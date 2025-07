Релиз Firefox 141

Состоялся релиз web-браузера Firefox 141 и сформированы обновления прошлых веток с длительным сроком поддержки - 140.1.0, 115.26.0 и 128.13.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 142, релиз которой намечен на 19 августа. Основные новшества в Firefox 141: Добавлена экспериментальная поддержка автоматической группировки вкладок, основанная на использовании локально выполняемой AI-модели, определяющей вкладки, сходные по тематике. После перетаскивания мышью одной вкладки на другу или открытии контекстного меню с параметрами группы, браузер теперь показывает кнопку "Suggest more of my tabs", после нажатия на которую выводится список похожих вкладок для их быстрого включения в группу. AI также предлагает релевантное имя группы. Функция пока по умолчанию включена не для всех и постепенно будет активироваться для всё большего процента пользователей. Для принудительного включения можно активировать параметр "browser.tabs.groups.smart.enabled" на странице about:config.

Предоставлена возможность изменения размера области инструментов в нижней части боковой панели вертикальных вкладок. Для разделения места под вкладки и инструменты достаточно переместить мышью горизонтальный разделитель секций. Если все инструменты не вмещаются в выбранную область, то часть из них будет вынесена в дополнительно раскрываемое меню.

В адресную строку встроен конвертер единиц измерения, поддерживающий преобразование часовых поясов и величин углов, расстояния, температуры, массы и силы. При клике на результат он будет сохранён в буфер обмена.

В сборках для платформы Linux снижено потребление памяти и убрано требование перезапуска после обновления при помощи пакетного менеджера.

Для пользователей из Бразилии, Испании и Японии включена функция автозаполнения адресов в web-формах, которая ранее была доступна только для США, Великобритании, Канады, Германии, Франции, Польши, Италии и Австрии.

По умолчанию в сборках для платформы Windows активирован API WebGPU и язык шейдеров WGSL (WebGPU Shading Language). Для Linux и macOS поддержка WebGPU будет включена в одном из следующих выпусков, до этого WebGPU можно активировать через параметры "dom.webgpu.enabled" и "gfx.webrender.all" на странице about:config. WebGPU предоставляет схожий с Vulkan, Metal и Direct3D 12 программный интерфейс для выполнения операций на стороне GPU. WebGPU даёт возможность приложениям на языке JavaScript контролировать организацию, обработку и передачу команд к GPU, управлять связанными ресурсами, памятью, буферами, объектами текстур и скомпилированными графическими шейдерами.

При возвращении сервером значения "cache" в HTTP-заголовке "Clear-Site-Data" дополнительно реализована очистка кэша перехода (BFCache - Back-forward cache), обеспечивающего мгновенный переход при использовании кнопок "Назад" и "Вперёд" или при навигации по ранее просмотренным страницам текущего сайта.

В HTML-элемент <dialog> добавлен атрибут "closedby", позволяющий определить поведение при закрытии диалога. Значение "none" подразумевает, что пользователь не может закрыть диалог; "closerequest" - допускает закрытие нажатием клавиши ESC; "any" приводит к закрытию при клике мышью в области за пределами диалога или при нажатии ESC.

Возвращена поддержка технологии CHIPS (Cookies Having Independent Partitioned State), позволяющей изолировать Cookie в привязке к домену первого уровня, используя атрибут "Partitioned". Если в обычных условиях сторонний код с сайта "C", встроенный на сайты "A" и "В", может обрабатывать общие для данных сайтов Cookie, то при указании атрибута "Partitioned", выставленные сайтом "C" Cookie, при загрузке кода с сайтов "A" и "В", будут полностью разделены.

В JavaScript-методы HTMLElement.showPopover() и HTMLElement.togglePopover() добавлен аргумент "options.source", ссылающийся на обработчик открытия всплывающего окна (popover). В метод togglePopover() добавлен аргумент "options.force" для принудительного открытия или закрытия всплывающего окна.

В интерфейс PointerEvent добавлено свойство persistentDeviceId, а в интерфейс IntersectionObserver свойство scrollMargin.

Добавлено CSS-свойство "font-variant-emoji" для настройки стиля отображения Emoji. Например, можно выбрать текстовое или графическое представление.





В версии для платформы Android переделано меню; реализована автоматическая блокировка приватных вкладок после переключения на другое приложение; обеспечена подсветка домена в адресной строке; добавлена функция для отправки PDF-файлов в другие приложения. Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 141 устранено 27 уязвимостей. 13 уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.