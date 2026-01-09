Восстановлен код UNIXv4, первой ОС с ядром на языке C. Уязвимость в UNIXv4

|
> Восстановлен код UNIXv4, первой ОС с ядром на языке C.
> продолжал развитие выпущенной за год до этого операционной системы UNIXv3, в которой впервые был использован язык Си
что-то я ничего не понял. в v3 ядро было не на си? нужно почаще вставлять "впервые" в новость, и всё будет хорошо
Конь-пилятор Си уже был, но сам юникс ещё не переписали. Могу порекомендовать книгу "Время UNIX" Брайан Керниган (тот самый из Керниган и Ритчи) об истории создания unix.
Си был исконно с первейших версий придуман чтобы писать овнокод по типу такого while(*q++ == *p++); в su.
> Код содержал уязвимость, приводящую к переполнению буфера из-за копирования
> вводимого пользователем пароля в фиксированный 100-символьный массив без проверки
> размера вводимых данных.
Реликтовый вулн дидов. Почти как первая ошибка ворлонов с которой начались их неудачи и обломы.
На ассемблере по другому и не напишешь. Или придется городить огороды размером больше самого приложения на каждый чих.
|1.9, Аноним (9), 11:27, 09/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Помню как разработчики sendmail в начале 1990-х отказывались править переполнение буфера, мотивируя тем, что вызывающий переполнение SMTP-запрос не соответствует RFC. Типа, запросы, соответствующие RFC обрабатываются без ошибок, значит всё Ок.
Сейчас перекладывание ответственности вышло на новый уровень, теперь пеняют не на RFC а на зеркало перед юзером. Типа мы тебе из коробки сломали вызывающий впросы функционал, но на свой страх и риск ты его можешь включить тут. Что? Базовый функционал говорите? Ну да... мы тебе из коробки сломали базовый функционал, но на свой страх и риск ты его можешь включить тут.
И одно дело когда то нтфс на запись, а другое - когда нода там или томкет.
> приводящую к переполнению буфера
> "кому может понадобиться вручную вводить слишком длинные строки".
У них никогда не было кота?! Или детей?
(Не, ну детей к дорогущему компу может и не подпускали)
> мало кто обращал внимание на переполнения буферов
И с того времени мало что изменилось :)
А котов типа подпускали? Тогда если ты там что-то переполнил ты не в другой стране сидишь, а в специализмрованном помещении с пропускной системой и охраной. Если что-то сломал, охрана будет сначала бить, а потом думать. Вот и не было переполнения тогда. Грамотное обустройство рабочего пространства.
> А котов типа подпускали?
а что ты коту сделаешь в его квартире? ты обслуга, подай-принеси, не более
Какие коты??
Просто коpоpaтивный paб устав грести на гaлepe упал моpдой лица прям на клавиатуру терминала. И набрал больше чем 100 символов.
Хотя на самом деле все было проще.
"Dennis once fed a couple-of-thousand-byte line on standard input to everything in /bin. Crashes abounded, but so what? Wasn't a crash just an ungraceful way for a program to say "I can't handle this"? Not until the Morris worm (1988) did folks wake up to the real danger of overflows." - слова того же Макилроя.
Им было просто плевать на качество, на безошибочность, на надежность.
Реальность потом ударила по лицу, но привычка писать дpmовый код уже пошла в (kalовые) массы СИшников.
> утилита включала менее 50 строк кода
> переполнению буфера из-за копирования вводимого пользователем пароля в фиксированный 100-символьный массив без проверки размера вводимых данных.
Ахахаха, диды писали!
Вот и ответ на вопрос "сколько строк на СИ достаточно чтобы написать CVE")))
> Код ядра UNIXv4 был написан Кеном Томпсоном, а драйверов - Деннисом Ритчи.
Есть ли более настоящие СИшники чем эти два?
> Добавление проверок размера вводимых вручную данных рассматривалось как добавление лишнего кода
И тааак сойдет! (с)
> аварийное завершение при переполнении воспринималось как неуклюжая форма реагирования на некорректные входные данные.
Поэтому мы просто не будем реагировать. Никак.
Испортим память или подарим рут доступ.
CVE в Binder привело к падению.
Память не была испорчена, повышение привилегий или исполнение чужого кода не произошло.
К чему приводят CVE в СИшной дpыстине мы читаем вот прям на этом сайте каждую неделю-две.
> 93-летний Дуглас Макилрой
Он может гордиться следующими поколениями, которые совершают абсолютно такие же ошибки в 2025м что и они в 1973м.
Вот она настоящая преемственность поколений!
Пронесем сишные дыры через века!
Налепили, прибили, скотчем примотали и в продакшн. Думать они начали с выпуском Plan 9, но уже было поздно
> Добавление проверок размера вводимых вручную данных
> рассматривалось как добавление лишнего кода
Бугуга, с тех пор ничего и не изменилось)))
Зато пару тактов можно будет сэкономить.
