The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Бета-выпуск KDE Plasma 6.5

20.09.2025 08:46

Объявлено о переходе ветки KDE Plasma 6.5 на стадию бета-тестирования и заморозке кодовой базы от внесения функциональных изменений (допускается только приём исправлений). Релиз KDE Plasma 6.5 намечен на 21 октября.

Основные изменения в KDE Plasma 6.5:

  • При использовании темы оформления Breeze, окна теперь отрисовываются в KWin со скруглёнными нижними углами (ранее были скруглены лишь верхние углы, а нижние оставались острыми). Новый вид окон предложен по умолчанию, но при желании может быть отключён в настройках.

  • Добавлена поддержка динамических обоев рабочего стола, меняющихся в зависимости от времени суток. Идея в том, чтобы в светлое время суток автоматически показывать светлые обои, а в тёмное - тёмные. Улучшен интерфейс для предпросмотра динамических обоев (обои, меняющиеся в зависимости от светлой или тёмной темы, теперь помечаются специальным значком и показываются в двух вариантах).
  • Реализован мастер начальной настройки системы (KISS - KDE Initial System Setup), который дополняет экран приветствия входа в систему (Welcome Center). В KDE Initial System Setup предложены системные операции, выполняется до первого входа в систему после установки, такие как как создание нового пользователя под которым будет осуществляться дальнейшая работа, выбор языка и часового пояса, настройка раскладки клавиатуры и конфигурирование сетевого доступа.

  • В приложение Welcome Center добавлено пояснение по использованию комбинаций клавиш.
  • В менеджер буфера обмена добавлена кнопка для копирования показываемого QR-кода в буфер обмена.
  • Реализована возможность пометки звёздочкой важных записей в истории работы с буфером обмена. Помеченные записи защищены от автоматической очистки и могут быть отфильтрованы.
  • В окне предпросмотра содержимого папок на рабочем столе для пустых папок обеспечен показ заглушки с информацией об отсутствии элементов (просто пустое окно создавало впечатление сбоя при отрисовке интерфейса).
  • В конфигуратор добавлена поддержка настройки вращающихся регуляторов на графических планшетах. Подобные круглые регуляторы обычно используются в графических редакторах для масштабирования холста или изменения размера кистей, но в KDE дополнительно предоставлена возможность их использования как аналога колеса мыши для прокрутки содержимого или как аналога клавиш управления курсором для перемещения вверх и вниз.
  • В конфигураторе на странице настройки принтеров улучшена информативность сообщений об ошибках, возникающих из-за отключённого сервиса. Реализовано отслеживание уровня чернил и вывод предупреждения в случае низкого уровня.
  • В конфигураторе предоставлена возможность выбора глобальных тем оформления, которые будут доступны для переключения на странице быстрого изменения настроек (Quick Settings). На страницу быстрого изменения настроек также добавлена опция для автоматического переключения между дневной и ночной темами.
  • Добавлена поддержка автоматического переключения в ночное время на отдельно выбранную тёмную тему оформления.
  • Добавлена настройка для показа только светлых или только тёмных вариантов обоев рабочего стола. Также предоставлены опции для включения динамического изменения цвета обоев на основе выбранной цветовой схемы или времени дня, а также закрепления светлого или тёмного вариантов.
  • В конфигураторе настройки инвертирования и масштабирования перенесены на страницу "Accessibility", на которой они более уместны, чем на странице десктоп-эффектов.
  • В KCM (KDE Configuration Module) добавлена возможность общего управления полномочиями приложений, поставляемых в пакетах Flatpak (ранее была доступна лишь возможность изменения низкоуровневых параметров sandbox-изоляции пакетов Flatpak).
  • Настройки местоположения, применяемые для определения времени восхода и заката солнца, вынесены в конфигураторе на отдельную страницу, на которой собраны настройки дневного и ночного циклов. Подобные циклы применяются для автоматической смены светлой и тёмной версий обоев рабочего стола, а также для активации ночного режима, уменьшающего интенсивность синего цвета на экране для снижения напряжения глаз и сокращения факторов возникновения бессонницы при работе перед сном.
  • В конфигураторе по умолчанию прекращён показ страницы настройки графических планшетов на системах, к которым не подключены подобные устройства.
  • В конфигураторе реализован показ более релевантной информации об имеющихся игровых контроллерах.
  • Настройки обработчиков, вызываемых при переводе указателя к краю экрана (Screen Edges), перенесены в группу настроек дисплея.
  • В интерфейсе добавления нового пользователя реализована кнопка "Отмена" для закрытия диалогового окна.
  • В мастере настройки Bluetooth по умолчанию включено скрытие неименованных устройств.
  • В конфигураторе со страницы настройки эффектов рабочего стола удалены все отладочные эффекты, которые перенесены в окно с отладочными опциями KWin.
  • Значительно повышена производительность прокрутки при просмотре списка доступных обоев рабочих столов в конфигураторе.


