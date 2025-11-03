The OpenNET Project / Index page

Релиз среды разработки Qt Creator 18

03.11.2025 09:48

Состоялся выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 18, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и maсOS.

В новой версии:

  • Добавлена экспериментальная поддержка спецификации Development Containers для автоматизации настройки контейнеров с окружением для разработки проекта. Qt Creator теперь определяет наличие файла "devcontainer.json" в каталоге с проектом, создаёт на его основе Docker-контейнер и настраивает взаимодействие с ним из приложения.
  • На страницу первого запуска (Welcome) добавлена вкладка "Overview" с подборкой содержимого из других вкладок и рекомендованным списком заметок, руководств и примеров.
  • Изменено оформление уведомлений, которые теперь выводятся во всплывающих окнах. Для возвращения показа уведомлений в форме встроенного баннера можно изменить настройку "Environment > Interface > Prefer banner style".
  • В редакторе кода реализована опциональная возможность использования вкладок для быстрого переключения между файлами. Режим активируется через настройку "Environment > Interface > Use tabbed editors".
  • В модель кода C++ добавлена поддержка новых возможностей языка. Для C++ также реализованы быстрые правки для удаления фигурных скобок и определения статических полей. Инструментарий Clangd/LLVM обновлён до версии 21.1.
  • Для QML обеспечена загрузка и использование самой свежей версии QML Language Server.
  • Файлы ".user" со специфичными для Qt Creator настройками проекта перенесены в подкаталог ".qtcreator/".
  • В режиме проекта реализована возможность отображения только kit-наборов (привязки к разным сборочным инструментариям и версиям Qt), применимых к проекту или уже используемых в проекте. Страница "Run" разделена на страницы с настройками развёртывания ("Deploy Settings") и запуска ("Run Settings"), которые вместе с настройками сборки ("Build Settings") перемещены из страницы выбора kit-наборов во вкладки в окне просмотра контента. Добавлена опция для синхронизации настроек запуска с одним kit-набором или между всеми kit-наборами проекта.
  • Для проектов, использующих CMake, добавлена поддержка преднастроенных тестов (Test Preset). В Locator добавлен фильтр "ct" для запуска тестов на базе CTest.
  • Добавлена конфигурация для использования на удалённых Linux-устройствах различных утилит, таких как CMake, clangd, rsync и qmake. Добавлена настройка Auto-connect для включения автоматического подключения к удалённому устройству при запуске.
  • В редакторе Git-коммитов расширены доступные действия с файлами, например, добавлена поддержка прямого добавления файлов в ".gitignore".


  • 1.1, kravich (ok), 09:49, 03/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Qt Creator теперь определяет наличие файла "devcontainer.json" в каталоге с проектом, создаёт на его основе Docker-контейнер и настраивает взаимодействие с ним из приложения.

    В какой момент мы свернули не туда?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:57, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Когда вместо корпаративных серверов айбиэм с проприетарный ос стали использовать разъевшиеся десктопы на прошивке от линусяна.
     
  • 2.13, Владимир (??), 10:27, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Перешел на KDevelop и жизнь наладилась.
     
  • 2.30, Аноним (30), 11:41, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ждём когда добавят компилятор Rust в число обязательных зависимостей)))

    Иногда думаю, как же всё-таки хорошо, что wxWidgets сейчас не в мейнстриме. Нету вот этой вечной погони за модой, хайпом, трендами, хипстерством с сопутствующим оверинжинирингом.

    И ведь правда, каждый год - новый must-have тренд, который обещает решить все проблемы, но по факту просто добавляет новый слой абстракции и пачку новых зависимостей.

    С wxWidgets всё иначе. Это как старый, проверенный друг, который не пытается впечатлить тебя модными словечками. Он просто делает свою работу - и делает её хорошо. Никаких сюрпризов, никаких кардинальных изменений API с каждым минорным релизом, никакой необходимости переучиваться каждые два года, потому что "так теперь принято".

    Иногда кажется, что в современном мире софтостроения ценность стабильности и простоты незаслуженно забыта.

     
     
  • 3.36, Аноним (-), 12:32, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Ждём когда добавят компилятор Rust в число обязательных зависимостей)))

    Было бы неплохо.

    > как же всё-таки хорошо, что wxWidgets сейчас не в мейнстриме

    Хорошо кому?
    Вон недавно Кикад-овцu жаловалдись что их поделка не работает на вейланде.
    А чего? А потому что у них поcocные wxWidgets которые не поддерживают новые технологиии.

    > ету вот этой вечной погони

    Зато есть кривой код на который без тошноты смотреть сложно.

    > Он просто делает свою работу - и делает её хорошо.

    Хахаха, прям как "хорг просто работает"))

    > ценность стабильности и простоты незаслуженно забыта.

    Чего?
    Вон в расте сделали аналог версий языка (как в С++, например).
    В итоге в пределах Edition вообще всё безшовно.
    Плюс crates in one edition must seamlessly interoperate with those compiled with other editions.
    Отличная обратная совместимоть!

    А програмер может зафиксировать версию (аналогично ʼв нашем используется проекте С++17ʼ).
    В AOSP например зафиксировали 18 и 21.

    Просто у некоторых "стабильность и простота" зачастую значит "болото без развития" и "мне лень учить что-то новое".

     
     
  • 4.44, Аноним (30), 13:28, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такие проблемы решаются точечно, без необходимости перелопачивать всю кодовую базу и ломать API для тысяч приложений. Но для этого нужно некоторое время и усилия, а не бесконечная смена фундамента, как это постоянно любят делать хипстеры.

    Накрутить очередной слой абстракций, наворотить брейнфакоподобное метапрограммирование и натянуть три фреймворка - это достаточно легко, тяп-ляп и готово, а другие пусть разгребают. Это действительно для некоторых неотягощённых опытом руководителей создаёт иллюзию прогресса и "современности". Однако, истинный вызов и квинтэссенция программирования - в управлении сложностью. В создании такого дизайна, который был бы одновременно мощным, гибким и простым для понимания. Сделать гениально простую систему - невероятно сложно. А сделать сложную - плёвое дело.

    Что касается бизнеса, то там ценность стабильности и простоты поддержки котируется очень высоко. Когда вы делаете продукт, который должен работать десятилетиями, и который должны поддерживать разные команды разработчиков, этот самый консерватизм оказывается не недостатком, а разумной экономией миллионов и гарантией предсказуемости.

     
  • 3.39, Аноним (39), 13:19, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >С wxWidgets всё иначе. Это как старый, проверенный друг, который не пытается впечатлить тебя модными словечками. Он просто делает свою работу - и делает её хорошо.

    Ага, например так https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63419
    >Проблемы со стабильностью и производительностью: Повышенное потребление ресурсов и высокая нагрузка на CPU/GPU по сравнению с использованием X11. Появление графических артефактов при отрисовке и нарушение нормального вывода. Зависания и аварийные завершения, проявляющиеся только при работе в окружениях на базе Wayland. Ненадёжная работа с буфером обмена.

    Очень интересно, откуда берутся эти артефакты на ровном месте?
    >Никаких сюрпризов, никаких кардинальных изменений API с каждым минорным релизом, никакой необходимости переучиваться каждые два года, потому что "так теперь принято".

    И как следствие, в 2025 году вы будете писать софт, как будь-то на дворе до сих пор девяностые и ничего лучше не изобрели.

     
  • 2.31, ПомидорИзДолины (?), 11:49, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая альтернатива? Устанавливать все зависимости  на свою тачку? Потом еще разницу в версиях между разными машинами ручками разруливать?
     
  • 2.37, javamustdie (?), 12:52, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нормально это.
    Просто автоматизация рутинных действий и автоматизация.
    Главное ни чему не мешает, вроде-бы.

    Другое дело, что удручает уровень продуманности и качество реализации.
    Сколько помню (а пользуюсь почти 20 лет), все версии QtCreator падали и продолжают падать.
    Но в старых версиях это было относительно редко, а последние крашатся чуть-ли при любом шаге в сторону.
    Еще радуют ошибки с результатом "не получилось", то ssh-подключение не добавляется, то тесты не распознаются, и таких глюков сотни.
    Короче, чем пушистей C++ и тем больше вспомогательных фич в subj, тем хуже всё это работает.

    Отдельно доставляет распространение в виде flatpak/snap, ведь потом очень "удобно" что-либо отлаживать в хостовой системе (непосредственно не возможно, ибо "изоляция", только через ssh cо всеми сопутствующими глюками и ограничениями).

    Жрем кактус дальше (

     
     
  • 3.40, Аноним (39), 13:20, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Сколько помню (а пользуюсь почти 20 лет), все версии QtCreator падали и продолжают падать.

    Как и ожидалось от флагмана крестовой разработки. Ну не могут крестовики и сишники писать сложный софт.

     
     
  • 4.48, javamustdie (?), 13:42, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да-да, java-ide падают чуть чаще, жрут памяти раз в 10 больше и почти всего работают настолько-же медленно.

    А кошмар с плагинами, их постоянной не совместимостью и вечной глюкавостью...

    Впрочем, каждому свой кактус вкуснее.

     
  • 2.38, Аноним (39), 13:12, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В тот момент, когда не захотели ознакомится с nix - более двадцати лет назад.
     

  • 1.3, Аноним (2), 09:58, 03/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Qt последний оплот кроссплатформенной свободы. Не будет qt и разработка софта погрузится в хаос.
     
     
  • 2.4, Omnomno (?), 10:05, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    То ли дело сейчас.
     
     
  • 3.6, Аноним (2), 10:06, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие у тебя претензии к qt?
     
  • 3.28, Аноним (28), 11:37, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Qt Radiant намного круче.
    Если кто незнает такой редактор кварт Quake.
     
  • 2.14, Ан333ним (?), 10:29, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Рад, что ты за нас "вендотроллей" переживаешь.
     
  • 2.21, Pascal (??), 11:19, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну ты чо, о Lazarus IDE еще ничо не слышал?
     
     
  • 3.33, anonist (?), 12:11, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использует GTK и тот-же Qt на GNU/Linux.
     
  • 2.41, Аноним (39), 13:22, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Qt последний оплот кроссплатформенной свободы.

    Гм. Есть ещё sdl, gtk, electron - и это как минимум.

     

  • 1.5, Аноним (5), 10:06, 03/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Зачем дублировать усилия? Можно же было просто написать плагин с поддержкой Qt для Emacs, и переиспользовать один из самых продвинутых редакторов в мире.

    Тем более, что в емаксе уже есть поддержка gdb и прочей отладки.

     
     
  • 2.8, Аноним (2), 10:07, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Любой выкидон emacs, создание которого ты не контролируешь и делается как есть без гарантий и твой плагин превращается в тыкву. Бизнес так не делается, пойми это.
     
     
  • 3.19, Аноним (5), 11:06, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так Qt Company и X11, Windows, Wayland и Android не контролирует, а ничего, бизнес идёт.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 11:23, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Открою тебе секрет qt от них и не зависит. Оно может работать на относительно слабом встроенном железе.
     
  • 2.9, kravich (ok), 10:14, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    IDE должна быть написана на нормальном компилируемом С++, а не на ЛNСП
     
     
  • 3.20, Аноним (5), 11:07, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Компилируемый язык это какой? QML? Если да, то в таком смысле лисп тоже компилируемый, через libgcc.
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:44, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ты это не продашь.
     
  • 2.18, Аноним (-), 11:04, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А когда в emacs редактор кода завезли?
     
     
  • 3.49, Аноним (49), 13:42, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По крайней мере, для кода на C, С++, Python редактор кода туда уже завезли очень давно.
     
  • 2.46, Аноним (49), 13:40, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > написать плагин с поддержкой Qt для Emacs

    Так наверняка такой плагин уже написали. А может, и не один.

     

  • 1.22, Аноним (22), 11:22, 03/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Для C++ также реализованы быстрые правки для удаления фигурных скобок

    Наобород надо форсировать скобки, а не удалять, чтоб не было dangling else и  неоднозначности:

    if (condition1)
        if (condition2)
            statement1;
        else
            statement2;

     
     
  • 2.26, Аноним (23), 11:27, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо вернуть begin, end.
     
     
  • 3.29, kravich (ok), 11:40, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хуже способа выделять блоки кода человечество в принципе не придумало
     
     
  • 4.35, Аноним (-), 12:27, 03/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.45, Аноним (39), 13:31, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же гвидобейсик с отступами?
     
  • 3.43, Аноним (39), 13:25, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    begin ненужнон. Что basic, что ruby прекрасно обходятся без него.
     

  • 1.42, Аноним (39), 13:25, 03/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками.

    Рано или поздно, любой сишник или крестовик осознаёт ущербность своего языка и придумывает не менее ущербный второй язык, желательно ещё и интерпретируемый, для написания графического интерфейса. В отличии от других языков, где графический интерфейс описывается на нём же самом.

     
     
  • 2.47, Anon62513512124 (?), 13:41, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно не оч.приятно это признавать, но есть в этом доля правды.
    Но не сказал бы что эта проблема только у с++ - многие языки программирования в какой-то момент придумывают доп.абстракцию для более удобного описания ui.
    И возятся с ней потом:
    c++/qml
    js/html
    android/xml
    swift/swiftUI

    так что симптом скорее общий

     
  • 2.50, javamustdie (?), 13:53, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рано или поздно любой верстальщик UI начинает считать себя программистом и по-идиотски выглядеть через это.

    Использовать язык предназначенный для системного программирования, для "написания графического интерфейса", достаточно неудобно и нерационально, хотя и возможно.

    А вот в обратную сторону не получится, и всё что можно назвать "язык, где графический интерфейс описывается на нём же самом" принципиально не могут существовать без "ущербных" C/C++ ;)

    Короче, не путайте вашу яичницу с другими вещами.

     