Хотя нет, не пару...
В недоязычке нет строк, а длина char* считается за O(N).
1. А причет тут раст?
2. В нормальных языках есть тип String, в котором при создании записывается кол-во символов.
Это позволяет оперировать с длинной строки (например создавать буфер нужного размера) без её обхода.
> А за какое время в расте длина char* считается?
В расте есть нормальные строки вместо char*
И их длина считается за O(1) - там просто возвращается значение.
pub const fn len(&self) -> usize {
self.vec.len()
}
doc.rust-lang.org/src/alloc/string.rs.html#1849
doc.rust-lang.org/src/alloc/vec/mod.rs.html#2912
> 1973
> Кен Томпсон
> Код содержал уязвимость, приводящую к переполнению буфера
Хотелось бы услышать комментарии ProfessorNavigator, который любит рассказывать, что проблема в деградировавших современных программистах. Как это понимать? Или Кену Томпсону тоже капитализм подгадил?
> Или Кену Томпсону тоже капитализм подгадил?
Конечно!
Проприетарный UNIXv3 переписывали для проприетарного ЭВМ PDP-11/45 в виде проприетарного
UNIXv4 и все это делалось в корпе DEC.
Чуешь запах капитализма?!
Прикольно
V4 действительно считалась потерянной
Более менее развитие шло с V5
Впечатлило два момента:
1. Как просто было переписать на другой язык. Вот просто взяли и переписали следующую версию на сях. Не то что нынешние на раст. С другой стороны, есть подозрение, что переписывание на си давало бОльшую скорость написания кода по сравнению с ассемблером, что в случае с переходом с сей на раст не вариант (был бы не вариант даже при переходе на якобы более высокоуровнувую яву).
2. Первая сишная уязвимость появилась фактически при первом серьёзном использовании языка. Символично. Как выше пишут, преемственность поколений.
П.С. Сам растохейтер.
Хочешь прикол? Они переписывали на печатной машинке (телетайпе) и у них не было кнопки backspace по факту могли переписывать только всю строку заново при опечатке.
С ассемблера на С переписать действительно (было) несложно. Особенно если знать ассемблер (а ведь есть и уровень ниже - машинных кодов, я с них и начинал - писал байтики в шестнадцатеричном редакторе). С - всего лишь следующая стадия макро-ассемблера. Обратное (фактически компиляция) гораздо сложнее, ибо нужно хорошо понимать как работает железо, то есть процессор, память, порты и тд. И чем дальше тем хуже: нынешние си погроммисты (кроме системщиков, как правило) не имеют представления о том как железо работает вообще. С одной стороны они пишут код для абстрактной машины (то есть переносимый), с другой - этот код может быть хоть и рабочий (с точки зрения процессора, не факт что периферии), но неоптимален.
> Вот просто взяли и переписали следующую версию на сях.
Потому что сама ОС занимала всего "27 тысяч на языке Си + 30к ассемблера".
А su - 50 строк. Сравни это напр. с современным su-common.c - 1252 строки [1]
Это в 25 раз больше.
В gnu core utils - 62833 строк чистого Си кода без хедеров и обвязок на шеле, перловке и прочем. В одном cksum.c - больше 1800 строк [2]
Просто программы были маленькие. Прибитые к конкретному железу.
И умели они примерно ничего.
> переписывание на си давало бОльшую скорость написания кода по сравнению с ассемблером,
> что в случае с переходом с сей на раст
А разве раст ставит задачу ускорения написания кода?
С быстрым овнокодингом сишники и так справляются на отлично.
Если нужно "писать" быстро - то можно и ллмку запустить, качество вполне вероятно будет не хуже))
Там задача сделать код менее дырявым, с чем он прекрасно справляется.
------------------------------------------------------------------------
[1] github.com/util-linux/util-linux/blob/master/login-utils/su-common.c
[2] github.com/coreutils/coreutils/blob/master/src/cksum.c
> Добавление проверок размера вводимых вручную данных рассматривалось как добавление лишнего кода
Сами исконные диды, создатели языка, заложили эту идеологию разработки ПО. Это прекрасно. Можно добавлять в методичку по переходу на раст.
> Сами исконные диды, создатели языка, заложили эту идеологию разработки ПО. Это прекрасно.
"СИ мы пишем овнокод прям с самого создания" !
Отличный лозунг для отличного языка)))
Откровенно говоря, лучше бы Дуглас Макилрой вообще ничего не комментировал Ибо,... большой текст свёрнут, показать
Зато сегодня они могут кряхтеть и бухтеть:
"воооот! смyзихлебы!! а вот в мое время! а вот мы!!"
А тут выходит что СИ это язык от бракоделов для бракоделов)
|