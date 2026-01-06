The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск фильтрующего прокси Privoxy 4.1.0

06.01.2026 10:04

После года разработки опубликован релиз прокси-сервера Privoxy 4.1.0, предназначенного для создания персональных фильтров web-контента. При помощи Privoxy можно вырезать рекламные вставки, отбрасывать отслеживающие Cookie, удалять всплывающие диалоги, блокировать загрузку стороннего JavaScript-кода и вносить необходимые пользователю произвольные изменения в web-страницы. Privoxy поддерживает установку как на локальные системы отдельных пользователей, так и на серверы для создания централизованной инфраструктуры фильтрации контента в локальной сети. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2+. Готовые сборки подготовлены для Linux (deb) и Windows.

Из расширенных возможностей Privoxy можно отметить: возможность привязки тегов для изменения поведения фильтров в зависимости от отдельных клиентских и серверных HTTP-заголовков; режим инспектирования HTTPS, позволяющий фильтровать HTTPS-запросы и ответы; использование регулярных выражений в файлах конфигурации; возможность замены анимированных gif-ов на урезанные статические картинки. Privoxy может использоваться для блокирования рекламы и нежелательного контента на устройствах, на которых невозможно установить соответствующие браузерные дополнения.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Добавлена поддержка распаковки с использованием алгоритма Zstandard.
  • При сборке с криптографической библиотекой wolfssl код подключения к серверам переведён на использование функции wolfTLS_client_method() вместо wolfSSLv23_method() по аналогии с curl (у обоих методов имеются проблемы с отдельными сайтами, например, wolfTLS_client_method не работает с fsf.org, а wolfSSLv23_method с media.ccc.de и traxxas.com).
  • Функция create_hexadecimal_hash_of_host() переведена на использование snprintf() вместо sprint().
  • Обеспечено сохранение в лог адреса и порта обработки соединений.
  • Удалена поддержка библиотеки pcre1.
  • Добавлена защита от отслеживания подключения к социальным сетям, для определения которого оценивается наличие или отсутствие редиректа на страницу входа при попытке загрузки изображения с сайта социальной сети (если картинка загрузилась - имеется действующий сеанс, не нет - вход не произведён).
  • Отключены быстрые редиректы для ".bahn.de/" и "report.error-report.com/".
  • Добавлена блокировка обращений к "mv.outbrain.com/".
  • Убраны блокировки для "metrics.1aeo.com/" и ".crates.io/".
  • Отключена фильтрация по размеру баннеров для "github.com" и ".jwz.org/".
  • Прекращено преобразование анимированных gif-изображений для ".githubusercontent.com/".
  • Блокирующая маска 'metrics.' заменена на '.metricts.'.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.privoxy.org/gitweb...)
  2. OpenNews: Выпуск фильтрующего прокси Privoxy 4.0.0
  3. OpenNews: Выпуск Toxiproxy 2.6, прокси для проверки устойчивости приложений к сетевым проблемам
  4. OpenNews: Стабильный релиз прокси-сервера Squid 7
  5. OpenNews: Выпуск системы глубокого инспектирования пакетов nDPI 5.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64568-privoxy
Ключевые слова: privoxy, proxy, privacy
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (3) RSS
  • 1, Cyber100 (ok), 10:11, 06/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    https он через разбрасывание собственного сертика инспектирует или как?
     
  • 2, Аноним (2), 10:17, 06/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    Как полный профан спрошу, это заняло год разработки? Опять, как профан, нельзя сделать на системе правил все это которые добавляются в одну строку
     
     
  • 3, Аноним (3), 10:22, 06/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это заняло примерно час суммарно. А с какой целью интересуетесь?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру