Доступен выпуск cGit-U 0.1.3, web-интерфейса для просмотра Git-репозиториев. Приложение представляет собой CGI-скрипт, написанный на языке C и работающий на сервере в цепочке Nginx - uWsgi - cgit-ui.cgi. Исходные тексты распространяются под лицензией Radix.pro, основанной на лицензии Apache 2.0.

Настройка серверных компонентов достаточно проста и практически не отличается от настройки cGit. Тексты в формате Markdown обрабатываются на стороне сервера с помощью библиотеки md4c, которая успешно зарекомендовала себя в KDE Plasma.



