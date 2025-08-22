Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 27

|
|1.5, Аноним (5), 09:37, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
|
Даже иконка окна смахивает на IntelliJ IDEA-овский. Совсем не палятся, что своих идей уже нет.
|
|
|
|2.11, MVK (??), 10:26, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Аноним перепутал NetBeans (который родился еще у Sun) с GigalIDE (поделие Сбера на основе IDEA) или OpenIDE (то же, но под патронажем Астры и других мутных)
|
|
|
|3.13, Аноним (5), 10:33, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Не слышал ни про какие GigalIDE/OpenIDE, поэтому перепутать с ними не могу. Вот буквально 28 секунд назад услышал об их существовании, причем от тебя, лол. Но вот смотрим скриншот NetBeans, а там иконка окна точь в точь как в IntelliJ IDEA. (Обрати внимание: ни про какий этот твой GigalIDE/OpenIDE я не упоминаю, лол; про них я узнал 71 секунду назад).
|
|
|
|4.17, MVK (??), 10:48, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>буквально 28 секунд назад услышал об их существовании, причем от тебя, лол
- если Вы не программируете на Java, то что привлекло Вас к данной теме и заставило написать свой комментарий?
|
|
|
|5.20, Аноним (5), 11:10, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
То есть по-твоему все Java-программисты мира пользуются какой-то IDE от сбера? ты серьезно?
|
|
|
|6.21, MVK (??), 11:22, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>по-твоему все Java-программисты мира
- по моему Вы не Java программист, так как даже не знакомы с экосистемой, но зачем-то беретесь уничижительно говорить о том чего не знаете
|
|
|
|7.28, Аноним (5), 12:33, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> даже не знакомы с экосистемой
Дядь, я использовал IntelliJ IDEA и Android Studio. Это было году в 2018. Что там понапридумывали с тех пор эффективные менеджеры из компаний, слабо связанных с программированием -- мне не интересно. И да, зайди в англоресурсы и расскажи там ява-программистам, что никакие они не программисты, раз не слышали про... сбер! (What the hell is 'sber', dude? I ain't got no clue about this 'sber' thing, dude.)
|
|2.25, eugener (ok), 12:04, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Какая иконка окна? Слева от строки "mavenproject1"? Я не могу разглядеть, но вроде это стандартный кубик нетбинса, который у него уже 20 лет точно, но стиль немного меняется.
|
|2.29, jetbrains (?), 12:40, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
так это иконка проекта. на скрине в нетбинсе открыт проект IDEA. они до сих пор свою иде в нетбинсе пилят
|
|
|
|
|
|
|
|4.10, Аноним (5), 10:16, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Неизвестно: работает сборщик мусора, поэтому предсказать такие вещи не представляется возможным. Что можно заявить смело, так это то, что приложение будет время от времени капитально фризиться в моменты пробуждения сборщика мусора. Такая проблема известна как stop-the-world. Рекомендую запистись: 1) оперативкой, 2) ангельским терпением.
|
|4.12, MVK (??), 10:30, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>сколько ОЗУ жрёт
- сколько дадут, но не более, таков принцип работы сборщика мусора в Java. Ценность в том что потолок устанавливает пользователь
|
|
|
|5.15, Аноним (15), 10:44, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потолок там только для интерпретируемого кода, так себе ценность.
|
|
|
|6.18, MVK (??), 10:52, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Потолок там только для интерпретируемого кода, так себе ценность
- другие и на это не способны
|
|
|
|7.19, Аноним (15), 10:59, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На других языках в исправно работающих программах память и не утекает бесконечно, нечего ограничивать. А будешь ограничивать, данные внезапно не влезут в любом случае. Кстати, именно джава исключительно плохо относится к свопу, с остальными языками свопинг не проблема.
|
|
|
|8.23, MVK (??), 11:29, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
- т е ответить на вопрос Анонима о количестве потребляемой памяти Вы даже прибли... текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.27, Аноним (15), 12:13, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Одно можно сказать однозначно, у джавы кошмарный оверхэд и перерасход ресурсов ... текст свёрнут, показать
|
|
|
|5.32, Аноним (7), 13:04, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну хотя бы 100-500 МБ ОЗУ. А сабж я так понял, использует всё, что есть.
|
|4.22, Аноним (41), 11:22, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Сотни мегабайт?
Ну и чё, андроид студия более-менее начинает шевелиться от 16гб например, и куда ты денешься?)
|
|
|
|
|
|4.36, jetbrains (?), 13:18, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
сомнительный показатель. возможности программы это её код, который располагается в памяти. если мало памяти значит и возможностей мало
|
|1.26, Gemorroj (ok), 12:07, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
в связи с деградацией idea, netbeans может стат снова актуальным со временем.
|
|
|
|2.38, жявамэн (ok), 13:28, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
до сих пор использую 2022 версию.
17 жява поддерживается и ок.
новые версии полный кал.
если и понадобится 21 жява то перейду на нетбинс. да придется попердолится с настройкой но думаю овчинка будет стоить выдели
|
|1.35, жявамэн (ok), 13:15, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
хорошая иде.
програмулькал бы в ней, но приходится в идее.
их основная проблема в том что вместо ИДЕ под жяву они пилят ИДЕ под 100500 языков, забывая что основной язык должен быть жява
|
|
|
|2.40, Аноним (41), 14:21, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кому должен? Пишу на ц/цпп в ней. Не то чтобы всё супер, на альтернатив вменяемых и при этом бесплатных - нет.
|