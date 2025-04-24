Выпуск каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 4.0

Состоялся релиз каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 4.0. Код программы написан на языке программирования С++ и доступен (GitHub, GitFlic) под лицензией GPLv3. Графический интерфейс пользователя реализован с помощью библиотеки GTK4. Программа адаптирована для работы в операционных системах семейства Linux и Windows. Для пользователей Arch Linux в AUR доступен готовый сценарий сборки пакета. Для пользователей Windows доступен экспериментальный инсталлятор. MyLibrary каталогизирует файлы книг в формате fb2, epub, pdf, djvu, как доступные напрямую, так и упакованные в архивы (zip, 7z, jar, cpio, iso, tar, tar.gz, tar.bz2, tar.xz, rar), и создаёт собственную базу данных, не изменяя исходные файлы и не меняя их положения. Контроль целостности коллекции и её изменений осуществляется за счёт создания базы данных хэш-сумм файлов и архивов. Реализован поиск книг по различным критериям (фамилия, имя, отчество автора, название книги, серия, жанр) и их чтение через программу, по умолчанию установленную в системе для открытия соответствующих форматов файлов. При выборе книги отображаются аннотация и обложка книги, если таковые доступны. Поддерживается отображение списка файлов, входящих в коллекцию; списка книг, входящих в конкретный файл; списка авторов коллекции; списка книг, для которых пользователь создал заметки. Возможны различные операции с коллекцией: обновление (осуществляется проверка всей коллекции и сверка хэш-сумм доступных файлов), быстрое обновление (без пересчёта хеш-сумм), экспорт и импорт базы данных коллекции, добавление книг в коллекцию и удаление книг из коллекции, добавление в коллекцию папок с книгами, добавление в коллекцию архивов с книгами, копирование книг коллекции в произвольную папку, перемещение книг из коллекции в коллекцию. Доступно ручное редактирование записей о книгах в базе данных. Создан механизм закладок для быстрого доступа к книгам. Есть возможность создавать пользовательские заметки к книгам. Опционально доступен интерфейс для создания и подключения плагинов. Есть возможность открыть документацию по библиотекам MLBookProc и MLPluginIfc (входят в состав проекта), если таковая создана в процессе сборки. Значимые изменения: Функции для работы с коллекциями, закладками и заметками вынесены в отдельную библиотеку MLBookProc (может быть использована как полностью независимый проект).

Добавлен опциональный интерфейс для создания и подключения плагинов (MLPluginIfc).

Обеспечена полная поддержка многопоточности на базе OpenMP (доступны два эквивалентных по функциональным возможностям варианта сборки: на базе OpenMP или на базе std::thread).

Улучшена работа варианта сборки на базе OpenMP (см. README).

Улучшена балансировка нагрузки на ЦП в варианте сборки на базе std::thread.

Добавлена возможность создания пользовательских заметок к книгам.

Добавлена функция отображения авторов коллекции.

Добавлена функция отображения книг коллекции с пользовательскими заметками.

Переработаны функции разбора файлов с разметкой XML.

Исправлены ошибки в работе с книгами в формате djvu.

Добавлена возможность настройки цвета рамки виджетов Gtk::Frame (пользователям, которые изменяли настройки внешнего вида, необходимо вручную добавить в файл ~/.config/MyLibrary/MLStyles.css вставку "#MLFrame {border-color: black;}", или удалить данный файл и произвести настройку внешнего вида заново).

Создана документация для библиотеки MLBookProc.

Создана документация для MLPluginIfc.

Убрана сборочная опция USE_TBB (при необходимости подключение библиотеки tbb теперь происходит автоматически).

Другие небольшие изменения и улучшения. Дополнительно можно отметить релиз плагина MLInpxPlugin. Плагин предназначен для импорта коллекций книг из файлов в формате "inpx" и доступен (altlinux.space, GitHub) под лицензией GPLv3. Для пользователей Arch Linux в AUR размещён готовый сценарий сборки пакета. Для пользователей Windows подготовлен экспериментальный инсталлятор.



