The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Отчёт о разработке KDE за неделю: вывод в оттенках серого и улучшение конфигуратора

27.09.2025 08:58

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Наиболее заметные изменения в ветке KDE Plasma 6.5, релиз которой намечен на 21 октября:

  • В фильтры цветовой коррекции добавлен режим вывода в оттенках серого и возможность уменьшения насыщенности всех цветов.
  • В конфигураторе при настройке обоев рабочего стола в режиме слайд-шоу, показываемые изображения теперь можно выбирать кликом на самом изображении, без необходимости попадать указателем мыши в мелкую кнопку в углу.

  • Ограничен максимальный размер виджета Show Activity Manager, который теперь не выглядит излишне большим при выставлении большой ширины панели.
  • В конфигураторе модернизирован диалог добавления нового сетевого соединения.

Изменения, реализованные для ветки KDE Plasma 6.6:

  • Улучшено использование Wayland-протокола xdg-activation для переключения фокуса ввода между приложениями.
  • В конфигураторе улучшен интерфейс цветокоррекции для людей с нарушением восприятия цветов.
  • На странице настройки прав доступа приложений обеспечен показ идентификатора Flatpak-приложения (например, "com.github.wwmm.easyeffects") вместо номера версии. Добавлена возможность выделения текста для помещения в буфер обмена.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.kde.org/2025/09/...)
  2. OpenNews: Бета-выпуск KDE Plasma 6.5
  3. OpenNews: Джонатан Риддел прекратил участие в разработке KDE
  4. OpenNews: Первый альфа выпуск дистрибутива KDE Linux, развиваемого проектом KDE
  5. OpenNews: Отчёт проекта KDE за 2024 год
  6. OpenNews: Выпуск KDE Gear 25.08, набора приложений от проекта KDE
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63954-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (3) RSS
  • 2, Аноним (2), 09:22, 27/09/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Только KDE имеет истинный логичный интерфейс!
     
  • 3, ИмяХ (ok), 09:27, 27/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    >> добавлен режим вывода в оттенках серого

    1955 год: ура, наконец-то появилось цветное телевидение!
    2025 год: ура, наконец-то появился чёрно-белый вывод на экран!

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру