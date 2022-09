Релиз LDAP-сервера ReOpenLDAP 1.2.0

2.2 , Аноним ( 2 ), 22:21, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты в своём уме? Я ещё могу понять вопрос "почему не месон", а "почему не цмейк" -- это очевидно, зачем он там?

3.3 , erthink ( ok ), 22:36, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – На autotools мухи сели симметрично, жалко сгонять ;)

3.4 , Аноним ( 4 ), 23:01, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Затем что это на данный момент стандарт де-факто среди систем сборки.

2.5 , Аноним ( 4 ), 23:04, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну тут проект специфический. Правильный вопрос - кому в здравом уме может понадобиться LDAP, а ответ - потому что легаси. Вот и тут autotools - легаси, которое менять на что-то требует вложений.

3.11 , abu ( ? ), 01:26, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно, например, вести справочник электронной почты централизовано в LDAP, чтобы клиенты, подключаясь, имели актуальный список, а для Самбы - юзеров для самбового домена, группы и пр. Это все делал, работает достаточно хорошо. Даже для ftp-сервера как-то прикручивал учетки через LDAP, тоже удобно. Можно вести тех же юзеров для почтового сервера, правда, не вел никогда. А вот зачем именно в LDAP держать 100 млн записей - я представить не могу, узко мыслю.

4.14 , Ivan_83 ( ok ), 03:49, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть годные протоколы и у них куча реализаций от школьных до энтерпрайзных и есть вот такие оверинженеред монстры как DAP, LTE и прочий шлак который сделали упоротые для самих себя и то кое как. Если вам нужна авторизация - заведите таблицу в базе данных или положите файлами на ФС по папочкам, и получите как лдап и иерархию и разные доступы и тп.

3.13 , Аноним ( 13 ), 03:23, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > кому в здравом уме может понадобиться LDAP А что сейчас используют, чтобы держать в организации тысячи учеток, которые используются для доступа к десяткам разных внутренних сервисов? У нас для этого LDAP, но может быть мы отстали от жизни. Как бы вы это сделали?

4.15 , Ivan_83 ( ok ), 03:53, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что по вашему использует гуглаг, мордоркнига, трёппер, вкунтакте, мылосру и прочие?

Никто DAP/LDAP не насилует, это история для малого бизнеса и то скорее про то как сфейлится, ибо сидеть на венде и вот этом всём можно в малых масштабах и то с трудом. Что такое 10к записи и 50к чтения для фс или базы данных? - обычная рутина, никакого подвига.