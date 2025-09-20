Бета-выпуск KDE Plasma 6.5

Объявлено о переходе ветки KDE Plasma 6.5 на стадию бета-тестирования и заморозке кодовой базы от внесения функциональных изменений (допускается только приём исправлений). Релиз KDE Plasma 6.5 намечен на 21 октября. Основные изменения в KDE Plasma 6.5: При использовании темы оформления Breeze, окна теперь отрисовываются в KWin со скруглёнными нижними углами (ранее были скруглены лишь верхние углы, а нижние оставались острыми). Новый вид окон предложен по умолчанию, но при желании может быть отключён в настройках.

Добавлена поддержка динамических обоев рабочего стола, меняющихся в зависимости от времени суток. Идея в том, чтобы в светлое время суток автоматически показывать светлые обои, а в тёмное - тёмные. Улучшен интерфейс для предпросмотра динамических обоев (обои, меняющиеся в зависимости от светлой или тёмной темы, теперь помечаются специальным значком и показываются в двух вариантах).

Реализован мастер начальной настройки системы (KISS - KDE Initial System Setup), который дополняет экран приветствия входа в систему (Welcome Center). В KDE Initial System Setup предложены системные операции, выполняется до первого входа в систему после установки, такие как как создание нового пользователя под которым будет осуществляться дальнейшая работа, выбор языка и часового пояса, настройка раскладки клавиатуры и конфигурирование сетевого доступа.

В приложение Welcome Center добавлено пояснение по использованию комбинаций клавиш.

В менеджер буфера обмена добавлена кнопка для копирования показываемого QR-кода в буфер обмена.

Реализована возможность пометки звёздочкой важных записей в истории работы с буфером обмена. Помеченные записи защищены от автоматической очистки и могут быть отфильтрованы.

В окне предпросмотра содержимого папок на рабочем столе для пустых папок обеспечен показ заглушки с информацией об отсутствии элементов (просто пустое окно создавало впечатление сбоя при отрисовке интерфейса).

В конфигуратор добавлена поддержка настройки вращающихся регуляторов на графических планшетах. Подобные круглые регуляторы обычно используются в графических редакторах для масштабирования холста или изменения размера кистей, но в KDE дополнительно предоставлена возможность их использования как аналога колеса мыши для прокрутки содержимого или как аналога клавиш управления курсором для перемещения вверх и вниз.

В конфигураторе на странице настройки принтеров улучшена информативность сообщений об ошибках, возникающих из-за отключённого сервиса. Реализовано отслеживание уровня чернил и вывод предупреждения в случае низкого уровня.

В конфигураторе предоставлена возможность выбора глобальных тем оформления, которые будут доступны для переключения на странице быстрого изменения настроек (Quick Settings). На страницу быстрого изменения настроек также добавлена опция для автоматического переключения между дневной и ночной темами.

Добавлена поддержка автоматического переключения в ночное время на отдельно выбранную тёмную тему оформления.

Добавлена настройка для показа только светлых или только тёмных вариантов обоев рабочего стола. Также предоставлены опции для включения динамического изменения цвета обоев на основе выбранной цветовой схемы или времени дня, а также закрепления светлого или тёмного вариантов.

В конфигураторе настройки инвертирования и масштабирования перенесены на страницу "Accessibility", на которой они более уместны, чем на странице десктоп-эффектов.

В KCM (KDE Configuration Module) добавлена возможность общего управления полномочиями приложений, поставляемых в пакетах Flatpak (ранее была доступна лишь возможность изменения низкоуровневых параметров sandbox-изоляции пакетов Flatpak).

Настройки местоположения, применяемые для определения времени восхода и заката солнца, вынесены в конфигураторе на отдельную страницу, на которой собраны настройки дневного и ночного циклов. Подобные циклы применяются для автоматической смены светлой и тёмной версий обоев рабочего стола, а также для активации ночного режима, уменьшающего интенсивность синего цвета на экране для снижения напряжения глаз и сокращения факторов возникновения бессонницы при работе перед сном.

В конфигураторе по умолчанию прекращён показ страницы настройки графических планшетов на системах, к которым не подключены подобные устройства.

В конфигураторе реализован показ более релевантной информации об имеющихся игровых контроллерах.

Настройки обработчиков, вызываемых при переводе указателя к краю экрана (Screen Edges), перенесены в группу настроек дисплея.

В интерфейсе добавления нового пользователя реализована кнопка "Отмена" для закрытия диалогового окна.

В мастере настройки Bluetooth по умолчанию включено скрытие неименованных устройств.

В конфигураторе со страницы настройки эффектов рабочего стола удалены все отладочные эффекты, которые перенесены в окно с отладочными опциями KWin.

Значительно повышена производительность прокрутки при просмотре списка доступных обоев рабочих столов в конфигураторе.







В стилях Breeze обеспечена работа эффектов для анимации кликов на переключателях в приложениях на базе QtQuick и на страницах конфигуратора.





В композитном менеджере KWin при показе HDR-контента задействована улучшенная кривая преобразования тона (HDR Tone Mapping).

При использовании Wayland обеспечено раскрытие существующих окон при открытии через KRunner файлов в уже запущенных приложениях.

При использовании Wayland в экранном ридере Orca реализовано распознание состояния режима Caps Lock.

