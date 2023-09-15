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Релиз СУБД PostgreSQL 16

15.09.2023 09:52

После 11 месяцев разработки опубликована новая стабильная ветка СУБД PostgreSQL 16. Обновления для новой ветки будут выходить в течение пяти лет до ноября 2028 года. Поддержка PostgreSQL 11.x, самой старой из поддерживаемых веток, будет прекращена 9 ноября.

Основные новшества:

  • Механизм логической репликации, позволяющий транслировать на другой сервер изменения, вносимые в БД в ходе добавления, удаления или обновления записей, расширен возможностью реплицирования изменений с резервного сервера (standby). Например, в случае высокой нагрузки на первичный сервер резервный сервер можно использовать для передачи изменений на остальные вторичные системы.
  • Добавлена поддержка двунаправленной логической репликации таблиц, позволяющая синхронизировать изменения в двух таблицах на разных серверах. Добавленные в PostgreSQL 16 возможности репликации позволяют создавать конфигурации с несколькими активными серверами (режим "active-active"), на которых одновременно можно выполнять операции "INSERT", "UPDATE", "DELETE".
  • Повышена производительность логической репликации. Например, реализована возможность использования параллельно выполняемых обработчиков при применении подписчиками больших транзакций. Добавлена возможность использования на стороне подписчика индексов B-tree для таблиц без первичных ключей, что позволяет обойтись без последовательного сканирования при поиске записей. Ускорено выполнение операций начальной синхронизации некоторых таблиц в бинарном формате.
  • Расширены средства управления доступом к логической репликации. Например, добавлена новая предопределённая роль "pg_create_subscription", позволяющая предоставить пользователям право на создание новых подписок.
  • Добавлена поддержка балансировки нагрузки на стороне клиентов, использующих штатную библиотеку libpq. Балансировка позволяет клиенту подключаться к разным хостам, которые могут выбираться как в определённом, так и в случайном порядке. Если хост недоступен осуществляется попытка подключения к другому серверу. После установки соединения запросы в рамках сеанса отправляются на выбранный сервер.
  • Внесены оптимизации и улучшена работа планировщика запросов:
    • Обеспечено распаралелливание операций соединения таблиц "FULL JOIN" и "RIGHT JOIN".
    • Оптимизировано применение операций "RIGHT JOIN" и "OUTER JOIN" для поиска строк, отсутствующих в присоединяемой таблице ("anti-join").
    • Повышена эффективность плана оптимизации для запросов в которых агрегатные функции используются в сочетании с выражениями "DISTINCT" или "ORDER BY".
    • Для ускорения запросов "SELECT DISTINCT" задействована инкрементальная сортировка.
    • Проведена оптимизация оконных функций.
    • Повышена скорость загрузки данных в пакетном режиме при помощи операции "COPY", среди прочего оптимизация затронула и одновременное выполнение нескольких операций "COPY". В некоторых ситуациях ускорение может достигать 300%.
    • Улучшена стратегия выполнения операции VACUUM, что позволило сократить число ситуаций, требующих блокировки всей таблицы.
    • На системах с архитектурами x86 и ARM реализовано использование векторных процессорных инструкций (SIMD) для ускорения обработки ASCII-строк, операций с данными в формате JSON и выполнения поиска в массивах и подтранзакциях.
  • Реализована поддержка операции "IS JSON" для проверки типа выражения JSON, определённой в стандарте SQL:2023. Добавлены функции JSON_ARRAY() и JSON_ARRAYAGG() для создания массивов в формате JSON.
  • Разрешено использование в числах символа подчёркивания для повышения наглядности цифровых литералов. Например "SELECT ... WHERE a > 1_000_000".
  • Добавлена возможность указания шестнадцатеричных, двоичных и восьмеричных литералов. Например "SELECT 0x1538, 0o12450, 0b1010100111001".
  • В утилиту psql добавлена новая команда "\bind", позволяющая формировать параметризованные запросы и использовать переменные в запросах. Например "SELECT $1::int + $2::int \bind 1 2 \g".
  • Расширена поддержка свойств локали "Collation", позволяющих задавать правила сортировки и методы сопоставления с учётом смысла символов (например, при сортировке цифровых значений учитывается наличие минуса и точки перед числом и разные виды написания, а при сравнении не принимается во внимание регистр символов и наличие знака ударения). По умолчанию теперь выполняется сборка с ICU-локалями ("ICU Collation") вместо локали libc.
  • Расширены возможности для мониторинга производительности СУБД. Добавлено служебное представление "pg_stat_io" со статистикой, отражающей нагрузку на систему ввода/вывода различными бэкендами (background worker, autovacuum и т.п.) и объектами.
  • В служебное представление "pg_stat_all_tables" добавлено новое поле с данными о времени последнего сканирования таблицы или индекса.
  • В модуле "auto_explain" появилась поддержка журналирования значений, передаваемых в параметризованные запросы. Повышена точность алгоритма отслеживания запросов, используемого в представлениях pg_stat_statements и pg_stat_activity.
  • В файлах pg_hba.conf и pg_ident.conf, содержащих настройки доступа и аутентификации, предоставлена возможность использования регулярных выражений для имён пользователей и БД, а также добавлены директивы "include", "include_if_exists" и "include_dir" для включения содержимого других файлов с настройками.
  • Добавлены дополнительные параметры для управления защитой клиентского соединения: require_auth, для задания параметров аутентификации, допустимых при подключении к серверу; sslrootcert="system" для использования хранилища корневых сертификатов удостоверяющих центров, предоставляемого операционной системой клиента. Добавлена поддержка механизма делегированная учётных данных Kerberos, который может применяться для аутентифицированного подключения к внешним сервисам с использованием модулей postgres_fdw и dblink.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.postgresql.org/abo...)
  2. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 15
  3. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 14
  4. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 13
  5. OpenNews: В CVE опубликованы отчёты о ложных уязвимостях в curl, PostgreSQL и других проектах
  6. OpenNews: Для PostgreSQL представлен движок хранения OrioleDB, обходящийся без операции VACUUM
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59758-postgresql
Ключевые слова: postgresql
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony129412 (?), 10:40, 15/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А ещё 25 сентября будет PGConf.СПб 2023
    https://pgconf.ru/202309

    Был на PGConf.Siberia 9 сентября в Томске. Было интересно.

     
     
  • 2.13, ыы (?), 11:28, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    посмотрел списог докладов… в очередной раз переливание из пустого в порожнее.  ну чисто в Питер тупо сьездить потусить…
     

  • 1.2, Lost Inside (ok), 10:43, 15/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Долгих лет проекту!
    Иначе MS и Oracle все под себя подгребут.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:02, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в РФ этим места уже нет
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:12, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/59461-mysql
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:59, 15/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что настроить, чтобы не пухли базы?
     
     
  • 2.9, пук (?), 11:03, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    индексы не строить по низкоселективным данным и вакуум агресивным
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:17, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чисти
     

  • 1.12, ыы (?), 11:21, 15/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    логическую репликацию с 1с уже подружили?
     

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