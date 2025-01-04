Опубликован рейтинг популярности СУБД

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|1.1, Аноним (1), 11:29, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Значительный рос популярности также отмечается для СУБД PostgreSQL (+14.45) и Oracle (+11.27).
я таки не понял импортозамещают оракля или нет?
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|2.3, нах. (?), 11:39, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Чувак - это - рейтинг - по поисковым запросам на стековерфлове "пачиму я копипасчу из орацля в постгрю и оно...вот!"
Расходимся, тут не на что смотреть вообще.
> я таки не понял импортозамещают оракля или нет?
как видишь - изо всех сил стараются, но как обычно, получается фигня какая-то.
В целом и правильно - а то ж импортозаметишь, и пойдешь пинком под зад, как было с адептами секты 2000го года в феврале 2001го. Тут главное не перестараться.
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|2.6, лол (?), 12:20, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Даже если в какой-то шарашке что-то и замещают, то на фоне роста гиперскейлеров в США это будет не статистическая погрешность, а отрицательная величина
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|2.8, Аноним (8), 12:34, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ты прав в США используют отечественную для них базу. Все правильно делают.
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|3.21, ivan1986 (?), 14:36, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Я что-то сомневаюсь что они настолько идиоты чтобы этот критерий имел хоть какую-то значимость.
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|4.27, Аноним (27), 15:13, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Они настолько "глупы" что этот критерий для них один из первостепенных по значимости.
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|4.34, Витек (?), 15:19, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Какой же ты наивный, дружище, там используется только свое, а что не своё это не значительно и никому не нужно, иначе это быстро либо становится своим либо душится из-за невозможности найти демократию в стране происхождения.
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|4.35, Витек (?), 15:19, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какой же ты наивный, дружище, там используется только свое, а что не своё это не значительно и никому не нужно, иначе это быстро либо становится своим либо душится из-за невозможности найти демократию в стране происхождения.
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|5.60, Dima (??), 18:02, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это ты очень наивный. Потому что там полно иностранного софта и в авиации и даже в военке. А уже про запчасти, материалы и такдалее там почти всё импортное, в основном китайское.
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|6.71, бредик (?), 19:06, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Неиронично хотел бы посмотреть на китайские движки/турбины уровня GE или хотя бы на современные ракеты типа SpaceX Starship. Но что-то мне подсказывает, что китайская промышленность это про ширпотреб на дешёвом конвейере, а не про state-of-the-art технологии
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|4.36, Аноним (8), 15:30, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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То-то их комитеты посылают далеко и надолго. Ор с тебя дикий.
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|1.5, Аноним (5), 12:16, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А тот ли это Snowflake? А то транспорт для TOR, например, аналогично называется.
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|2.19, Аноним (19), 14:25, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее всего именно БД - на графике не видно резких пиков около определённых дат.
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|2.9, 12yoexpert (ok), 12:46, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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обычные шрифты для apple mac os, в чём проблема? и в винде такие же, живут же как-то
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|3.45, Аноним (45), 16:31, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Первый скрин - это однозначно фритайп. То есть практически наверняка линукс, так как винда и макось используют свои библиотеки.
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|1.10, Аноним (10), 13:03, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как удачно отпочковавшийся нидерландский яндекс прихватил с собою кликхауз :-D
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|1.11, Аноним (11), 13:14, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Объясните мне пожалуйста, почему MySQL популярнее MariaDB? Ведь мне один блоглер с монитора сказал, что MariaDB лудше MySQL.
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|2.17, Аноним (8), 13:36, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Потому что в поиске больше мускула потому что контент по нему появился раньше ищут его соответственно больше.
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|4.40, Аноним (40), 15:47, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Голландский Yandex nv был, чтобы на биржу наслана выйти. Это представь себе
> такое условие у «свободной» и «демократичной» американской биржи.
Ага, такие злыдни - мешают гордым духовым наследникам Остапа заспамить биржу фейковыми конторками из регионов "и хрен вы меня потом найдете!"
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|4.41, анон (?), 15:47, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ClickHouse Inc. is headquartered in the San Francisco Bay Area with the subsidiary, ClickHouse B.V., based in Amsterdam, Netherlands.
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|2.22, Bottle (?), 14:47, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну так правильно - без яблок прожить можно, без ботинок труднее.
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|2.32, Аноним (27), 15:17, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хуже того ещё и сравнивают по запросам непонятно чего и не понятно где, не имеющего отношения ни к яблокам ни к ботинкам...
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|1.28, Аноним (30), 15:15, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Главное как считать. Так что заносите чумоданы, посчитаем для вас в лучшем виде!
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|3.52, slew (ok), 17:33, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Долго еще этот баян будут по тырнетам таскать, как обезьяны по веткам? Еще доказать нужно, что тот псто не п*здешь обыкновенный. В чем я лично почти уверен.
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|1.44, Аноним (13), 16:10, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А ведь в России кроме ClickHouse (OLAP) есть еще и YDB (Yande DB)(OLTP) масштабируемая база данных, которая, если ее будут развивать также как было до этого еще заявит о себе.
Ждем-с, и уже кто-то, и я в том числе, пользуем и примеряем к своим решениям.
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|2.49, Аноним (8), 17:13, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кликхаус к России никакого отношения не имеет. Как и ydb у них даже вакансии с релокацией в Евросоюз.
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|3.50, Аноним (13), 17:19, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кликхаус к тебе точно никакого отношения не имеет, скорее ты к Кликхаусу не имеешь никакого отношения, так же как и к Yandex DB.
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|4.56, Аноним (8), 17:36, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты бы привет мир хотя бы на одном языке в своей жизни бы написал.
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|5.58, Аноним (13), 17:44, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну вот. Я так и знал про твой уровень - Хело вордами все балуешься. Бросай, ИТ - это не твое. Лучше клюпнику собирай у пана.
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|6.65, Аноним (8), 18:48, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пей боярку под забором и флажком маши. Потолок твоих возможностей
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|3.51, Аноним (13), 17:26, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Русофобченко, перелогинься.
Даже поискать в инете не способен, а еще на что-то претендуешь.
Лови - https://ydb.yandex.ru/
<Соответствие законодательству РФ>
Команда разработки системы управления базами данных Яндекса находится в России. Поддерживаемая сборка включена в ЕРРПО. Сертифицированную по четвёртому уровню доверия сборку ожидаем в 2025 году. Управляемый сервис Managed Service for YDB в Yandex Cloud соответствует ГОСТ Р 57580.1-2017.>
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|4.55, Аноним (8), 17:34, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты даже ссылку не в состоянии правильную найти. Не то что код написать https://ydb.tech/ К тебе эта база точно отношения не имеет. Только и можешь прикрывать Россией свою ограниченность.
Тебя просто напросто жалко.
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|3.62, нах. (?), 18:43, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как "не имеет"... вывезли последнего адекватного разработчика в Амстердам, наняли аж трех зицпредседателей фунтов из разных недружественных стран, подняли сине-желтый флаг и гудбай, дасвиданья.
Но кто же, кто, позвольте спросить, создал систему тотальной слежки под видом поисковой, и торжественно передал в руки товарищмайорам? Уж не израильский ли предприниматель казахского происхождения? (Кстати, забавно что у него ноль технических вакансий в израиле. В казахстане есть, а в "родной" стране почему-то нет.)
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|3.70, Аноним (66), 18:59, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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но они же все пошли от русских. даже мыться по-английски - вошь
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|2.63, нах. (?), 18:44, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да, непонятно, почему не второе. Видимо, все настолько просто, что пипл не особо закидывает стековерфлов своими запросами. Или тот пипл настолько грамотный, что по мелочам не пишет.
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