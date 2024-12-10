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Релиз MiniOS 4, дистрибутива для съёмных носителей

10.12.2024 07:50

Доступен выпуск MiniOS 4.0.0, лёгкого модульного live-дистрибутива Linux, предназначенного для использования на съёмных USB-накопителях. Ключевой особенностью MiniOS является модульная архитектура, позволяющая создавать специализированные конфигурации, исключая ненужные компоненты и добавляя необходимые, для адаптации системы под конкретные задачи. В качестве основы используется пакетная база Debian 12. Предлагаемое по умолчанию графическое окружение основано на Xfce.

Среди изменений в четвёртой версии MiniOS:

  • Для загрузки доступны только две редакции вместо шести: MiniOS Standard (i386, amd64, 656 МБ) и Toolbox (amd64, 838МБ).
  • Новая редакция Toolbox - многофункциональный инструмент для системных администраторов с большим набором утилит для обслуживания ПК и восстановления данных.
  • Редакция Standard (для amd64) теперь содержит дополнительные драйверы для беспроводных адаптеров и драйверы для современных звуковых карт Intel.
  • Значительно переработано и улучшено визуальное оформление.
  • Улучшены все инструменты MiniOS для настройки системы и создания модулей.
  • Множество изменений, направленных на повышение удобства работы пользователей.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/minios-linu...)
  2. OpenNews: Релиз MiniOS 3.3.4, дистрибутива для съёмных носителей
  3. OpenNews: Проект KDE развивает собственный дистрибутив KDE Linux
  4. OpenNews: Превращение GNOME OS в дистрибутив для обычных пользователей
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива CachyOS 241110 с поддержкой THP Shrinker и AMD Cache Optimizer
  6. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.21
Автор новости: crim50n
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62377-minios
Ключевые слова: minios
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:23, 10/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    И зачем это нужно? Буквально не представляю для чего это использовать?
     
  • 2, Аноним (2), 08:30, 10/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    Очередная сборка от васи. Почему каждому белдженосу своя новость?
     
  • 3, Аноним (3), 08:30, 10/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    крыска таки неплохо причёсана
     
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