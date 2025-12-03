The OpenNET Project / Index page

Доступен gitmal 1.0, генератор статических web-представлений git-репозиториев

03.12.2025 11:29

Опубликован первый выпуск проекта Gitmal, позволяющего генерировать статические сайты для навигации по Git-репозиториям. Содержимое репозитория преобразуется в наглядное web-представление в стиле GitHub (пример), состоящее только из статических HTML-страниц и не требующее выполнения скриптов на сервере. Подобный подход позволяет создавать сайты для просмотра содержимого git-репозиториев, для работы которых требуются минимальные ресурсы на сервере. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT.

Gitmal поддерживает темы оформления, отображение кода с подсветкой синтаксиса и отрисовку markdown-разметки. Помимо навигации по структуре репозитория и отображения содержимого файлов с кодом, доступны представления для просмотра веток, тегов и коммитов. Возможно поддержание web-представления в актуальном виде через инкрементальные обновления, при которых недостающие страницы генерируются при каждом изменении в репозитории. Для сокращения размера генерируемого контента может применяться минификация и сжатие (флаги --minify --gzip). Генерация web-страниц для репозиториев с инструментариями Zig, и ZX и my-badges выполняется за 25 минут на MacBook Air M2 и приводит к сохранению около 2 ГБ файлов.



  • 1.2, User (??), 11:39, 03/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ооо, прям для Ъ-энтерпрайз-форчун-500-ЭКСПЕРТА тема - как раз "в гит по оглавлению", без жыес, аутентификации и вот этого вот всего. Можно самому себе мылом коммиты слать - и результат в красивом виде коту показывать...
     
     
  • 2.4, Жироватт (ok), 11:47, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну знаешь ли, для локальной инфраструктуры, где поднимать полноценный гити/гогс не хочется или дорого в плане взаимодействия с отбитыми дядями из ИБ - самый попс.
     
     
  • 3.7, User (??), 11:58, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ну знаешь ли, для локальной инфраструктуры, где поднимать полноценный гити/гогс не хочется
    > или дорого в плане взаимодействия с отбитыми дядями из ИБ -
    > самый попс.

    Так это им ни в одном месте не замена и не конкурент - это "смотрелка only", аналог cgit https://git.zx2c4.com/cgit/ от которого не вытекают глаза (Зато последний на вид мал-мала полезней).

     

  • 1.3, Аноним (3), 11:44, 03/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    если все сайты так сделать, то будет нормальный интернет, как было при дедах
     
     
  • 2.5, Жироватт (ok), 11:50, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гемини, уже есть, уже сделали.
    Как веб1.0, все статично и быстро, но... обычные юзеры дуреют от прикормки кнопочками и менюшками и теперь пересадить их обратно на статичные страницы...
     
     
  • 3.10, 12yoexpert (ok), 12:06, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Гемини

    сейчас набигут 12-летние сектанты гугла и устроят тебе ликбез

     
     
  • 4.17, Аноним (-), 12:18, 03/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.15, Аноним (15), 12:15, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >  Гемини, уже есть, уже сделали.

    Это как гипертектовый фидонет? По нужности)

    > Как веб1.0, все статично и быстро, но... обычные юзеры дуреют от прикормки кнопочками и менюшками

    Угу, вот негодяи! Не хотят пользоваться древностью.

    > и теперь пересадить их обратно на статичные страницы...

    Вот в одной стране решили пересадить народ на жигули.
    Но они чего-то сопротивляются! Непонятно почему. Ведь буханку можно починить в тайге при помощи овна и палок. А эти неблагодарные хотят климаконтроль и мультимедийку!

     
     
  • 4.34, Аноним (34), 14:18, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, гемини - это «мы придумали интернет на маркдауне». То, что интернет даже в 1.0 так не выглядел и никто их об этом не просил - это, как у нас водится, проблема реальности, а не наша.
     
  • 4.44, _ (??), 16:49, 03/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.33, Аноним (34), 14:15, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как только объясните как через этот гемини заказать пиццу, пообщаться с нейросетью или посмотреть прон - сразу переключусь.
     
     
  • 4.43, Жироватт (ok), 16:36, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А для таких как ты - веб2.0 и придумали. Давай, в одну руку пиццу, в другую - свой отросток, носом - тыкай текст рободураку и вперед!
     
