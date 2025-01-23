Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.33

После пяти месяцев разработки опубликован выпуск консольного файлового менеджера Midnight Commander 4.8.33, развиваемого с 1994 года и предоставляющего двухпанельный интерфейс в стиле Norton Commander. Midnight Commander обладает такими особенностями, как поддержка мыши, встроенный просмотрщик файлов и редактор текста с подсветкой синтаксиса, использование виртуальных ФС для навигации внутри архивов, пакетов и сетевых хранилищ (SFTP, SSH), подключение обработчиков различных типов файлов, режим быстрого перехода в режим терминала для запуска команд, использование закладок для перехода к частоиспользуемым местам в ФС, гибкие средства для поиска. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3+. Список основных изменений: Добавлен VFS-модуль для просмотра содержимого torrent-файлов.

В неграфических сеансах по умолчанию задействованы консольные обработчики для воспроизведения звука, показа изображений и проигрывания видео.

В mc.ext.ini добавлена поддержка формата файлов crate-пакетов на языке Rust и архивов ipk, применяемых в OpenEmbedded.

В кодовой базе разрешено использование элементов стандарта C99. Для сборки теперь требуется компилятор с поддержкой C99 и Automake как минимум версии 1.14.

Добавлена поддержка использования вариантов командного интерпретатора ksh в качестве subshell.

Улучшена поддержка командной командной оболочки Fish 4.0, переписанной на языке Rust.

Добавлена поддержка использования в переменной окружения PROMPT_COMMAND массива значений.

Для пользователей текстового редактора vim предложен новый keymap-файл с определением комбинаций клавиш в стиле vim.

Для пользователей FreeBSD добавлена поддержка "TERM=xterm-clear".

Добавлена возможность выбора web-браузера, запускаемого при попытке просмотра html-файлов (во время работы определяется наличие firefox, konqueror, opera и chromium).

Для непрерывной интеграции вместо Travis задействован сервис GitHub Actions.

В mcedit устранено аварийное завершение, возникавшее при создании новых файлов.

В tar vfs устранено двойное освобождение памяти, а в sftpfs vfs обращение к памяти после её освобождения.



