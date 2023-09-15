Релиз СУБД PostgreSQL 16

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После 11 месяцев разработки опубликована новая стабильная ветка СУБД PostgreSQL 16. Обновления для новой ветки будут выходить в течение пяти лет до ноября 2028 года. Поддержка PostgreSQL 11.x, самой старой из поддерживаемых веток, будет прекращена 9 ноября.
Основные новшества:
- Механизм логической репликации, позволяющий транслировать на другой сервер изменения, вносимые в БД в ходе добавления, удаления или обновления записей, расширен возможностью реплицирования изменений с резервного сервера (standby). Например, в случае высокой нагрузки на первичный сервер резервный сервер можно использовать для передачи изменений на остальные вторичные системы.
- Добавлена поддержка двунаправленной логической репликации таблиц, позволяющая синхронизировать изменения в двух таблицах на разных серверах. Добавленные в PostgreSQL 16 возможности репликации позволяют создавать конфигурации с несколькими активными серверами (режим "active-active"), на которых одновременно можно выполнять операции "INSERT", "UPDATE", "DELETE".
- Повышена производительность логической репликации. Например, реализована возможность использования параллельно выполняемых обработчиков при применении подписчиками больших транзакций. Добавлена возможность использования на стороне подписчика индексов B-tree для таблиц без первичных ключей, что позволяет обойтись без последовательного сканирования при поиске записей. Ускорено выполнение операций начальной синхронизации некоторых таблиц в бинарном формате.
- Расширены средства управления доступом к логической репликации. Например, добавлена новая предопределённая роль "pg_create_subscription", позволяющая предоставить пользователям право на создание новых подписок.
- Добавлена поддержка балансировки нагрузки на стороне клиентов, использующих штатную библиотеку libpq. Балансировка позволяет клиенту подключаться к разным хостам, которые могут выбираться как в определённом, так и в случайном порядке. Если хост недоступен осуществляется попытка подключения к другому серверу. После установки соединения запросы в рамках сеанса отправляются на выбранный сервер.
- Внесены оптимизации и улучшена работа планировщика запросов:
- Обеспечено распаралелливание операций соединения таблиц "FULL JOIN" и "RIGHT JOIN".
- Оптимизировано применение операций "RIGHT JOIN" и "OUTER JOIN" для поиска строк, отсутствующих в присоединяемой таблице ("anti-join").
- Повышена эффективность плана оптимизации для запросов в которых агрегатные функции используются в сочетании с выражениями "DISTINCT" или "ORDER BY".
- Для ускорения запросов "SELECT DISTINCT" задействована инкрементальная сортировка.
- Проведена оптимизация оконных функций.
- Повышена скорость загрузки данных в пакетном режиме при помощи операции "COPY", среди прочего оптимизация затронула и одновременное выполнение нескольких операций "COPY". В некоторых ситуациях ускорение может достигать 300%.
- Улучшена стратегия выполнения операции VACUUM, что позволило сократить число ситуаций, требующих блокировки всей таблицы.
- На системах с архитектурами x86 и ARM реализовано использование векторных процессорных инструкций (SIMD) для ускорения обработки ASCII-строк, операций с данными в формате JSON и выполнения поиска в массивах и подтранзакциях.
- Реализована поддержка операции "IS JSON" для проверки типа выражения JSON, определённой в стандарте SQL:2023.
Добавлены функции JSON_ARRAY() и JSON_ARRAYAGG() для создания массивов в формате JSON.
- Разрешено использование в числах символа подчёркивания для повышения наглядности цифровых литералов. Например "SELECT ... WHERE a > 1_000_000".
- Добавлена возможность указания шестнадцатеричных, двоичных и восьмеричных литералов. Например "SELECT 0x1538, 0o12450, 0b1010100111001".
- В утилиту psql добавлена новая команда "\bind", позволяющая формировать параметризованные запросы и использовать переменные в запросах. Например "SELECT $1::int + $2::int \bind 1 2 \g".
- Расширена поддержка свойств локали "Collation", позволяющих задавать правила сортировки и методы сопоставления с учётом смысла символов (например, при сортировке цифровых значений учитывается наличие минуса и точки перед числом и разные виды написания, а при сравнении не принимается во внимание регистр символов и наличие знака ударения). По умолчанию теперь выполняется сборка с ICU-локалями ("ICU Collation") вместо локали libc.
- Расширены возможности для мониторинга производительности СУБД. Добавлено служебное представление "pg_stat_io" со статистикой, отражающей нагрузку на систему ввода/вывода различными бэкендами (background worker, autovacuum и т.п.) и объектами.
- В служебное представление "pg_stat_all_tables" добавлено новое поле с данными о времени последнего сканирования таблицы или индекса.
- В модуле "auto_explain" появилась поддержка журналирования значений, передаваемых в параметризованные запросы. Повышена точность алгоритма отслеживания запросов, используемого в представлениях pg_stat_statements и pg_stat_activity.
- В файлах pg_hba.conf и pg_ident.conf, содержащих настройки доступа и аутентификации, предоставлена возможность использования регулярных выражений для имён пользователей и БД, а также добавлены директивы "include", "include_if_exists" и "include_dir" для включения содержимого других файлов с настройками.
- Добавлены дополнительные параметры для управления защитой клиентского соединения: require_auth, для задания параметров аутентификации, допустимых при подключении к серверу; sslrootcert="system" для использования хранилища корневых сертификатов удостоверяющих центров, предоставляемого операционной системой клиента. Добавлена поддержка механизма делегированная учётных данных Kerberos, который может применяться для аутентифицированного подключения к внешним сервисам с использованием модулей postgres_fdw и dblink.