Выпуск cSvn 0.0.9, web-интерфейса для репозиториев Subversion

Доступен выпуск cSvn 0.0.9, web-интерфейса для просмотра SVN-репозиториев. Приложение представляет собой CGI-скрипт, написанный на языке C и работающий на сервере в цепочке Nginx - uWsgi - cSvn.cgi. Поддерживается просмотр не только собственных SVN-репозитории, но и сторонних ресурсов, однако здесь необходимо учитывать то, что сторонние серверы могут оказаться довольно медленными. Исходные тексты распространяются под лицензией Radix.pro, основанной на лицензии Apache 2.0.

Настройка серверных компонентов достаточно проста и практически не отличается от настройки cGit. На стороне клиента работает JavaScript, включающий не более 350 строк и таблица стилей размером 24K в распакованном виде. Основная нагрузка на клиента вызвана применением библиотеки highlight.js. Для ускорения загрузки страниц, пользователь может отключить неиспользуемые шрифты и сократить набор языков, поддерживаемых скриптом highlight.js. Тексты в формате Markdown обрабатываются на стороне сервера с помощью библиотеки md4c, которая успешно зарекомендовала себя в KDE Plasma.

Проект был создан после анализа ситуации с графическими интерфейсами для Subversion. Существующий web-интерфейс WebSVN практически не развивается с 2013 года, хотя и есть продолжение старой разработки на GitHub. После майского выпуска Apache Subversion 1.14.0 разработчики попытались найти статистику использования SVN в сравнении с популярностью Git. Если в 2014 году доля SVN репозиториев составляла примерно 44%, а доля Git - 35%, то в 2019 году соотношение стало примерно таким: Git - 70%, а SVN - 25% от общего числа репозиториев, опубликованных на различных сайтах.



