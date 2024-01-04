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Рейтинг популярности СУБД. PostgreSQL назван СУБД 2023 года

04.01.2024 12:04

Издание DB-Engines обновило свой рейтинг популярности СУБД и присудило звание СУБД 2023 года проекту PostgreSQL, который за год продемонстрировал наибольших рост популярности из 417 отслеживаемых систем. Второе место присуждено облачной платформе Databricks, которая за год поднялась с 19 на 17 место в рейтиге, а третье место занял движок Google BigQuery, который поднялся с 21 на 19 место в рейтинге.

Ранее PostgreSQL уже признавался СУБД года в 2020, 2018 и 2017 годах. В 2022 и 2021 годах это звание было закреплено за СУБД Snowflake, в 2019 - MySQL, в 2016 - Microsoft SQL Server, 2015 - Oracle, 2013 и 2014 - MongoDB.

По методике расчёта рейтинг СУБД напоминает рейтинг языков программирования TIOBE и учитывает популярность запросов в поисковых системах, число результатов в поисковой выдаче, объём обсуждений на популярных дискуссионных площадках и социальных сетях, число вакансий в агентствах по найму персонала и упоминаний в профилях пользователей.

Что касается распределения СУБД в рейтинге, PostgreSQL продолжает занимать 4 место, несмотря на наибольший во всем рейтинге рост популярности - 34.11 балла. Рост популярности также демонстрирует проект Databricks (+19.7 баллов, подъём с 19 на 17 место), Google BigQuery (+9 баллов, с 21 на 19 место) и Snowflake (+8.66 баллов, с 11 на 9 место). C 8 на 7 место поднялось хранилище Elasticsearch, с 33 на 29 - СУБД Firebird, c 44 на 37 - ClickHouse, с 62 на 50 - Prometheus, с 48 на 42 - OpenSearch, с 85 на 76 - TimescaleDB.

Значительное снижение популярности за год наблюдается у MySQL (-88.5 баллов), Microsoft SQL Server (-42.79), MongoDB (-37.70), Redis (-18.17) и SQLite (-16.29). С 7 на 8 место опустилась СУБД IBM Db2, c 10 на 11 - SQLite, с 43 на 45 - CouchDB, с 57 на 60 - CockroachDB.





  1. Главная ссылка к новости (https://db-engines.com/en/blog...)
  2. OpenNews: Рейтинги популярности языков программирования и СУБД в 2019 году
  3. OpenNews: Анализ популярности языков программирования и СУБД в 2017 году
  4. OpenNews: Рейтинг популярности СУБД за 2015 год
  5. OpenNews: Опубликована 62 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
  6. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 16
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60388-postgresql
Ключевые слова: postgresql, db-engines
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (67) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, Аноним (5), 12:24, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то SQLite3 и Metakit4 не любят...
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:26, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Психически здоровые люди в принципе не должны пользоваться SQLite3 ни в каком виде.
     
     
  • 3.8, Аноним (5), 12:28, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Айфоном пользуешься?
     
     
  • 4.17, Аноним (7), 12:57, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пользователь скулайта детектед.
     
     
  • 5.22, YetAnotherOnanym (ok), 13:38, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боишься пользователей скулайта?
     
     
  • 6.26, Аноним (26), 14:08, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этак можно каждый раз пугаться, проходя мимо зеркала.
     
     
  • 7.27, Аноним (26), 14:09, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сильно лучше, чем "в простых текстовых файлах", как завещали основатели UNIX.
     
     
  • 8.50, Аноним (26), 16:51, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На самом деле, этот комментарий должен был быть в соседней ветке Акела прома... текст свёрнут, показать
     
  • 3.15, Аноним (15), 12:49, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SQLite используется браузерами для хранения всех данных. Достаточно здорово?
     
     
  • 4.16, Аноним (7), 12:57, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучши показатель худшего при применения.
     
     
  • 5.29, Аноним (29), 14:12, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Предлагаешь рядом с каждым браузером MySQL поднимать?
     
     
  • 6.31, Аноним (31), 14:32, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помню толи в KDE3, только в KDE4 был какой-то музыкальный проигрыватель с хранением данных в MySQL. Пля какая тормознутая жесть это была.
     
     
  • 7.35, Аноним (5), 15:07, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да там и сейчас KOrganizer MariaDB использует.
     
     
  • 8.41, Аноним (41), 15:42, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо для программы ведения заметок прикрутить Оракл с партициями, кучей индексов... текст свёрнут, показать
     
  • 4.43, Аноним (43), 16:19, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Используется любыми программами, которым не похер на сохранность данных. Браузерам, кстати, похер -- они повреждаются и обнуляются только так, несмотря на скулайт.
     
  • 2.23, rshadow (ok), 14:00, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого надо по рынкам смотреть, ведь они тоже неравномерно друг относительно друга растут. И тогда уже смотреть на лидеров конкретного направления.
     
  • 2.25, Аноним (26), 14:07, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что-то SQLite3

    Потому что рейтинг в основном учитывает вопросы и обсуждения. Так как функциональность у SQLite крайне мала по сравнению с серверными СУБД, то и обсуждать там особо нечего.

