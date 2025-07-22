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Релиз Firefox 141

22.07.2025 18:11

Состоялся релиз web-браузера Firefox 141 и сформированы обновления прошлых веток с длительным сроком поддержки - 140.1.0, 115.26.0 и 128.13.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 142, релиз которой намечен на 19 августа.

Основные новшества в Firefox 141:

  • Добавлена экспериментальная поддержка автоматической группировки вкладок, основанная на использовании локально выполняемой AI-модели, определяющей вкладки, сходные по тематике. После перетаскивания мышью одной вкладки на другу или открытии контекстного меню с параметрами группы, браузер теперь показывает кнопку "Suggest more of my tabs", после нажатия на которую выводится список похожих вкладок для их быстрого включения в группу. AI также предлагает релевантное имя группы. Функция пока по умолчанию включена не для всех и постепенно будет активироваться для всё большего процента пользователей. Для принудительного включения можно активировать параметр "browser.tabs.groups.smart.enabled" на странице about:config.
  • Предоставлена возможность изменения размера области инструментов в нижней части боковой панели вертикальных вкладок. Для разделения места под вкладки и инструменты достаточно переместить мышью горизонтальный разделитель секций. Если все инструменты не вмещаются в выбранную область, то часть из них будет вынесена в дополнительно раскрываемое меню.
  • В адресную строку встроен конвертер единиц измерения, поддерживающий преобразование часовых поясов и величин углов, расстояния, температуры, массы и силы. При клике на результат он будет сохранён в буфер обмена.
  • В сборках для платформы Linux снижено потребление памяти и убрано требование перезапуска после обновления при помощи пакетного менеджера.
  • Для пользователей из Бразилии, Испании и Японии включена функция автозаполнения адресов в web-формах, которая ранее была доступна только для США, Великобритании, Канады, Германии, Франции, Польши, Италии и Австрии.
  • По умолчанию в сборках для платформы Windows активирован API WebGPU и язык шейдеров WGSL (WebGPU Shading Language). Для Linux и macOS поддержка WebGPU будет включена в одном из следующих выпусков, до этого WebGPU можно активировать через параметры "dom.webgpu.enabled" и "gfx.webrender.all" на странице about:config. WebGPU предоставляет схожий с Vulkan, Metal и Direct3D 12 программный интерфейс для выполнения операций на стороне GPU. WebGPU даёт возможность приложениям на языке JavaScript контролировать организацию, обработку и передачу команд к GPU, управлять связанными ресурсами, памятью, буферами, объектами текстур и скомпилированными графическими шейдерами.
  • При возвращении сервером значения "cache" в HTTP-заголовке "Clear-Site-Data" дополнительно реализована очистка кэша перехода (BFCache - Back-forward cache), обеспечивающего мгновенный переход при использовании кнопок "Назад" и "Вперёд" или при навигации по ранее просмотренным страницам текущего сайта.
  • В HTML-элемент <dialog> добавлен атрибут "closedby", позволяющий определить поведение при закрытии диалога. Значение "none" подразумевает, что пользователь не может закрыть диалог; "closerequest" - допускает закрытие нажатием клавиши ESC; "any" приводит к закрытию при клике мышью в области за пределами диалога или при нажатии ESC.
  • Возвращена поддержка технологии CHIPS (Cookies Having Independent Partitioned State), позволяющей изолировать Cookie в привязке к домену первого уровня, используя атрибут "Partitioned". Если в обычных условиях сторонний код с сайта "C", встроенный на сайты "A" и "В", может обрабатывать общие для данных сайтов Cookie, то при указании атрибута "Partitioned", выставленные сайтом "C" Cookie, при загрузке кода с сайтов "A" и "В", будут полностью разделены.
  • В JavaScript-методы HTMLElement.showPopover() и HTMLElement.togglePopover() добавлен аргумент "options.source", ссылающийся на обработчик открытия всплывающего окна (popover). В метод togglePopover() добавлен аргумент "options.force" для принудительного открытия или закрытия всплывающего окна.
  • В интерфейс PointerEvent добавлено свойство persistentDeviceId, а в интерфейс IntersectionObserver свойство scrollMargin.
  • Добавлено CSS-свойство "font-variant-emoji" для настройки стиля отображения Emoji. Например, можно выбрать текстовое или графическое представление.

