Выпуск утилиты для загрузки web-контента GNU Wget2 2.2.0

2.31 , Аноним ( 29 ), 15:32, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Libcurl васяноподелка от единого диктатора который завтра крякнет и все нет курла. А вгет продукт от сообщества в котором нет зависимости от одного прибитого гвоздями разработчика.

3.36 , Аноним ( - ), 15:43, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Libcurl васяноподелка от единого диктатора который завтра крякнет и все нет курла. Ну уже почти 30 лет прошло и пока не крякнулся.

А если и крякнется то неужели код вместе с аффтором похоронят? Ну как эгупетских поролонов?

Вон автор вима тоже промер - вим не исчез. > А вгет продукт от сообщества в котором нет зависимости от одного прибитого гвоздями разработчика. Т.е ответственных нет, планов нет, bugbounty тоже нет...

Тогда нафиг не нужно, у нас уже есть Хурд, который вот-вот и допилят.

4.41 , нах. ( ? ), 16:31, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – количество завязанных на libcurl проектов (равно как и нулевое - на libwget) как бы намекает что да, в любом случае дело будет продолжено даже после ухода автора. 4.59 , Аноним ( 59 ), 18:22, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну уже почти 30 лет прошло и пока не крякнулся. И теперь с каждым днем шанс, что он крякнется растет

Чувак при bus factor=1 у любого проекта все плохо

28 лет назад, когда автор создал curl, ему было 26 лет и можно было думать «не он никогда не умрет», а сейчас, когда ему 54 уже пора бы думать, что делать если Даниэль одним грустным утром просто не проснется

5.61 , пох. ( ? ), 18:24, 25/11/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 4.71 , Аноним ( 67 ), 18:51, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну уже почти 30 лет прошло и пока не крякнулся. Спорю что про СССР также говорили. И про римскую империю. И про много чего ещё. Вот то что он ноет про отсутствие донатов и коммерческие версии выпускает - факт.

3.56 , Аноним ( 1 ), 18:00, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >васяноподелка от единого диктатора Жалкий врунишка. Начнем с того, что на гитхабе 1086 контрибьюторов. Саому не стыдно?

4.72 , Аноним ( 67 ), 18:53, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А тебе не стыдно не жружить с логикой? Количество контрибуторов никак не меняет факта наличия диктатора, который может этих контрибуторов заодно со всеми пользователями выкинуть на мороз. Не надо только доказывать что разработку подхватит "сообщество". Никто из этих 8086 контрибуторов дизайном и поддержкой библиотеки не занимался и заниматься не будет.