  • В стилях Breeze обеспечена работа эффектов для анимации кликов на переключателях в приложениях на базе QtQuick и на страницах конфигуратора.

  • В композитном менеджере KWin при показе HDR-контента задействована улучшенная кривая преобразования тона (HDR Tone Mapping).
  • При использовании Wayland обеспечено раскрытие существующих окон при открытии через KRunner файлов в уже запущенных приложениях.
  • При использовании Wayland в экранном ридере Orca реализовано распознание состояния режима Caps Lock.
  • Добавлена поддержка Wayland-протокола xdg-pip (picture-in-picture), позволяющего корректно отображать постоянно видимые плавающие окна с мультимедийным контентом, такие как окно "картинка в картинке" в Firefox.
  • При использовании Wayland реализована поддержка перегруппировки виртуальных рабочих столов через виджет Pager. Синхронизированы операции перегруппировки в обзорном режиме и виджете Pager.
  • Добавлена поддержка Wayland-протокола pointer-warp, позволяющего приложению мгновенно переместить указатель в указанную позицию.
  • В KWin изменена работа с таймером в цикле отрисовки, что позволило немного снизить потребление ресурсов.
  • Добавлена поддержка второй версии портала xdg для задания общесистемных комбинаций клавиш.
  • В KWin объединены взаимозависимые эффекты размытия (Blur) и изменения контраста фона (Background Contrast) - в эффекте Blur используется шейдер BackgroundContrast.
  • Добавлена поддержка аппаратных overlay-плоскостей (overlay plane), позволяющих отображать содержимое напрямую без прохождения через композитинг. Для игр, запускаемых в оконном режиме, изменение позволяет повысить производительность и снизить задержки, а при воспроизведении видео - сократить энергопотребление.


  • В KRunner началась работа над улучшением ранжирования результатов поиска. Из реализованных возможностей отмечено прекращение увеличения приоритета для приложений KDE и элементов из секции "Избранное".
  • В KRunner при вычислении математических выражений обеспечена корректная обработка разделителей размерности чисел. Например, выражение "5,200 * 12,873" будет обработано как "5200 * 12873" на системах с локалями, использующими точку как разделитель нецелых значений.
  • В виджете управления сетевым соединением обозначены выполняемые действия и состояния, такие как поиск беспроводной сети.
  • Для многих виджетов в системном лотке реализована возможность показа доступных дополнительных действий при клике правой кнопкой мыши элементах списков.
  • При поиске в меню приложений реализован показ заглушки с информацией об отсутствии найденных элементов.
  • Виджеты управления подключением устройств, установки сетевого соединения и настройки Bluetooth переведены на штатный стиль заголовков секций.
  • Значительно улучшен интерфейс виджета для заметок (Sticky Note). Добавлены такие возможности, как изменение размера, изменение цвета фона через контекстное меню и выставление прозрачного фона.
  • В виджете управления сетевым соединением обеспечено постоянное отображение кнопки "Hotspot", даже если точку доступа в текущем состоянии создать невозможно. В подобной ситуации кнопка становится неактивной, а при подведении к ней курсора показывается подсказка с пояснением причины невозможности создать точку доступа.
  • В виджет "Disks & Devices" добавлена возможность быстрого монтирования диска без проверки ошибок, а также опция для запуска процесса проверки без монтирования.
  • В виджете с прогнозом погоды реализована загрузка прогноза с внешнего сервера сразу после выхода из спящего режима, если система находилась в нём дольше 30 минут.
  • Добавлена поддержка прокрутки виджетов в панели, активируемая когда элементы не вмещаются в имеющееся пространство.
  • В функцию показа QR-кода с параметрами подключения к текущей беспроводной сети добавлена возможность просмотра пароля доступа (для того чтобы узнать пароль больше не нужно отдельно переходить в конфигуратор).
  • Улучшена навигация с использованием клавиатуры в виджете управления громкостью, на странице с настройками Flatpak и в окне управления обновлениями в Discover.


