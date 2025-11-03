Релиз среды разработки Qt Creator 18

2.2 , Аноним ( 2 ), 09:57, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Когда вместо корпаративных серверов айбиэм с проприетарный ос стали использовать разъевшиеся десктопы на прошивке от линусяна.

2.13 , Владимир ( ?? ), 10:27, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Перешел на KDevelop и жизнь наладилась.

2.30 , Аноним ( 30 ), 11:41, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ждём когда добавят компилятор Rust в число обязательных зависимостей))) Иногда думаю, как же всё-таки хорошо, что wxWidgets сейчас не в мейнстриме. Нету вот этой вечной погони за модой, хайпом, трендами, хипстерством с сопутствующим оверинжинирингом. И ведь правда, каждый год - новый must-have тренд, который обещает решить все проблемы, но по факту просто добавляет новый слой абстракции и пачку новых зависимостей. С wxWidgets всё иначе. Это как старый, проверенный друг, который не пытается впечатлить тебя модными словечками. Он просто делает свою работу - и делает её хорошо. Никаких сюрпризов, никаких кардинальных изменений API с каждым минорным релизом, никакой необходимости переучиваться каждые два года, потому что "так теперь принято". Иногда кажется, что в современном мире софтостроения ценность стабильности и простоты незаслуженно забыта.

3.36 , Аноним ( - ), 12:32, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ждём когда добавят компилятор Rust в число обязательных зависимостей))) Было бы неплохо. > как же всё-таки хорошо, что wxWidgets сейчас не в мейнстриме Хорошо кому?

Вон недавно Кикад-овцu жаловалдись что их поделка не работает на вейланде.

А чего? А потому что у них поcocные wxWidgets которые не поддерживают новые технологиии. > ету вот этой вечной погони Зато есть кривой код на который без тошноты смотреть сложно. > Он просто делает свою работу - и делает её хорошо. Хахаха, прям как "хорг просто работает")) > ценность стабильности и простоты незаслуженно забыта. Чего?

Вон в расте сделали аналог версий языка (как в С++, например).

В итоге в пределах Edition вообще всё безшовно.

Плюс crates in one edition must seamlessly interoperate with those compiled with other editions.

Отличная обратная совместимоть! А програмер может зафиксировать версию (аналогично ʼв нашем используется проекте С++17ʼ).

В AOSP например зафиксировали 18 и 21. Просто у некоторых "стабильность и простота" зачастую значит "болото без развития" и "мне лень учить что-то новое".

4.44 , Аноним ( 30 ), 13:28, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Такие проблемы решаются точечно, без необходимости перелопачивать всю кодовую базу и ломать API для тысяч приложений. Но для этого нужно некоторое время и усилия, а не бесконечная смена фундамента, как это постоянно любят делать хипстеры. Накрутить очередной слой абстракций, наворотить брейнфакоподобное метапрограммирование и натянуть три фреймворка - это достаточно легко, тяп-ляп и готово, а другие пусть разгребают. Это действительно для некоторых неотягощённых опытом руководителей создаёт иллюзию прогресса и "современности". Однако, истинный вызов и квинтэссенция программирования - в управлении сложностью. В создании такого дизайна, который был бы одновременно мощным, гибким и простым для понимания. Сделать гениально простую систему - невероятно сложно. А сделать сложную - плёвое дело. Что касается бизнеса, то там ценность стабильности и простоты поддержки котируется очень высоко. Когда вы делаете продукт, который должен работать десятилетиями, и который должны поддерживать разные команды разработчиков, этот самый консерватизм оказывается не недостатком, а разумной экономией миллионов и гарантией предсказуемости.

3.39 , Аноним ( 39 ), 13:19, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >С wxWidgets всё иначе. Это как старый, проверенный друг, который не пытается впечатлить тебя модными словечками. Он просто делает свою работу - и делает её хорошо. Ага, например так https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63419

>Проблемы со стабильностью и производительностью: Повышенное потребление ресурсов и высокая нагрузка на CPU/GPU по сравнению с использованием X11. Появление графических артефактов при отрисовке и нарушение нормального вывода. Зависания и аварийные завершения, проявляющиеся только при работе в окружениях на базе Wayland. Ненадёжная работа с буфером обмена. Очень интересно, откуда берутся эти артефакты на ровном месте?

>Никаких сюрпризов, никаких кардинальных изменений API с каждым минорным релизом, никакой необходимости переучиваться каждые два года, потому что "так теперь принято". И как следствие, в 2025 году вы будете писать софт, как будь-то на дворе до сих пор девяностые и ничего лучше не изобрели.

2.31 , ПомидорИзДолины ( ? ), 11:49, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какая альтернатива? Устанавливать все зависимости на свою тачку? Потом еще разницу в версиях между разными машинами ручками разруливать?

2.37 , javamustdie ( ? ), 12:52, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Нормально это.

Просто автоматизация рутинных действий и автоматизация.

Главное ни чему не мешает, вроде-бы. Другое дело, что удручает уровень продуманности и качество реализации.

Сколько помню (а пользуюсь почти 20 лет), все версии QtCreator падали и продолжают падать.

Но в старых версиях это было относительно редко, а последние крашатся чуть-ли при любом шаге в сторону.

Еще радуют ошибки с результатом "не получилось", то ssh-подключение не добавляется, то тесты не распознаются, и таких глюков сотни.

Короче, чем пушистей C++ и тем больше вспомогательных фич в subj, тем хуже всё это работает. Отдельно доставляет распространение в виде flatpak/snap, ведь потом очень "удобно" что-либо отлаживать в хостовой системе (непосредственно не возможно, ибо "изоляция", только через ssh cо всеми сопутствующими глюками и ограничениями). Жрем кактус дальше (

3.40 , Аноним ( 39 ), 13:20, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >Сколько помню (а пользуюсь почти 20 лет), все версии QtCreator падали и продолжают падать. Как и ожидалось от флагмана крестовой разработки. Ну не могут крестовики и сишники писать сложный софт.

4.48 , javamustdie ( ? ), 13:42, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да-да, java-ide падают чуть чаще, жрут памяти раз в 10 больше и почти всего работают настолько-же медленно. А кошмар с плагинами, их постоянной не совместимостью и вечной глюкавостью... Впрочем, каждому свой кактус вкуснее.

2.38 , Аноним ( 39 ), 13:12, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В тот момент, когда не захотели ознакомится с nix - более двадцати лет назад.

