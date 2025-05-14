Разработка Firefox перенесена с Mercurial на Git и GitHub. Обновление Firefox 138.0.3

Разработчики из компании Mozilla перевели основной репозиторий с исходным кодом Firefox с Mercurial на Git. Официальный Git-репозиторий Firefox размещён на GitHub. Через данный репозиторий пока нельзя передавать изменения в форме pull-запросов (необходимо использовать Phabricator).

Некоторые отдельные Mercurial-репозитории объединены в единое Git-пространство и доступны через Git-ветки: репозиторий mozilla-central теперь стал веткой main в Git-репозитории Firefox, mozilla-beta - веткой beta, mozilla-release - release, mozilla-esr115 - esr-115, mozilla-esr-128 - esr-128, autoland - autoland. Использование сервисов Bugzilla, moz-phab, Phabricator и Lando будет продолжено без изменений. Старые Mercurial-репозитории пока остаются доступны, но переведены в режим синхронизированных зеркал.

Решение о миграции на Git было принято осенью 2023 года. Предполагалось, что миграция займёт около 6 месяцев, но в итоге она затянулась на полтора года. До миграции проект предоставлял возможность использования Mercurial или Git на выбор разработчиков, но в основном репозитории применялся Mercurial. Поддержка сразу двух систем создавала большую нагрузку на администраторов, а самостоятельное сопровождение хостинга кода приводило к проблемам с масштабированием и отнимало ресурсы на поддержания отказоустойчивой инфраструктуры. Поэтому было решено ограничиться применением для разработки только Git и разместить основной репозиторий на GitHub.

Дополнительно можно отметить корректирующий выпуск Firefox 138.0.3, в котором решено несколько проблем: