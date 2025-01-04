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Опубликован рейтинг популярности СУБД

04.01.2025 11:10

Издание DB-Engines обновило рейтинг популярности СУБД, отслеживающий популярность 423 систем. Методика расчёта рейтинга СУБД напоминает рейтинг языков программирования TIOBE и учитывает популярность запросов в поисковых системах, число результатов в поисковой выдаче, объём обсуждений на популярных дискуссионных площадках и социальных сетях, число вакансий в агентствах по найму персонала и упоминаний в профилях пользователей.

Наибольший прирост популярности зафиксирован для облачной СУБД Snowflake (+27.98), которая за год поднялась с 9 на 6 место. Значительный рос популярности также отмечается для СУБД PostgreSQL (+14.45) и Oracle (+11.27). Наиболее значительное падение интереса замечено у MySQL (-125.31), Microsoft SQL Server (-78.05), Microsoft Access (-24.97), MongoDB (-14.98), MariaDB (-13.65) и Apache Cassandra (-11.84).

Что касается распределения СУБД в рейтинге, первые пять мест продолжают занимать Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL и MongoDB. По сравнению с январём 2024 года повысили свои позиции в рейтинге СУБД Snowflake (9 → 6), SQLite (11 → 10), Apache Cassandra (12 → 11), Databricks (17 → 13), Neo4j (22 → 20), ClickHouse (37 → 30), Apache Spark (36 → 31), OpenSearch (42 → 33).

Понизили позиции хранилища Redis (6 → 7), Elasticsearch (7 → 8), IBM Db2 (8 → 9), Microsoft Access (10 → 12), Firebird (29 → 32), Couchbase (33 → 35), Prometheus (50 → 52).







  1. Главная ссылка к новости (https://db-engines.com/en/rank...)
  2. OpenNews: Рейтинг популярности СУБД. PostgreSQL назван СУБД 2023 года
  3. OpenNews: Python сместил JavaScript с 1 места в рейтинге GitHub. Статистика GitHub за 2024 год
  4. OpenNews: Рейтинг открытости генеративных AI-моделей
  5. OpenNews: Опубликована 64 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
  6. OpenNews: Третья редакция рейтинга библиотек, требующих особой проверки безопасности
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62511-database
Ключевые слова: database
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 11:29, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Значительный рос популярности также отмечается для СУБД PostgreSQL (+14.45) и Oracle (+11.27).


    я таки не понял импортозамещают оракля или нет?

     
     
  • 2.3, нах. (?), 11:39, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чувак - это - рейтинг - по поисковым запросам на стековерфлове "пачиму я копипасчу из орацля в постгрю и оно...вот!"

    Расходимся, тут не на что смотреть вообще.

    > я таки не понял импортозамещают оракля или нет?

    как видишь - изо всех сил стараются, но как обычно, получается фигня какая-то.

    В целом и правильно - а то ж импортозаметишь, и пойдешь пинком под зад, как было с адептами секты 2000го года в феврале 2001го. Тут главное не перестараться.

     
  • 2.6, лол (?), 12:20, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Даже если в какой-то шарашке что-то и замещают, то на фоне роста гиперскейлеров в США это будет не статистическая погрешность, а отрицательная величина
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:34, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ты прав в США используют отечественную для них базу. Все правильно делают.
     
     
  • 3.21, ivan1986 (?), 14:36, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Я что-то сомневаюсь что они настолько идиоты чтобы этот критерий имел хоть какую-то значимость.
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 15:13, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Они настолько "глупы" что этот критерий для них один из первостепенных по значимости.
     
  • 4.34, Витек (?), 15:19, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Какой же ты наивный, дружище, там используется только свое, а что не своё это не значительно и никому не нужно, иначе это быстро либо становится своим либо душится из-за невозможности найти демократию в стране происхождения.
     
  • 4.35, Витек (?), 15:19, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой же ты наивный, дружище, там используется только свое, а что не своё это не значительно и никому не нужно, иначе это быстро либо становится своим либо душится из-за невозможности найти демократию в стране происхождения.
     
     
  • 5.60, Dima (??), 18:02, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это ты очень наивный. Потому что там полно иностранного софта и в авиации и даже в военке. А уже про запчасти, материалы и такдалее там почти всё импортное, в основном китайское.
     
