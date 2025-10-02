Доступна децентрализованная платформа совместной разработки Radicle 1.5

|
1.1, Stanislavvv (?), 12:05, 02/10/2025
–1
Не очень понимаю, как мне сделать там нечто, похожее на CI/CD. Как-то я уже привык к тому, что сделал мерж в мастер — всё автомагически начало собираться и собранное запустилось где надо. Не у меня на компе, естественно, иначе бы через git hook можно было.
1.4, Аноним12345 (?), 12:22, 02/10/2025
+1
О, это интересно.
Каждый участник хранит и реплицирует данные (репозитории) тех проектов, которые ему интересны.
Проекты реплицируются на другие узлы.
Разработчики могут не просто предлагать изменения в виде патчей, но и проводить на их основе полноценные ревью: оставлять комментарии к конкретным строкам кода, обсуждать изменения, одобрять или запрашивать доработки.
Radicle предлагает решение для проектов, которые подвержены риску политической или корпоративной цензуры.
1.5, Аноним (5), 12:23, 02/10/2025
+2
Bitmessage тоже был "децентрализованный сервис для тех, кому не нравится плясать под дудку Gmail, их хозяев, и хозяев их хозяев". Но оказалось, что у самого автора pybitmessage (вот сюрприз-то, совершенно нельзя было догадаться!) есть хозяева, а любым хозяевам невозможно отказывать...
3.15, Аноним (15), 13:25, 02/10/2025
|+/–
Автор, видите-ли, не знал, что eval(data[""] + "." + data[""].title()) делать нельзя.
1.6, Аноним (6), 12:45, 02/10/2025
–1
>Платформа поддерживает типовые элементы социального взаимодействия разработчиков, такие как issue, патчи и рецензии на код.
Забавно что иссуе так и не нашло киррилизации, на ряду с патчем и рецензией.
1.8, Аноним (6), 12:54, 02/10/2025
–1
>Наработки проекта написаны на языке Rust и распространяются под лицензиями Apache 2.0 и MIT.
Жаль что ЯП выбран Раст а не Си или С++ хотя бы.
2.12, Аноним (14), 13:17, 02/10/2025
+2
Тоже верно. Можно было бы отправлять специально сформированные пакеты узлам, вызывать там переполнение буфера и выполнять команды из-под рута.
2.13, Аноним (13), 13:17, 02/10/2025
|+/–
>Наработки проекта написаны на языке Rust и распространяются под лицензиями Apache 2.0 и MIT.
> Жаль что ЯП выбран Раст а не Си или С++ хотя бы.
наработки децентрализованного проекта хранятся в централизованном репозитории. Или я чего-то, как всегда, не понимаю?
3.21, 12yoexpert (ok), 14:03, 02/10/2025
+2
вот эту бы инфу к каждой новости об очередной поделке, авторы которой шифруются
