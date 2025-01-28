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Выпуск фильтрующего прокси Privoxy 4.0.0

28.01.2025 17:51

Спустя 22 года с момента формирования в 2002 году ветки 3.0 состоялся релиз прокси-сервера Privoxy 4.0.0, предназначенного для создания персональных фильтров web-контента. При помощи Privoxy можно вырезать рекламные вставки, отбрасывать отслеживающие Cookie, удалять всплывающие диалоги, блокировать загрузку стороннего JavaScript-кода и вносить необходимые пользователю произвольные изменения в web-страницы. Privoxy поддерживает установку как на локальные системы отдельных пользователей, так и на серверы для создания централизованной инфраструктуры фильтрации контента в локальной сети. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2+.

Из расширенных возможностей Privoxy можно отметить: возможность привязки тегов для изменения поведения фильтров в зависимости от отдельных клиентских и серверных HTTP-заголовков; режим инспектирования HTTPS, позволяющий фильтровать HTTPS-запросы и ответы; использование регулярных выражений в файлах конфигурации; возможность замены анимированных gif-ов на урезанные статические картинки. Privoxy может использоваться для блокирования рекламы и нежелательного контента на устройствах, на которых невозможно установить соответствующие браузерные дополнения.

Серди изменений в новом выпуске:

  • Добавлена возможность использования криптографических библиотек wolfSSL и mbedTLS 3.x для работы режима инспектирования HTTPS. По сравнению с mbedTLS библиотека wolfSSL поддерживает TLS 1.3 и работает в два раза быстрее. По сравнению c OpenSSL 3.x с использованием эллиптических кривых wolfSSL отстаёт по производительности.
  • Добавлен инструментарий для тестирования работы Privoxy.
  • Добавлена поддержка библиотеки регулярных выражений pcre2.
  • Для сертификатов и файлов ключей вместо MD5 задействован алгоритм SHA256.
  • Добавлена блокировка обращений к ".amazon-adsystem.com/", "0.css-load.com/", "html-load.com/", "b.6sc.co/", "i.clean.gg/", "s.cpx.to/", "track.venatusmedia.com/", "secure-eu.nmrodam.com/", "o2.mouseflow.com/".
  • Отключены редиректы для "services.akteneinsichtsportal.de/", "/wp-content/plugins/pdf-viewer-for-elementor", "syndication.twitter.com/", "archive.softwareheritage.org/", ".creator-spring.com/_next/image" и "accounts.bahn.de/".

Предлагаемый для загрузки архив с исходным кодом privoxy-4.0.0-stable-src.tar.gz по ошибке определяется антивирусными пакетами, как содержащий вредоносный червь "Win32/Nimda". Из-за подобного ложного срабатывания SourceForge вначале заблокировал загрузку данного архива, но затем отменил блокировку. Имеются сведения о ложных блокировках каналов и учётных записей в Facebook, публиковавших прямую ссылку на privoxy-4.0.0-stable-src.tar.gz, под предлогом борьбы с распространителями вредоносного ПО. Предполагается, что по этой причине был заблокирован канал DistroWatch.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.privoxy.org/feeds/...)
  2. OpenNews: Новая программа: Privoxy - фильтрующий прокси
  3. OpenNews: Компания MariaDB представила прокси-сервер MaxScale 2.0
  4. OpenNews: Стабильный релиз прокси-сервера Squid 5
  5. OpenNews: Выпуск Toxiproxy 2.6, прокси для проверки устойчивости приложений к сетевым проблемам
  6. OpenNews: В прокси-сервере Squid выявлено 55 уязвимостей, 35 из которых пока не исправлены
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62601-privoxy
Ключевые слова: privoxy, filter, proxy
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Обсуждение (7) RSS
  • 1.1, timur.davletshin (ok), 18:11, 28/01/2025 [ответить]  
    		• +2 +/
    Многие не осознают этого, но при помощи сабжа можно блокировать рекламу на встроенных устройствах, если там есть возможность подгружать кастомный CA.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 18:27, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так прокся сама должны уметь все подменять иначе зачем она нужна?
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 18:32, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как ты собрался подменять сертификат без добавления корневого на конечное устройство? Можно конечно и без него, но тогда браузер будет постоянно ругаться на атаку по середине (коей она и является).
     

  • 1.2, vadiml (ok), 18:22, 28/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    И на сколько он хуже/лучше squid-a?

    Например, как у него с web-stream, трансляциями аудио, видео ?

     
     
  • 2.5, Аноним (4), 18:28, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не про сквид это про цензуру.
     

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