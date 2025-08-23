The OpenNET Project / Index page

Выпуск дистрибутива MiniOS 5 на базе Debian 13

23.08.2025 01:34

Представлен релиз дистрибутива MiniOS 5.0.0, основанного на Debian 13 "Trixie" и работающего напрямую с USB-накопителя. Графическое окружение основано на Xfce. Дистрибутив использует модульную архитектуру, позволяющую создавать специализированные конфигурации, исключая и добавляя компоненты для адаптации системы под конкретные задачи. Выпуск доступен в трёх редакциях:

  • Standard (amd64, 798 МБ) - компактная сборка для повседневных задач. Характеризуется высокой производительностью и лаконичным интерфейсом. Включает веб-браузер, файловый менеджер, текстовый редактор, архиватор, мультимедийные возможности и специализированные утилиты MiniOS для установки системы, настройки, управления модулями и работы с накопителями.
  • Toolbox (amd64, 1.2 ГБ) - специализированный Linux-дистрибутив для обслуживания, диагностики и восстановления компьютерных систем. Содержит инструменты для управления дисками, сетевой диагностики, обеспечения безопасности данных, тестирования системы, поддержки различных файловых систем и виртуализации. Предназначен для системных администраторов и технических специалистов.
  • Ultra (amd64, 1.7 ГБ) - расширенный набор программных инструментов, предназначенный как для обслуживания и диагностики компьютерных систем, так и для решения широкого круга офисных задач. Включает все возможности Toolbox плюс офисный пакет, мультимедийные приложения для работы с графикой, аудио и видео, а также средства контейнеризации.

Наиболее важные изменения:

  • Переход на пакетную базу Debian 13 "Trixie" с новой архитектурой инициализации. Система инициализации minios-boot заменена стандартным механизмом live-config, адаптированным для нужд MiniOS с поддержкой расширенной конфигурации, синхронизации настроек и управления пользовательскими каталогами.
  • По умолчанию используется стандартное ядро Debian 6.12.41+deb13-amd64 с поддержкой Secure Boot. Дополнительно доступен собственный пакет с ядром MiniOS 6.12.41-mos-amd64, поддерживающий AUFS и сжатие разделов NTFS. Для установки ядра предложена утилита MiniOS Kernel Manager.
  • Переработаны пользовательские утилиты:
    • В MiniOS Installer и MiniOS Configurator реализован новый графический интерфейс и расширена функциональность;
    • Drive Utility стал универсальным инструментом для работы с накопителями (запись/создание образов, форматирование, безопасное стирание);
    • Добавлена утилита MiniOS Session Manager для управления сеансами;
    • Добавлена утилита MiniOS Kernel Manager для управления ядрами.
  • Проведена значительная оптимизация и очистка кодовой базы системы, что повысило стабильность и производительность всех компонентов. Упрощена структура модулей и улучшена совместимость с различным оборудованием.
  • Улучшено визуальное оформление интерфейса и обновлена система загрузки с поддержкой многоязычности.
  • Расширена интернационализация: добавлена полная поддержка индонезийского языка, обновлены переводы на 7 языков, значительно расширена документация.


