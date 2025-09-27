Отчёт о разработке KDE за неделю: вывод в оттенках серого и улучшение конфигуратора

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Наиболее заметные изменения в ветке KDE Plasma 6.5, релиз которой намечен на 21 октября: В фильтры цветовой коррекции добавлен режим вывода в оттенках серого и возможность уменьшения насыщенности всех цветов.

В конфигураторе при настройке обоев рабочего стола в режиме слайд-шоу, показываемые изображения теперь можно выбирать кликом на самом изображении, без необходимости попадать указателем мыши в мелкую кнопку в углу.





Ограничен максимальный размер виджета Show Activity Manager, который теперь не выглядит излишне большим при выставлении большой ширины панели.

В конфигураторе модернизирован диалог добавления нового сетевого соединения. Изменения, реализованные для ветки KDE Plasma 6.6: Улучшено использование Wayland-протокола xdg-activation для переключения фокуса ввода между приложениями.

В конфигураторе улучшен интерфейс цветокоррекции для людей с нарушением восприятия цветов.

На странице настройки прав доступа приложений обеспечен показ идентификатора Flatpak-приложения (например, "com.github.wwmm.easyeffects") вместо номера версии. Добавлена возможность выделения текста для помещения в буфер обмена.



