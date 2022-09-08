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Релиз LDAP-сервера ReOpenLDAP 1.2.0

08.09.2022 21:53

Опубликован формальный выпуск LDAP-сервера ReOpenLDAP 1.2.0, сформированный для воскрешения проекта после блокирования его репозитория на GitHub. В апреле GitHub удалил учётные записи и репозитории многих российских разработчиков, связанных с компаниями, попавшими под санкции США, включая репозиторий ReOpenLDAP. В связи с возрождением интереса пользователей к ReOpenLDAP проект решено вернуть к жизни.

Проект ReOpenLDAP был создан в 2014 году для решения проблем, возникших при использовании пакета OpenLDAP в инфраструктуре ПАО «МегаФон», где LDAP-сервер был задействован в одной из подсистем инфраструктуры (NGDR представляет собой UDR (User Data Repository), согласно стандарту 3GPP 23.335, и является централизованным узлом для хранения данных обо всех видах услуг абонентов в ИТ-инфраструктуре оператора связи). Подобное применение предполагало промышленную эксплуатацию в режиме 24×7 специфического LDAP-каталога, размером 10-100 миллионов записей, в высоконагруженном сценарии (10К обновлений и 50К чтений в секунду) и в топологии мульти-мастер.

Symas Corp, как основные разработчики, коммитеры и владельцы кода OpenLDAP, не смогли решить возникшие проблемы, поэтому было решено попробовать сделать это самостоятельно. Как впоследствии выяснилось, ошибок в коде было кратно больше, чем можно было предполагать. Поэтому было затрачено больше усилий чем планировалось, а ReOpenLDAP по-прежнему представляет определённую ценность и (по имеющейся информации) является единственным LDAP-сервером полноценно и надежно поддерживающим мульти-мастер топологию для RFC-4533, в том числе в высоконагруженных сценариях.

В 2016 году проектные цели были достигнуты, а поддержка и развитие проекта непосредственно в интересах ПАО «МегаФон» завершена. Затем ReOpenLDAP активно развивался и поддерживался еще три года, но постепенно это потеряло смысл:

  • Технологически «МегаФон» мигрировал с ReOpenLDAP на Tarantool, что архитектурно верно;
  • Не было явно заинтересованных пользователей ReOpenLDAP;
  • К проекту не присоединился кто-либо из разработчиков, как из-за высокого порога входа, так и из-за низкой востребованности самого ReOpenLDAP;
  • Разработка и поддержка стали отнимать слишком много времени у оставшегося (основного) разработчика, так как он профессионально отдалился от промышленной эксплуатации ReOpenLDAP.

В неактивном состоянии репозиторий ReOpenLDAP просуществовал до апреля 2022 года, когда администрация Github без каких-либо предупреждений и пояснений удалила связанные аккаунты и сам репозиторий. В последнее же время автор получил несколько запросов относительно ReOpenLDAP, в том числе о расположении репозитория и состоянии кодовой базы. Поэтому было решено минимально освежить проект, сформировать технический релиз, а эту новость использовать для информирования всех заинтересованных.

Текущее состояние проекта, в том числе относительно OpenLDAP:

  • Импорт доработок и исправлений из OpenLDAP не проводился с декабря 2018 года. Для ответственных применений нужно проанализировать все исправления в OpenLDAP и импортировать релевантные.
  • Актуальные версии OpenLDAP сейчас формируются на основе ветки 2.5. Поэтому описанные далее доработки были сделаны только в ветке "devel" (которая соответствовала OpenLDAP 2.5), а затем влиты в "master" (которая до слияния соответствовала OpenLDAP 2.4).
  • В 2018 году сохранялись унаследованные от OpenLDAP проблемы с config-bakend-ом. В частности, когда при изменении конфигурации сервера через config-bakend (конфигурирование LDAP через LDAP) возникают состояния гонок или рекурсивные неприятности включая взаимоблокировки (deadlocks).
  • Предположительно существуют проблемы сборки с актуальными версиями OpenSSL/GnuTLS;
  • Проходит основной набор собственных тестов, за вычетом требующих TLS/SSL;

Последние доработки:

  • Библиотека libmdbx обновлена до актуальной версии с устранением всех замеченных проблем несовместимости возникших из-за развития библиотеки. Однако, в man-страницах, вероятно, осталась какая-то устаревшая информация.
  • Задействована актуальная версия autotools 2.71.
  • Сделаны небольшие правки по следам части предупреждений актуального компилятора gcc 11.2.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitflic.ru/project/ert...)
  2. OpenNews: Выпуск LDAP-сервера ReOpenLDAP 1.1.9
  3. OpenNews: Выпуск СУБД Tarantool 2.8
  4. OpenNews: Выпуск библиотеки хэш-функций Fast Positive Hash 2.0.1
  5. OpenNews: Выпуск СУБД libmdbx 0.11.7. Перенос разработки на GitFlic после блокировки в GitHub
Автор новости: erthink
Лицензия: CC-BY
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57753-reopenldap
Ключевые слова: reopenldap, ldap
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:17, 08/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >Задействована актуальная версия autotools 2.71.

    Неужели вам самому не надоело это тормознутое и крайне неудобное в использовании говно? Почему не CMake?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:21, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты в своём уме? Я ещё могу понять вопрос "почему не месон", а "почему не цмейк" -- это очевидно, зачем он там?
     
     
  • 3.3, erthink (ok), 22:36, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На autotools мухи сели симметрично, жалко сгонять ;)
     
  • 3.4, Аноним (4), 23:01, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Затем что это на данный момент стандарт де-факто среди систем сборки.
     
  • 2.5, Аноним (4), 23:04, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну тут проект специфический. Правильный вопрос - кому в здравом уме может понадобиться LDAP, а ответ - потому что легаси. Вот и тут autotools - легаси, которое менять на что-то требует вложений.
     
     
  • 3.11, abu (?), 01:26, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно, например, вести справочник электронной почты централизовано в LDAP, чтобы клиенты, подключаясь, имели актуальный список, а для Самбы - юзеров для самбового домена, группы и пр. Это все делал, работает достаточно хорошо. Даже для ftp-сервера как-то прикручивал учетки через LDAP, тоже удобно.

    Можно вести тех же юзеров для почтового сервера, правда, не вел никогда.  

    А вот зачем именно в LDAP держать 100 млн записей - я представить не могу, узко мыслю.

     
     
  • 4.14, Ivan_83 (ok), 03:49, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть годные протоколы и у них куча реализаций от школьных до энтерпрайзных и есть вот такие оверинженеред монстры как DAP, LTE и прочий шлак который сделали упоротые для самих себя и то кое как.

    Если вам нужна авторизация - заведите таблицу в базе данных или положите файлами на ФС по папочкам, и получите как лдап и иерархию и разные доступы и тп.

     
  • 3.13, Аноним (13), 03:23, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кому в здравом уме может понадобиться LDAP

    А что сейчас используют, чтобы держать в организации тысячи учеток, которые используются для доступа к десяткам разных внутренних сервисов?

    У нас для этого LDAP, но может быть мы отстали от жизни. Как бы вы это сделали?

     
     
  • 4.15, Ivan_83 (ok), 03:53, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что по вашему использует гуглаг, мордоркнига, трёппер, вкунтакте, мылосру и прочие?
    Никто DAP/LDAP не насилует, это история для малого бизнеса и то скорее про то как сфейлится, ибо сидеть на венде и вот этом всём можно в малых масштабах и то с трудом.

    Что такое 10к записи и 50к чтения для фс или базы данных? - обычная рутина, никакого подвига.

     

  • 1.7, Аноним (7), 00:28, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    очередной фашик плакается
     
  • 1.8, Аноним (7), 00:29, 09/09/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.9, erthink (ok), 00:30, 09/09/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.10, Admino (ok), 01:01, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И резервное зеркало на abf.io.

    Где-то тут должен порваться один нуби.

     
  • 1.12, Аноним (12), 02:56, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня вопрос к автору не троллинга ради, а просто интересно: когда в начале пути рассматривались открытые реализации LDAP смотрели ли на 389-ds от RedHat? Если да, то почему его за основу не взяли? Есть вообще про него какие-нибудь комментарии?
     

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