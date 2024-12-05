Третья редакция рейтинга библиотек, требующих особой проверки безопасности

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Организация Linux Foundation совместно с Гарвардской лаборатории инноваций в науке подготовила новую редакцию исследования Census III, нацеленного на выявление наиболее широко используемых открытых проектов, нуждающихся в первоочередном аудите безопасности. В ходе исследования проведён анализ совместно используемого открытого кода, неявно применяемого в различных корпоративных проектах в форме зависимостей, загружаемых из внешних репозиториев. Всего было изучено более 12 млн открытых библиотек, задействованных в приложениях, используемых в 10 тысячах различных компаний.
На основе собранной статистики сформированы списки из 500 наиболее часто используемых библиотек, безопасность и качество сопровождения которых требует особого внимания, так как уязвимости и компрометация разработчиков сторонних зависимостей, могут свести на нет все усилия по совершенствованию защиты основного продукта. Всего предложено 8 списков, содержимое в которых ранжировано в зависимости от различных критериев, таких как поставка в репозитории NPM и наличие информации о версии при определении зависимостей.
Некоторые выводы:
- 17% из 50 наиболее популярных проектов, не представленных в репозитории NPM, имеют только одного разработчика, а 40% - одного или двух разработчиков, совершивших 80% коммитов.
- По сравнению с прошлым отчётом от 2022 года, среди важных пакетов увеличилось использование пакетов для взаимодействия с облачными сервисами.
- Продолжается перевод проектов с Python 2 на Python 3.
- Сохраняется популярность пакетов Maven и растёт использование пакетов из репозиториев PIP (Python), Cargo (Rust) и NuGet (.NET).
- Как и раньше наблюдается необходимость в использовании стандартизированных схем именования программных компонентов.
- Возросла актуальность защиты учётных записей разработчиков. Многие из наиболее востребованных пакетов размещены под учётными записями конкретных разработчиков, менее защищённых чем учётные записи созданных под проект организаций.
- 20 наиболее часто используемых JavaScript-пакетов из репозитория NPM, загружаемых приложениями без привязки к версии:
- 20 наиболее часто используемых пакетов из репозиториев, отличных от NPM, загружаемых приложениями без привязки к версии: