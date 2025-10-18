Выпуск каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 4.2.1

Состоялся релиз каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 4.2.1. Код программы написан на языке программирования С++ и доступен (GitHub, GitFlic) под лицензией GPLv3. Графический интерфейс пользователя реализован с помощью библиотеки GTK4. Программа адаптирована для работы в операционных системах семейства Linux и Windows. Для пользователей Arch Linux в AUR доступен готовый сценарий сборки пакета. Для пользователей Windows доступен экспериментальный инсталлятор. MyLibrary каталогизирует файлы книг в формате fb2, epub, pdf, djvu, odt, txt, md, как доступные напрямую, так и упакованные в архивы (zip, 7z, jar, cpio, iso, tar, tar.gz, tar.bz2, tar.xz, rar), и создаёт собственную базу данных, не изменяя исходные файлы и не меняя их положения. Для каталогизации также доступен формат fbd (файл книги упакованный в архив вместе с файлом с расширением fbd, содержащем тэг description формата fb2). В формате fbd могут храниться любые файлы, не только книги. Контроль целостности коллекции и её изменений осуществляется за счёт создания базы данных хэш-сумм файлов и архивов. Реализован поиск книг по различным критериям (фамилия, имя, отчество автора, название книги, серия, жанр) и их чтение через программу, по умолчанию установленную в системе для открытия соответствующих форматов файлов. При выборе книги отображаются аннотация и обложка книги, если таковые доступны. Поддерживается отображение списка файлов, входящих в коллекцию; списка книг, входящих в конкретный файл; списка авторов коллекции; списка книг, для которых пользователь создал заметки. Возможны различные операции с коллекцией: обновление (осуществляется проверка всей коллекции и сверка хеш-сумм доступных файлов), быстрое обновление (без пересчёта хеш-сумм), экспорт и импорт базы данных коллекции, добавление книг в коллекцию и удаление книг из коллекции, добавление в коллекцию папок с книгами, добавление в коллекцию архивов с книгами (в том числе с упаковкой книг и/или папок в процессе добавления), копирование книг коллекции в произвольную папку, перемещение книг из коллекции в коллекцию. Доступно ручное редактирование записей о книгах в базе данных. Создан механизм закладок для быстрого доступа к книгам. Есть возможность создавать пользовательские заметки к книгам. Опционально доступен интерфейс для создания и подключения плагинов. Есть возможность открыть документацию по библиотекам MLBookProc и MLPluginIfc (входят в состав проекта), если таковая создана в процессе сборки. Значимые изменения с момента выхода версии 4.0 Добавлена поддержка форматов odt, txt и md.

Для формата fb2 добавлено отображение первой страницы в качестве обложки, если обложка отсутствует.

Добавлена возможность включать в коллекцию любые файлы в формате fbd.

Осуществлён переход на использование ImageMagick для работы с изображениями (для сборки теперь требуется Magick++).

Переработан парсер формата djvu.

Для Windows включён сбор метаданных из djvu-файлов (до этого был отключён из-за некорректной работы функции ddjvu_document_create_by_filename_utf8 в сочетании с ddjvu_document_get_anno).

Добавлены тесты (рекомендуется запускать после конфигурирования, перед сборкой).

Улучшена работа сборки на базе OpenMP.

Ускорена работа функции отображения авторов коллекции.

Переработан алгоритм поиска, добавлена возможность настраивать процент совпадения поисковых результатов с запросом.

Добавлена возможность поиска с точным совпадением результата.

Переработаны и ускорены алгоритмы работы с кодировками и их преобразованием.

Для списка файлов и списка авторов добавлена возможность выводить книги в отдельном окне без сброса результата поиска файлов или авторов.

В инсталлятор для Windows добавлены официально поддерживаемые плагины (требуется подключение через соответствующее меню).

Другие небольшие исправления и улучшения. Дополнительно можно отметить обновление плагина MLInpxPlugin, предназначенного для импорта коллекций из inpx файлов (доступен под лицензией GPLv3 на altlinux.space и GitHub). Для пользователей Arch Linux в AUR доступен сценарий сборки готового пакета. Также опубликован релиз плагина MLFBDPlugin, предназначенного для создания файлов в формате fbd. Имеется возможность добавления любых файлов, не только книг. Плагин доступен на altlinux.space и GitHub под лицензией GPLv3. Для пользователей Arch Linux в AUR доступен сценарий сборки готового пакета.



