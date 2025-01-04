Опубликован рейтинг популярности СУБД

Издание DB-Engines обновило рейтинг популярности СУБД, отслеживающий популярность 423 систем. Методика расчёта рейтинга СУБД напоминает рейтинг языков программирования TIOBE и учитывает популярность запросов в поисковых системах, число результатов в поисковой выдаче, объём обсуждений на популярных дискуссионных площадках и социальных сетях, число вакансий в агентствах по найму персонала и упоминаний в профилях пользователей.

Наибольший прирост популярности зафиксирован для облачной СУБД Snowflake (+27.98), которая за год поднялась с 9 на 6 место. Значительный рос популярности также отмечается для СУБД PostgreSQL (+14.45) и Oracle (+11.27). Наиболее значительное падение интереса замечено у MySQL (-125.31), Microsoft SQL Server (-78.05), Microsoft Access (-24.97), MongoDB (-14.98), MariaDB (-13.65) и Apache Cassandra (-11.84).

Что касается распределения СУБД в рейтинге, первые пять мест продолжают занимать Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL и MongoDB. По сравнению с январём 2024 года повысили свои позиции в рейтинге СУБД Snowflake (9 → 6), SQLite (11 → 10), Apache Cassandra (12 → 11), Databricks (17 → 13), Neo4j (22 → 20), ClickHouse (37 → 30), Apache Spark (36 → 31), OpenSearch (42 → 33).

Понизили позиции хранилища Redis (6 → 7), Elasticsearch (7 → 8), IBM Db2 (8 → 9), Microsoft Access (10 → 12), Firebird (29 → 32), Couchbase (33 → 35), Prometheus (50 → 52).





