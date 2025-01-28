Выпуск фильтрующего прокси Privoxy 4.0.0

Спустя 22 года с момента формирования в 2002 году ветки 3.0 состоялся релиз прокси-сервера Privoxy 4.0.0, предназначенного для создания персональных фильтров web-контента. При помощи Privoxy можно вырезать рекламные вставки, отбрасывать отслеживающие Cookie, удалять всплывающие диалоги, блокировать загрузку стороннего JavaScript-кода и вносить необходимые пользователю произвольные изменения в web-страницы. Privoxy поддерживает установку как на локальные системы отдельных пользователей, так и на серверы для создания централизованной инфраструктуры фильтрации контента в локальной сети. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2+. Из расширенных возможностей Privoxy можно отметить: возможность привязки тегов для изменения поведения фильтров в зависимости от отдельных клиентских и серверных HTTP-заголовков; режим инспектирования HTTPS, позволяющий фильтровать HTTPS-запросы и ответы; использование регулярных выражений в файлах конфигурации; возможность замены анимированных gif-ов на урезанные статические картинки. Privoxy может использоваться для блокирования рекламы и нежелательного контента на устройствах, на которых невозможно установить соответствующие браузерные дополнения. Серди изменений в новом выпуске: Добавлена возможность использования криптографических библиотек wolfSSL и mbedTLS 3.x для работы режима инспектирования HTTPS. По сравнению с mbedTLS библиотека wolfSSL поддерживает TLS 1.3 и работает в два раза быстрее. По сравнению c OpenSSL 3.x с использованием эллиптических кривых wolfSSL отстаёт по производительности.

Добавлен инструментарий для тестирования работы Privoxy.

Добавлена поддержка библиотеки регулярных выражений pcre2.

Для сертификатов и файлов ключей вместо MD5 задействован алгоритм SHA256.

Добавлена блокировка обращений к ".amazon-adsystem.com/", "0.css-load.com/", "html-load.com/", "b.6sc.co/", "i.clean.gg/", "s.cpx.to/", "track.venatusmedia.com/", "secure-eu.nmrodam.com/", "o2.mouseflow.com/".

Отключены редиректы для "services.akteneinsichtsportal.de/", "/wp-content/plugins/pdf-viewer-for-elementor", "syndication.twitter.com/", "archive.softwareheritage.org/", ".creator-spring.com/_next/image" и "accounts.bahn.de/". Предлагаемый для загрузки архив с исходным кодом privoxy-4.0.0-stable-src.tar.gz по ошибке определяется антивирусными пакетами, как содержащий вредоносный червь "Win32/Nimda". Из-за подобного ложного срабатывания SourceForge вначале заблокировал загрузку данного архива, но затем отменил блокировку. Имеются сведения о ложных блокировках каналов и учётных записей в Facebook, публиковавших прямую ссылку на privoxy-4.0.0-stable-src.tar.gz, под предлогом борьбы с распространителями вредоносного ПО. Предполагается, что по этой причине был заблокирован канал DistroWatch.



