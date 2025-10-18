The OpenNET Project / Index page

В KDE обеспечено глобальное хранение паролей от Wi-Fi и улучшено меню приложений

18.10.2025 09:48

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Наиболее заметные изменения, развиваемые для выпуска KDE Plasma 6.6, запланированного на 12 февраля:

  • По умолчанию осуществлён переход на хранение паролей от Wi-Fi в глобальном контексте, доступном только пользователю root, а не в привязке к отдельным пользователям. Изменение позволит новым пользователям сразу начать работу в сети, если в системе ранее уже осуществлялось подключение к Wi-Fi, без необходимости повторного входа. На странице входа также сразу будут работать функции, требующие интернет-подключения, такие как использование учётных записей через LDAP.
  • В виджете с реализацией меню приложений (Application Dashboard) учтена выбранная цветовая схема для показа в светлых тонах при светлом режиме оформления (по умолчанию меню продолжает отображаться тёмным). Добавлена возможность изменения размера секций с избранными (Favorites) и обычными приложениями, чтобы выделить одной из них больше места на экране.
  • Предоставлена возможность временного отключения шаблонов и команд в менеджере буфера обмена Klipper без их удаления из списка.
  • Закруглены углы маркера, выделяющего активный элемент верхнего меню в приложениях.
  • Обеспечено корректное отображение соотношения сторон эскизов изображений при использовании сервиса смены обоев рабочего стола "Bing Picture of the Day" - вместо использования для изображений только портретного формата адаптивно выбирается альбомное или портретное представление.
  • В настройках дополнения для интеграции с web-браузером теперь используется тёмный фон, если в браузере включён тёмный режим оформления.
  • В команде "kcmahell6 --list" задействована сортировка в алфавитном порядке.
  • В KRunner отключено динамическое изменение приоритета вывода результатов поиска в зависимости от частоты их использования, что позволит добиться более предсказуемой сортировки.

Изменения в ветке KDE Plasma 6.5.0, релиз которой намечен на 21 октября:

  • В композитном менеджере KWin повышена производительность при работе с вложенными сеансами. Запрещено использование глобальных комбинаций клавиш за пределами вложенной среды.
  • Визуальный эффект "Dim Inactive" ограничен диапазоном интенсивности 10-90%, так как для значений меньше 10% изменения не заметны, а выше 90% - окно становится полностью чёрным.
  • В Discover добавлена поддержка конфигураций с отключённым systemd-сервисом обновления прошивок (fwupd).
  • Устранена ошибка, приводившая к аварийному завершению KWin при выходе ноутбука из спящего режима в ситуации, когда был отключён второй экран, подключённый до перехода в спящий режим. Также исправлено аварийное завершение KWin, возникавшее при блокировке экрана.
  • Исправлена ошибка, приводившая к сбою соединения с удалённым рабочим столом при использовании новых версий ffmpeg.
  • Устранены проблемы с полноэкранным отображением HDR-контента в некоторых играх. Решена проблема со вспышками яркости при повороте экрана с включённым режимом HDR.
  • Обходным путём устранена проблема в Qt 6.10, из-за которой уведомления о загрузке файлов не скрывались до ручного закрытия.

14 октября проекту KDE исполнилось 29 лет. 14 октября 1996 года Маттиас Эттрих (Matthias Ettrich) объявил о создании нового свободного десктоп-окружения, ориентированного на конечных пользователей, а не на системных администраторов, и способного конкурировать с доступными в то время коммерческими продуктами, такими как CDE. Первый стабильный релиз KDE 1.0 был выпущен 12 июля 1998 года, KDE 2.0 был выпущен 23 октября 2000 года, KDE 3.0 - 3 апреля 2002 года, KDE 4.0 - 11 января 2008 года, KDE 5 - в июле 2014 года, KDE 6 - в феврале 2024 года.

  • 1.1, Аноним (1), 09:51, 18/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Опять не смогли принять решение хранить пароли WiFi в облаке, опять полумеры.
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:54, 18/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    этот ваш application dashboard как-то неказисто выглядит, не находите ?
     
     
  • 2.3, Аноним (2), 09:56, 18/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    иконка с лупой в строке поиска - слишком маленькая
    иконки действий с системой - явно слишком большие
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:57, 18/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не всё ли равно? им никто и не пользуется скорее всего, application menu более чем достаточно.
     
     
  • 3.7, Аноним (2), 10:10, 18/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так для чего это делается тогда?! чтобы что?
     
     
  • 4.8, Аноним (4), 10:13, 18/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им нравится создавать видимость активности. Двигать кровати, добавлять уродливые захардкоженные меню, скруглять углы. Как думаешь, кто этим занимается?
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:02, 18/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чегойто не понял - один условный пользователь подключился к сети и сохранил пароль. Теперь другой пользователь может подключиться к сети  автоматически под логином/паролем первого?  Странное улучшательство
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:37, 18/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > По умолчанию осуществлён переход на хранение паролей от Wi-Fi в глобальном контексте, доступном только пользователю root, а не в привязке к отдельным пользователям.

    В Network Manager всегда так было.

     
  • 1.10, Аноним (-), 10:45, 18/10/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