     
     
  • 3.36, Аноним (5), 15:10, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так SQLite-базу обычно одно локальное приложение и пишет одновременно. Поэтому многопользовательность и прочие сложности обеспечения консистентности тут не нужны. В SQLite больше всего бесит отсутствие схемы, что приводит к оверхэду на хранение. Кому надо покомпактнее без сложных SQL-запросов - тому наверное лучше метакит или вообще LMDB.
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 15:17, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Ну так SQLite-базу обычно одно локальное приложение и пишет одновременно.

    Это не так...

     
     
  • 5.48, Аноним (26), 16:48, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну попробуйте из двух приложений одновременно писать в одну базу данных SQLite.
     
     
  • 6.51, Аноним (5), 16:52, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вообще можно и делается, но если такой use case не является целевым, то лучше заблокировать базу эксклюзивно, и производительность операций с ней вырастет.
     
     
  • 7.60, Аноним (37), 18:51, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да. имеено поэтому sqlite значительно превосходит в скорости записи и чтения все серверные субд, но не во всех случаях может бытьиспользован
     
     
  • 8.63, Аноним (26), 19:01, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пользователи Redis с вами не согласятся ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.61, Аноним (61), 18:55, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  В SQLite больше всего бесит отсутствие схемы, что приводит к оверхэду на хранение.

    Ещё один размороженный. Добро пожаловать в 2024-ый, уже 20 лет прошло с твоей заморозки, мир сильно изменился

    https://www.sqlite.org/version3.html
    https://www.sqlite.org/fileformat.html

     
     
  • 5.73, Аноним (5), 20:03, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для тех кто в танке каждое значение имеет заголовок с типом, при этом даже если... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.6, Аноним (7), 12:25, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Уж не потому ли что в одной стране постгрей замещают весь тухлый орацле?
     
     
  • 2.9, Аноним (5), 12:33, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чём смысл именно базы Oracle (помню, что у оракла есть какая-то очень крутая энтерпрайзная технология на основе очереди событий, огромной библиотеки обработчиков и с возможностью добавлять собственные блоки, но это, наверное, другая история)?
     
     
  • 3.12, Аноним (5), 12:36, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, вспомнил, Oracle BPM называется.
     
  • 3.18, Аноним (18), 12:59, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >в чём смысл именно базы Oracle

    https://www.oracle.com/support/

     
     
  • 4.30, Аноним (30), 14:23, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так забацали же Postgres Pro, добавили в реестр.
    И ты сможешь получить такой же саппорт там. Ну, почти такой же!
    Так что даже выиграли!
     
     
  • 5.32, Аноним (26), 14:54, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учитывая последние крупные сокращения в Oracle — как минимум, не проиграли.
     
     
  • 6.38, Аноним (18), 15:19, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эх, знал бы Ларри, как за него тут переживают, прослезился бы... наверное :)
    https://www.datacenterdynamics.com/en/news/oracles-larry-ellison-were-building
     
     
  • 7.65, Аноним (61), 19:14, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наверянка ещё, бедняжка, замерзает без российского газа
     
  • 3.64, Аноним (61), 19:13, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже, что undo segments в Oracle DBMS более правильное техническое решение, чем аналог в PG. В Oracle больше отладочных данных для поиска затыков, больше статей по оптимизациям. С другой стороны, в PG больше типов данных, но для счёта денюжек это не фича. В принципе можно жить хорошо и с PG если развивать ИС с нуля на PG. Но миграция может оказаться очень болезненной и проблемной.
     
  • 2.14, Аноним (18), 12:48, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >замещают весь

    https://www.kommersant.ru/doc/6199827

     
     
  • 3.28, Аноним (26), 14:11, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любая миграция стоит денег, а банкиры отлично умеют считать деньги.
    Естественно, выгоднее будет ничего не мигрировать, а просто поныть и попросить подачек.
     

  • 1.10, iPony129412 (?), 12:34, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    До 2022 работал только с Oracle, но потом что-то случилось, и теперь PostgreSQL
     
     
  • 2.45, Аноним (26), 16:42, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На самом деле, процесс шёл с 2014 года, просто с 2022 он ускорился.
     

  • 1.13, Карлос Сношайтилис (ok), 12:36, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно ставить в один ряд и сравнивать PostgreSQL и Databricks – on-premise приложение и облачную платформу.

     
     
  • 2.39, Аноним (37), 15:23, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вообще странный рейтинг да
    там например есть и Postgres и PostGIS
     

  • 1.19, Аноним (19), 13:20, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    То, чего не должно быть, на 3-м месте.
     
     
  • 2.33, Аноним (26), 14:55, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такая же проприетарь, как и оракл.
     
  • 2.66, Аноним (61), 19:15, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То, чего не должно быть, на 2-ом месте - php в мире СУДБ
     

  • 1.20, лютый жабби.... (?), 13:24, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всю отбитость этого "рейтинга" демонстрирует его содержимое. Эластиксёрч у вас на 7м месте, а нео4ж на 20м.... ну всё, теперь буду графы эластиком считать (буг0г0г0)
     
     
  • 2.52, Аноним (5), 16:53, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Use caseы разные.
     
  • 2.62, Аноним (26), 18:57, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > теперь буду графы эластиком считать

    А я даже знаю контору, которая каждое ребро графа сохраняет как документ в эластике (причем версии 2.4).

     

  • 1.34, Аноним (34), 15:02, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура, Firebird рванул вверх!
     
     
  • 2.40, Аноним (37), 15:24, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    чему Вы радуетесь ?
     
     
  • 3.46, Аноним (26), 16:43, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что открылся путь из царства теней в мир живых?
     

  • 1.42, Аноньимъ (ok), 15:51, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > PostgreSQL

    По какой-то причине очень любима ентерпрайз галерами.
    Подозреваю по причине сложности настройки и эксплутации, можно посадить клиента на поддержку по самые нехочу.

     
     
  • 2.44, Карлос Сношайтилис (ok), 16:37, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > По какой-то причине очень любима ентерпрайз галерами.

    По причине бесплатности, за поддержку можно брать как за оракл, но накладных расходов меньше

     
     
  • 3.49, Аноним (26), 16:49, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и мускуль бесплатен, но почему-то используется в основном для друпала и вордпресса.
     
     
  • 4.68, Аноним (61), 19:21, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что MySQL криво спроектирован, от реализации SQL и до методов настройки хранилищ. PG это коробочное решение с корректным SQL и с ровно одним рабочим бэкэндом со всеми фичами и плюсами такого подхода. Также PG по фичам и SQLю ближе к другим коммерческим СУБД.
     
  • 2.47, Аноним (26), 16:47, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Подозреваю по причине сложности настройки и эксплутации, можно посадить клиента на поддержку по самые нехочу.

    Нет, по причине отсутствия опенсорсных конкурентов.
    Мускуль — менее универсален, у него узкая ниша лендингов и мелких интернет-магазинов с десятком посетителей в день. За рамками этой ниши начинаются такие сложности, что дешевле на постгрес переехать.

     
     
  • 3.53, Аноним (53), 17:43, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и смысл тогда мумкуль брать? Для пары посетителей хватит и дефолтной настройки постгри
     
     
  • 4.55, Аноним (26), 18:02, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так и смысл тогда мумкуль брать?

    Потому что PHP-разработчики, которые за $2/час подпилят друпал под нужды малого бизнеса, обычно умеют подключаться только к мускулю.

    > Для пары посетителей хватит и дефолтной настройки постгри

    Не все это знают. Типовому PHP-разработчику за $2/час не хочется много думать и что-то учить, ему хочется фигак-фигак и в продакшн.

     
  • 3.58, Аноньимъ (ok), 18:17, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие сложности начинаются с мусклом?

    Я недавно на нем небольшую базу для аналитики гонял, что-то ок 60Гб. Оно вообще ну очень быстро работает. Что там такое должно быть чтобы мускл затык, а постгря справилась?

    Кстати видел эту постгрю в энтерпрайзных галерах. Они умудряются её реально тормозить на десятках и сотнях запросов, потому что DB Инженер - это видимо уже немодно и ненужно.

     
     
  • 4.59, Аноним (26), 18:21, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, это вы тот PHP-разработчик, который допиливает друпал на $2/час?
     
     
  • 5.67, Аноньимъ (ok), 19:17, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет.

    Я PHP в его лучшие годы не трогал. Концепцию смеси серверного кода с html разметкой считаю ужасной, и не безопасной.

     
  • 5.69, Вы забыли заполнить поле Name (?), 19:24, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если работать 24 часа в день, то нормально :D
     
  • 3.70, Аноньимъ (ok), 19:45, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот например:

    https://diginomica.com/look-servicenow-managing-85000-databases-25-billion-que

    Вроде всё отлично у них за пределами 10 посетителей в день.

     
     
  • 4.72, kernel (??), 19:50, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле, при таких нагрузках у mariadb были проблемы. У меня несколько сотен тысяч баз, и были баги, на которые делал багрепорты. К счастью, все эти багрепорты уже достаточно давно закрыты. Но подебажить пришлось основательно, чтобы разработчики смогли найти причины.
     
  • 2.71, kernel (??), 19:47, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странные ваши суждения, работаю и с mysql и с pg. Базы занимают терабайты Использую для разных вещей просто потому, что у них разная архитектура и есть места, где pg выигрывает, есть и где mysql. Но в общем-то, с большинством данных они справляются примерно одинаково. Если, конечно, структуру нормальный инженер проектировал.
     

  • 1.54, sig11 (ok), 17:52, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А куда делись dBase, FoxPro, Clipper? Да они со своим форматом DBF порвут все эти SQL-и по всем параметрам...
     
     
  • 2.56, Аноним (26), 18:06, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не порвали, поэтому их тут и нет.
     
  • 2.57, Аноним (31), 18:13, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Paradox'а тоже нету.
     
  • 2.74, Аноним (5), 20:05, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свой вижуал бэйсик проприетарный выкинуть можете.
     

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