The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Январский рейтинг популярности СУБД

10.01.2026 09:46

Издание DB-Engines обновило рейтинг популярности СУБД, отслеживающий популярность 428 систем. Методика расчёта рейтинга СУБД напоминает рейтинг языков программирования TIOBE и учитывает популярность запросов в поисковых системах, число результатов в поисковой выдаче, объём обсуждений на популярных дискуссионных площадках и социальных сетях, число вакансий в агентствах по найму персонала и упоминаний в профилях пользователей.

Как и год назад первые пять мест продолжают занимать Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL и MongoDB. По сравнению с январём 2025 года в десятке лидеров произошли две перестановки: Elasticsearch спустился с 8 на 10 место, а Databricks поднялся с 13 на 8 место. Остальные лидеры сохранили свои позиции в рейтинге, но снижение популярности наблюдается для MySQL (-130 баллов), MS SQL Server (-92), Elasticsearch (-27), MongoDB (-25), Oracle (-21) и Redis (-9). Рост популярности фиксируется для Snowflake (+53), Databricks (+53) и PostgreSQL (+3).

Если рассматривать СУБД не из десятки лидеров, то за год повысили свои позиции в рейтинге MariaDB (14 → 13), Splunk (15 → 14), Microsoft Azure SQL (16 → 15), Apache Hive (18 → 16), Apache Solr (24 → 21), PostGIS (29 → 27), OpenSearch (33 → 31), DuckDB (55 → 42), Prometheus (52 → 46), TimescaleDB (75 → 63).

Понизили позиции хранилища SQLite (10 → 11), Microsoft Access (12 → 17), Amazon DynamoDB (17 → 18), FileMaker (21 → 24), InfluxDB (28 → 29), Apache HBase (26 → 32), Memcached (34 → 35), Informix (36 → 38), Couchbase (35 → 41), etcd (47 → 50), Greenplum (46 → 57), CouchDB (45 → 60).



  1. Главная ссылка к новости (https://db-engines.com/en/rank...)
  2. OpenNews: Опубликован рейтинг популярности СУБД 2025
  3. OpenNews: Рейтинг популярности СУБД. PostgreSQL назван СУБД 2023 года
  4. OpenNews: Рейтинги популярности языков программирования и СУБД в 2019 году
  5. OpenNews: Анализ популярности языков программирования и СУБД в 2017 году
  6. OpenNews: Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64582-database
Ключевые слова: database, top
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Пыполярный мир (-), 09:55, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Это всё флуктуации не имеющие практического смысла для измерений. Ничего нового и прорывного в этой области давно нет, каждый инструмент зрелый и со своей базой поклонников. Спорить что из этого лучше или хуже нет смысла вообще никакого.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:57, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Наоборот флуктуации очень четко показывают направления тренда. Не может быть такого что об одной технологии говорили одинаково из года в год без базы под этими разговорами.

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 13:11, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Флуктуации никогда не являются трендом. На то они и флуктуации.
     
  • 2.20, Прохожий (??), 14:22, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Спорить что из этого лучше или хуже нет смысла вообще никакого.

    Есть, конечно. В разумных пределах. Потому что часто приверженцы одного лагеря не подозревают о полезных возможностях других продуктов.

     

  • 1.2, Дмитрий (??), 10:06, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Смешано в этом рейтинге теплое и мягкое.
    Как можно сравнивать на серьёзных щах в одном рейтинге Postgres, Memcached, etcd и Hive...
    Основная мысль -это авторы рейтинга идиоты, или они таковыми считают читателей.
     
     
  • 2.16, Прохожий (??), 14:13, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В реляционной СУБД вы можете получить все остальные архитектуры. Да будет работать не так быстро, как в специализированной СУБД, но будет. Зная об этом, почему бы и не посравнивать?
     
     
  • 3.19, бочок (ok), 14:22, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    нет, не можете
     
     
  • 4.21, Прохожий (??), 14:23, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можете.
     
     
  • 5.27, бочок (ok), 14:49, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здорово, сделай мне колоночную БД из классической реляционной, чтобы эффективно работали механизмы поиска и пересчёт индексов при каждой вставке не занимал 50 часов.
     
     
  • 6.28, kai3341 (ok), 15:26, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    было бы здорово, если бы вы читали сообщение целиком, а не только его первую часть. Вам же в первом сообщении написали, что номинально работать будет, просто о производительности придётся забыть
     
     
  • 7.34, бочок (ok), 15:58, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Номинально" и поверх монги реляционку эмулировать можно, только какой смысл в том?
     
