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Выпуск дистрибутива MiniOS 4.1

03.02.2025 21:45

Представлен релиз дистрибутива MiniOS 4.1, основанного на Debian и работающего напрямую с USB-накопителя. Графическое окружение основано на Xfce. Дистрибутив использует модульную архитектуру, позволяющую создавать специализированные конфигурации, исключая и добавляя компоненты для адаптации системы под конкретные задачи. Выпуск доступен в трёх редакциях:

  • Standard (i386, amd64, 675 МБ) - редакция для повседневного использования и работы с модулями. В поставку входит ядро Linux 6.1.124 с поддержкой AUFS для горячего подключения модулей.
  • Toolbox (amd64, 998 МБ) - редакция для опытных пользователей, которым необходим расширенный набор инструментов для диагностики и восстановления системы. В дополнение к возможностям редакции Standard в состав включён комплект программ для системного администрирования, диагностики сети, анализа трафика, диагностики накопителей и восстановления данных. Среди поддерживаемых ФС: Ext2/3/4, Btrfs, XFS, ExFAT, NTFS, ZFS, LVM, F2FS, JFS, ReiserFS. Поддерживаемые утилиты сжатия ZIP, 7z, XZ, Zstd, LZ4, Bzip2, Pigz, Plzip, Lrzip, Pbzip2, Lzop. Виртуализация на базе QEMU-KVM с графическим интерфейсом Virtual Machine Manager. В поставку входит пакет с ядром Linux из Debian (6.1.124) с поддержкой Secure Boot.
  • Ultra (amd64, 1.5 ГБ) - дополняет возможности Toolbox набором офисных и мультимедийных приложений, таких как LibreOffice, GIMP, VLC, OBS Studio и Blender. В состав также включена платформа для контейнеризации Docker и графические утилиты для установки пакетов.

Наиболее важные изменения:

  • Изменена логика копирования системы в оперативную память во время загрузки. Процесс копирования в память происходит до активации постоянного хранилища, обеспечивающего сохранение изменений между перезапусками. Для управления добавлены параметры "toram=trim" и "toram=full", позволяющие загружать необходимые модули или всю систему. Добавлена возможность загрузки и использования постоянных изменений в ОЗУ.
  • Реализована возможность сохранения данных в raw-образах и улучшено хранение в размещаемых в файлах динамических дисковых образах (dynfilefs). Автоматическое определение необходимого размера для хранения данных повышает эффективность использования свободного места. Добавлена поддержка сохранения изменений при установке с помощью dd, Balena Etcher и аналогичных утилит, а также полная поддержка хранения данных при запуске при помощи инструментария Ventoy (как в дисковых образах, так и на дополнительном разделе).
  • Графический модуль "xorg" заменён на "gui-base", включающий базовые библиотеки GTK 2, GTK 3 и Qt 5, а также необходимые темы и пиктограммы для работы различных рабочих окружений. Изменение сократило пространство, необходимое для создания модулей поверх базовой графической подсистемы. Модули "xfce-desktop" и "xfce-apps" объединены в единый модуль "xfce-desktop" для упрощения структуры.
  • Добавлена возможность настройки локализации и клавиатуры при установке системы, а также через файл конфигурации minios.conf и параметры ядра.
  • Возвращена переработанная редакция Ultra.
  • В редакциях Toolbox и Ultra задействован стандартное ядро Debian 6.1.0-30 (6.1.124) с поддержкой Secure Boot для обеспечения поддержки большего количества устройств. Редакция Standard продолжает использовать ядро 6.1.124 с поддержкой AUFS, большее подходящее для энтузиастов. Ядра взаимозаменяемы между редакциями.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/minios-linu...)
  2. OpenNews: Релиз MiniOS 4, дистрибутива для съёмных носителей
  3. OpenNews: Выпуск Ventoy 1.1.0, инструментария для загрузки произвольных систем с USB-носителей
Автор новости: crim50n
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62666-minios
Ключевые слова: minios
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, 12yoexpert (ok), 22:13, 03/02/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    лол, на cd не влазит и ещё "мини", дожили
     
     
  • 2, Аноним (2), 22:17, 03/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты когда последний раз видел сидюк в компе?
    Я последний раз собирая свой домашний комп ставил туда DVD в 2004 году, все что после было уже без них
    И из ноута который покупал в 2011 году первым делом вынул DVDюк и поставил на его место еще один хард

    Так какой смысл жаться в размерах под то чего не существует в реальной жизни?
    Ты еще поплачь, что оно не влезает на кассету на 60 минут

     

  • 3, 12yoexpert (ok), 22:19, 03/02/2025 [ответить]  
    		• +/
    > и работы с модулями

    модули ещё ни в один компилятор до конца не завезли, import std тот же

     
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