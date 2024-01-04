Рейтинг популярности СУБД. PostgreSQL назван СУБД 2023 года

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|2.7, Аноним (7), 12:26, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Психически здоровые люди в принципе не должны пользоваться SQLite3 ни в каком виде.
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|7.27, Аноним (26), 14:09, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сильно лучше, чем "в простых текстовых файлах", как завещали основатели UNIX.
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|8.50, Аноним (26), 16:51, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
На самом деле, этот комментарий должен был быть в соседней ветке Акела прома... текст свёрнут, показать
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|3.15, Аноним (15), 12:49, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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SQLite используется браузерами для хранения всех данных. Достаточно здорово?
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|6.31, Аноним (31), 14:32, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Помню толи в KDE3, только в KDE4 был какой-то музыкальный проигрыватель с хранением данных в MySQL. Пля какая тормознутая жесть это была.
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|8.41, Аноним (41), 15:42, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо для программы ведения заметок прикрутить Оракл с партициями, кучей индексов... текст свёрнут, показать
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|4.43, Аноним (43), 16:19, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Используется любыми программами, которым не похер на сохранность данных. Браузерам, кстати, похер -- они повреждаются и обнуляются только так, несмотря на скулайт.
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|2.23, rshadow (ok), 14:00, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для этого надо по рынкам смотреть, ведь они тоже неравномерно друг относительно друга растут. И тогда уже смотреть на лидеров конкретного направления.
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|2.25, Аноним (26), 14:07, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что-то SQLite3
Потому что рейтинг в основном учитывает вопросы и обсуждения. Так как функциональность у SQLite крайне мала по сравнению с серверными СУБД, то и обсуждать там особо нечего.
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|3.36, Аноним (5), 15:10, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так SQLite-базу обычно одно локальное приложение и пишет одновременно. Поэтому многопользовательность и прочие сложности обеспечения консистентности тут не нужны. В SQLite больше всего бесит отсутствие схемы, что приводит к оверхэду на хранение. Кому надо покомпактнее без сложных SQL-запросов - тому наверное лучше метакит или вообще LMDB.
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|4.37, Аноним (37), 15:17, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Ну так SQLite-базу обычно одно локальное приложение и пишет одновременно.
Это не так...
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|5.48, Аноним (26), 16:48, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну попробуйте из двух приложений одновременно писать в одну базу данных SQLite.
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|6.51, Аноним (5), 16:52, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вообще можно и делается, но если такой use case не является целевым, то лучше заблокировать базу эксклюзивно, и производительность операций с ней вырастет.
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|7.60, Аноним (37), 18:51, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да. имеено поэтому sqlite значительно превосходит в скорости записи и чтения все серверные субд, но не во всех случаях может бытьиспользован
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|5.73, Аноним (5), 20:03, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для тех кто в танке каждое значение имеет заголовок с типом, при этом даже если... большой текст свёрнут, показать
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|1.6, Аноним (7), 12:25, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Уж не потому ли что в одной стране постгрей замещают весь тухлый орацле?
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|2.9, Аноним (5), 12:33, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в чём смысл именно базы Oracle (помню, что у оракла есть какая-то очень крутая энтерпрайзная технология на основе очереди событий, огромной библиотеки обработчиков и с возможностью добавлять собственные блоки, но это, наверное, другая история)?
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|4.30, Аноним (30), 14:23, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так забацали же Postgres Pro, добавили в реестр.
И ты сможешь получить такой же саппорт там. Ну, почти такой же!
Так что даже выиграли!
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|5.32, Аноним (26), 14:54, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Учитывая последние крупные сокращения в Oracle — как минимум, не проиграли.
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|3.64, Аноним (61), 19:13, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Похоже, что undo segments в Oracle DBMS более правильное техническое решение, чем аналог в PG. В Oracle больше отладочных данных для поиска затыков, больше статей по оптимизациям. С другой стороны, в PG больше типов данных, но для счёта денюжек это не фича. В принципе можно жить хорошо и с PG если развивать ИС с нуля на PG. Но миграция может оказаться очень болезненной и проблемной.
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|3.28, Аноним (26), 14:11, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Любая миграция стоит денег, а банкиры отлично умеют считать деньги.
Естественно, выгоднее будет ничего не мигрировать, а просто поныть и попросить подачек.
