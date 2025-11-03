Релиз среды разработки Qt Creator 18

|
kravich (ok), 09:49, 03/11/2025
|–1 +/–
|
>Qt Creator теперь определяет наличие файла "devcontainer.json" в каталоге с проектом, создаёт на его основе Docker-контейнер и настраивает взаимодействие с ним из приложения.
В какой момент мы свернули не туда?
|
|
|
Аноним (2), 09:57, 03/11/2025
|+2 +/–
|
Когда вместо корпаративных серверов айбиэм с проприетарный ос стали использовать разъевшиеся десктопы на прошивке от линусяна.
|
Аноним (30), 11:41, 03/11/2025
|+2 +/–
|
Ждём когда добавят компилятор Rust в число обязательных зависимостей)))
Иногда думаю, как же всё-таки хорошо, что wxWidgets сейчас не в мейнстриме. Нету вот этой вечной погони за модой, хайпом, трендами, хипстерством с сопутствующим оверинжинирингом.
И ведь правда, каждый год - новый must-have тренд, который обещает решить все проблемы, но по факту просто добавляет новый слой абстракции и пачку новых зависимостей.
С wxWidgets всё иначе. Это как старый, проверенный друг, который не пытается впечатлить тебя модными словечками. Он просто делает свою работу - и делает её хорошо. Никаких сюрпризов, никаких кардинальных изменений API с каждым минорным релизом, никакой необходимости переучиваться каждые два года, потому что "так теперь принято".
Иногда кажется, что в современном мире софтостроения ценность стабильности и простоты незаслуженно забыта.
|
|
|
Аноним (-), 12:32, 03/11/2025
|+/–
|
> Ждём когда добавят компилятор Rust в число обязательных зависимостей)))
Было бы неплохо.
> как же всё-таки хорошо, что wxWidgets сейчас не в мейнстриме
Хорошо кому?
Вон недавно Кикад-овцu жаловалдись что их поделка не работает на вейланде.
А чего? А потому что у них поcocные wxWidgets которые не поддерживают новые технологиии.
> ету вот этой вечной погони
Зато есть кривой код на который без тошноты смотреть сложно.
> Он просто делает свою работу - и делает её хорошо.
Хахаха, прям как "хорг просто работает"))
> ценность стабильности и простоты незаслуженно забыта.
Чего?
Вон в расте сделали аналог версий языка (как в С++, например).
В итоге в пределах Edition вообще всё безшовно.
Плюс crates in one edition must seamlessly interoperate with those compiled with other editions.
Отличная обратная совместимоть!
А програмер может зафиксировать версию (аналогично ʼв нашем используется проекте С++17ʼ).
В AOSP например зафиксировали 18 и 21.
Просто у некоторых "стабильность и простота" зачастую значит "болото без развития" и "мне лень учить что-то новое".
|
|
|
Аноним (30), 13:28, 03/11/2025
|+/–
|
Такие проблемы решаются точечно, без необходимости перелопачивать всю кодовую базу и ломать API для тысяч приложений. Но для этого нужно некоторое время и усилия, а не бесконечная смена фундамента, как это постоянно любят делать хипстеры.
Накрутить очередной слой абстракций, наворотить брейнфакоподобное метапрограммирование и натянуть три фреймворка - это достаточно легко, тяп-ляп и готово, а другие пусть разгребают. Это действительно для некоторых неотягощённых опытом руководителей создаёт иллюзию прогресса и "современности". Однако, истинный вызов и квинтэссенция программирования - в управлении сложностью. В создании такого дизайна, который был бы одновременно мощным, гибким и простым для понимания. Сделать гениально простую систему - невероятно сложно. А сделать сложную - плёвое дело.
Что касается бизнеса, то там ценность стабильности и простоты поддержки котируется очень высоко. Когда вы делаете продукт, который должен работать десятилетиями, и который должны поддерживать разные команды разработчиков, этот самый консерватизм оказывается не недостатком, а разумной экономией миллионов и гарантией предсказуемости.
|
Аноним (39), 13:19, 03/11/2025
|+/–
|
>С wxWidgets всё иначе. Это как старый, проверенный друг, который не пытается впечатлить тебя модными словечками. Он просто делает свою работу - и делает её хорошо.
Ага, например так https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63419
>Проблемы со стабильностью и производительностью: Повышенное потребление ресурсов и высокая нагрузка на CPU/GPU по сравнению с использованием X11. Появление графических артефактов при отрисовке и нарушение нормального вывода. Зависания и аварийные завершения, проявляющиеся только при работе в окружениях на базе Wayland. Ненадёжная работа с буфером обмена.
Очень интересно, откуда берутся эти артефакты на ровном месте?
>Никаких сюрпризов, никаких кардинальных изменений API с каждым минорным релизом, никакой необходимости переучиваться каждые два года, потому что "так теперь принято".
И как следствие, в 2025 году вы будете писать софт, как будь-то на дворе до сих пор девяностые и ничего лучше не изобрели.
|
ПомидорИзДолины (?), 11:49, 03/11/2025
|+/–
|
Какая альтернатива? Устанавливать все зависимости на свою тачку? Потом еще разницу в версиях между разными машинами ручками разруливать?
|
javamustdie (?), 12:52, 03/11/2025
|–1 +/–
|
Нормально это.
Просто автоматизация рутинных действий и автоматизация.
Главное ни чему не мешает, вроде-бы.
Другое дело, что удручает уровень продуманности и качество реализации.
Сколько помню (а пользуюсь почти 20 лет), все версии QtCreator падали и продолжают падать.
