Бета-выпуск KDE Plasma 6.5

2.11, Аноним (11), 22:58, 20/09/2025
Главный нынче Нейтан и он на месте. А то стартер был.,. засидевшийся.
2.21, мимо (?), 23:18, 20/09/2025
Каким боком чел, который не занимался вообще ничем кроме васяносборочки Kubuntu стал главным?
2.32, Аноним (32), 01:15, 21/09/2025
>скруглённые углы ломают оптимизации
Вот то то я и смотрю, во всех модных дистрах Kde, скругленные окна.
А в том который основной у Kde дистр, квадратные окна ( если это про скругления снизу ).
Возможно в Testing, круглые, но я не знаю.
Не просто так не торопятся., значит действительно на что то влияет, неочень.
2.8, Anonim (??), 22:39, 20/09/2025
не скажу про kwin, но если сравнивать с lxq+openbox то кеды выглядят слишком аляповато, а количество настроек в кедах больше в разы и только путает. Когда доделают labwc то lxqt никакой kwin совершенно точно не пригодиться, как легковушке колеса от камаза.
3.12, Аноним (11), 22:59, 20/09/2025
Если тебя что-то там пугает, пользуйся Гномом - там ничего не настраивается. Норм для тебя.
4.36, Аноним (32), 01:39, 21/09/2025
>labwc
Пока выходит сборка labwc, для слабых пк, я уже обновил все в пк, и перешел на плазму.
Тоесть что то они опоздали, немношко бы пораньше, я может бы попользовался, потому как кроме интерфейса, DE, в Linux нет Игор ( я не пользуюсь Стим, я не настолько геймер ), тоесть Игор, как фактора стимулирующего на улучшение мощности ПК.
А сложные приложения, которые запускаются на ПК,
Если они запускаются, то значит и любое DE запустится.
Тоесть, нет в этом целесообразности.
3.27, Аноним (27), 00:43, 21/09/2025
> не скажу про kwin, но если сравнивать с lxq+openbox то кеды выглядят
> слишком аляповато, а количество настроек в кедах больше в разы и
> только путает. Когда доделают labwc то lxqt никакой kwin совершенно точно
> не пригодиться, как легковушке колеса от камаза.
Как часто ты там чё-то настраиваешь? Я один раз настроил кеды и 20 лет ничего не трогаю. Ну при переходе 3->4, 4->5, 5->6 приходилось перемещать файлы и менять некоторые скрипты, но это не настройки. А kwin таки самый производительный и навороченный. Только вот прокрутка на вейланде в нём лагает в кутешных прогах.
4.37, Аноним (32), 01:41, 21/09/2025
>labwc то lxqt
Ну если доделают то возможно это и здорово.
Но это примерно как пытаться добыть огонь, путем трения, а те вокруг уже изобрели зажигалки.
2.29, Аноним (32), 01:05, 21/09/2025
>Чем классический KDE лучше LXQT с KWin?
Бл*ин, вот честно скажу, перешел на Kde, из за тем оформления. С Lxqt openbox кстати. Там конечно есть темы, но, как это сделано, как это реалиовано, хочется все же приятное глазам.
1.5, Аноним (5), 22:01, 20/09/2025
"Folder is empty" и паддинги по пол экрана по краям.
Ну если не можете вы в UX то не суйтесь туда, скопируйте внешний вид Win7 или 10 Люди вам спасибо скажут. Там умные дяди уже всё продумали за вас.
2.7, Аноним (7), 22:14, 20/09/2025
Если скопировать интерфейс из вин7-10 то спасибо скажут только putty.exe-энжоеры. Все остальные удалят и кде и весь qt вместе с ним.
3.18, anonist (?), 23:08, 20/09/2025
> Все остальные удалят и кде и весь qt вместе с ним.
В твоих фантазиях. Раньше действительно они так и делали, людям нравилось. Даже не надо переучиваться, все и так понятно. Если свернут куда-то в сторону Web-слопа или еще хуже к GNOME. Реально никому не нужна будет, какой там по счету, n-ый клон неуклюжего клона macOS, еще и не стабильный при том. Или что ты хочешь? Может просто идти обычной тропой, который они шли всегда, вместо экспериментов очередного дисигнера, который художник и он так видит?
2.10, старчел (?), 22:53, 20/09/2025
Кстати, это ппц. Какой-то прямо антидизайн. Но может этим того и надо?
2.14, Аноним (11), 23:03, 20/09/2025
Не знаю, кто скрины делал. Вполне возможно может быть багой. Всплывающие подсказки до сих пор баганутые. Минорщина, но всё же. У меня они, например, сжимаются и оказываются с сильно вытянутым шрифтом. Короче, мелочь, но надо фиксить.
