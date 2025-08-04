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Стабильный релиз прокси-сервера Squid 7

04.08.2025 10:30

Представлен стабильный релиз прокси-сервера Squid 7.1, готовый для использования в рабочих системах (выпуски 7.0.x имели статус бета-версий). После придания ветке 7.x статуса стабильной, в ней отныне будут производиться только исправления уязвимостей и проблем со стабильностью, также допускается внесение небольших оптимизаций. Разработка новых возможностей будет производиться в новой экспериментальной ветке 8.0. Пользователям прошлой стабильной ветки 6.x рекомендуется спланировать переход на ветку 7.x.

Основные новшества Squid 7:

  • В ACL улучшена настройка перекрывающихся диапазонов IP-адресов и определения масок доменов.
  • Удалена поддержка языка разметки ESI (Edge Side Includes).
  • Убран доступ к Cache Manager с использованием схемы cache_object:// (оставлен только доступ по HTTP).
  • Удалена утилита squdclient, вместо которой следует использовать "curl http://хост/squid-internal-mgr/menu".
  • Удалён обработчик cachemgr.cgi.
  • Удалена утилита purge, вместо которой следует использовать HTTP-метод PURGE.
  • Прекращена поддержка протокола Ident.
  • Удалены обработчики basic_smb_lm_auth и ntlm_smb_lm_auth, вместо которых рекомендовано использовать ntlm_auth от проекта Samba.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/s...)
  2. OpenNews: В прокси-сервере Squid выявлено 55 уязвимостей, 35 из которых пока не исправлены
  3. OpenNews: Стабильный релиз прокси-сервера Squid 5
  4. OpenNews: Уязвимость в прокси-сервере Squid, позволяющая обойти ограничения доступа
  5. OpenNews: Стабильный релиз прокси-сервера Squid 4
  6. OpenNews: Первый выпуск Sonar, веб-интерфейса для прокси-сервера Squid
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63676-squid
Ключевые слова: squid, proxy
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:51, 04/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ну такое.. В 90е и ранние 2000е оно понятно зачем было нужно, но еле развивалось. C 2.4 до 2.6 вечность прошла без особых фич. Адблокеры и прочее внешними плагинами, очень неудобно. А сейчас версии клепают, но кто его еще использует?

    После появления http/2 и массового перехода на SSL, какие юзкейзы остались?

    Для контроля доступа корпоративных пользователей сейчас есть куда более функциональные и удобные решения, а "ускорение" интернета в 2025 сквид дать явно не может - когда страницы это "приложения", завязанные на постоянные запросы к серверу для реализации внутренней логики, для ускорения нужен HTTP/3 (которого тут нет), а не дополнительные промежуточные прослойки.

     
     
  • 2.4, nikweter (?), 11:16, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какие решения для контроля доступа есть?
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:25, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ngfw
     
     
  • 4.17, nikweter (?), 13:02, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ссылку можно? А то в гугля либо какие-то платные штуки, либо абстрактный класс ПО.
     
  • 2.5, Жироватт (ok), 11:25, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почему - на джвух последних местах работы с его помощью до сих пор по AD траффик шейпят. Удобно.
    Плюс безопасники/кадровики статистику снимают, кто и где сидит. Не знаю, по поводу безопасников, но тупоголовых Леночек с векашечками и ютюпчиками уже пару лет как штрафуют и увольняют.
     
     
  • 3.14, Вы забыли заполнить поле Name. (?), 12:10, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Врёшь ты.

    Леночки сидят на мобиле давно.

     
     
  • 4.15, Жироватт (ok), 12:29, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Леночки сидят на мобиле давно.

    ...с вайфая, да. Им свой симочный трафик жалко

     
  • 3.21, хехмда (?), 13:51, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сидим всей конторой на Ютубе, никаких проблем с офисным каналом трафиком не наблюдается.

    Может вам лечить шизу а не людей увольнять?

     
  • 2.11, penetrator (?), 11:55, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ты забываешь что это вполне годный прокси с поддержкой TLS и аутенфикацией клиентов

    никогда его не юзал для кеша, а как проксю регулярно


    > для ускорения нужен HTTP/3

    смешно

     
  • 2.20, Аноним (-), 13:50, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > После появления http/2 и массового перехода на SSL, какие юзкейзы остались?

    MitM всего трафика и
    1. Блокировка по полным URL
    2. Правка http на лету, вырезка вирей, ...
    3. Изменение на лету всех http заглавий нам правильные и нужные
    4. Проверка на вирусы
    5. Контроль доступа в интернет, статистика использования по пользователям, ....

     
  • 2.23, Tron is Whistling (?), 14:41, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как какие юзкейсы. MITM с подменным корпоративным сертификатом.
     

  • 1.2, Жироватт (ok), 10:53, 04/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Удалён... удалён... прекращена... удалён... убран доступ...

    Хм

     
  • 1.3, Аноним (3), 11:03, 04/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    теперь точно точно стабилен
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:26, 04/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как у него с websocket сейчас? В предыдущих версиях с ssl-bump ничего не работало.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:35, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас работает.
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:39, 04/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Socks5 когда завезут?
     
     
  • 2.12, penetrator (?), 11:55, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sockd не хватает?
     

  • 1.10, Аноним (-), 11:40, 04/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Предыдущая новость про squid была

    12.10.2023 В прокси-сервере Squid выявлено 55 уязвимостей, 35 из которых пока не исправлены
    opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59915

    Оно все такое же дырявое как раньше?
    Или они решили латать дыры удалением функциональности?)

     
  • 1.13, зомбированный (?), 11:59, 04/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Основные новшества Squid 7:
    Удалена ...
    Убран ...
    Удалена ...
    Удален ...
    Удалена ...
    Прекращена ...
    Удаленs ...
     
     
  • 2.16, 1 (??), 12:34, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное, чтоб ничего нового (всё ломающего не завезли).
    Как вспомнишь непомук с аконадемб так сразу спасибо хочется сказать. Что задвинул тогда этот гном.
     
  • 2.18, DaRoni (ok), 13:10, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в посте изменения только для версий 7 1, если смотреть всю ветку 7 изменений мн... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:49, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо же наоборот. Челы понимают, чем опасен scope creep. Иначе получится второе кэдэйэ.
     

  • 1.22, Голдер и Рита (?), 14:37, 04/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Думал, что Squid 🐙 уже на свалке, а HAProxy с Nginx полностью закрывают все потребности юзеров.
     
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