В KDE обеспечено глобальное хранение паролей от Wi-Fi и улучшено меню приложений

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Наиболее заметные изменения, развиваемые для выпуска KDE Plasma 6.6, запланированного на 12 февраля: По умолчанию осуществлён переход на хранение паролей от Wi-Fi в глобальном контексте, доступном только пользователю root, а не в привязке к отдельным пользователям. Изменение позволит новым пользователям сразу начать работу в сети, если в системе ранее уже осуществлялось подключение к Wi-Fi, без необходимости повторного входа. На странице входа также сразу будут работать функции, требующие интернет-подключения, такие как использование учётных записей через LDAP.

В виджете с реализацией меню приложений (Application Dashboard) учтена выбранная цветовая схема для показа в светлых тонах при светлом режиме оформления (по умолчанию меню продолжает отображаться тёмным). Добавлена возможность изменения размера секций с избранными (Favorites) и обычными приложениями, чтобы выделить одной из них больше места на экране.

Предоставлена возможность временного отключения шаблонов и команд в менеджере буфера обмена Klipper без их удаления из списка.

Закруглены углы маркера, выделяющего активный элемент верхнего меню в приложениях.

Обеспечено корректное отображение соотношения сторон эскизов изображений при использовании сервиса смены обоев рабочего стола "Bing Picture of the Day" - вместо использования для изображений только портретного формата адаптивно выбирается альбомное или портретное представление.

В настройках дополнения для интеграции с web-браузером теперь используется тёмный фон, если в браузере включён тёмный режим оформления.

В команде "kcmahell6 --list" задействована сортировка в алфавитном порядке.

В KRunner отключено динамическое изменение приоритета вывода результатов поиска в зависимости от частоты их использования, что позволит добиться более предсказуемой сортировки. Изменения в ветке KDE Plasma 6.5.0, релиз которой намечен на 21 октября: В композитном менеджере KWin повышена производительность при работе с вложенными сеансами. Запрещено использование глобальных комбинаций клавиш за пределами вложенной среды.

Визуальный эффект "Dim Inactive" ограничен диапазоном интенсивности 10-90%, так как для значений меньше 10% изменения не заметны, а выше 90% - окно становится полностью чёрным.

В Discover добавлена поддержка конфигураций с отключённым systemd-сервисом обновления прошивок (fwupd).

Устранена ошибка, приводившая к аварийному завершению KWin при выходе ноутбука из спящего режима в ситуации, когда был отключён второй экран, подключённый до перехода в спящий режим. Также исправлено аварийное завершение KWin, возникавшее при блокировке экрана.

Исправлена ошибка, приводившая к сбою соединения с удалённым рабочим столом при использовании новых версий ffmpeg.

Устранены проблемы с полноэкранным отображением HDR-контента в некоторых играх. Решена проблема со вспышками яркости при повороте экрана с включённым режимом HDR.

Обходным путём устранена проблема в Qt 6.10, из-за которой уведомления о загрузке файлов не скрывались до ручного закрытия. 14 октября проекту KDE исполнилось 29 лет. 14 октября 1996 года Маттиас Эттрих (Matthias Ettrich) объявил о создании нового свободного десктоп-окружения, ориентированного на конечных пользователей, а не на системных администраторов, и способного конкурировать с доступными в то время коммерческими продуктами, такими как CDE. Первый стабильный релиз KDE 1.0 был выпущен 12 июля 1998 года, KDE 2.0 был выпущен 23 октября 2000 года, KDE 3.0 - 3 апреля 2002 года, KDE 4.0 - 11 января 2008 года, KDE 5 - в июле 2014 года, KDE 6 - в феврале 2024 года.



