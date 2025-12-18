The OpenNET Project / Index page

Выпуск встраиваемой СУБД libmdbx 0.13.10

18.12.2025 07:46

Опубликован выпуск библиотеки libmdbx 0.13.10 (MDBX) с реализацией высокопроизводительной компактной встраиваемой базы данных класса ключ-значение. Код libmdbx распространяется под лицензией Apache 2.0. Поддерживаются все актуальные операционные системы и архитектуры, а также российский Эльбрус 2000. Для libmdbx предлагается развитое API для C++, а также поддерживаемые энтузиастами привязки к языкам Rust, Haskell, Python, NodeJS, Ruby, Go, Nim, Deno, Scala. Из проектов, использующих libmdbx, можно отметить Isar, Erigon и Reth, а также разработки компаний StarkWare и Positive Technologies.

Исторически libmdbx является глубокой переработкой СУБД LMDB и превосходит своего прародителя по надёжности, набору возможностей и производительности. В сравнении с LMDB, в libmdbx большое внимание уделяется качеству кода, стабильной работе API, тестированию и автоматическим проверкам. Поставляется утилита проверки целостности структуры БД с некоторыми возможностями восстановления. Технологически libmdbx предлагает ACID, строгую сериализацию изменений и неблокирующее чтение с линейным масштабированием по ядрам ЦПУ. Поддерживается автоуплотнение, автоматическое управление размером БД, оценка объёма выборок по диапазонам (range query estimation).

В декабре 2025 года основной репозиторий проекта был перенесён с GitFlic на SourceCraft. В качестве причины указываются жалобы не-русскоязычных пользователей и ошибки в редакторе Markdown, не устранённые в течение более трёх лет. Также сообщалось о закрытии зеркала проекта на Github, но позже репозиторий был восстановлен с пояснением, что это сделано по просьбам разработчиков из Китая и Бразилии, а также использующей libmdbx платформы Tempo.

Основные изменения после предыдущей новости от 1 августа:

  • Возвращена поддержка старых ядрах Linux, начиная с версии 3.16.
  • Обеспечена поддержка мобильной операционной системы Harmony.
  • Ошибка "MDBX_WANNA_RECOVERY" при открытии БД в режиме только-чтение теперь возвращается если размер БД не кратен размеру системной страницы, но игнорируется не кратность размеру блока выделения виртуальной памяти.
  • Устранена возможность получения неожиданного "SIGBUS" из-за отложенного/ленивого выделение ядром ОС места в заполненной файловой системе после приращения файла БД.
  • Исправлена assert-проверка в пути сканирования битовой карты DBI-дескрипторов приводившая к редким падениям 32-битных отладочных сборок.
  • Для Android реализован манёвр, уменьшающий вероятность системной ошибки "EAGAIN", возникающей из-за нехватки системных ресурсов и переходных процессов при закрытии и быстром повторном открытии БД.
  • Для Linux добавлено предотвращение проявления ошибки в реализации fast_commit файловой системы Ext4.
  • Исправлен недочёт автоподстройки параметров при установке геометрии с заданным минимальным размером страницы, из-за которого на машинах с большим количеством ОЗУ размер страницы мог увеличиваться.
  • Переработана реализация буферов и внесены другие доработки в C++ API.

Дополнительно стоит отметить анонс доклада "libmdbx: Roadmap, успехи, цели и препятствия" на мероприятии Ethereum Day, которое состоится 23 декабря в Москве.

  • 1.2, Аноним (2), 10:13, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Захардкоженные размеры ключей большой недостаток. Например, иероглифы 3-4 байта на каждый символ, вот и считайте.
     
     
  • 2.6, афтар поделия (?), 11:49, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Длинные ключи сильно тормозят b-tree, но они не были нужны для исходных целей LMDB.

    В libmdbx максимальный размер ключей существенно увеличен (лимиты в README), а что-то более существенно требует смены формата БД. В анонсированном докладе будет и про это.

     

  • 1.5, Аноним (5), 11:27, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сначала главный вопрос: Кому принадлежит ресурс https://sourcecraft.dev/ и кто им управляет?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:53, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Государственная компания Яндекс.
     
     
  • 3.8, 1 (??), 12:34, 18/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.10, Аноним (2), 13:03, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Государственная компания Яндекс.

    Государства Кипр? Или где они там сидят.

     
     
  • 4.12, llolik (ok), 13:40, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Или где они там сидят.

    В Калининграде.
    https://www.russiasar.com/krko Реестр №3. МКАО Яндекс.

     
     
  • 5.13, Аноним (2), 13:45, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это что же, переехали? Теперь то можно привести в суд?
     
  • 4.14, Вирт (?), 13:48, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Государства Кипр? Или где они там сидят.

    Яндекс раньше был голландский если что.
    А теперь яндекса два: Yandex (Голландия) и Яндекс (РФ).

    Но какому из яндексов принадлежит  https://sourcecraft.dev/ конечно вопрос.
    whois вообще говорит что гуглу, но возможно гугл выступает в качестве регистратора.

     
     
  • 5.15, 1 (??), 14:00, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > whois вообще говорит что гуглу

    Registrant Name: Yandex.Cloud LLC
    Registrant Organization: Yandex.Cloud LLC
    Registrant Street: 16, Lva Tolstovo str.,
    Registrant City: Moscow
    Registrant State/Province: Moscow state
    Registrant Postal Code: 119021
    Registrant Country: RU
    Registrant Phone: +7.4957397000
    Registrant Phone Ext:
    Registrant Email: hostmaster@yandex.net

     

  • 1.9, mos87 (ok), 13:03, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гляжу авторы всё кочуют в поисках праVильного хостинга бгг
     
  • 1.11, mos87 (ok), 13:06, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    CODENAME KUPYANSK надеюсь! Меньшего от аффторов не жду!
     

