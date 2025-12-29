The OpenNET Project / Index page

Новая стратегия развития проекта libmdbx

29.12.2025 20:41

Проект libmdbx представил новую стратегию развития, одновременно объявив о смене модели разработки и распространения кода. Исходный код libmdbx останется открытым и с качественной бесплатной поддержкой, но теперь разработка будет вестись внутри команды с публикацией результата только в амальгамированной форме. Стратегия развития декларирует движение к давно анонсированному проекту MithrilDB, с поддержкой нескольких форматов БД под фасадом общего API. Явно заявляется о поддержке старых БД, пока это будет необходимо пользователям.

Если раньше в публичном доступе был весь исходный код, включая тестовый фреймфорк и внутреннюю документацию, то теперь доступен только амальгамированный исходный код библиотеки. Обещано, что вскоре будет представлен расширенный пример использования C++ API, который одновременно будет простым smoke-тестом. Причины достаточно подробны объяснены в комментариях встроенных в слайды презентации. В частности, декларируется желание поставлять библиотеку в максимального готовом виде, без зависимостей, необходимых только для её разработки и глубокого тестирования.

Кроме раскрытия уже разрабатываемых и запланированных возможностей libmdbx, в опубликованной стратегии анонсированы основные черты нового формата БД и обеспечиваемые им возможности:

  1. Усовершенствованное префиксное дерево, наложенное поверх дерева Меркла, образуемого базовой структурой B+tree. Структура будет похожа на Patricia Tree, но буквальный формат и технические детали совсем другие.
  2. Поддержка длинных ключей и сжатие префиксов. Сквозная нумерация элементов для точной оценки мощности выборов. Поддержка больших BLOB-объектов в потоковом режиме.
  3. Опциональное использование отображения файла БД в память. Поддержка шифрования и сжатия данных.
  4. Предоставление нового API с интенсивным использованием SWIG для автоматической генерации привязок к востребованным языкам программирования.
  5. Поддержка репликации реализуемой с учётом опыта полученного при разработке ReOpenLDAP.

В ходе очной презентации также было заявлено о намерении попробовать совместить внутри MithrilDB несколько реализаций написанных на разных языках, в частности C, С++ и Rust, обеспечив при этом прозрачное перекрёстное взаимодействие (приложения на С/С++ смогут использовать реализацию на Rust и наоборот).

Из разрабатываемых сейчас возможностей, которые станут доступны в ближайшее время, стоит отметить «Поиск с кэшированием». Суть которого в хранении указателей на данные непосредственно внутрь БД, с предельно быстрой проверки их актуальности. При этом поиск от корня дерева к листовым страницам останавливается, как только доходит до страницы, не изменённой после последней проверки соответствующего элемента кэша. Таким образом, вместо полного поиска по B-tree, выполняется минимально возможное количество действий, в зависимости об объёма изменений после последнего получения данных. Всё вместе обеспечивает кардинальное ускорение до нескольких десятков тысяч раз. В худшем же случае такой поиск с «кэшированием» не медленнее обычного.

  1. Главная ссылка к новости (https://libmdbx.dqdkfa.ru/rele...)
  2. OpenNews: Выпуск встраиваемой СУБД libmdbx 0.13.10
  3. OpenNews: Релиз LDAP-сервера ReOpenLDAP 1.2.0
Автор новости: erthink
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64522-libmdbx
Ключевые слова: libmdbx
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.9, Аноним (-), 21:32, 29/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Copyright (c) 2015-2025 Леонид Юрьев aka Leonid Yuriev <leo@yuriev.ru>
    >СМЕНА ЛИЦЕНЗИИ (THE LICENSE CHANGE)
    >OpenLDAP Public License → Apache 2.0

    Русский проект, а я то думал иностранный.

    >совместить внутри MithrilDB несколько реализаций написанных на разных языках, в частности C, С++ и Rust

    Совмещать разные языки плохая практика. Это Бэд Практис.

     
     
  • 2.28, Аноним (28), 22:42, 29/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По другому на раст не перепишишь.
     

  • 1.22, Аноним (22), 22:28, 29/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хорошо что 12 летке дали перманентный бан по айпи.
     

  • 1.23, Аноним (23), 22:29, 29/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что такое амальгамированный исходный код?
     
     
  • 2.25, Аноним (22), 22:31, 29/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Код который завернут в амальгаму.
     
  • 2.30, Аноним (30), 22:45, 29/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://sqlite.org/amalgamation.html
    Это придумал не автор SQLite, но идея пошла в массы в основном оттуда.
     

  • 1.24, Аноним (22), 22:29, 29/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Правильно что простачков что решили пользоваться этой бд наконец решили побрить. Полностью поддерживаю бритьё хомяков 🐹 🐹 🐹 ✂️
     
     
  • 2.31, афтар поделия (?), 22:55, 29/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не все в курсе, поэтому приходится повторять:

    1. Текущая "амальгамированная" форма поставки соответствует форме исходников LMDB.
    Полноценных тестов (как в libmdbx) в LMDB никогда не было.

    2. От LMDB проект отделился более 10 лет назад. За это время исходный код увеличился в размере в несколько раз, а от первоначального кода остались пробелы и идеи. Но все соответствующие уведомления об авторских правах и прочие пояснения внутри.

    3. Исходная лицензия OpenLDAP допускает закрытые форки, но проект сознательно оставлен открытым. Сейчас из публичного доступа убран код моего собственно авторства и то далеко не весь.

     

  • 1.26, Аноним (26), 22:37, 29/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мой комментарий про квазизакрытый код удалили вместе с ответом, что это выдумки и нужно читать комментарии в пдфке. Так вот, я прочитал и там прямо говорится, что переход к такому виду релизов сделан для предотвращения "угона" проекта, а также про платные фичи. Считаю свой комментарий верным и не содержащим выдумок.
     
     
  • 2.27, Аноним (28), 22:41, 29/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтоб не форкнули форкнутое.
     

  • 1.29, Аноним (30), 22:42, 29/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >разработка будет вестись внутри команды с публикацией результата только в амальгамированной форме
    >декларируется желание поставлять библиотеку в максимального готовом виде, без зависимостей, необходимых только для её разработки и глубокого тестирования

    Очень странное решение. Читаю как "мы решили закрыть исходный код".

    SQLite, например, поставляется как в виде обычного исходного кода, из которого собирается амальгама (и который можно посмотреть), и в виде амальгамы. Никого это не ущемляет, отличный проект с абсолютно понятным лицензированием.

    Не то чтобы я собирался пользоваться libmdbx, но на месте пользователей крепко бы призадумался. Сейчас есть масса альтернатив, разработчики которых не ведут себя странно.

     

