В GNU Wget2 2.2.1 устранена уязвимость, допускающая перезапись произвольных файлов

> В си - есть что-то подобное?

Пф... ну у тебя и требования!

> Если есть, почему программисты об этом не знают?

Типикал Сишник даже стандарт не читал)

> Если нету (а паскаль так-то постарше си будет) - почему никто из программистов не догадался добавить опцию в компилятор?

Ты еще спроси когда СИшники осилили добавить boolean в язык))

Подсказка в С23.

Всего 50 лет ушло на то, что уже было в ALGOL 60.

Думаю еще через лет 20 они добавят data type String чтобы перестать каждый раз бегать в поискать null-terminator, терять его и получать очередную CVE.