     
  • 6.61, Gemorroj (ok), 18:26, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    то-то китайских производителей
     
  • 6.71, бредик (?), 19:06, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Неиронично хотел бы посмотреть на китайские движки/турбины уровня GE или хотя бы на современные ракеты типа SpaceX Starship. Но что-то мне подсказывает, что китайская промышленность это про ширпотреб на дешёвом конвейере, а не про state-of-the-art технологии
     
  • 3.23, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:08, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Postgres? Бартунов и другие разработчики из России уже получили американское гражданство?
     
     
  • 4.36, Аноним (8), 15:30, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    То-то их комитеты посылают далеко и надолго. Ор с тебя дикий.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:30, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Зачем snowflake?
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:16, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А тот ли это Snowflake? А то транспорт для TOR, например, аналогично называется.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:25, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего именно БД - на графике не видно резких пиков около определённых дат.
     

  • 1.7, Аноним (8), 12:33, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мне страшно смотреть на шрифты из скриншота.
     
     
  • 2.9, 12yoexpert (ok), 12:46, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    обычные шрифты для apple mac os, в чём проблема? и в винде такие же, живут же как-то
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 16:31, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первый скрин - это однозначно фритайп. То есть практически наверняка линукс, так как винда и макось используют свои библиотеки.
     
  • 3.54, Флудер (?), 17:34, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не путай буквы со шрифтами
     
  • 2.12, онаним (?), 13:16, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а посоветуйте плиз, из ваших, я серьёзно
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:03, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как удачно отпочковавшийся нидерландский яндекс прихватил с собою кликхауз :-D
     
  • 1.11, Аноним (11), 13:14, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Объясните мне пожалуйста, почему MySQL популярнее MariaDB? Ведь мне один блоглер с монитора сказал, что MariaDB лудше MySQL.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:20, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему они вообще не одной строкой идут?
     
     
  • 3.66, Аноним (66), 18:53, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у них разный функционал уже лет 7
     
  • 2.17, Аноним (8), 13:36, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Потому что в поиске больше мускула потому что контент по нему появился раньше ищут его соответственно больше.
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:17, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Радует рост популярности нашей ClickHouse
     
     
  • 2.16, Аноним (8), 13:35, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Вашей голландской?
     
     
  • 3.20, Аноним (13), 14:25, 04/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     
  • 3.24, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:11, 04/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +4 +/
     
  • 3.25, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:13, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Голландский Yandex nv был, чтобы на биржу наслана выйти. Это представь себе такое условие у «свободной» и «демократичной» американской биржи.
     
     
  • 4.26, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:13, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Биржу Насадка
     
     
  • 5.33, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:17, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насдака же
     
  • 4.37, Аноним (8), 15:31, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не бредь.
     
  • 4.40, Аноним (40), 15:47, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Голландский Yandex nv был, чтобы на биржу наслана выйти. Это представь себе
    > такое условие у «свободной» и «демократичной» американской биржи.

    Ага, такие злыдни - мешают гордым духовым наследникам Остапа заспамить биржу фейковыми конторками из регионов "и хрен вы меня потом найдете!"


     
  • 4.41, анон (?), 15:47, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ClickHouse Inc. is headquartered in the San Francisco Bay Area with the subsidiary, ClickHouse B.V., based in Amsterdam, Netherlands.
     
     
  • 5.43, Аноним (13), 16:07, 04/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты (10)

  • 1.18, Аноним (18), 13:56, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сравнивают популярность яблок и ботинок. Очень полезно
     
     
  • 2.22, Bottle (?), 14:47, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так правильно - без яблок прожить можно, без ботинок труднее.
     
     
  • 3.29, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:15, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > без ботинок труднее

    Надеюсь кожанные? А то как их есть?

     
  • 3.30, Аноним (30), 15:15, 04/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.32, Аноним (27), 15:17, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хуже того ещё и сравнивают по запросам непонятно чего и не понятно где, не имеющего отношения ни к яблокам ни к ботинкам...
     
     
  • 3.39, Аноним (8), 15:32, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предлагай альтернативу.
     

  • 1.28, Аноним (30), 15:15, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главное как считать. Так что заносите чумоданы, посчитаем для вас в лучшем виде!
     
  • 1.31, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:16, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это неправильный рейтинг. В моем постгрес лидирует, а оракул проприетарщина ненужная.
     
