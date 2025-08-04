Стабильный релиз прокси-сервера Squid 7

Ну такое.. В 90е и ранние 2000е оно понятно зачем было нужно, но еле развивалось. C 2.4 до 2.6 вечность прошла без особых фич. Адблокеры и прочее внешними плагинами, очень неудобно. А сейчас версии клепают, но кто его еще использует? После появления http/2 и массового перехода на SSL, какие юзкейзы остались? Для контроля доступа корпоративных пользователей сейчас есть куда более функциональные и удобные решения, а "ускорение" интернета в 2025 сквид дать явно не может - когда страницы это "приложения", завязанные на постоянные запросы к серверу для реализации внутренней логики, для ускорения нужен HTTP/3 (которого тут нет), а не дополнительные промежуточные прослойки.

