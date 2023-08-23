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Выпуск Toxiproxy 2.6, прокси для проверки устойчивости приложений к сетевым проблемам

23.08.2023 10:18

Доступен выпуск прокси-сервера Toxiproxy 2.6, предназначенного для симуляции сбоев в работе сети и тестирования работоспособности приложений при возникновении различных аномалий. Сервер развивается компанией Shopify, разрабатывающей одну из крупнейших платформ электронной коммерции. Прокси может применяться для проведения отдельных экспериментов или интегрироваться с системами unit-тестирования, платформами непрерывной интеграции и окружениями для разработки. Код Toxiproxy написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT.

Прокси встраивается между проверяемым приложением и сетевым сервисом, с которым взаимодействует данное приложение, после чего может симулировать возникновение определённой задержки при получении ответа от сервера или отправки запроса, изменять пропускную способность, симулировать отказ принимать соединения, нарушать нормальный ход установки или закрытия соединений, сбрасывать установленные соединения, искажать содержимое пакетов.

Для управления работой прокси-сервера из приложений предоставляются клиентские библиотеки для языков Ruby, Go, Python, C#/.NET, PHP, JavaScript/Node.js, Java, Haskell, Rust и Elixir, которые позволяют на лету изменять условия сетевого взаимодействия и сразу оценивать результат. Для изменения характеристик канала связи без внесения изменений в код может применяться специальная утилита toxiproxy-cli (подразумевается, что API Toxiproxy используется в unit-тестах, а утилита может быть полезна для проведения интерактивных экспериментов).

Из изменений в новом выпуске отмечается возможность завершения работы HTTP-сервера без разрыва активных соединений (gracefull shutdown), добавление поддержи HTTP-метода PATCH для обновления прокси, возможность задания клиентом (httpClient) HTTP-заголовков, таких как User-Agent и Content-Type, замена отдельных параметров host и port на общий параметр addr.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Shopify/tox...)
  2. OpenNews: Выпуск outline-ss-server 1.4, реализации Shadowsocks-прокси для обхода сетевой цензуры
  3. OpenNews: Стабильный релиз прокси-сервера Squid 5
  4. OpenNews: Компания MariaDB представила прокси-сервер MaxScale 2.0
  5. OpenNews: Проблемы с безопасностью при использовании протокола автоматической настройки прокси WPAD
  6. OpenNews: Компания dotCloud открыла код высокопроизводительного http-прокси Hipache
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59646-oxiproxy
Ключевые слова: oxiproxy, proxy
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:46, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Он кстати предустановлен на стороне всех наших операторов сотовой связи.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:06, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы просто в Европе не были. Даёт прекрасную возможность окунуться в реалии провайдеров этой страны 20-летней давности, когда мегабит был роскошью.
     
     
  • 3.11, penetrator (?), 14:24, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что в Европе? везде где я был, а бывал я много где, интернет летает, что мобильный что домашний

    5G вообще сказка и быстро и не батарею не жрет, я был удивлен

     

  • 1.2, 1 (??), 10:49, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Ruby, Go, Python, C#/.NET, PHP, JavaScript/Node.js, Java, Haskell, Rust и Elixir

    А где Perl и сишечка ? Или хотя бы ++ ?

     
     
  • 2.3, Карлос Сношайтилис (ok), 10:57, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Всем известно, что погроммисты на С/++ пишут сразу без ошибок, из программы проверять не надо
     
     
  • 3.10, Аноним (9), 14:07, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переполнение буфера - это не ошибка, это плановая передача исполнения на ситуационно-оптимизированный код.
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:23, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Python есть и для скриптинга этого достаточно.
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:45, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    а могли бы просто арендовать VPS в России и через него трафик гонять... столько человеческих ресурсов впустую...
     
     
  • 2.8, Аноним (9), 14:05, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше в Британии, там связь похуже будет.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 14:36, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда уж хуже, тут у людей даже СМС в РФ уже не ходит из РБ
     

  • 1.7, x (?), 13:24, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нужная вещь. Когда-то использовал для отладки сетевого кода на плюсах. Пару неочевидных проблем нашлось.
     

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