2.22, penetrator (?), 23:38, 20/09/2025
вин 7 еще ладно, в ней недоделок много, уж лучше КДЕ как по мне
но вин 10 - это же уже совсем шиза
2.30, Аноним (32), 01:07, 21/09/2025
>"Folder is empty" и паддинги по пол экрана по краям.
Вот буквально перед скруглением окон, было что Folder Empty, новая функция.
Опять?.
Вшили новую функцию Folder Epmty, в функицю Folder Empty?.
1.6, Аноним (27), 22:01, 20/09/2025
А скроллинг под вейландом тормозить перестанет когда-нибудь на вейланде? Ещё прикольный баг при открытом хромиуме менеджер процессов не открыть из-за его лагов. Любой процесс с длинной строкой аргументов подходит. Какие-то кнопки стрёмные добавляют, dolphin сделали не юзабельным из-за постоянных сохранений… Кого они там набрали вообще.
2.13, старчел (?), 22:59, 20/09/2025
Вощем, как я понимаю, в Линукс уже много лет отсутствует полноценный DE, если он там когда и присутствовал, конечно. Все эти ваши halfDE не в счёт. Вся эта censored просто рядом не купалась с DE проприетарных OS.
3.25, Аноним (27), 00:10, 21/09/2025
> Вощем, как я понимаю, в Линукс уже много лет отсутствует полноценный DE,
> если он там когда и присутствовал, конечно. Все эти ваши halfDE
> не в счёт. Вся эта censored просто рядом не купалась с
> DE проприетарных OS.
Считается, гном норм, у него нет таких проблем. Но это гном. За кедами не стоят корпы (одна Valve), поэтому, результат соответствующий.
4.34, Аноним (32), 01:29, 21/09/2025
>Считается, гном норм, у него нет таких проблем. Но это гном. За кедами не стоят корпы
Чтож ты меня прям на Гном то так соблазняешь перейти.
Я каждый раз читаю с Kde, или Lxqt.
И каждый раз все пытаюсь понять, почему Гном.
Что то я не понимаю.
Обычно дальше Live просто не доходит.
И например, в целом меня Гном устраивает, но нет некоторых очень удобных функций, мелких, которые есть в Kde, они то, и делают атмосферу.
В частности в Kde есть разметка, непечатаемые символы, в тектосов редкаторе, сохранение без trailings.
В Гном этого нет.
( а то что там жалуются что нельзя как в Windows, свернуть чтобы созерцать Desctop, например я заметил что не пользуюсь этим ).
Так бы может поюзал.
3.26, Аноним (-), 00:10, 21/09/2025
> просто рядом не купалась с DE проприетарных OS.
А зато... а зато любой васян может из овна и палок сделать себе ДЕ!
Правда оно все равно будет из овна и палок... но зато сам! Без мам, пап и корпов!
2.31, Аноним (32), 01:08, 21/09/2025
>А скроллинг под вейландом тормозить перестанет когда-нибудь на вейланде.
Может зависит от Сборки Kde?.
Тоест, в Manjaro Kde, замечал некие баги, и просадки отклика интерфейса.
А в Kde Neon, норм. Принципиально юзаю из за этого.
Хотя уже вышла Kde Linux ( которая banana ), вот это думаю поинтересней.
1.16, Аноним (11), 23:05, 20/09/2025
ДЕ ченджлог которой ты смотришь с интересом. Как в старые добрые, когда софт реально развивался, а не двигали кровати.
1.23, Аноним (23), 23:40, 20/09/2025
Лучшее DE на свете, все есть из коробки, лучший файловый менеджер и коплект программ для работы. Единственное, они могли бы уже не тянуть кота за яйца, а как все перевести тему Breeze на полностью скругленные углы как в Material от гугла, да и наследовать цвет от установленных обоев как по мне крутая фишка андроид. А то уже несколько версий продвигают эту тему, а как закончат, в моду снова войдут острые углы.
1.28, Аноним (32), 01:02, 21/09/2025
Плазма все больше радует, перешел из за Wayland.
Ибо, видеоускорение.
Но.
>Добавлена поддержка динамических обоев рабочего стола, меняющихся в зависимости от времени суток.
Это уже давно реализовано, вроде, нет?.
>В окне предпросмотра содержимого папок на рабочем столе для пустых папок обеспечен показ заглушки с информацией об отсутствии элементов (просто пустое окно создавало впечатление сбоя при отрисовке интерфейса).
Это уже вроде где то было, в новостях недавно, я четко помню., нововведение нововведения?.
|