  • При первом вызове интерфейса выбора Emoji (Meta+".") реализовано скрытие страницы с недавно выбранными значками, так как она на данном этапе пустая. Улучшен поиск в интерфейсе выбора Emoji - поле для поиска теперь показывается постоянно, а сам поиск охватывает полный набор символов, а не только содержимое текущей страницы.
  • В программе для создания скриншотов Spectacle добавлена подсказка о возможности завершения записи скринкаста, нажатием комбинации клавиш, используемой для начала записи. Запись скринкастов отдельных окон теперь охватывает заголовок, рамки и тени окна, а также всплывающие окна, создаваемые данным окном.

  • В истории уведомлений прекращён показ уведомления со сводкой о пропущенных событиях во время нахождения в режиме "Не беспокоить".
  • В уведомление с информацией об уведомлениях, пропущенных из-за активации режима "Не беспокоить", добавлена кнопка для быстрого просмотра пропущенных уведомлений.
  • При приглушении звука для всей системы тихий режим теперь отключается для всех устройств при любом изменении громкости (ранее тихий режим выключался только для активного устройства, но сохранялся для дополнительных звуковых устройств).
  • Добавлена поддержка изменения размера боковых панелей менеджера приложений (Discover) и интерфейса с информацией о системе (System Monitor). Выбранный размер сохраняется в отдельном файле конфигурации, отражающем параметры состояния окна и не пересекающемся с файлом с общими настройками. Улучшена обработка состояния установки и обновления Flatpak-пакетов. Реализована возможность установки через Discover драйверов устройств.
  • Добавлена поддержка перехода в спящий режим (suspend to disk) с экрана входа в систему на базе SDDM (ранее поддерживался только ждущий режим - suspend to ram).
  • Во встроенном RDP-сервере реализована поддержка синхронизации между клиентом и сервером текста, находящегося в буфере обмена.
  • В состав включена утилита командной строки kwindowprop для вывода информации о выбранном окне по аналогии с утилитой xprop.


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Первый альфа выпуск дистрибутива KDE Linux, развиваемого проектом KDE
  3. OpenNews: Отчёт проекта KDE за 2024 год
  4. OpenNews: Выпуск KDE Gear 25.08, набора приложений от проекта KDE
  5. OpenNews: Возобновлена разработка окружения KDE Plasma Bigscreen для телевизоров
  6. OpenNews: Разработчик KWin объявил альтернативные X-серверы нежелательными в KDE
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63911-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:48, 20/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Главный же ушёл,ещё видимо остались люди с непонятно
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:58, 20/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Главный нынче Нейтан и он на месте. А то стартер был.,. засидевшийся.
     
  • 2.21, мимо (?), 23:18, 20/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Каким боком чел, который не занимался вообще ничем кроме васяносборочки Kubuntu стал главным?
     

  • 1.2, НяшМяш (ok), 21:59, 20/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Разрабы кед: скруглённые углы ломают оптимизации https://invent.kde.org/plasma/kwin/-/merge_requests/7907

    Так же разрабы кед: а давайте ещё сильнее скруглим углы

     
     
  • 2.32, Аноним (32), 01:15, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >скруглённые углы ломают оптимизации

    Вот то то я и смотрю, во всех модных дистрах Kde, скругленные окна.
    А в том который основной у Kde дистр, квадратные окна ( если это про скругления снизу ).
    Возможно в Testing, круглые, но я не знаю.
    Не просто так не торопятся., значит действительно на что то влияет, неочень.

     

  • 1.3, Аноним (3), 21:59, 20/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем классический KDE лучше LXQT с KWin?
     
     
  • 2.8, Anonim (??), 22:39, 20/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    не скажу про kwin, но если сравнивать с lxq+openbox то кеды выглядят слишком аляповато, а количество настроек в кедах больше в разы и только путает. Когда доделают labwc то lxqt никакой kwin совершенно точно не пригодиться, как легковушке колеса от камаза.
     
     
  • 3.12, Аноним (11), 22:59, 20/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Если тебя что-то там пугает, пользуйся Гномом - там ничего не настраивается. Норм для тебя.
     
     
  • 4.15, старчел (?), 23:04, 20/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это аксиома Эскобара в действии.
     