     
  • 2.38, Аноним (8), 15:32, 04/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.46, Аноним (45), 16:41, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я просто оставлю это здесь (как правят баги в оракле): https://news.ycombinator.com/item?id=18442941
     
     
  • 3.48, Аноним (8), 17:08, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну так перепиши на раст.
     
  • 3.52, slew (ok), 17:33, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Долго еще этот баян будут по тырнетам таскать, как обезьяны по веткам? Еще доказать нужно, что тот псто не п*здешь обыкновенный. В чем я лично почти уверен.
     
     
  • 4.68, Аноним (66), 18:57, 04/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.67, Аноним (66), 18:56, 04/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты (6)

  • 1.42, necromant (?), 16:06, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Опрос профессиональных разработчиков со Stackoverflow за 2024 по используемым БД: https://survey.stackoverflow.co/2024/technology#most-popular-technologies-data
     
     
  • 2.69, Аноним (66), 18:58, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    откуда там разработчики?
     
  • 2.72, Аноним (8), 19:20, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опрос босяков.
     

  • 1.44, Аноним (13), 16:10, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А ведь в России кроме ClickHouse (OLAP) есть еще и YDB (Yande DB)(OLTP) масштабируемая база данных, которая, если ее будут развивать также как было до этого еще заявит о себе.

    Ждем-с, и уже кто-то, и я в том числе, пользуем и примеряем к своим решениям.

     
     
  • 2.49, Аноним (8), 17:13, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кликхаус к России никакого отношения не имеет. Как и ydb у них даже вакансии с релокацией в Евросоюз.
     
     
  • 3.50, Аноним (13), 17:19, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кликхаус к тебе точно никакого отношения не имеет, скорее ты к Кликхаусу не имеешь никакого отношения, так же как и к Yandex DB.
     
     
  • 4.56, Аноним (8), 17:36, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты бы привет мир хотя бы на одном языке в своей жизни бы написал.    
     
     
  • 5.58, Аноним (13), 17:44, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну вот. Я так и знал про твой уровень - Хело вордами все балуешься. Бросай, ИТ - это не твое. Лучше клюпнику собирай у пана.
     
     
  • 6.65, Аноним (8), 18:48, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пей боярку под забором и флажком маши. Потолок твоих возможностей
     
  • 3.51, Аноним (13), 17:26, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Русофобченко, перелогинься.

    Даже поискать в инете не способен, а еще на что-то претендуешь.

    Лови - https://ydb.yandex.ru/

    <Соответствие законодательству РФ>

    Команда разработки системы управления базами данных Яндекса находится в России. Поддерживаемая сборка включена в ЕРРПО. Сертифицированную по четвёртому уровню доверия сборку ожидаем в 2025 году. Управляемый сервис Managed Service for YDB в Yandex Cloud соответствует ГОСТ Р 57580.1-2017.>

     
     
  • 4.53, Аноним (13), 17:33, 04/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 4.55, Аноним (8), 17:34, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты даже ссылку не в состоянии правильную найти. Не то что код написать https://ydb.tech/ К тебе эта база точно отношения не имеет. Только и можешь прикрывать Россией свою ограниченность.
    Тебя просто напросто жалко.
     
     
  • 5.57, Аноним (13), 17:42, 04/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.62, нах. (?), 18:43, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну как "не имеет"... вывезли последнего адекватного разработчика в Амстердам, наняли аж трех зицпредседателей фунтов из разных недружественных стран, подняли сине-желтый флаг и гудбай, дасвиданья.

    Но кто же, кто, позвольте спросить, создал систему тотальной слежки под видом поисковой, и торжественно передал в руки товарищмайорам? Уж не израильский ли предприниматель казахского происхождения? (Кстати, забавно что у него ноль технических вакансий в израиле. В казахстане есть, а в "родной" стране почему-то нет.)

     
     
  • 4.64, Аноним (8), 18:47, 04/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.73, нах. (?), 19:39, 04/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.70, Аноним (66), 18:59, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но они же все пошли от русских. даже мыться по-английски - вошь
     

  • 1.47, анон (?), 16:56, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    вместо Redis давно уже есть форк Valkey
     
  • 1.59, Аноним123 (?), 17:52, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Странно что у MS SQL аж 3 место.
     
     
  • 2.63, нах. (?), 18:44, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, непонятно, почему не второе. Видимо, все настолько просто, что пипл не особо закидывает стековерфлов своими запросами. Или тот пипл настолько грамотный, что по мелочам не пишет.

     

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