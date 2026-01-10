Январский рейтинг популярности СУБД

|
1.1, Пыполярный мир (-), 09:55, 10/01/2026
Это всё флуктуации не имеющие практического смысла для измерений. Ничего нового и прорывного в этой области давно нет, каждый инструмент зрелый и со своей базой поклонников. Спорить что из этого лучше или хуже нет смысла вообще никакого.
2.6, Аноним (6), 10:57, 10/01/2026
|
Наоборот флуктуации очень четко показывают направления тренда. Не может быть такого что об одной технологии говорили одинаково из года в год без базы под этими разговорами.
3.11, Аноним (11), 13:11, 10/01/2026
|
Флуктуации никогда не являются трендом. На то они и флуктуации.
2.20, Прохожий (??), 14:22, 10/01/2026
>Спорить что из этого лучше или хуже нет смысла вообще никакого.
Есть, конечно. В разумных пределах. Потому что часто приверженцы одного лагеря не подозревают о полезных возможностях других продуктов.
1.2, Дмитрий (??), 10:06, 10/01/2026
|
Смешано в этом рейтинге теплое и мягкое.
Как можно сравнивать на серьёзных щах в одном рейтинге Postgres, Memcached, etcd и Hive...
Основная мысль -это авторы рейтинга идиоты, или они таковыми считают читателей.
2.16, Прохожий (??), 14:13, 10/01/2026
В реляционной СУБД вы можете получить все остальные архитектуры. Да будет работать не так быстро, как в специализированной СУБД, но будет. Зная об этом, почему бы и не посравнивать?
5.27, бочок (ok), 14:49, 10/01/2026
Здорово, сделай мне колоночную БД из классической реляционной, чтобы эффективно работали механизмы поиска и пересчёт индексов при каждой вставке не занимал 50 часов.
6.28, kai3341 (ok), 15:26, 10/01/2026
|
было бы здорово, если бы вы читали сообщение целиком, а не только его первую часть. Вам же в первом сообщении написали, что номинально работать будет, просто о производительности придётся забыть
7.34, бочок (ok), 15:58, 10/01/2026
"Номинально" и поверх монги реляционку эмулировать можно, только какой смысл в том?
6.38, penetrator (?), 17:23, 10/01/2026
а разве вставка это не проблема columnar DB?
как раз в классических row-oriented вставка не есть проблема
3.39, Аноним (39), 17:25, 10/01/2026
Давай наооборот, можешь ли ты из nosql получить реляционную? Нет? Тогда что тут сравнивать?!
2.24, Прохожий (??), 14:33, 10/01/2026
Речь идёт о сравнении способов хранения данных и управления ими. Относитесь к этому рейтингу так.
1.3, онанист (?), 10:06, 10/01/2026
методика измерений, как, собственно и смешение в одном изделий совершенно разных вызывают лишь омерзение
2.25, Прохожий (??), 14:39, 10/01/2026
А как надо было? Давайте уже ваш рейтинг в студию. Здесь просто сравнивают популярность программ с разными моделями хранения данных. Вполне себе нормальный подход. Понятно, что при прочих равных в каких-то областях одни модели применимы лучше, чем другие. Но если нет каких-то жёстких требований, то хранить данные и потом работать с ними можно любым способом.
3.22, Аноним (6), 14:25, 10/01/2026
Под каждую задачу своя замена. Любая кей велью режает задачи встроенной базы
4.29, User (??), 15:33, 10/01/2026
Вот только большинство k-v они того... этого... "не встроенные" и даже не очень "встраиваемые" - в отличие от.
2.30, Аноним (30), 15:40, 10/01/2026
Sqlite - одна из наиболее оттестированных баз данных. Много назовёте БД, используемых в космосе? Sqlite к ним относится, если что. Не вижу замены Sqlite (для задач её уровня и возможностей) на масштабах обозримого будущего.
2.26, Прохожий (??), 14:41, 10/01/2026
Попробуйте воспользоваться поиском на странице. Вроде, у всех браузеров есть такая возможность.
2.14, Аноним (11), 13:24, 10/01/2026
dbase осталось в прошлом веке.
paradox заменили на firebird в 2000.
2.33, Аноним (-), 15:57, 10/01/2026
Как человек, который кое что знает, скажу, что ответ будет примерно таким:
Используется в современном проде? — Да. Как часто? — Систем этих буквально по пальцам сосчитать; в статистику не внесут весомый вклад.
3.37, Аноним (37), 16:31, 10/01/2026
Заявление про себя сделали. А фактура будет или только голословие? К примеру, я не верю, что Вы - "человек, который кое-что знает" относительно dbase и paradox. Есть вероятность, что Вы знаете меньше других. И эта вероятность не маленькая.
1.36, Аноним (36), 16:11, 10/01/2026
Пок-пок-пок-постгрес во всем лучше мускли, как же он не на первом месте-то, кооооооо~
2.41, Олег (??), 17:36, 10/01/2026
Он не умеет в энтерпрайзеость
Аля сультимастер, автооптимизации. Т.д
|