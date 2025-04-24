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Выпуск каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 4.0

24.04.2025 21:37

Состоялся релиз каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 4.0. Код программы написан на языке программирования С++ и доступен (GitHub, GitFlic) под лицензией GPLv3. Графический интерфейс пользователя реализован с помощью библиотеки GTK4. Программа адаптирована для работы в операционных системах семейства Linux и Windows. Для пользователей Arch Linux в AUR доступен готовый сценарий сборки пакета. Для пользователей Windows доступен экспериментальный инсталлятор.

MyLibrary каталогизирует файлы книг в формате fb2, epub, pdf, djvu, как доступные напрямую, так и упакованные в архивы (zip, 7z, jar, cpio, iso, tar, tar.gz, tar.bz2, tar.xz, rar), и создаёт собственную базу данных, не изменяя исходные файлы и не меняя их положения. Контроль целостности коллекции и её изменений осуществляется за счёт создания базы данных хэш-сумм файлов и архивов.

Реализован поиск книг по различным критериям (фамилия, имя, отчество автора, название книги, серия, жанр) и их чтение через программу, по умолчанию установленную в системе для открытия соответствующих форматов файлов. При выборе книги отображаются аннотация и обложка книги, если таковые доступны. Поддерживается отображение списка файлов, входящих в коллекцию; списка книг, входящих в конкретный файл; списка авторов коллекции; списка книг, для которых пользователь создал заметки.

Возможны различные операции с коллекцией: обновление (осуществляется проверка всей коллекции и сверка хэш-сумм доступных файлов), быстрое обновление (без пересчёта хеш-сумм), экспорт и импорт базы данных коллекции, добавление книг в коллекцию и удаление книг из коллекции, добавление в коллекцию папок с книгами, добавление в коллекцию архивов с книгами, копирование книг коллекции в произвольную папку, перемещение книг из коллекции в коллекцию. Доступно ручное редактирование записей о книгах в базе данных. Создан механизм закладок для быстрого доступа к книгам. Есть возможность создавать пользовательские заметки к книгам. Опционально доступен интерфейс для создания и подключения плагинов. Есть возможность открыть документацию по библиотекам MLBookProc и MLPluginIfc (входят в состав проекта), если таковая создана в процессе сборки.

Значимые изменения:

  • Функции для работы с коллекциями, закладками и заметками вынесены в отдельную библиотеку MLBookProc (может быть использована как полностью независимый проект).
  • Добавлен опциональный интерфейс для создания и подключения плагинов (MLPluginIfc).
  • Обеспечена полная поддержка многопоточности на базе OpenMP (доступны два эквивалентных по функциональным возможностям варианта сборки: на базе OpenMP или на базе std::thread).
  • Улучшена работа варианта сборки на базе OpenMP (см. README).
  • Улучшена балансировка нагрузки на ЦП в варианте сборки на базе std::thread.
  • Добавлена возможность создания пользовательских заметок к книгам.
  • Добавлена функция отображения авторов коллекции.
  • Добавлена функция отображения книг коллекции с пользовательскими заметками.
  • Переработаны функции разбора файлов с разметкой XML.
  • Исправлены ошибки в работе с книгами в формате djvu.
  • Добавлена возможность настройки цвета рамки виджетов Gtk::Frame (пользователям, которые изменяли настройки внешнего вида, необходимо вручную добавить в файл ~/.config/MyLibrary/MLStyles.css вставку "#MLFrame {border-color: black;}", или удалить данный файл и произвести настройку внешнего вида заново).
  • Создана документация для библиотеки MLBookProc.
  • Создана документация для MLPluginIfc.
  • Убрана сборочная опция USE_TBB (при необходимости подключение библиотеки tbb теперь происходит автоматически).
  • Другие небольшие изменения и улучшения.

Дополнительно можно отметить релиз плагина MLInpxPlugin. Плагин предназначен для импорта коллекций книг из файлов в формате "inpx" и доступен (altlinux.space, GitHub) под лицензией GPLv3. Для пользователей Arch Linux в AUR размещён готовый сценарий сборки пакета. Для пользователей Windows подготовлен экспериментальный инсталлятор.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ProfessorNa...)
  2. OpenNews: Выпуск каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 3.2
  3. OpenNews: Релиз системы управления коллекцией электронных книг Calibre 6.0
Автор новости: ProfessorNavigator
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63135-mylibrary
Ключевые слова: mylibrary
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:12, 24/04/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    Кому оно нужно? Кто-то серьезно пользуется каталогизаторами?
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:15, 24/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    Поддерживает ли эта штука BelMarс или UniMarc?
     
     
  • 2.4, ProfessorNavigator (ok), 22:26, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поддерживает ли эта штука BelMarс или UniMarc?

    Нет, не поддерживает. Но если есть желание - можете написать свой плагин. Интерфейс для создания плагинов в общем-то за тем и добавлен. Чтобы, не лазая в основной код, можно было своё что-то на коленке сочинить.

     

  • 1.3, prokoudine (ok), 22:15, 24/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    Оно настолько тяжелое, что ему нужна многопоточность? Или предполагает работу с гуём, пока что-то фоново считается?
     
  • 1.5, Аноним (5), 22:38, 24/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    Прога нужная, автор молодец!
     
  • 1.6, Аноним (-), 22:39, 24/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    Блин, ну дизайн... моё почтение :D П.с. GTK4 для кроссплатформенной софтины - крайне странное решение. Вообще, похоже на чью-то курсовую. Прямо почти как карточная игра в "дурака", которую я когда-то писал на турбо поскале.
     
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