     
  • 5.20, Аноним (11), 23:08, 20/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не совсем
     
  • 3.19, Аноним (19), 23:08, 20/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    labwc

    wc - ватерклозет?

     
     
  • 4.36, Аноним (32), 01:39, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >labwc

    Пока выходит сборка labwc, для слабых пк, я уже обновил все в пк, и перешел на плазму.

    Тоесть что то они опоздали, немношко бы пораньше, я может бы попользовался, потому как кроме интерфейса, DE, в Linux нет Игор ( я не пользуюсь Стим, я не настолько геймер ), тоесть Игор, как фактора стимулирующего на улучшение мощности ПК.

    А сложные приложения, которые запускаются на ПК,
    Если они запускаются, то значит и любое DE запустится.

    Тоесть, нет в этом целесообразности.

     
  • 3.27, Аноним (27), 00:43, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не скажу про kwin, но если сравнивать с lxq+openbox то кеды выглядят
    > слишком аляповато, а количество настроек в кедах больше в разы и
    > только путает. Когда доделают labwc то lxqt никакой kwin совершенно точно
    > не пригодиться, как легковушке колеса от камаза.

    Как часто ты там чё-то настраиваешь? Я один раз настроил кеды и 20 лет ничего не трогаю. Ну при переходе 3->4, 4->5, 5->6 приходилось перемещать файлы и менять некоторые скрипты, но это не настройки. А kwin таки самый производительный и навороченный. Только вот прокрутка на вейланде в нём лагает в кутешных прогах.

     
     
  • 4.37, Аноним (32), 01:41, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >labwc то lxqt

    Ну если доделают то возможно это и здорово.
    Но это примерно как пытаться добыть огонь, путем трения, а те вокруг уже изобрели зажигалки.

     
  • 2.29, Аноним (32), 01:05, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Чем классический KDE лучше LXQT с KWin?

    Бл*ин, вот честно скажу, перешел на Kde, из за тем оформления. С Lxqt openbox кстати. Там конечно есть темы, но, как это сделано, как это реалиовано, хочется все же приятное глазам.

     

  • 1.5, Аноним (5), 22:01, 20/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    "Folder is empty" и паддинги по пол экрана по краям.
    Ну если не можете вы в UX то не суйтесь туда, скопируйте внешний вид Win7 или 10 Люди вам спасибо скажут. Там умные дяди уже всё продумали за вас.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:14, 20/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если скопировать интерфейс из вин7-10 то спасибо скажут только putty.exe-энжоеры. Все остальные удалят и кде и весь qt вместе с ним.
     
     
  • 3.18, anonist (?), 23:08, 20/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Все остальные удалят и кде и весь qt вместе с ним.

    В твоих фантазиях. Раньше действительно они так и делали, людям нравилось. Даже не надо переучиваться, все и так понятно. Если свернут куда-то в сторону Web-слопа или еще хуже к GNOME. Реально никому не нужна будет, какой там по счету, n-ый клон неуклюжего клона macOS, еще и не стабильный при том. Или что ты хочешь? Может просто идти обычной тропой, который они шли всегда, вместо экспериментов очередного дисигнера, который художник и он так видит?

     
  • 2.10, старчел (?), 22:53, 20/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кстати, это ппц. Какой-то прямо антидизайн. Но может этим того и надо?
     
  • 2.14, Аноним (11), 23:03, 20/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, кто скрины делал. Вполне возможно может быть багой. Всплывающие подсказки до сих пор баганутые. Минорщина, но всё же. У меня они, например, сжимаются и оказываются с сильно вытянутым шрифтом. Короче, мелочь, но надо фиксить.
     
  • 2.22, penetrator (?), 23:38, 20/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вин 7 еще ладно, в ней недоделок много, уж лучше КДЕ как по мне

    но вин 10 - это же уже совсем шиза

     
  • 2.30, Аноним (32), 01:07, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >"Folder is empty" и паддинги по пол экрана по краям.

    Вот буквально перед скруглением окон, было что Folder Empty, новая функция.
    Опять?.
    Вшили новую функцию Folder Epmty, в функицю Folder Empty?.

     

  • 1.6, Аноним (27), 22:01, 20/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А скроллинг под вейландом тормозить перестанет когда-нибудь на вейланде? Ещё прикольный баг при открытом хромиуме менеджер процессов не открыть из-за его лагов. Любой процесс с длинной строкой аргументов подходит. Какие-то кнопки стрёмные добавляют, dolphin сделали не юзабельным из-за постоянных сохранений… Кого они там набрали вообще.
     