Добавлена поддержка Wayland-протокола xdg-pip (picture-in-picture), позволяющего корректно отображать постоянно видимые плавающие окна с мультимедийным контентом, такие как окно "картинка в картинке" в Firefox.

При использовании Wayland реализована поддержка перегруппировки виртуальных рабочих столов через виджет Pager. Синхронизированы операции перегруппировки в обзорном режиме и виджете Pager.

Добавлена поддержка Wayland-протокола pointer-warp, позволяющего приложению мгновенно переместить указатель в указанную позицию.

В KWin изменена работа с таймером в цикле отрисовки, что позволило немного снизить потребление ресурсов.

Добавлена поддержка второй версии портала xdg для задания общесистемных комбинаций клавиш.

В KWin объединены взаимозависимые эффекты размытия (Blur) и изменения контраста фона (Background Contrast) - в эффекте Blur используется шейдер BackgroundContrast.

Добавлена поддержка аппаратных overlay-плоскостей (overlay plane), позволяющих отображать содержимое напрямую без прохождения через композитинг. Для игр, запускаемых в оконном режиме, изменение позволяет повысить производительность и снизить задержки, а при воспроизведении видео - сократить энергопотребление.







В KRunner началась работа над улучшением ранжирования результатов поиска. Из реализованных возможностей отмечено прекращение увеличения приоритета для приложений KDE и элементов из секции "Избранное".

В KRunner при вычислении математических выражений обеспечена корректная обработка разделителей размерности чисел. Например, выражение "5,200 * 12,873" будет обработано как "5200 * 12873" на системах с локалями, использующими точку как разделитель нецелых значений.

В виджете управления сетевым соединением обозначены выполняемые действия и состояния, такие как поиск беспроводной сети.

Для многих виджетов в системном лотке реализована возможность показа доступных дополнительных действий при клике правой кнопкой мыши элементах списков.

При поиске в меню приложений реализован показ заглушки с информацией об отсутствии найденных элементов.

Виджеты управления подключением устройств, установки сетевого соединения и настройки Bluetooth переведены на штатный стиль заголовков секций.

Значительно улучшен интерфейс виджета для заметок (Sticky Note). Добавлены такие возможности, как изменение размера, изменение цвета фона через контекстное меню и выставление прозрачного фона.

В виджете управления сетевым соединением обеспечено постоянное отображение кнопки "Hotspot", даже если точку доступа в текущем состоянии создать невозможно. В подобной ситуации кнопка становится неактивной, а при подведении к ней курсора показывается подсказка с пояснением причины невозможности создать точку доступа.

В виджет "Disks & Devices" добавлена возможность быстрого монтирования диска без проверки ошибок, а также опция для запуска процесса проверки без монтирования.

В виджете с прогнозом погоды реализована загрузка прогноза с внешнего сервера сразу после выхода из спящего режима, если система находилась в нём дольше 30 минут.

Добавлена поддержка прокрутки виджетов в панели, активируемая когда элементы не вмещаются в имеющееся пространство.

В функцию показа QR-кода с параметрами подключения к текущей беспроводной сети добавлена возможность просмотра пароля доступа (для того чтобы узнать пароль больше не нужно отдельно переходить в конфигуратор).

Улучшена навигация с использованием клавиатуры в виджете управления громкостью, на странице с настройками Flatpak и в окне управления обновлениями в Discover.







При первом вызове интерфейса выбора Emoji (Meta+".") реализовано скрытие страницы с недавно выбранными значками, так как она на данном этапе пустая. Улучшен поиск в интерфейсе выбора Emoji - поле для поиска теперь показывается постоянно, а сам поиск охватывает полный набор символов, а не только содержимое текущей страницы.

В программе для создания скриншотов Spectacle добавлена подсказка о возможности завершения записи скринкаста, нажатием комбинации клавиш, используемой для начала записи. Запись скринкастов отдельных окон теперь охватывает заголовок, рамки и тени окна, а также всплывающие окна, создаваемые данным окном.





В истории уведомлений прекращён показ уведомления со сводкой о пропущенных событиях во время нахождения в режиме "Не беспокоить".

В уведомление с информацией об уведомлениях, пропущенных из-за активации режима "Не беспокоить", добавлена кнопка для быстрого просмотра пропущенных уведомлений.

При приглушении звука для всей системы тихий режим теперь отключается для всех устройств при любом изменении громкости (ранее тихий режим выключался только для активного устройства, но сохранялся для дополнительных звуковых устройств).

Добавлена поддержка изменения размера боковых панелей менеджера приложений (Discover) и интерфейса с информацией о системе (System Monitor). Выбранный размер сохраняется в отдельном файле конфигурации, отражающем параметры состояния окна и не пересекающемся с файлом с общими настройками. Улучшена обработка состояния установки и обновления Flatpak-пакетов. Реализована возможность установки через Discover драйверов устройств.

Добавлена поддержка перехода в спящий режим (suspend to disk) с экрана входа в систему на базе SDDM (ранее поддерживался только ждущий режим - suspend to ram).

Во встроенном RDP-сервере реализована поддержка синхронизации между клиентом и сервером текста, находящегося в буфере обмена.

В состав включена утилита командной строки kwindowprop для вывода информации о выбранном окне по аналогии с утилитой xprop.