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|2.45, Аноним (26), 16:42, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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На самом деле, процесс шёл с 2014 года, просто с 2022 он ускорился.
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|2.39, Аноним (37), 15:23, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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вообще странный рейтинг да
там например есть и Postgres и PostGIS
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|1.20, лютый жабби.... (?), 13:24, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Всю отбитость этого "рейтинга" демонстрирует его содержимое. Эластиксёрч у вас на 7м месте, а нео4ж на 20м.... ну всё, теперь буду графы эластиком считать (буг0г0г0)
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|2.62, Аноним (26), 18:57, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> теперь буду графы эластиком считать
А я даже знаю контору, которая каждое ребро графа сохраняет как документ в эластике (причем версии 2.4).
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|1.42, Аноньимъ (ok), 15:51, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> PostgreSQL
По какой-то причине очень любима ентерпрайз галерами.
Подозреваю по причине сложности настройки и эксплутации, можно посадить клиента на поддержку по самые нехочу.
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|2.44, Карлос Сношайтилис (ok), 16:37, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> По какой-то причине очень любима ентерпрайз галерами.
По причине бесплатности, за поддержку можно брать как за оракл, но накладных расходов меньше
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|3.49, Аноним (26), 16:49, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так и мускуль бесплатен, но почему-то используется в основном для друпала и вордпресса.
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|4.68, Аноним (61), 19:21, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что MySQL криво спроектирован, от реализации SQL и до методов настройки хранилищ. PG это коробочное решение с корректным SQL и с ровно одним рабочим бэкэндом со всеми фичами и плюсами такого подхода. Также PG по фичам и SQLю ближе к другим коммерческим СУБД.
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|2.47, Аноним (26), 16:47, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Подозреваю по причине сложности настройки и эксплутации, можно посадить клиента на поддержку по самые нехочу.
Нет, по причине отсутствия опенсорсных конкурентов.
Мускуль — менее универсален, у него узкая ниша лендингов и мелких интернет-магазинов с десятком посетителей в день. За рамками этой ниши начинаются такие сложности, что дешевле на постгрес переехать.
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|3.53, Аноним (53), 17:43, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так и смысл тогда мумкуль брать? Для пары посетителей хватит и дефолтной настройки постгри
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|4.55, Аноним (26), 18:02, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так и смысл тогда мумкуль брать?
Потому что PHP-разработчики, которые за $2/час подпилят друпал под нужды малого бизнеса, обычно умеют подключаться только к мускулю.
> Для пары посетителей хватит и дефолтной настройки постгри
Не все это знают. Типовому PHP-разработчику за $2/час не хочется много думать и что-то учить, ему хочется фигак-фигак и в продакшн.
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|3.58, Аноньимъ (ok), 18:17, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какие сложности начинаются с мусклом?
Я недавно на нем небольшую базу для аналитики гонял, что-то ок 60Гб. Оно вообще ну очень быстро работает. Что там такое должно быть чтобы мускл затык, а постгря справилась?
Кстати видел эту постгрю в энтерпрайзных галерах. Они умудряются её реально тормозить на десятках и сотнях запросов, потому что DB Инженер - это видимо уже немодно и ненужно.
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|4.59, Аноним (26), 18:21, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, это вы тот PHP-разработчик, который допиливает друпал на $2/час?
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|5.67, Аноньимъ (ok), 19:17, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет.
Я PHP в его лучшие годы не трогал. Концепцию смеси серверного кода с html разметкой считаю ужасной, и не безопасной.
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|4.72, kernel (??), 19:50, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На самом деле, при таких нагрузках у mariadb были проблемы. У меня несколько сотен тысяч баз, и были баги, на которые делал багрепорты. К счастью, все эти багрепорты уже достаточно давно закрыты. Но подебажить пришлось основательно, чтобы разработчики смогли найти причины.
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|2.71, kernel (??), 19:47, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Странные ваши суждения, работаю и с mysql и с pg. Базы занимают терабайты Использую для разных вещей просто потому, что у них разная архитектура и есть места, где pg выигрывает, есть и где mysql. Но в общем-то, с большинством данных они справляются примерно одинаково. Если, конечно, структуру нормальный инженер проектировал.
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|1.54, sig11 (ok), 17:52, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А куда делись dBase, FoxPro, Clipper? Да они со своим форматом DBF порвут все эти SQL-и по всем параметрам...
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