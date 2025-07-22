Релиз Firefox 141

|
|1.1, opennetuser (ok), 20:05, 22/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Почему Фаерфокс такой медленный?
В Джетстрим он набирает у меня 202 пункта, а Эдж — 317. Эдж быстрее на 57%!!!
В Спидометр3.1 Фаейрфокс набирает 15 пунктов, а Эдж — 20. Эдж быстрее на 33%!!!
Ну это ни в какие ворота не лезет…
|
|
|
|2.2, Аноним (2), 20:08, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Для сайтов вроде opennet это все бессмысленные цифры он везде одинаково открывается.
|
|
|
|3.3, opennetuser (ok), 20:10, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да, но есть всякие SaaS сервисы. Вот там медленно ощутимо. То есть работать в Трелло (новый дизайн) в фаефоксе и в хромобраузерах — это две большие разницы :(
|
|
|
|4.7, Бубыльместер (?), 20:20, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Работать в Трелло лучше в нативном клиенте, а не в браузере. А то засунут плеер, почту, Жиру, Трелло, документы и чёрта лысого, а потом жалуются на тормоза.
Поменяй свой древний пека на что-то, подходящее твоей манере использования.
|
|
|
|5.21, аоонрр (?), 20:48, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
а наттвный клиент трелло это случайно не браузер открытый в другом окошке, без возможности адблок навесить?
|
|2.5, _kp (ok), 20:17, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Прикол, что любой блокировщик рекламы и нехорошей хрени резко увеличивает производительность браузеров, и разница в открытии загаженных сайтов измеряется не в процентах, а в порядках.
|
|2.9, Alex154 (ok), 20:26, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Проверяй работу WebRender. Если у тебя карта от NoVideo, то ускорение через GPU у тебя выключено. А так, конкретно у меня Firefox на голову выше Chromium. Только на Firefox это самое аппаратное ускорение и завелось после опции gfx.webrender.all, а Chromium как был тормозом, так и остался, даже после попыток выставить флаги --ignore-gpu-blacklist и --enable-gpu-rasterization. Chromium это просто игнорит, в отличии от Firefox.
Так что разбирайся со своими железяками и конфигами. Firefox резвее на некро-железе точно.
Видюха NVIDIA GT 8600 на блобе 340.108.
|
|1.10, Аноним (10), 20:29, 22/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> Для принудительного включения можно активировать параметр "browser.tabs.groups.smart.enabled" на странице about:config.
вы хотели сказать для выключения?
|
|
|
|2.30, 12yoexpert (ok), 21:08, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
нет, они хитрожопые: пока опция false по умолчанию, как сейчас, её нельзя насильно залочить в false
вот потом они втихую эту опцию включат, и ты, если вспомнишь, можешь выключить
|
|1.11, Аноним (11), 20:32, 22/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Еще и конвертор единиц в адресную строку вкостылили.
Вот прямо вот про кота и его причендалы напрашивается. Я худо-бедно могу понять когда туда поиск добавили - оно хоть популярно, большинство всё равно постоянно поиск терзают. Но вот кто может так желать иметь конвертор всего в быстром доступе мне даже в голову не приходит.
|
|
|
|2.14, Shantikov (?), 20:36, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вполне возможно именно этим там и занимаются, Mozilla Foundation это же прачечная для денег
|
|2.17, анонус (?), 20:39, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
я довольно часто вбиваю подобное, но для конвертации валют обычно.
что-ьо вроде "калькулятор дней между датами" тоже удобно было бы.
но на самом деле, это все скорее для специально поставленного плагина, а не по умолчанию
|
|2.19, Аноним (19), 20:40, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Еще и конвертор единиц в адресную строку вкостылили.
Киллер-фича для тех, кто мерять учился в метрах, а живёт там, где всё в футах. Родился-пригодилсям не понять, это да.
|
|2.27, Аноним (27), 21:04, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Но вот кто может так желать иметь конвертор всего в быстром доступе мне даже в голову не приходит.
Ты шутишь? Я на денги готов поспорить, что следующим шагом будет впиливание нейронки в адресную строку.
|
|1.12, Аноним (12), 20:35, 22/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
кто нибудь понимает на кой черт кому-то может понадобиться группировка вкладок (сколько человек ей пользуется?) на основе аи?
да господи ну зачем, какому безумному продакту эта идея в голову пришла
|
|
|
|
|
|3.25, Аноним (25), 21:00, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
API не может быть на расте, это же апи.
> Реализация основана на коде проекта
Дак кто там на расте - проект или реализация?
|
|
|
|4.37, Аноним (37), 21:23, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тебе же ссылку дали, там всё есть (как и в новости). Есть либа wgpu, она реализует API WebGPU, вот её и юзают в FF, чтобы всё работало.
|
|1.22, Аноним (25), 20:58, 22/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Значение "none" подразумевает, что пользователь не может закрыть диалог
Как мило! А пользователь вообще что-то может будет делать на странице или всё за него сделают?
|
|1.23, BrainFucker (ok), 20:59, 22/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> автоматической группировки вкладок, основанная на использовании локально выполняемой AI-модели, определяющей вкладки, сходные по тематике.
Hapкoмaны блин, можно было бы просто группировать автоматически по домену, не требуя от пользователя действий.
|