Релиз MiniOS 4, дистрибутива для съёмных носителей

Доступен выпуск MiniOS 4.0.0, лёгкого модульного live-дистрибутива Linux, предназначенного для использования на съёмных USB-накопителях. Ключевой особенностью MiniOS является модульная архитектура, позволяющая создавать специализированные конфигурации, исключая ненужные компоненты и добавляя необходимые, для адаптации системы под конкретные задачи. В качестве основы используется пакетная база Debian 12. Предлагаемое по умолчанию графическое окружение основано на Xfce. Среди изменений в четвёртой версии MiniOS: Для загрузки доступны только две редакции вместо шести: MiniOS Standard (i386, amd64, 656 МБ) и Toolbox (amd64, 838МБ).

Новая редакция Toolbox - многофункциональный инструмент для системных администраторов с большим набором утилит для обслуживания ПК и восстановления данных.

Редакция Standard (для amd64) теперь содержит дополнительные драйверы для беспроводных адаптеров и драйверы для современных звуковых карт Intel.

Значительно переработано и улучшено визуальное оформление.

Улучшены все инструменты MiniOS для настройки системы и создания модулей.

Множество изменений, направленных на повышение удобства работы пользователей.



