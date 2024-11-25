Выпуск утилиты для загрузки web-контента GNU Wget2 2.2.0

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|1.1, Аноним (1), 11:59, 25/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Кто уже перешел с wget ? Как оно? Вкусно приготовили? Игра стоит свеч?
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|2.46, зануда (?), 17:21, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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если игра стоит свеч, то у нее крайне дешевая стоимость. Это из покера пошло. типа если не стоит свеч, то куш не окупит даже свечей (при игре вечером/ночью)
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|3.54, Аноним (1), 17:51, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но wget2 мало того, что опенсорц, так еще и бесплатный. Внезапно.
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|4.64, зануда (?), 18:36, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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у него нулевая цена, но при этом его ценность как экономического блага может быть выше нуля.
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|5.66, Аноним (-), 18:46, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> у него нулевая цена,
Цена может и нулевая, а вот трудозатраты - нифига не нулевые
т.е оно для всех бесплатно, только по причине "другие люди готовы поработать на благо общества"
> но при этом его ценность как экономического блага может быть выше нуля.
Естественно, но так же может быть и нулевая.
Например у templateOS или Хурда трудозатраты есть, а ценности - нету.
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|3.69, Аноним (67), 18:48, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> если игра стоит свеч, то у нее крайне дешевая стоимость
Ты ещё и в логику не умеешь. Согласно твоему же определению, если игра стоит свеч, то её стоимость имеет нижний предел (т.е. ненулевая).
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|2.3, Аноним (3), 12:18, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Конечно нужно, только надо было выпускать не как wget2, а как wget. И написать на расте.
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|3.4, Аноним (-), 12:23, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Конечно нужно, только надо было выпускать не как wget2, а как wget.
Хм.. т.е ты предлагаешь нае.. обмануть пользователей представив другую программу под тем же именем?
Ты часом не менеджером по производсту флешек и ссд?
> И написать на расте.
Писать на расте не-православно и не-кошерно)
Я предлагаю переписать на zig и назвать ZGet
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|3.5, Аноним (5), 12:41, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>не как wget2, а как wget. И написать на расте
Вот тут FSF с вами бы не согласился. Потому что gccrc ещё не готов.
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|3.18, Аноним (18), 14:53, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На раст написать не получилось бы, потому что не было wget2, написанного не на раст. Вот сейчас допишут, отладят, избавятся от ошибок переполнения буферов и прочего, и тогда можно будет переписывать на раст. Ну, если последний к тому времени из моды не выйдет.
Как вариант, можно прямо сейчас сделать wgetrs, в которой вызывать /usr/bin/wget2, а уже на основе её написать rget2. Заодно получится наглядная демонстрация того, что аналог на расте можно уместить в 200 строк даже если оригинал на си занимает десятки тысяч строк.
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|4.29, Аноним (29), 15:28, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Wget концептуально ближе к хаскелю особенно если кому то захочется масштабировать wget.
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|4.73, anonymous (??), 19:24, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> аналог на расте можно уместить в 200 строк
А в глубине всё равно будет... Ага.
Кстати, аналог на sh умещается в одну строку:
wget $1
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|3.42, Аноним (42), 16:47, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если писать на Расте, то назвать нужно соответствующе - wronget.
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|2.8, Аноним (8), 12:47, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
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> FTP
Это что за мезозой? Зачем его поддерживать? Еще давай гофер поддерживать, и фидонет.
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|3.12, Аноним (5), 13:35, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем вам вообще этот команднострочный палеозой? Всякие Вингеты ваше всё!
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|4.14, нах. (?), 13:45, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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которые, кстати, умеют и в зеркала, и в ftp (пока никто не догадался переписать).
А очередной шва6одко-недоделок (зато с самой правильной лицензией) умеет ничего.
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|5.15, Аноним (5), 13:49, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Из оригинальго wget, к счастью, FTP не выпилили. И мне его хватает.
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|6.39, нах. (?), 16:27, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну его уже начали под соусом шва6одки выбора выпиливать из дистрибутивов. Недалек час, когда и разработчику (он там один, похоже, остался и тот на треть ставки) надоест.
Так что переучивайся на curl. В принципе почти взаимозаменяемы, к нечеловеческим однобуквенным ключам можно когда-нибудь и привыкнуть.
Я в целом уже.
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|7.53, Аноним (5), 17:39, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ничё, это из илитно-ытерпразных начали выпиливать, а ебилд-то никуда не денется.
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|5.19, grennel (-), 15:01, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Воот . Например Offline meta Explorer умеет и ftp , и сайты миррорить, и страницу с js перегенерировать в статику.
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|3.30, Аноним (29), 15:30, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Концепция файла морально устарело качать файлы дно. Надо все получать стримингом и напрямую в приложение.
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|5.58, нах. (?), 18:21, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты дороги в ЭТОЙСТРАНЕ в этом году - видел? (аналогов не имеющая технология заделки холодовых стыков, плюс какой-то небывалый урожай люков, как поганых грибов, ну а про квадратно-гнездовый ремонт можно не упоминать, он всегда там был)
Будущее, безусловно, за шагающими механизмами! (c)
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|6.63, Аноним (-), 18:30, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты дороги
Зато я видел бордюры!
