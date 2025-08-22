Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 27

2.8 , Аноним ( 8 ), 10:06, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – хотя бы тем что NetBeans это IDE, а не текстовый редактор

3.9 , Аноним ( 7 ), 10:09, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А сколько ОЗУ жрёт этот NetBeans? Сотни мегабайт?

4.10 , Аноним ( 5 ), 10:16, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Неизвестно: работает сборщик мусора, поэтому предсказать такие вещи не представляется возможным. Что можно заявить смело, так это то, что приложение будет время от времени капитально фризиться в моменты пробуждения сборщика мусора. Такая проблема известна как stop-the-world. Рекомендую запистись: 1) оперативкой, 2) ангельским терпением.

4.12 , MVK ( ?? ), 10:30, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >сколько ОЗУ жрёт - сколько дадут, но не более, таков принцип работы сборщика мусора в Java. Ценность в том что потолок устанавливает пользователь

5.15 , Аноним ( 15 ), 10:44, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потолок там только для интерпретируемого кода, так себе ценность.

6.18 , MVK ( ?? ), 10:52, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Потолок там только для интерпретируемого кода, так себе ценность - другие и на это не способны

7.19 , Аноним ( 15 ), 10:59, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На других языках в исправно работающих программах память и не утекает бесконечно, нечего ограничивать. А будешь ограничивать, данные внезапно не влезут в любом случае. Кстати, именно джава исключительно плохо относится к свопу, с остальными языками свопинг не проблема.

8.23 , MVK ( ?? ), 11:29, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать - т е ответить на вопрос Анонима о количестве потребляемой памяти Вы даже прибли... 9.27 , Аноним ( 15 ), 12:13, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Одно можно сказать однозначно, у джавы кошмарный оверхэд и перерасход ресурсов ... 10.42 , Аноним ( 42 ), 14:42, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать У вас будут проблемы не только в джаве, а в любом языке с трассирующим сборщиком... 4.16 , Аноним ( 8 ), 10:48, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а надо сколько? 640 килобайт?

5.32 , Аноним ( 7 ), 13:04, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну хотя бы 100-500 МБ ОЗУ. А сабж я так понял, использует всё, что есть.

6.41 , Аноним ( 41 ), 14:25, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я сабж ранил на одноплатнике с 1гб озу без свопа на диск.

4.22 , Аноним ( 41 ), 11:22, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Сотни мегабайт? Ну и чё, андроид студия более-менее начинает шевелиться от 16гб например, и куда ты денешься?)

5.33 , Аноним ( 7 ), 13:05, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Спасибо, андроид студия не нужна ввиду своих запросов.

2.30 , jetbrains ( ? ), 12:41, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а featherpad чем лучше?

3.31 , Аноним ( 7 ), 13:02, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тем что она жрёт всего лишь 50-60 MB ОЗУ.

4.36 , jetbrains ( ? ), 13:18, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – сомнительный показатель. возможности программы это её код, который располагается в памяти. если мало памяти значит и возможностей мало

4.39 , нейм ( ? ), 13:48, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а что оно может и умеет на эти 50-60 мб?