  • В версии для платформы Android переделано меню; реализована автоматическая блокировка приватных вкладок после переключения на другое приложение; обеспечена подсветка домена в адресной строке; добавлена функция для отправки PDF-файлов в другие приложения.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 141 устранено 27 уязвимостей. 13 уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: В Firefox и Safari будет включена поддержка WebGPU
  3. OpenNews: Релиз Firefox 140
  4. OpenNews: Mozilla переходит к поставке Firefox с условиями использования
  5. OpenNews: Разработка Firefox перенесена с Mercurial на Git и GitHub
  6. OpenNews: Изменение правил в каталоге дополнений к Firefox
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63615-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, opennetuser (ok), 20:05, 22/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему Фаерфокс такой медленный?

    В Джетстрим он набирает у меня 202 пункта, а Эдж — 317. Эдж быстрее на 57%!!!

    В Спидометр3.1 Фаейрфокс набирает 15 пунктов, а Эдж — 20. Эдж быстрее на 33%!!!

    Ну это ни в какие ворота не лезет…

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:08, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для сайтов вроде opennet это все бессмысленные цифры он везде одинаково открывается.
     
     
  • 3.3, opennetuser (ok), 20:10, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, но есть всякие SaaS сервисы. Вот там медленно ощутимо. То есть работать в Трелло (новый дизайн) в фаефоксе и в хромобраузерах — это две большие разницы :(
     
     
  • 4.7, Бубыльместер (?), 20:20, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Работать в Трелло лучше в нативном клиенте, а не в браузере. А то засунут плеер, почту, Жиру, Трелло, документы и чёрта лысого, а потом жалуются на тормоза.
    Поменяй свой древний пека на что-то, подходящее твоей манере использования.
     
     
  • 5.21, аоонрр (?), 20:48, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    а наттвный клиент трелло это случайно не браузер открытый в другом окошке, без возможности адблок навесить?
     
     
  • 6.32, Аноним (-), 21:13, 22/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.26, 12yoexpert (ok), 21:00, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да, но есть всякие SaaS сервисы

    нет, нету

     
  • 2.5, _kp (ok), 20:17, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Прикол, что любой блокировщик рекламы и нехорошей хрени резко увеличивает производительность браузеров, и разница в открытии загаженных сайтов измеряется не в процентах, а в порядках.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 21:14, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не любой https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/ublock-origin/
     
  • 2.9, Alex154 (ok), 20:26, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проверяй работу WebRender. Если у тебя карта от NoVideo, то ускорение через GPU у тебя выключено. А так, конкретно у меня Firefox на голову выше Chromium. Только на Firefox это самое аппаратное ускорение и завелось после опции gfx.webrender.all, а Chromium как был тормозом, так и остался, даже после попыток выставить флаги --ignore-gpu-blacklist и --enable-gpu-rasterization. Chromium это просто игнорит, в отличии от Firefox.

    Так что разбирайся со своими железяками и конфигами. Firefox резвее на некро-железе точно.

    Видюха NVIDIA GT 8600 на блобе 340.108.

     

  • 1.10, Аноним (10), 20:29, 22/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Для принудительного включения можно активировать параметр "browser.tabs.groups.smart.enabled" на странице about:config.

    вы хотели сказать для выключения?

     
     
  • 2.30, 12yoexpert (ok), 21:08, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, они хитрожопые: пока опция false по умолчанию, как сейчас, её нельзя насильно залочить в false

    вот потом они втихую эту опцию включат, и ты, если вспомнишь, можешь выключить

     

  • 1.11, Аноним (11), 20:32, 22/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Еще и конвертор единиц в адресную строку вкостылили.

