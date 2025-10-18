Выпуск каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 4.2.1

|
1.1, Аноним (1), 07:44, 18/10/2025
Ты молодец, что занимаешься развитием такой программы. В отличие от других комментаторов, я даже не буду писать ничего плохого про всратый UI.
2.6, Аноним (6), 08:35, 18/10/2025
Казалось бы есть куча тудушек, Эксель ещё куча вариантов накопительства ненужной информации, но ведь делать простые вещи сложно это своего рода тоже искусство, хотя и современное.
3.7, Аноним (7), 08:43, 18/10/2025
У меня вся библиотека Flibusta выкачена, разве есть варианты лучше чем MyLibrary?
4.9, Аноним (6), 09:03, 18/10/2025
Не видишь прямую связь с выкачиванием всей флибусты, которую ты никогда не сможешь прочитаешь и совершением обсессивно-компульсивных действий?
5.25, tty2 (?), 10:43, 18/10/2025
Очень интересный комментарий. Видимо, человеку лет 5-10, т.к. вопрос про то, что где-то нужно найти и взять у него не возникает.
5.28, Аноним (1), 10:59, 18/10/2025
Почему бы и нет? Вы, наверное, и людей, которые в торренте фильмы раздают считаете шизиками, при этом пользуясь их раздачами.
Я не держу ни то, ни другое, но как наблюдатель считаю, что лучше пусть ценные данные будут у большего кол-ва людей, чем в одном месте.
6.29, Аноним (29), 11:03, 18/10/2025
Да пираты должны пиратить. Накопители накопительствовать. Но ни то ни другое не вариант нормы.
2.20, Kilrathi (ok), 10:15, 18/10/2025
У Calibre уже давно есть существенный недостаток: создатель принципиально против внедрения опции древовидного хранения данных, что при значительном количестве книг тормозит коллекцию на уровне файловой системы.
Для небольшого количества читаемых она в топе, а для хранения зеркала той же флибусты уже будут проблемы на не сильно шустрых системах, когда, скажем, потребуется без запуска программы найти и забрать по сети, например через webdav, несколько книг.
3.24, Аноним (6), 10:31, 18/10/2025
Почему все бредят про флибусту и сабж, когда Флибуста использует MultiLib, а не сабжевый велосипед? У вас эффект Манделлы или просто старость?
2.17, Аноним (17), 10:01, 18/10/2025
Цвета, конечно, всратые. Но автор, вероятно, не дизайнер. Желающие и умеющие могут предложить свою цветовую схему.
Программа нужная, автор молодец.
3.19, Аноним (-), 10:11, 18/10/2025
Хороший математик - плохой программист
Хороший программист - плохой дизайнер.
Хороший дизайнер - плохой математик.
Приглашаю всех на свои курсы дизайна. Прививаю хороший вкус.
3.26, Аноним (1), 10:44, 18/10/2025
А зачем быть дизайнером? Можно просто использовать дефолтные виджеты ОС.
2.11, Аноним (6), 09:06, 18/10/2025
Оно же на богопротивном C#, а сабж на святом C++ два креста означает благословении божье.
2.12, Аноним (1), 09:25, 18/10/2025
Ну хотя бы потому, что она не поддерживает fb2, судя по описанию.
4.27, Аноним (1), 10:54, 18/10/2025
Epub -- это, по-сути, зиппованный html с css -- веб-сайт. Причем html5. Т.е. для его отображения нужен полноценный браузерный движок. Просто всратый ужас.
Fb2 концептуально сильно лучше, т.к. это чистый xml, требует гораздо меньше ресурсов для обработки и отображения, легко сконвертировать во что угодно. И читалку для него написать сильно проще. Но его развитием никто не занимается, поэтому он сейчас отстает по фичам.
Можно, конечно, продолжать их сравнивать, но почти вся русская художка -- это fb2, а тот epub, что есть -- сконвертирован из fb2. Для русскоязычной художки поддержка fb2 просто должна быть, потому что так сложилось.
5.30, Аноним (29), 11:05, 18/10/2025
Но ведь код выше открыт. Можно добавлять фб2 сколько угодно раз. Если это никто не сделал может это нормальным людям и ненужно?
1.14, WE (?), 09:30, 18/10/2025
В дистрибутиве ешё должен идти Нортон Командер и Бест4.
