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Выпуск cSvn 0.0.9, web-интерфейса для репозиториев Subversion

12.11.2020 17:42

Доступен выпуск cSvn 0.0.9, web-интерфейса для просмотра SVN-репозиториев. Приложение представляет собой CGI-скрипт, написанный на языке C и работающий на сервере в цепочке Nginx - uWsgi - cSvn.cgi. Поддерживается просмотр не только собственных SVN-репозитории, но и сторонних ресурсов, однако здесь необходимо учитывать то, что сторонние серверы могут оказаться довольно медленными. Исходные тексты распространяются под лицензией Radix.pro, основанной на лицензии Apache 2.0.

Настройка серверных компонентов достаточно проста и практически не отличается от настройки cGit. На стороне клиента работает JavaScript, включающий не более 350 строк и таблица стилей размером 24K в распакованном виде. Основная нагрузка на клиента вызвана применением библиотеки highlight.js. Для ускорения загрузки страниц, пользователь может отключить неиспользуемые шрифты и сократить набор языков, поддерживаемых скриптом highlight.js. Тексты в формате Markdown обрабатываются на стороне сервера с помощью библиотеки md4c, которая успешно зарекомендовала себя в KDE Plasma.

Проект был создан после анализа ситуации с графическими интерфейсами для Subversion. Существующий web-интерфейс WebSVN практически не развивается с 2013 года, хотя и есть продолжение старой разработки на GitHub. После майского выпуска Apache Subversion 1.14.0 разработчики попытались найти статистику использования SVN в сравнении с популярностью Git. Если в 2014 году доля SVN репозиториев составляла примерно 44%, а доля Git - 35%, то в 2019 году соотношение стало примерно таким: Git - 70%, а SVN - 25% от общего числа репозиториев, опубликованных на различных сайтах.

  1. Главная ссылка к новости (https://csvn.radix.pro/csvn/tr...)
  2. OpenNews: Выпуск системы управления версиями Apache Subversion 1.14.0
  3. OpenNews: ReactOS перешел с Subversion на Git и GitHub
  4. OpenNews: Проект Ruby перешёл с Subversion на Git
  5. OpenNews: Уязвимость в Git, Subversion и Mercurial, допускающая подстановку команд через URL ssh://
  6. OpenNews: Проект PHP мигрировал с Subversion на Git
Автор новости: rcl
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54071-subversion
Ключевые слова: subversion
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:46, 12/11/2020 [ответить]  
    		• +5 +/
    Сколько годных новостей для олдов вышло, мм.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:49, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, молодёжь теперь использует гит на 5% возможностей от svn.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 20:49, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Говорите за себя.
     
     
  • 4.6, Dzen Python (ok), 21:27, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тебя закусило, молодежь?
    Говорим за тех, кто юзает гитхаб. Там они действительно используют 5% фич от любой нормальной системы управления версиями и 105% фич - от социалочки
     
     
  • 5.7, an0nymous (?), 21:37, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если им этого достаточно, то возможно все остальное и не очень то нужно
     
  • 3.5, Аноним (1), 21:21, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем так?
     
  • 2.3, Аноним (-), 20:49, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >для олдов
    >JavaScript

    какие то неправильные олды

     
     
  • 3.8, пох. (?), 22:04, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильные - совершенно не переживают что нормально работающий софт "не развивается, уйбидабидапичаль, срочно надо поулучшать!"

    Разумеется, наговнякав жабоскриптового кода так что его надо "оптимизировать", "удаляя ненужные шрифты" и еще какую-то галиматью, чтобы 64ядерный процессор мог кое-как отрисовать этот шедевр дизайна. Теперь зато с модным .md !


     
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