  • 6.38, penetrator (?), 17:23, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а разве вставка это не проблема columnar DB?

    как раз в классических row-oriented вставка не есть проблема

     
  • 3.39, Аноним (39), 17:25, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай наооборот, можешь ли ты из nosql получить реляционную? Нет? Тогда что тут сравнивать?!
     
  • 2.24, Прохожий (??), 14:33, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь идёт о сравнении способов хранения данных и управления ими. Относитесь к этому рейтингу так.
     

  • 1.3, онанист (?), 10:06, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    методика измерений, как, собственно и смешение в одном изделий совершенно разных вызывают лишь омерзение
     
     
  • 2.25, Прохожий (??), 14:39, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как надо было? Давайте уже ваш рейтинг в студию. Здесь просто сравнивают популярность программ с разными моделями хранения данных. Вполне себе нормальный подход. Понятно, что при прочих равных в каких-то областях одни модели применимы лучше, чем другие. Но если нет каких-то жёстких требований, то хранить данные и потом работать с ними можно любым способом.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:34, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У PostgreSQL циферка прикольная 666 =)
     
     
  • 2.17, Прохожий (??), 14:15, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Антискрепная, да
     
  • 2.31, zionist (ok), 15:47, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не циферка, это число.
     
  • 2.42, Аноним (42), 17:49, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну в топе есть, за столько лет уже нашли свою аудиторию:
    https://en.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL#History
     

  • 1.5, Аноним (6), 10:54, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Sqlite давно пора закапывать. Пора прекращать этот разврат.
     
     
  • 2.7, asaaddxasaadd (ok), 11:29, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А замена ему какая?
     
     
  • 3.10, Аноним (11), 13:08, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А в мире Линуса замена не нужна, просто берут и закапывают.
     
  • 3.22, Аноним (6), 14:25, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под каждую задачу своя замена. Любая кей велью режает задачи встроенной базы
     
     
  • 4.29, User (??), 15:33, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот только большинство k-v они того... этого... "не встроенные" и даже не очень "встраиваемые" - в отличие от.
     
  • 2.30, Аноним (30), 15:40, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Sqlite - одна из наиболее оттестированных баз данных. Много назовёте БД, используемых в космосе? Sqlite к ним относится, если что. Не вижу замены Sqlite (для задач её уровня и возможностей) на масштабах обозримого будущего.
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:54, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а где Firebird?
     
     
  • 2.13, Аноним (11), 13:22, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    чуть ниже таблицы
     
  • 2.26, Прохожий (??), 14:41, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Попробуйте воспользоваться поиском на странице. Вроде, у всех браузеров есть такая возможность.
     

  • 1.12, Аноним (12), 13:18, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    A где paradox, dbase?
     
     
  • 2.14, Аноним (11), 13:24, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    dbase осталось в прошлом веке.

    paradox заменили на firebird в 2000.

     
  • 2.33, Аноним (-), 15:57, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как человек, который кое что знает, скажу, что ответ будет примерно таким:

    Используется в современном проде? — Да. Как часто? — Систем этих буквально по пальцам сосчитать; в статистику не внесут весомый вклад.

     
     
  • 3.37, Аноним (37), 16:31, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заявление про себя сделали. А фактура будет или только голословие? К примеру, я не верю, что Вы - "человек, который кое-что знает" относительно dbase и paradox. Есть вероятность, что Вы знаете меньше других. И эта вероятность не маленькая.
     

  • 1.15, Аноним (15), 13:52, 10/01/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.18, Прохожий (??), 14:20, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ни Foxpro, ни Clipper. Я так не играю
     
     
  • 2.32, zionist (ok), 15:50, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас на районе все пацаны используют baza.txt
     
     
  • 3.35, Аноним (-), 15:59, 10/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.40, Аноним (39), 17:26, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём на флэшке. А флэшка в носке, чтобы гопники не отобрали.
     

  • 1.36, Аноним (36), 16:11, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Пок-пок-пок-постгрес во всем лучше мускли, как же он не на первом месте-то, кооооооо~
     
     
  • 2.41, Олег (??), 17:36, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он не умеет в энтерпрайзеость
    Аля сультимастер, автооптимизации.  Т.д
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру