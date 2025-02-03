Выпуск дистрибутива MiniOS 4.1

Представлен релиз дистрибутива MiniOS 4.1, основанного на Debian и работающего напрямую с USB-накопителя. Графическое окружение основано на Xfce. Дистрибутив использует модульную архитектуру, позволяющую создавать специализированные конфигурации, исключая и добавляя компоненты для адаптации системы под конкретные задачи. Выпуск доступен в трёх редакциях: Standard (i386, amd64, 675 МБ) - редакция для повседневного использования и работы с модулями. В поставку входит ядро Linux 6.1.124 с поддержкой AUFS для горячего подключения модулей.

Toolbox (amd64, 998 МБ) - редакция для опытных пользователей, которым необходим расширенный набор инструментов для диагностики и восстановления системы. В дополнение к возможностям редакции Standard в состав включён комплект программ для системного администрирования, диагностики сети, анализа трафика, диагностики накопителей и восстановления данных. Среди поддерживаемых ФС: Ext2/3/4, Btrfs, XFS, ExFAT, NTFS, ZFS, LVM, F2FS, JFS, ReiserFS. Поддерживаемые утилиты сжатия ZIP, 7z, XZ, Zstd, LZ4, Bzip2, Pigz, Plzip, Lrzip, Pbzip2, Lzop. Виртуализация на базе QEMU-KVM с графическим интерфейсом Virtual Machine Manager. В поставку входит пакет с ядром Linux из Debian (6.1.124) с поддержкой Secure Boot.

Ultra (amd64, 1.5 ГБ) - дополняет возможности Toolbox набором офисных и мультимедийных приложений, таких как LibreOffice, GIMP, VLC, OBS Studio и Blender. В состав также включена платформа для контейнеризации Docker и графические утилиты для установки пакетов. Наиболее важные изменения: Изменена логика копирования системы в оперативную память во время загрузки. Процесс копирования в память происходит до активации постоянного хранилища, обеспечивающего сохранение изменений между перезапусками. Для управления добавлены параметры "toram=trim" и "toram=full", позволяющие загружать необходимые модули или всю систему. Добавлена возможность загрузки и использования постоянных изменений в ОЗУ.

Реализована возможность сохранения данных в raw-образах и улучшено хранение в размещаемых в файлах динамических дисковых образах (dynfilefs). Автоматическое определение необходимого размера для хранения данных повышает эффективность использования свободного места. Добавлена поддержка сохранения изменений при установке с помощью dd, Balena Etcher и аналогичных утилит, а также полная поддержка хранения данных при запуске при помощи инструментария Ventoy (как в дисковых образах, так и на дополнительном разделе).

Графический модуль "xorg" заменён на "gui-base", включающий базовые библиотеки GTK 2, GTK 3 и Qt 5, а также необходимые темы и пиктограммы для работы различных рабочих окружений. Изменение сократило пространство, необходимое для создания модулей поверх базовой графической подсистемы. Модули "xfce-desktop" и "xfce-apps" объединены в единый модуль "xfce-desktop" для упрощения структуры.

Добавлена возможность настройки локализации и клавиатуры при установке системы, а также через файл конфигурации minios.conf и параметры ядра.

Возвращена переработанная редакция Ultra.

В редакциях Toolbox и Ultra задействован стандартное ядро Debian 6.1.0-30 (6.1.124) с поддержкой Secure Boot для обеспечения поддержки большего количества устройств. Редакция Standard продолжает использовать ядро 6.1.124 с поддержкой AUFS, большее подходящее для энтузиастов. Ядра взаимозаменяемы между редакциями.



