Выпуск фильтрующего прокси Privoxy 4.1.0

После года разработки опубликован релиз прокси-сервера Privoxy 4.1.0, предназначенного для создания персональных фильтров web-контента. При помощи Privoxy можно вырезать рекламные вставки, отбрасывать отслеживающие Cookie, удалять всплывающие диалоги, блокировать загрузку стороннего JavaScript-кода и вносить необходимые пользователю произвольные изменения в web-страницы. Privoxy поддерживает установку как на локальные системы отдельных пользователей, так и на серверы для создания централизованной инфраструктуры фильтрации контента в локальной сети. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2+. Готовые сборки подготовлены для Linux (deb) и Windows. Из расширенных возможностей Privoxy можно отметить: возможность привязки тегов для изменения поведения фильтров в зависимости от отдельных клиентских и серверных HTTP-заголовков; режим инспектирования HTTPS, позволяющий фильтровать HTTPS-запросы и ответы; использование регулярных выражений в файлах конфигурации; возможность замены анимированных gif-ов на урезанные статические картинки. Privoxy может использоваться для блокирования рекламы и нежелательного контента на устройствах, на которых невозможно установить соответствующие браузерные дополнения. Среди изменений в новом выпуске: Добавлена поддержка распаковки с использованием алгоритма Zstandard.

При сборке с криптографической библиотекой wolfssl код подключения к серверам переведён на использование функции wolfTLS_client_method() вместо wolfSSLv23_method() по аналогии с curl (у обоих методов имеются проблемы с отдельными сайтами, например, wolfTLS_client_method не работает с fsf.org, а wolfSSLv23_method с media.ccc.de и traxxas.com).

Функция create_hexadecimal_hash_of_host() переведена на использование snprintf() вместо sprint().

Обеспечено сохранение в лог адреса и порта обработки соединений.

Удалена поддержка библиотеки pcre1.

Добавлена защита от отслеживания подключения к социальным сетям, для определения которого оценивается наличие или отсутствие редиректа на страницу входа при попытке загрузки изображения с сайта социальной сети (если картинка загрузилась - имеется действующий сеанс, не нет - вход не произведён).

Отключены быстрые редиректы для ".bahn.de/" и "report.error-report.com/".

Добавлена блокировка обращений к "mv.outbrain.com/".

Убраны блокировки для "metrics.1aeo.com/" и ".crates.io/".

Отключена фильтрация по размеру баннеров для "github.com" и ".jwz.org/".

Прекращено преобразование анимированных gif-изображений для ".githubusercontent.com/".

Блокирующая маска 'metrics.' заменена на '.metricts.'.



