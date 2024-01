Рейтинг популярности СУБД. PostgreSQL назван СУБД 2023 года

Издание DB-Engines обновило свой рейтинг популярности СУБД и присудило звание СУБД 2023 года проекту PostgreSQL, который за год продемонстрировал наибольших рост популярности из 417 отслеживаемых систем. Второе место присуждено облачной платформе Databricks, которая за год поднялась с 19 на 17 место в рейтиге, а третье место занял движок Google BigQuery, который поднялся с 21 на 19 место в рейтинге. Ранее PostgreSQL уже признавался СУБД года в 2020, 2018 и 2017 годах. В 2022 и 2021 годах это звание было закреплено за СУБД Snowflake, в 2019 - MySQL, в 2016 - Microsoft SQL Server, 2015 - Oracle, 2013 и 2014 - MongoDB. По методике расчёта рейтинг СУБД напоминает рейтинг языков программирования TIOBE и учитывает популярность запросов в поисковых системах, число результатов в поисковой выдаче, объём обсуждений на популярных дискуссионных площадках и социальных сетях, число вакансий в агентствах по найму персонала и упоминаний в профилях пользователей. Что касается распределения СУБД в рейтинге, PostgreSQL продолжает занимать 4 место, несмотря на наибольший во всем рейтинге рост популярности - 34.11 балла. Рост популярности также демонстрирует проект Databricks (+19.7 баллов, подъём с 19 на 17 место), Google BigQuery (+9 баллов, с 21 на 19 место) и Snowflake (+8.66 баллов, с 11 на 9 место). C 8 на 7 место поднялось хранилище Elasticsearch, с 33 на 29 - СУБД Firebird, c 44 на 37 - ClickHouse, с 62 на 50 - Prometheus, с 48 на 42 - OpenSearch, с 85 на 76 - TimescaleDB. Значительное снижение популярности за год наблюдается у MySQL (-88.5 баллов), Microsoft SQL Server (-42.79), MongoDB (-37.70), Redis (-18.17) и SQLite (-16.29). С 7 на 8 место опустилась СУБД IBM Db2, c 10 на 11 - SQLite, с 43 на 45 - CouchDB, с 57 на 60 - CockroachDB.