    Вот прямо вот про кота и его причендалы напрашивается. Я худо-бедно могу понять когда туда поиск добавили - оно хоть популярно, большинство всё равно постоянно поиск терзают. Но вот кто может так желать иметь конвертор всего в быстром доступе мне даже в голову не приходит.

     
     
  • 2.14, Shantikov (?), 20:36, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне возможно именно этим там и занимаются, Mozilla Foundation это же прачечная для денег
     
     
  • 3.31, Аноним (-), 21:10, 22/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.15, zionist (ok), 20:37, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Те, кто до сих пор делали это через поиск, то есть там же.
     
  • 2.17, анонус (?), 20:39, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я довольно часто вбиваю подобное, но для конвертации валют обычно.

    что-ьо вроде "калькулятор дней между датами" тоже удобно было бы.

    но на самом деле, это все скорее для специально поставленного плагина, а не по умолчанию

     
  • 2.19, Аноним (19), 20:40, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Еще и конвертор единиц в адресную строку вкостылили.

    Киллер-фича для тех, кто мерять учился в метрах, а живёт там, где всё в футах. Родился-пригодилсям не понять, это да.

     
  • 2.27, Аноним (27), 21:04, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но вот кто может так желать иметь конвертор всего в быстром доступе мне даже в голову не приходит.

    Ты шутишь? Я на денги готов поспорить, что следующим шагом будет впиливание нейронки в адресную строку.

     

  • 1.12, Аноним (12), 20:35, 22/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    кто нибудь понимает на кой черт кому-то может понадобиться группировка вкладок (сколько человек ей пользуется?) на основе аи?

    да господи ну зачем, какому безумному продакту эта идея в голову пришла

     
     
  • 2.18, Аноним (33), 20:40, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот тут анимация, как это происходит:
    https://www.firefox.com/en-US/firefox/141.0/releasenotes/
     
     
  • 3.20, анонуспоо (?), 20:45, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    анимация красивая, а зачем это кому то может понадобиться?
     
     
  • 4.24, Аноним (33), 21:00, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А куда сейчас без ИИ ?
     

  • 1.13, Аноним (13), 20:35, 22/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что-то пропал rust из новостей про ff, он там жив?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 20:39, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например, в этот выпуск завезли API WebGPU, который на Rust.
    https://opennet.ru/63592-webgpu "Реализация WebGPU в Firefox основана на коде проекта WGPU, написанного на языке Rust".
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 21:00, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    API не может быть на расте, это же апи.

    > Реализация основана на коде проекта

    Дак кто там на расте - проект или реализация?

     
     
  • 4.34, Аноним (34), 21:15, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    реализация
     
  • 4.37, Аноним (37), 21:23, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе же ссылку дали, там всё есть (как и в новости). Есть либа wgpu, она реализует API WebGPU, вот её и юзают в FF, чтобы всё работало.
     

  • 1.22, Аноним (25), 20:58, 22/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Значение "none" подразумевает, что пользователь не может закрыть диалог

    Как мило! А пользователь вообще что-то может будет делать на странице или всё за него сделают?

     
  • 1.23, BrainFucker (ok), 20:59, 22/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > автоматической группировки вкладок, основанная на использовании локально выполняемой AI-модели, определяющей вкладки, сходные по тематике.

    Hapкoмaны блин, можно было бы просто группировать автоматически по домену, не требуя от пользователя действий.

     

  • 1.28, 12yoexpert (ok), 21:05, 22/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    странно, что для ML-дерьма до сих пор не добавили USE-флаг
     

  • 1.29, Аноним (33), 21:06, 22/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    p.s.
    2004 год, новостной выпуск о старте Mozilla Firefox:
    https://www.youtube.com/watch?v=YO-mqxNWZQc
     

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