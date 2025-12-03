Доступен gitmal 1.0, генератор статических web-представлений git-репозиториев

3.22 , Аноним ( 22 ), 12:25, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Тогда интернет был свободен!

4.27 , Аноним ( - ), 12:46, 03/12/2025 От чего)?

Что тогда, что сейчас ты мог сделать свой сайт и положить его в интернет.

5.37 , Аноним ( 37 ), 14:32, 03/12/2025 Сейчас тебе надо купить^W"бесплатно получить" специальный пропуск в интернет от "доверенных" контор под названием "сертификат для https". и этот пропуск в любой момент у тебя могут отобрать. а без пропуска никто твой сайт-страничку посмотреть не сможет.

6.45 , Энтомолог_русолог ( ? ), 16:53, 03/12/2025 А примеры того, как у тебя отобрали сертификат ты приведешь?

А то даже у сайтов органов страны-агрессора никто не отзывал

Да и бесплатный работающий по ACME центр не один

7.48 , _ ( ?? ), 17:03, 03/12/2025 > А то даже у сайтов органов страны-агрессора никто не отзывал Эти - сами выдают :)

3.23 , Аноним ( - ), 12:26, 03/12/2025 Что не хочется вернуться во времена, когда ты мечтал чтобы картинки грузились снизу вверх))? Не, что-то нормальное (по тем временам))) находилось.

Новизна и впечатления молодости всё-таки были.

Тёплые ламповые модемы, которые пищали и скрипели, подключение по диалапу (борьба с соседями за телефон) в ночное время тк дешевле, чаты, первые онлайн игры, впечатления от магии флеша... Сейчас уже понимаешь что это просто восторг молодости.

По нынешним меркам это уже всё устарело.

4.46 , Аноним ( 46 ), 16:55, 03/12/2025 Лампочка Татьяныча.

3.35 , Аноним ( 34 ), 14:24, 03/12/2025 Я такой же дед и поддерживаю. Вот этих подкроватников из поколения альфа, которые с жиру бесятся, посадить бы за их любимый статичный веб 1.0 по модему. Через месяц расскажут про неописуемую радость.


