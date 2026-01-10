Январский рейтинг популярности СУБД

Издание DB-Engines обновило рейтинг популярности СУБД, отслеживающий популярность 428 систем. Методика расчёта рейтинга СУБД напоминает рейтинг языков программирования TIOBE и учитывает популярность запросов в поисковых системах, число результатов в поисковой выдаче, объём обсуждений на популярных дискуссионных площадках и социальных сетях, число вакансий в агентствах по найму персонала и упоминаний в профилях пользователей.

Как и год назад первые пять мест продолжают занимать Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL и MongoDB. По сравнению с январём 2025 года в десятке лидеров произошли две перестановки: Elasticsearch спустился с 8 на 10 место, а Databricks поднялся с 13 на 8 место. Остальные лидеры сохранили свои позиции в рейтинге, но снижение популярности наблюдается для MySQL (-130 баллов), MS SQL Server (-92), Elasticsearch (-27), MongoDB (-25), Oracle (-21) и Redis (-9). Рост популярности фиксируется для Snowflake (+53), Databricks (+53) и PostgreSQL (+3).

Если рассматривать СУБД не из десятки лидеров, то за год повысили свои позиции в рейтинге MariaDB (14 → 13), Splunk (15 → 14), Microsoft Azure SQL (16 → 15), Apache Hive (18 → 16), Apache Solr (24 → 21), PostGIS (29 → 27), OpenSearch (33 → 31), DuckDB (55 → 42), Prometheus (52 → 46), TimescaleDB (75 → 63).

Понизили позиции хранилища SQLite (10 → 11), Microsoft Access (12 → 17), Amazon DynamoDB (17 → 18), FileMaker (21 → 24), InfluxDB (28 → 29), Apache HBase (26 → 32), Memcached (34 → 35), Informix (36 → 38), Couchbase (35 → 41), etcd (47 → 50), Greenplum (46 → 57), CouchDB (45 → 60).