  • 2.12, Соль земли2 (?), 12:09, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    веб-сервер это уже сам по себе динамический контент
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:11, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я тот самый дед и не надо мне интернета моей молодости, не было там ничего нормального.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 12:25, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тогда интернет был свободен!
     
     
  • 4.27, Аноним (-), 12:46, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    От чего)?
    Что тогда, что сейчас ты мог сделать свой сайт и положить его в интернет.
     
     
  • 5.37, Аноним (37), 14:32, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сейчас тебе надо купить^W"бесплатно получить" специальный пропуск в интернет от "доверенных" контор под названием "сертификат для https". и этот пропуск в любой момент у тебя могут отобрать.

    а без пропуска никто твой сайт-страничку посмотреть не сможет.

     
     
  • 6.45, Энтомолог_русолог (?), 16:53, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А примеры того, как у тебя отобрали сертификат ты приведешь?
    А то даже у сайтов органов страны-агрессора никто не отзывал
    Да и бесплатный работающий по ACME центр не один
     
     
  • 7.48, _ (??), 17:03, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А то даже у сайтов органов страны-агрессора никто не отзывал

    Эти - сами выдают :)

     
  • 3.23, Аноним (-), 12:26, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что не хочется вернуться во времена, когда ты мечтал чтобы картинки грузились снизу вверх))?

    Не, что-то нормальное (по тем временам))) находилось.
    Новизна и впечатления молодости всё-таки были.
    Тёплые ламповые модемы, которые пищали и скрипели, подключение по диалапу (борьба с соседями за телефон) в ночное время тк дешевле, чаты, первые онлайн игры, впечатления от магии флеша...

    Сейчас уже понимаешь что это просто восторг молодости.
    По нынешним меркам это уже всё устарело.

     
     
  • 4.46, Аноним (46), 16:55, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лампочка Татьяныча.
     
  • 3.35, Аноним (34), 14:24, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я такой же дед и поддерживаю. Вот этих подкроватников из поколения альфа, которые с жиру бесятся, посадить бы за их любимый статичный веб 1.0 по модему. Через месяц расскажут про неописуемую радость.
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:16, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если все сайты так сделать, то будет нормальный интернет, как было при дедах

    Нет, даже деды в свое время не додумались до такой дичи, как нагибать сервак по десять минут на репу для генерации гигабайтов мусора. Даже дидовый cgit, внезапно, вполне динамичен и работает поверх CGI.

     
     
  • 3.36, Аноним (34), 14:30, 03/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:56, 03/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, ну эт поинтереснее stagit будет
     
  • 1.8, Аноним (8), 12:03, 03/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикрутить к этому полнотекстовый поиск и вообще конфетка будет. Больше всего при просмотре отдельных инстансов GitLab бесит, что поиск только после регистрации, а задача, как правило, просто один раз найти какой-то коммит.
     
  • 1.9, 12yoexpert (ok), 12:05, 03/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    тащить голанг с тонной зависимостей, когда есть cgit?
     
     
  • 2.14, User (??), 12:13, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Понь-цепт все же разный, не? cGit - cgi-SSR 90е style, а вот это - static site generator, который создает статические слепки на момент времени. Часто пишут + редко читают - выбирай cgit, редко меняют, часто смотрят - прикручивай палка-к-веревка через какой pre-commit вот это.
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 15:25, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    cgit могет в кэш, и тоже может статических страниц нагенерировать заранее. так что зачем нужен сабж пока непонятно.
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:18, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    19 мб готовый статический бинарник, что ты куда тащить собрался… признайся просто что натренирован на голанг бросаться
     
     
  • 3.26, 12yoexpert (ok), 12:44, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если 19 мегабайт и статические бинарники для тебя - норма, то не о чем разговаривать

    // как выборочно вендорлокнутые голангщики комментируют сообщения

     
     
  • 4.29, Аноним (16), 13:22, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если 19 мегабайт и статические бинарники для тебя - норма, то не о чем разговаривать

    Гентушник что-то там заикается про норму, лол. Это тулза, чтобы на сервак ее раз закинуть и не делать себе голову.

     
     
  • 5.30, 12yoexpert (ok), 13:23, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это тулза, чтобы на сервак ее раз закинуть и не делать себе голову.

