-файлов (во время работы определяется наличие firefox, konqueror, opera и chromium).
  • Для непрерывной интеграции вместо Travis задействован сервис GitHub Actions.
  • В mcedit устранено аварийное завершение, возникавшее при создании новых файлов.
  • В tar vfs устранено двойное освобождение памяти, а в sftpfs vfs обращение к памяти после её освобождения.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/MidnightCom...)
  2. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.32
  3. OpenNews: Вышел двухпанельный файловый менеджер Worker 3.4.1
  4. OpenNews: Выпуск двухпанельного файлового менеджера GNOME Commander 1.6
  5. OpenNews: Доступен новый двухпанельный файловый менеджер JumpFm
  6. OpenNews: Выпуск двухпанельного файлового менеджера Krusader 2.8.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62605-mc
Ключевые слова: mc
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Eugene_ (?), 21:54, 23/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    автоскроллинга в логах так и нет, чтоб не через tail это делать.
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:13, 23/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    сколько лет тем кто пользуется всеми этими клонами norton commander? они ещё живы?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:25, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Volkov Commander
    NC - тормоз
     
     
  • 3.7, LaunchWiskey (ok), 22:31, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Volkov Commander
    > NC - тормоз

    Тормоз, это не главное его качество. Я успел застать версию, которая каталоги ещё не умела копировать, только файлы.

     
  • 3.8, Аноним (3), 22:33, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как-то дед орал, что я ему сломал пол компьютера, пришлось вызвать мастера. Мастер, включил комп, спрашивает у деда, что не так с компом. Дед показывает на экран, там был запущен Volkov Commander и говорит ну вот же, пол компа работает а половина нет, вон, пол экрана черная! Мастер нажал на Ctrl+P и починил компьютер.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 23:01, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из рубрики "Невыдуманные истории"
     
  • 2.6, anonymous (??), 22:30, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не дождетесь !
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:44, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пользуюсь, 37 годиков.
    -CSV с приборов на несколько гиг вперемешку с бинарниками,- удачи открыть чем-то ещё.
    -Разобраться, какие данные вытаскивать с машины, на которой "Новая папка3" от создателей "Новая папка" и "Новая папка2". Иногда скопировать все файлы пользователя некуда и незачем.
    -Иногда хочется простого человеческого интерфейса, а не этих ваших "поделиться" и "синхронизировать с облаком". Минимализм, однако. С графикой и видео работаю редко. Нет, не "нитакусик", просто использую инструменты, соответствующие задачам и если удобнее, то спокойно работаю в консоли и в графике.
     
     
  • 3.13, Аноним (3), 22:56, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минимализм это Finder, а синие окошки из псевдографики это не минимализм а примитивизм! Я понимаю что раньше по другому нельзя было, так как компы тех лет в принципе не могли в графику, а умели только символы одинаковой ширины рисовать. Но сейчас, в 2025, когда таких проблем уже как лет 25 нет, чего бы не использовать современные инструменты…?  Ааааа, для этого нужно переходить на современные операционные системы, а это ещё та задача!
     
  • 2.11, Dzen Python (ok), 22:55, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Взрослые люди, а не детки со смартфонами. Живы, не переживай, тебя еще похороним.

    А вообще, для файлов, для конкретной работы с ними, лучшего еще не придумали

     
     
  • 3.15, Аноним (3), 23:01, 23/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.12, Опять Я (?), 22:56, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока в основе систем будет хранение файлов, админам нужен будет инструмент для работы с файлами.

    А пожелания такому ... хм ... "молодому, прогрессивному" ... лучше промолчу.

     

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