Но в старых версиях это было относительно редко, а последние крашатся чуть-ли при любом шаге в сторону.
Еще радуют ошибки с результатом "не получилось", то ssh-подключение не добавляется, то тесты не распознаются, и таких глюков сотни.
Короче, чем пушистей C++ и тем больше вспомогательных фич в subj, тем хуже всё это работает.
Отдельно доставляет распространение в виде flatpak/snap, ведь потом очень "удобно" что-либо отлаживать в хостовой системе (непосредственно не возможно, ибо "изоляция", только через ssh cо всеми сопутствующими глюками и ограничениями).
Жрем кактус дальше (
|
|
|
Аноним (39), 13:20, 03/11/2025
|–2 +/–
|
>Сколько помню (а пользуюсь почти 20 лет), все версии QtCreator падали и продолжают падать.
Как и ожидалось от флагмана крестовой разработки. Ну не могут крестовики и сишники писать сложный софт.
|
|
|
javamustdie (?), 13:42, 03/11/2025
|+/–
|
да-да, java-ide падают чуть чаще, жрут памяти раз в 10 больше и почти всего работают настолько-же медленно.
А кошмар с плагинами, их постоянной не совместимостью и вечной глюкавостью...
Впрочем, каждому свой кактус вкуснее.
|
Аноним (39), 13:12, 03/11/2025
|+/–
|
В тот момент, когда не захотели ознакомится с nix - более двадцати лет назад.
|
Аноним (2), 09:58, 03/11/2025
|+5 +/–
|
Qt последний оплот кроссплатформенной свободы. Не будет qt и разработка софта погрузится в хаос.
|
|
|
|
|
Аноним (28), 11:37, 03/11/2025
|+/–
|
Qt Radiant намного круче.
Если кто незнает такой редактор кварт Quake.
|
Аноним (39), 13:22, 03/11/2025
|+/–
|
>Qt последний оплот кроссплатформенной свободы.
Гм. Есть ещё sdl, gtk, electron - и это как минимум.
|
Аноним (5), 10:06, 03/11/2025
|–2 +/–
|
Зачем дублировать усилия? Можно же было просто написать плагин с поддержкой Qt для Emacs, и переиспользовать один из самых продвинутых редакторов в мире.
Тем более, что в емаксе уже есть поддержка gdb и прочей отладки.
|
|
|
Аноним (2), 10:07, 03/11/2025
|+3 +/–
|
Любой выкидон emacs, создание которого ты не контролируешь и делается как есть без гарантий и твой плагин превращается в тыкву. Бизнес так не делается, пойми это.
|
|
|
Аноним (5), 11:06, 03/11/2025
|–2 +/–
|
Так Qt Company и X11, Windows, Wayland и Android не контролирует, а ничего, бизнес идёт.
|
|
|
Аноним (23), 11:23, 03/11/2025
|+2 +/–
|
Открою тебе секрет qt от них и не зависит. Оно может работать на относительно слабом встроенном железе.
|
kravich (ok), 10:14, 03/11/2025
|+1 +/–
|
IDE должна быть написана на нормальном компилируемом С++, а не на ЛNСП
|
|
|
Аноним (5), 11:07, 03/11/2025
|+/–
|
Компилируемый язык это какой? QML? Если да, то в таком смысле лисп тоже компилируемый, через libgcc.
|
|
|
Аноним (49), 13:42, 03/11/2025
|+/–
|
По крайней мере, для кода на C, С++, Python редактор кода туда уже завезли очень давно.
|
Аноним (49), 13:40, 03/11/2025
|+/–
|
> написать плагин с поддержкой Qt для Emacs
Так наверняка такой плагин уже написали. А может, и не один.
|
Аноним (22), 11:22, 03/11/2025
|+1 +/–
|
>Для C++ также реализованы быстрые правки для удаления фигурных скобок
Наобород надо форсировать скобки, а не удалять, чтоб не было dangling else и неоднозначности:
if (condition1)
if (condition2)
statement1;
else
statement2;
|
|
|
|
|
kravich (ok), 11:40, 03/11/2025
|+/–
|
Хуже способа выделять блоки кода человечество в принципе не придумало
|
Аноним (39), 13:25, 03/11/2025
|–1 +/–
|
begin ненужнон. Что basic, что ruby прекрасно обходятся без него.
|
Аноним (39), 13:25, 03/11/2025
|–1 +/–
|
>Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками.
Рано или поздно, любой сишник или крестовик осознаёт ущербность своего языка и придумывает не менее ущербный второй язык, желательно ещё и интерпретируемый, для написания графического интерфейса. В отличии от других языков, где графический интерфейс описывается на нём же самом.
|
|
|
Anon62513512124 (?), 13:41, 03/11/2025
|+/–
|
Конечно не оч.приятно это признавать, но есть в этом доля правды.
Но не сказал бы что эта проблема только у с++ - многие языки программирования в какой-то момент придумывают доп.абстракцию для более удобного описания ui.
И возятся с ней потом:
c++/qml
js/html
android/xml
swift/swiftUI
так что симптом скорее общий
|
javamustdie (?), 13:53, 03/11/2025
|+/–
|
Рано или поздно любой верстальщик UI начинает считать себя программистом и по-идиотски выглядеть через это.
Использовать язык предназначенный для системного программирования, для "написания графического интерфейса", достаточно неудобно и нерационально, хотя и возможно.
А вот в обратную сторону не получится, и всё что можно назвать "язык, где графический интерфейс описывается на нём же самом" принципиально не могут существовать без "ущербных" C/C++ ;)
Короче, не путайте вашу яичницу с другими вещами.
|