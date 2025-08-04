Стабильный релиз прокси-сервера Squid 7

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|1.1, Аноним (1), 10:51, 04/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ну такое.. В 90е и ранние 2000е оно понятно зачем было нужно, но еле развивалось. C 2.4 до 2.6 вечность прошла без особых фич. Адблокеры и прочее внешними плагинами, очень неудобно. А сейчас версии клепают, но кто его еще использует?
После появления http/2 и массового перехода на SSL, какие юзкейзы остались?
Для контроля доступа корпоративных пользователей сейчас есть куда более функциональные и удобные решения, а "ускорение" интернета в 2025 сквид дать явно не может - когда страницы это "приложения", завязанные на постоянные запросы к серверу для реализации внутренней логики, для ускорения нужен HTTP/3 (которого тут нет), а не дополнительные промежуточные прослойки.
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|4.17, nikweter (?), 13:02, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ссылку можно? А то в гугля либо какие-то платные штуки, либо абстрактный класс ПО.
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|2.5, Жироватт (ok), 11:25, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну почему - на джвух последних местах работы с его помощью до сих пор по AD траффик шейпят. Удобно.
Плюс безопасники/кадровики статистику снимают, кто и где сидит. Не знаю, по поводу безопасников, но тупоголовых Леночек с векашечками и ютюпчиками уже пару лет как штрафуют и увольняют.
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|4.15, Жироватт (ok), 12:29, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Леночки сидят на мобиле давно.
...с вайфая, да. Им свой симочный трафик жалко
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|3.21, хехмда (?), 13:51, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сидим всей конторой на Ютубе, никаких проблем с офисным каналом трафиком не наблюдается.
Может вам лечить шизу а не людей увольнять?
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|2.11, penetrator (?), 11:55, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ты забываешь что это вполне годный прокси с поддержкой TLS и аутенфикацией клиентов
никогда его не юзал для кеша, а как проксю регулярно
> для ускорения нужен HTTP/3
смешно
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|2.20, Аноним (-), 13:50, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> После появления http/2 и массового перехода на SSL, какие юзкейзы остались?
MitM всего трафика и
1. Блокировка по полным URL
2. Правка http на лету, вырезка вирей, ...
3. Изменение на лету всех http заглавий нам правильные и нужные
4. Проверка на вирусы
5. Контроль доступа в интернет, статистика использования по пользователям, ....
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|1.7, Аноним (7), 11:26, 04/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как у него с websocket сейчас? В предыдущих версиях с ssl-bump ничего не работало.
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|1.10, Аноним (-), 11:40, 04/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Предыдущая новость про squid была
12.10.2023 В прокси-сервере Squid выявлено 55 уязвимостей, 35 из которых пока не исправлены
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59915
Оно все такое же дырявое как раньше?
Или они решили латать дыры удалением функциональности?)
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|1.13, зомбированный (?), 11:59, 04/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Основные новшества Squid 7:
Удалена ...
Убран ...
Удалена ...
Удален ...
Удалена ...
Прекращена ...
Удаленs ...
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|2.16, 1 (??), 12:34, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главное, чтоб ничего нового (всё ломающего не завезли).
Как вспомнишь непомук с аконадемб так сразу спасибо хочется сказать. Что задвинул тогда этот гном.
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|2.18, DaRoni (ok), 13:10, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в посте изменения только для версий 7 1, если смотреть всю ветку 7 изменений мн... большой текст свёрнут, показать
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|2.19, Аноним (19), 13:49, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хорошо же наоборот. Челы понимают, чем опасен scope creep. Иначе получится второе кэдэйэ.
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