Мне особо понравилась осенняя коллекция, хотя летняя была тоже ничего.
> Будущее, безусловно, за шагающими механизмами! (c)
Слава роботам!
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|3.51, _ (??), 17:35, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ясно - понятно, пошли отмазки в стиле лянуксоидофф если чншо то нет - "оно нам и не нужнАААА!" ;-)
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|1.13, Аноним (13), 13:41, 25/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Зачем это, если единственная библиотека для работы с HTTP - это libcurl? У ребят явно NIH-синдром.
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|2.31, Аноним (29), 15:32, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Libcurl васяноподелка от единого диктатора который завтра крякнет и все нет курла. А вгет продукт от сообщества в котором нет зависимости от одного прибитого гвоздями разработчика.
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|3.36, Аноним (-), 15:43, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Libcurl васяноподелка от единого диктатора который завтра крякнет и все нет курла.
Ну уже почти 30 лет прошло и пока не крякнулся.
А если и крякнется то неужели код вместе с аффтором похоронят? Ну как эгупетских поролонов?
Вон автор вима тоже промер - вим не исчез.
> А вгет продукт от сообщества в котором нет зависимости от одного прибитого гвоздями разработчика.
Т.е ответственных нет, планов нет, bugbounty тоже нет...
Тогда нафиг не нужно, у нас уже есть Хурд, который вот-вот и допилят.
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|4.41, нах. (?), 16:31, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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количество завязанных на libcurl проектов (равно как и нулевое - на libwget) как бы намекает что да, в любом случае дело будет продолжено даже после ухода автора.
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|4.59, Аноним (59), 18:22, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну уже почти 30 лет прошло и пока не крякнулся.
И теперь с каждым днем шанс, что он крякнется растет
Чувак при bus factor=1 у любого проекта все плохо
28 лет назад, когда автор создал curl, ему было 26 лет и можно было думать «не он никогда не умрет», а сейчас, когда ему 54 уже пора бы думать, что делать если Даниэль одним грустным утром просто не проснется
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|4.71, Аноним (67), 18:51, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну уже почти 30 лет прошло и пока не крякнулся.
Спорю что про СССР также говорили. И про римскую империю. И про много чего ещё.
Вот то что он ноет про отсутствие донатов и коммерческие версии выпускает - факт.
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|3.56, Аноним (1), 18:00, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>васяноподелка от единого диктатора
Жалкий врунишка. Начнем с того, что на гитхабе 1086 контрибьюторов. Саому не стыдно?
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|4.72, Аноним (67), 18:53, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А тебе не стыдно не жружить с логикой? Количество контрибуторов никак не меняет факта наличия диктатора, который может этих контрибуторов заодно со всеми пользователями выкинуть на мороз. Не надо только доказывать что разработку подхватит "сообщество". Никто из этих 8086 контрибуторов дизайном и поддержкой библиотеки не занимался и заниматься не будет.
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|1.20, ijuij (?), 15:05, 25/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда я использую wget, я просто ввожу '~$ wget archive' без дополнительных флагов. Есть ли кто-то, кто делает так же?
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|2.26, Аноним (26), 15:25, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на левой фабрике шоколад течет вретикально, на правой - сверху вниз
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|3.45, Аноним (45), 17:20, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> на левой фабрике шоколад течет вретикально, на правой - сверху вниз
Хм.. а если на левой он течет "вертикально, но снизу вверх"?
ps как по мне нужно использовать изначальные определения, тк у нас и так хватает заимствованных слов, от еще пары язык не развалится
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|1.25, Аноним (26), 15:24, 25/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда была новость про curl тут спрашивали зачем curl если есть wget. Спрошу аналогично - зачем wget если есть curl?
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|2.33, ijuij (?), 15:34, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Используйте wget, если вам нужно просто скачать файл или целый сайт.
Используйте curl, если вам нужно взаимодействовать с API, отправлять данные на сервер или выполнять более сложные HTTP-запросы.
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|2.35, eugener (ok), 15:36, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во-первых wget проще для скачивания, "wget -c урл" и всё.
Во-вторых wget умеет рекурсивную загрузку страниц (наверное уже нафик не надо).
Вопщем, wget-ом я скачиваю, а curl-ом отлаживаю rest-сервисы.
UPD: выше уже примерно то же самое ответили.
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|3.44, Аноним (44), 16:54, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каких таких "страниц"? Давно нет никаких страниц, есть single page app . Ну и опеннет.
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|2.40, нах. (?), 16:30, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну так новый - в принципе уже и низачем. Это продукт др-ров на шва6оооодку, и даже библиотеку на замену libcurl вон, высосали из пальца - только вот будет ровно ноль проектов, которые станут ее использовать.
А старый теперь обречен.
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|1.47, Аноним (-), 17:25, 25/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>даёт возможность загружать только изменившиеся данные
Старый Wget это и так умел опция "континюэ" присутствует давно
$ wget --continue <url:...>
>и может перекодировать загружаемое содержимое.
Что это означает?
>поставляется под лицензией GPLv3+
Столлман одобрил. Бегу скачивать!
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