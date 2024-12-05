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Третья редакция рейтинга библиотек, требующих особой проверки безопасности

05.12.2024 15:08

Организация Linux Foundation совместно с Гарвардской лаборатории инноваций в науке подготовила новую редакцию исследования Census III, нацеленного на выявление наиболее широко используемых открытых проектов, нуждающихся в первоочередном аудите безопасности. В ходе исследования проведён анализ совместно используемого открытого кода, неявно применяемого в различных корпоративных проектах в форме зависимостей, загружаемых из внешних репозиториев. Всего было изучено более 12 млн открытых библиотек, задействованных в приложениях, используемых в 10 тысячах различных компаний.

На основе собранной статистики сформированы списки из 500 наиболее часто используемых библиотек, безопасность и качество сопровождения которых требует особого внимания, так как уязвимости и компрометация разработчиков сторонних зависимостей, могут свести на нет все усилия по совершенствованию защиты основного продукта. Всего предложено 8 списков, содержимое в которых ранжировано в зависимости от различных критериев, таких как поставка в репозитории NPM и наличие информации о версии при определении зависимостей.

Некоторые выводы:

  • 17% из 50 наиболее популярных проектов, не представленных в репозитории NPM, имеют только одного разработчика, а 40% - одного или двух разработчиков, совершивших 80% коммитов.
  • По сравнению с прошлым отчётом от 2022 года, среди важных пакетов увеличилось использование пакетов для взаимодействия с облачными сервисами.
  • Продолжается перевод проектов с Python 2 на Python 3.
  • Сохраняется популярность пакетов Maven и растёт использование пакетов из репозиториев PIP (Python), Cargo (Rust) и NuGet (.NET).
  • Как и раньше наблюдается необходимость в использовании стандартизированных схем именования программных компонентов.
  • Возросла актуальность защиты учётных записей разработчиков. Многие из наиболее востребованных пакетов размещены под учётными записями конкретных разработчиков, менее защищённых чем учётные записи созданных под проект организаций.
  • 20 наиболее часто используемых JavaScript-пакетов из репозитория NPM, загружаемых приложениями без привязки к версии:
  • 20 наиболее часто используемых пакетов из репозиториев, отличных от NPM, загружаемых приложениями без привязки к версии:


  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Обновление рейтинга библиотек, требующих особой проверки безопасности
  3. OpenNews: Инициатива Alpha-Omega, нацеленная на повышение безопасности 10 тысяч открытых проектов
  4. OpenNews: Рейтинг библиотек, требующих особой проверки безопасности
  5. OpenNews: Google представил рейтинг критически важных открытых проектов
  6. OpenNews: Инициатива Alpha-Omega, нацеленная на повышение безопасности 10 тысяч открытых проектов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62347-npm
Ключевые слова: npm, security, libruary
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 15:32, 05/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    Вот вот весь мир держится на желаниях и компетенции одного васяна, но копики даже не чешутся на счёт создать что-нибудь свое защищённое и возможно платное. Единственно правильный вывод это форкнуть популярные Либы и либо включить их как часть языка с соответствующей поддержкой либо поддерживать на коммерческой основе.
     
     
  • 2, Аноним (1), 15:35, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *корпики
     
     
  • 3, Аноним (3), 15:40, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *коприки
     

  • 4, ЕхидныйАноним (?), 15:47, 05/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    Так-то вся разработка на таких линусах и держится :)
     

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