    и эта тулза называется cgit

     
     
  • 6.47, _ (??), 16:59, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Страшненькая как гентушник :)))
    Впрочем кому ехать, а не шашечки - вполне себе работает ...
     
  • 4.31, Аноним (18), 13:42, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >если 19 мегабайт и статические бинарники

    Ты сможешь объяснить что не так с 19 мб и статической сборкой? Только не прибегая к лозунгам, твоим личным жизненным принципам и страхам. «Голанг плоха потому что гугол придумал его для деревяшков», «статическая линковка плоха (я скозал)» — это не аргументы. Без шуток, объясни в каких условиях 19 мб и статическая сборка в контексте конкретно этой программы это прямо блокер-блокер, использовать нельзя, надо искать что-то другое.

     
     
  • 5.38, Аноним (38), 15:12, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Тут особенно важен контекст.

    Сколько бы не было дырок и ошибок в слинкованных библиотеках этой сборки - да нас...
    много нас в общем.

     
  • 5.40, 12yoexpert (ok), 15:36, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    просто выучи нормальный ЯП, и тебе не придётся выпрашивать на форумах разрешения предоставить свои жалкие веб-синьорские оправдания, как сейчас
     
     
  • 6.42, Аноним (16), 16:26, 03/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 6.50, _ (??), 17:09, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > просто выучи нормальный ЯП

    Он уже Go и выучил походу, у него то всё в порядке :-р
    Просто тебя плющит что на Go вот такое - любой студень левой пяткой не приходя в сознание может, а ты через поедание мозолей и известые страдания ... и всё равно - не можешь.

    Не, ну ей-мегатрону! - ну не на Си\С++ жи такое писать. И не на ржавке. Пистон ... но нонешний такой ТОРМОЗ что ну егонайЮг :\

     
  • 6.51, Аноним (18), 17:28, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пон, ты просто хейтер, ничего не поможет.
     

  • 1.11, Аноним (16), 12:09, 03/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Подобный подход позволяет создавать сайты для просмотра содержимого git-репозиториев, для работы которых требуются минимальные ресурсы на сервере.

    И при этом:

    > Генерация web-страниц для репозиториев [...] выполняется за 25 минут на MacBook Air M2 и приводит к сохранению около 2 ГБ файлов.

    Ну, и где тут "минимальные ресурсы"? Как серваку нужно отдавать гораздо больше данных (не говоря уж о том, чтобы из обновлять и хранить, лол), так и клиенту нужно гораздо больше этих данных качать. Зато героически избавились от AJAX (и от здравого смысла заодно).

     
     
  • 2.19, НяшМяш (ok), 12:20, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Два гига статики это много что ли? Это же генерируется для всех веток и всех файлов в репозитории. Да и пользователю их не нужно все скачивать, обычно зашёл посмотрел какой надо файл и вышел.

    Вот почему это занимает 25 минут на неплохом компьютере конечно загадка. Возможно, типикал гошный тяп-ляп девелопмент, но это надо смотреть.

     
     
  • 3.21, Аноним (-), 12:24, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это же генерируется для всех веток и всех файлов в репозитории.

    И перегенерируется при любом изменении в любой ветке.
    Удобненько.
    Экономичненько.

     
  • 3.24, User (??), 12:28, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, я так понимаю, что 25 минут - это для трех репозиториев. При этом если на какой-нибудь zig посмотреть - так там 500+ мб размер репозитория и 30к коммитов - общий размер в 2 Гб на оба-трое так-то вполне себе хороший результат. Опять же - инкременты поддерживаются.
     
  • 3.49, Кошкажена (?), 17:07, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Возможно, типикал гошный тяп-ляп девелопмент, но это надо смотреть.

    Посмотри, возможно, на раст перепишешь.

     

  • 1.32, Аноним (32), 13:46, 03/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Генерация web-страниц для репозиториев с инструментариями Zig, и ZX и my-badges выполняется за 25 минут на MacBook Air M2 и приводит к сохранению около 2 ГБ файлов.

    Это ложь. В оригинале было про генерацию веб-страниц для репозитория kubernetes:

    > Gitmal on kubernetes repository works as well. Generation on my MacBook Air M2 with --minify and --gzip flags takes around 25 minutes, and the generated files weigh around 2 GB.

     
  • 1.41, Джон Титор (ok), 16:06, 03/12/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

