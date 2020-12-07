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cGit-UI - web-интерфейс для Git-репозиториев

07.12.2020 13:40

Доступен выпуск cGit-U 0.1.3, web-интерфейса для просмотра Git-репозиториев. Приложение представляет собой CGI-скрипт, написанный на языке C и работающий на сервере в цепочке Nginx - uWsgi - cgit-ui.cgi. Исходные тексты распространяются под лицензией Radix.pro, основанной на лицензии Apache 2.0.

Настройка серверных компонентов достаточно проста и практически не отличается от настройки cGit. Тексты в формате Markdown обрабатываются на стороне сервера с помощью библиотеки md4c, которая успешно зарекомендовала себя в KDE Plasma.

  1. Главная ссылка к новости (https://csvn.radix.pro/cgit-ui...)
  2. OpenNews: GitHub намерен отслеживать посещения самостоятельно, без привлечения сторонних сервисов
  3. OpenNews: GitHub разблокировал youtube-dl и принял меры для исключения необоснованных блокировок
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в Git LFS, проявляющаяся на платформе Windows
  5. OpenNews: GitHub намерен сканировать репозитории на предмет запрещённого содержимого
  6. OpenNews: Выпуск cSvn 0.0.9, web-интерфейса для репозиториев Subversion
Автор новости: rcl
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54208-cgit
Ключевые слова: cgit, git
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  • 1.1, Аноним (1), 14:22, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Ну и кому нужно это нинужно, когда существует гитлаб?)
     
     
  • 2.2, Diozan (ok), 14:29, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Ага. Мне не нужно, значит не нужно никому!
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 14:34, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Гитлаб мне не нужен, значит никому не нужен.
     
  • 2.3, Аноним (5), 14:31, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гитлаб нужен только обладателям 128 гигов оперативной памяти, которой все равно не хватит на всех.
     
     
  • 3.17, Аноним (1), 15:25, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фантазёр

    $ docker stats gitlab --format {.MemUsage}}
    2.792GiB / 31.36GiB

     

  • 1.4, rcl (ok), 14:33, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня на серваке GitLab уже поимел 83G дискового пространства и это не считая самих репозиториев. Да и обновлять версии, выходящие раз в 2 недели, я уже устал.
     
     
  • 2.6, big dick (?), 14:38, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А если не секрет, что занимает эти 80ГБ?
     
     
  • 3.9, rcl (ok), 14:53, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gitaly
    gitlab
    gitlab-shell
    gitlab-workhorse

    все это валяется в исходниках (клоны исходных реп), так как по выходу очередной версии надо мержить новшества (веток с различными версиями за несколько лет накопилось много).

    Разумеется первая установка занимает не более 20G.

     
     
  • 4.19, Аноним (1), 15:28, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ты его из исходников собираешь? Сам себе мозги делаешь, когда можно взять готовый преднастроенный образ.

    > Разумеется первая установка занимает не более 20G.

    Первая установка занимает меньше двух гигов, кек

     
  • 2.10, flkghdfgklh (?), 14:53, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поставь gitea и не люби мозг
     
     
  • 3.13, rcl (ok), 14:57, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gitea хорош для совместной разработки, а тут просто UI для публикации.
     
     
  • 4.16, flkghdfgklh (?), 15:11, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про gitea это был ответ тебе на жалобу про Gitlab

    Использую gitea+drone, имею фактически все тоже самое, что дает Gitlab

     
  • 2.18, Аноним (1), 15:27, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да и обновлять версии, выходящие раз в 2 недели, я уже устал.

    Панемаю, очень сложна три команды ввести

    docker pull
    docker rm
    docker run

     
     
  • 3.20, rcl (ok), 15:33, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я в живую запускаю GitLab. Докер - это не спортивно.
     
     
  • 4.21, Аноним (1), 15:37, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не спортивно

    Понял вас, товарищ участник специальной олимпиады, вопросов больше не имею.

     

  • 1.7, Lex (??), 14:40, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А почему не FastCGI ?
     
     
  • 2.12, rcl (ok), 14:55, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно и FastCGI (все что поддерживает web-сервер).
     

  • 1.8, аноНим (?), 14:45, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Да ну ваш Гит. Ну модно, и только что - можно подумать единственная система контроля версий? У меня вот своя, на bash (ога!) и никакого мелкософта!
     
     
  • 2.11, flkghdfgklh (?), 14:54, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Какое отношение майкрософт(кроме твоего безумия) имеет к git'у?
     

  • 1.14, Mike Lee (?), 15:07, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Предлагают ставить из svn. Они там точно для гит гуй запилили?
     
     
  • 2.15, rcl (ok), 15:10, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для Git, для Git, не беспокойтесь, вот он в работе https://cgit.radix.pro/
    можно скачать вот отсюда https://ftp.radix.pro/pub/cgit-ui/
     
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