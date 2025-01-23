Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.33

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|1.3, Аноним (3), 22:13, 23/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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сколько лет тем кто пользуется всеми этими клонами norton commander? они ещё живы?
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|3.7, LaunchWiskey (ok), 22:31, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Volkov Commander
> NC - тормоз
Тормоз, это не главное его качество. Я успел застать версию, которая каталоги ещё не умела копировать, только файлы.
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|3.8, Аноним (3), 22:33, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как-то дед орал, что я ему сломал пол компьютера, пришлось вызвать мастера. Мастер, включил комп, спрашивает у деда, что не так с компом. Дед показывает на экран, там был запущен Volkov Commander и говорит ну вот же, пол компа работает а половина нет, вон, пол экрана черная! Мастер нажал на Ctrl+P и починил компьютер.
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|2.10, Аноним (10), 22:44, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пользуюсь, 37 годиков.
-CSV с приборов на несколько гиг вперемешку с бинарниками,- удачи открыть чем-то ещё.
-Разобраться, какие данные вытаскивать с машины, на которой "Новая папка3" от создателей "Новая папка" и "Новая папка2". Иногда скопировать все файлы пользователя некуда и незачем.
-Иногда хочется простого человеческого интерфейса, а не этих ваших "поделиться" и "синхронизировать с облаком". Минимализм, однако. С графикой и видео работаю редко. Нет, не "нитакусик", просто использую инструменты, соответствующие задачам и если удобнее, то спокойно работаю в консоли и в графике.
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|3.13, Аноним (3), 22:56, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Минимализм это Finder, а синие окошки из псевдографики это не минимализм а примитивизм! Я понимаю что раньше по другому нельзя было, так как компы тех лет в принципе не могли в графику, а умели только символы одинаковой ширины рисовать. Но сейчас, в 2025, когда таких проблем уже как лет 25 нет, чего бы не использовать современные инструменты…? Ааааа, для этого нужно переходить на современные операционные системы, а это ещё та задача!
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|2.11, Dzen Python (ok), 22:55, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Взрослые люди, а не детки со смартфонами. Живы, не переживай, тебя еще похороним.
А вообще, для файлов, для конкретной работы с ними, лучшего еще не придумали
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|2.12, Опять Я (?), 22:56, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока в основе систем будет хранение файлов, админам нужен будет инструмент для работы с файлами.
А пожелания такому ... хм ... "молодому, прогрессивному" ... лучше промолчу.
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