     
  • 2.13, старчел (?), 22:59, 20/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вощем, как я понимаю, в Линукс уже много лет отсутствует полноценный DE, если он там когда и присутствовал, конечно. Все эти ваши halfDE не в счёт. Вся эта censored просто рядом не купалась с DE проприетарных OS.
     
     
  • 3.25, Аноним (27), 00:10, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вощем, как я понимаю, в Линукс уже много лет отсутствует полноценный DE,
    > если он там когда и присутствовал, конечно. Все эти ваши halfDE
    > не в счёт. Вся эта censored просто рядом не купалась с
    > DE проприетарных OS.

    Считается, гном норм, у него нет таких проблем. Но это гном. За кедами не стоят корпы (одна Valve), поэтому, результат соответствующий.

     
     
  • 4.34, Аноним (32), 01:29, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Считается, гном норм, у него нет таких проблем. Но это гном. За кедами не стоят корпы

    Чтож ты меня прям на Гном то так соблазняешь перейти.
    Я каждый раз читаю с Kde, или Lxqt.
    И каждый раз все пытаюсь понять, почему Гном.
    Что то я не понимаю.
    Обычно дальше Live просто не доходит.

    И например, в целом меня Гном устраивает, но нет некоторых очень удобных функций, мелких, которые есть в Kde, они то, и делают атмосферу.

    В частности в Kde есть разметка, непечатаемые символы, в тектосов редкаторе, сохранение без trailings.
    В Гном этого нет.
    ( а то что там жалуются что нельзя как в Windows, свернуть чтобы созерцать Desctop, например я заметил что не пользуюсь этим ).
    Так бы может поюзал.

     
  • 3.26, Аноним (-), 00:10, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > просто рядом не купалась с DE проприетарных OS.

    А зато... а зато любой васян может из овна и палок сделать себе ДЕ!
    Правда оно все равно будет из овна и палок... но зато сам! Без мам, пап и корпов!

     
     
  • 4.35, Аноним (32), 01:32, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А зато... а зато любой васян может из овна и палок сделать себе ДЕ!

    https://about.puppyrus.org/news/post/vypusk-lab-remix-ubuntu-2404-full-wayland

    И кстати и продавать, на Boosty.
    Лол.
    Забавно.

    Мне вот интересно, Корпры плохие.
    А те кто продают на Boosty, исправление цвета пикселей, некорпры, тоесть типа, правильные хорошие?.

     
  • 2.31, Аноним (32), 01:08, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А скроллинг под вейландом тормозить перестанет когда-нибудь на вейланде.

    Может зависит от Сборки Kde?.

    Тоест, в Manjaro Kde, замечал некие баги, и просадки отклика интерфейса.

    А в Kde Neon, норм. Принципиально юзаю  из за этого.

    Хотя уже вышла Kde Linux ( которая banana ), вот это думаю поинтересней.

     

  • 1.16, Аноним (11), 23:05, 20/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ДЕ ченджлог которой ты смотришь с интересом. Как в старые добрые, когда софт реально развивался, а не двигали кровати.
     
  • 1.23, Аноним (23), 23:40, 20/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучшее DE на свете, все есть из коробки, лучший файловый менеджер и коплект программ для работы. Единственное, они могли бы уже не тянуть кота за яйца, а как все перевести тему Breeze на полностью скругленные углы как в Material от гугла, да и наследовать цвет от установленных обоев как по мне крутая фишка андроид. А то уже несколько версий продвигают эту тему, а как закончат, в моду снова войдут острые углы.
     
  • 1.24, Аноним9000 (?), 00:06, 21/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А про COSMIC что-то новостей давно нет
     
  • 1.28, Аноним (32), 01:02, 21/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Плазма все больше радует, перешел из за Wayland.
    Ибо, видеоускорение.

    Но.

    >Добавлена поддержка динамических обоев рабочего стола, меняющихся в зависимости от времени суток.

    Это уже давно реализовано, вроде, нет?.

    >В окне предпросмотра содержимого папок на рабочем столе для пустых папок обеспечен показ заглушки с информацией об отсутствии элементов (просто пустое окно создавало впечатление сбоя при отрисовке интерфейса).

    Это уже вроде где то было, в новостях недавно, я четко помню., нововведение нововведения?.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру