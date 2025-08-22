The OpenNET Project / Index page

Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 27

22.08.2025 07:54

Доступен выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 27, которая предоставляет поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript, Rust и Groovy. Готовые сборки сформированы для Linux (snap, flatpak), Windows и macOS.

Среди изменений:

  • В средствах для управления версиями реализована поддержка переименования веток.
  • В редакторе кода появилась возможность сравнения содержимого директорий, улучшена поддержка разметки TextMark/Markdown и добавлена возможность предпросмотра изображений в формате SVG.
  • Движок тем оформления FlatLaf обновлён до версии 3.6.1.
  • Обеспечена совместимость с системой сборки Gradle 9 и добавлена возможность использования Gradle 9 в новых проектах.
  • Улучшена поддержка систем сборки Maven и Ant. Инструментарий maven обновлён до версии 3.9.11. Добавлено дополнение Njord.
  • Расширены возможности, связанные с использованием серверов LSP (Language Server Protocol) и применением плагина для VSCode.
  • Для кода на языке Java реализована возможность проведения рефакторинга отдельных Java-файлов, не являющихся частью проектов. Добавлена частичная поддержка импорта Java-модулей. Улучшены возможности для отладки и анализа стека. Встроенный в NetBeans Java-компилятор nb-javac (модифицированный javac) обновлён до версии JDK 25b31.
  • В окружении для языка PHP улучшена подсветка синтаксиса и разрешено использование собственных HTML-тегов в скриптах PHP.
  • Добавлена поддержка новых версий сервера приложений GlassFish - 7.0.24 и 8.0.0-M11. Добавлены новые пространства имён PrimeFaces и OmniFaces. Улучшено автодополнение jsf-классов. Реализован HTTP Monitor для javax.servlet и jakarta.servlet. Улучшена поддержка тегов JSF. Для Payara 5.x включена поддержка JDK 21.
  • В окружении для web-проектов добавлена поддержка медиазапросов CSS, соответствующих спецификации Media Queries Level 4. Реализован анализатор семантики JSON. Расширены возможности по встраиванию vuе-файлов (Vue Single-File Component).


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63759-netbeans
Ключевые слова: netbeans
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Shura (??), 08:19, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    И у него даже есть пользователи?
     
     
  • 2.6, Голдер и Рита (?), 09:50, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    🎖, держи медаль за самый глyпый вопрос.
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:37, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Даже иконка окна смахивает на IntelliJ IDEA-овский. Совсем не палятся, что своих идей уже нет.
     
     
  • 2.11, MVK (??), 10:26, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аноним перепутал NetBeans (который родился еще у Sun) с GigalIDE (поделие Сбера на основе IDEA) или OpenIDE (то же, но под патронажем Астры и других мутных)
     
     
  • 3.13, Аноним (5), 10:33, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не слышал ни про какие GigalIDE/OpenIDE, поэтому перепутать с ними не могу. Вот буквально 28 секунд назад услышал об их существовании, причем от тебя, лол. Но вот смотрим скриншот NetBeans, а там иконка окна точь в точь как в IntelliJ IDEA. (Обрати внимание: ни про какий этот твой GigalIDE/OpenIDE я не упоминаю, лол; про них я узнал 71 секунду назад).
     
     
  • 4.17, MVK (??), 10:48, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >буквально 28 секунд назад услышал об их существовании, причем от тебя, лол

    - если Вы не программируете на Java, то что привлекло Вас к данной теме и заставило написать свой комментарий?

     
     
  • 5.20, Аноним (5), 11:10, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То есть по-твоему все Java-программисты мира пользуются какой-то IDE от сбера? ты серьезно?
     
     
  • 6.21, MVK (??), 11:22, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >по-твоему все Java-программисты мира

    - по моему Вы не Java программист, так как даже не знакомы с экосистемой, но зачем-то беретесь уничижительно говорить о том чего не знаете

     
     
  • 7.28, Аноним (5), 12:33, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > даже не знакомы с экосистемой

    Дядь, я использовал IntelliJ IDEA и Android Studio. Это было году в 2018. Что там понапридумывали с тех пор эффективные менеджеры из компаний, слабо связанных с программированием -- мне не интересно. И да, зайди в англоресурсы и расскажи там ява-программистам, что никакие они не программисты, раз не слышали про... сбер! (What the hell is 'sber', dude? I ain't got no clue about this 'sber' thing, dude.)

     
  • 2.25, eugener (ok), 12:04, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая иконка окна? Слева от строки "mavenproject1"? Я не могу разглядеть, но вроде это стандартный кубик нетбинса, который у него уже 20 лет точно, но стиль немного меняется.
     
