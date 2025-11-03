Доступен встраиваемый движок хранения TidesDB 1.0, поддерживающий ACID-транзакции

|
3.11, Аноним (11), 12:04, 03/11/2025

|
В случае sqlite он противопоказан просто всем. Это универсальное зло. Хуже электрона.
|
|
|
4.18, Аноним (9), 12:54, 03/11/2025

|
> В случае sqlite он противопоказан просто всем. Это универсальное зло. Хуже электрона.
Альтернативы? А нет их, не ищи. Если разработчика хоть немного беспокоит сохранность пользовательских данных, он возьмёт sqlite. Сравнение с электроном несколько странное.
|
|
|
2.7, повар (?), 11:39, 03/11/2025

|
У редиса нет поддержки Си++, Жабыскриптов и Pжaвчины.
У редиса нет АКцИДа.
У редиса нет журнала.
У редиса нет ...
|
1.8, BrainFucker (ok), 11:44, 03/11/2025

|
Этих k/v хранилищ расплодилось очень много, при этом не факт что через пару лет не забросят, при этом есть древний berkeley db, а то и вовсе можно просто табличку в обычной реляционной БД хранить.
|
|
|
2.12, Аноним (11), 12:06, 03/11/2025

|
Это просто хранители в просто табличках умудряются себе отстрелить ногу из пушки.
|
1.14, Аноним (14), 12:38, 03/11/2025

|
> Обвязки подготовлены для языков C++, Go, Java, Python, Rust, Lua и JavaScript
обвязка есть только для го, луа, цпп и питона
https://github.com/orgs/tidesdb/repositories?type=all
|