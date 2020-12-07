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|2.3, Аноним (5), 14:31, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гитлаб нужен только обладателям 128 гигов оперативной памяти, которой все равно не хватит на всех.
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|3.17, Аноним (1), 15:25, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Фантазёр
$ docker stats gitlab --format {.MemUsage}}
2.792GiB / 31.36GiB
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|1.4, rcl (ok), 14:33, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня на серваке GitLab уже поимел 83G дискового пространства и это не считая самих репозиториев. Да и обновлять версии, выходящие раз в 2 недели, я уже устал.
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|3.9, rcl (ok), 14:53, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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gitaly
gitlab
gitlab-shell
gitlab-workhorse
все это валяется в исходниках (клоны исходных реп), так как по выходу очередной версии надо мержить новшества (веток с различными версиями за несколько лет накопилось много).
Разумеется первая установка занимает не более 20G.
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|4.19, Аноним (1), 15:28, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем ты его из исходников собираешь? Сам себе мозги делаешь, когда можно взять готовый преднастроенный образ.
> Разумеется первая установка занимает не более 20G.
Первая установка занимает меньше двух гигов, кек
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|3.13, rcl (ok), 14:57, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Gitea хорош для совместной разработки, а тут просто UI для публикации.
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|4.16, flkghdfgklh (?), 15:11, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про gitea это был ответ тебе на жалобу про Gitlab
Использую gitea+drone, имею фактически все тоже самое, что дает Gitlab
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|2.18, Аноним (1), 15:27, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да и обновлять версии, выходящие раз в 2 недели, я уже устал.
Панемаю, очень сложна три команды ввести
docker pull
docker rm
docker run
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|3.20, rcl (ok), 15:33, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я в живую запускаю GitLab. Докер - это не спортивно.
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|4.21, Аноним (1), 15:37, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не спортивно
Понял вас, товарищ участник специальной олимпиады, вопросов больше не имею.
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|1.8, аноНим (?), 14:45, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Да ну ваш Гит. Ну модно, и только что - можно подумать единственная система контроля версий? У меня вот своя, на bash (ога!) и никакого мелкософта!
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