  • 2.29, jetbrains (?), 12:40, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    так это иконка проекта. на скрине в нетбинсе открыт проект IDEA. они до сих пор свою иде в нетбинсе пилят
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:54, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Доброе утро! Чем это лучше чем featherpad?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:06, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хотя бы тем что NetBeans это IDE, а не текстовый редактор
     
     
  • 3.9, Аноним (7), 10:09, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А сколько ОЗУ жрёт этот NetBeans? Сотни мегабайт?
     
     
  • 4.10, Аноним (5), 10:16, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неизвестно: работает сборщик мусора, поэтому предсказать такие вещи не представляется возможным. Что можно заявить смело, так это то, что приложение будет время от времени капитально фризиться в моменты пробуждения сборщика мусора. Такая проблема известна как stop-the-world. Рекомендую запистись: 1) оперативкой, 2) ангельским терпением.
     
  • 4.12, MVK (??), 10:30, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >сколько ОЗУ жрёт

    - сколько дадут, но не более, таков принцип работы сборщика мусора в Java. Ценность в том что потолок устанавливает пользователь

     
     
  • 5.15, Аноним (15), 10:44, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потолок там только для интерпретируемого кода, так себе ценность.
     
     
  • 6.18, MVK (??), 10:52, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Потолок там только для интерпретируемого кода, так себе ценность

    - другие и на это не способны

     
     
  • 7.19, Аноним (15), 10:59, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На других языках в исправно работающих программах память и не утекает бесконечно, нечего ограничивать. А будешь ограничивать, данные внезапно не влезут в любом случае. Кстати, именно джава исключительно плохо относится к свопу, с остальными языками свопинг не проблема.
     
     
  • 8.23, MVK (??), 11:29, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - т е ответить на вопрос Анонима о количестве потребляемой памяти Вы даже прибли... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.27, Аноним (15), 12:13, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одно можно сказать однозначно, у джавы кошмарный оверхэд и перерасход ресурсов ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.42, Аноним (42), 14:42, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас будут проблемы не только в джаве, а в любом языке с трассирующим сборщиком... текст свёрнут, показать
     
  • 4.16, Аноним (8), 10:48, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а надо сколько? 640 килобайт?
     
     
  • 5.32, Аноним (7), 13:04, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну хотя бы 100-500 МБ ОЗУ. А сабж я так понял, использует всё, что есть.
     
     
  • 6.41, Аноним (41), 14:25, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я сабж ранил на одноплатнике с 1гб озу без свопа на диск.
     
  • 4.22, Аноним (41), 11:22, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сотни мегабайт?

    Ну и чё, андроид студия более-менее начинает шевелиться от 16гб например, и куда ты денешься?)

     
     
  • 5.33, Аноним (7), 13:05, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, андроид студия не нужна ввиду своих запросов.
     
  • 2.30, jetbrains (?), 12:41, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а featherpad чем лучше?
     
     
  • 3.31, Аноним (7), 13:02, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем что она жрёт всего лишь 50-60 MB ОЗУ.
     
     
  • 4.36, jetbrains (?), 13:18, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сомнительный показатель. возможности программы это её код, который располагается в памяти. если мало памяти значит и возможностей мало
     
  • 4.39, нейм (?), 13:48, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что оно может и умеет на эти 50-60 мб?
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:36, 22/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.24, Аноним (41), 11:32, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    По всем ссылкам 26 нетбинс. Автор пишет из будущего?
     
  • 1.26, Gemorroj (ok), 12:07, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    в связи с деградацией idea, netbeans может стат снова актуальным со временем.
     
     
  • 2.34, Аноним (7), 13:07, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что скажите про eclipse ide?
     
     
  • 3.37, жявамэн (ok), 13:24, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как была 15 лет наркоманской поделкой так и остается
     
  • 2.38, жявамэн (ok), 13:28, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    до сих пор использую 2022 версию.
    17 жява поддерживается и ок.

    новые версии полный кал.

    если и понадобится 21 жява то перейду на нетбинс. да придется попердолится с настройкой но думаю овчинка будет стоить выдели

     

  • 1.35, жявамэн (ok), 13:15, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хорошая иде.
    програмулькал бы в ней, но приходится в идее.

    их основная проблема в том что вместо ИДЕ под жяву они пилят ИДЕ под 100500 языков, забывая что основной язык должен быть жява

     
     
  • 2.40, Аноним (41), 14:21, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому должен? Пишу на ц/цпп в ней. Не то чтобы всё супер, на альтернатив вменяемых и при этом бесплатных - нет.
     

