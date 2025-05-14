Разработка Firefox перенесена с Mercurial на Git и GitHub. Обновление Firefox 138.0.3

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|1.1, Аноним (1), 12:43, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Официальный Git-репозиторий Firefox размещён на GitHub
Главное чтобы searchfox не прикрыли, сказав "пользуйтесь гитхабом". Он ведь для поиска с некоторых пор быть залогиненным требует.
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|3.53, User (??), 15:40, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Логичное решение, сосредоточить итак небольшие ресурсы на главном продукте.
> Всё ещё лучшие:
> https://www.mozilla.org/ru/about/manifesto/
Ну, в _текущем виде_ полупереписанный с python'а 2 то ли на 3 то ли сразу на rust mercurial какого-либо смысла, считай, что и не имеет. Просто этот "текущий вид" "течёт" годиков не скажу уже сколько, а товарищи вот разве что сейчас сподобились слезть с мёртвой лошади.
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|4.55, пох. (?), 15:49, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну, в _текущем виде_ полупереписанный с python'а 2 то ли на 3 то ли сразу на rust
> mercurial какого-либо смысла, считай, что и не имеет.
в целом, да. И разработчиков у него, похоже, не осталось совсем.
(собственно, главная беда меркуриала - что его разработчик свалил на очень ранней стадии проекта. Причем успев таки разработать. Все остальные прилипалы за все годы ничего существенного не поменяли. Модули не в счет (а их возможность запилена опять тем одним)
Но можно было бы просто продолжать пользоваться как есть (тем более что в пихон3 худо бедно но затолкали все же, хотя для себя, разумеется, не стоит этим пользоваться - но сделать клон может каждый васян) но там же еще багзила (чудище огло, озорно, стозевно и кашляет-задыхается) и прочая хрень, гораздо более важная для проекта - ему надо как-то коммуницировать между разработчиками. И она вся тоже намертво вросла в этот меркуриал и тоже древняя и жутко кривая. Вот это все им вполне заменит шитхап.
А поддержанок этого барахла - на мороз, и директор выпишет себе за счет их зарплат новую "премию".
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|1.3, Аноним (3), 12:47, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Самый лутший опенсорсный броузер. Куда тем палемунам и сеаманки до современного фокса!
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|2.8, Аноним (8), 13:20, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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зато палемун требует gcc 9.1, а фаерфокс все еще собирается на 8-м... вот это прорыв!
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|2.20, Аноним (20), 13:51, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Firefox стал Palemoon. Тоже глючит на сайтах с медиаконтентом.
Да ну его.
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|2.65, Аноним (65), 16:36, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Еще есть KDEшный Falkon. На удивление и собирается и работает и не требует Раста.
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|1.4, Ося Бендер (?), 12:55, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Теперь осталось какому-то хакиру подобрать пароль какого-нить главного манагера от гитхаба и начнется гулянка!
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|2.32, Аноним (-), 14:11, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А типа от сервака с меркурием они не могли бы подобрать?
Или "вы не понимаете это другое! с ретроградным меркурием мой репозиторий стал в 3 раза защищеннее, а волосы шелковистыми"?
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|1.6, Афроним (?), 13:18, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кроме Давлетшина Т. кто-нибудь отослал больше одного патча к ФФ? Значит и разницы где оно хостится нет. Ваш Кеп.
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|2.21, Аноним (21), 13:56, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В отдельном репозитарии будет, потому как за него отвечать не хотят? Или его настолько мало, что цифра в процентах смешная?
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|3.23, Аноним (21), 14:01, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да. Посмотрел. Директории есть, но пустые. В отдельных репозитариях. Типа - это мно не наше.
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|3.30, Аноним (-), 14:09, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В отдельном репозитарии будет, потому как за него отвечать не хотят?
Думаю так просто удобнее.
Отвечать за продукт они и так будут.
> Или его настолько мало, что цифра в процентах смешная?
Цифра к сожалению не такая большая как хотелось бы.
Почти 11%
Т.е даже меньше дыpявой сишки, и существенно меньше более-менее современного С++
https://openhub.net/p/firefox/analyses/latest/languages_summary
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|4.36, Аноним (21), 14:17, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Удобнее - это subrepo. Когда и в этом репозитории есть и в отдельном.
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|1.11, Аноним (11), 13:32, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ну теперь мс по Страйку гугла может заблокировать репозиторий мозилы, браво!
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|2.22, Bob (??), 13:59, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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гугл ~85% финансирования лисе даёт для отмашки от антимонопольщиков.
Захочет закрыть - перестанет платить бабло.
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|3.47, Нуину (?), 15:05, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каким образом? В медленных местах там давно перешли на си. И где он логичнее?
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|4.64, Аноним (21), 16:31, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В python проблема из-за заточенности на него. Расширения делались специфичными хаками, которые на ABI никак не ложились.
Это как раз показатель, что нельзя делать пилотный проект на python с надеждой в последствии переписать его на Си.
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|2.46, Нуину (?), 15:04, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чем нравился? Стейджа нет, все головы торчат наружу, в гите локально можно навёрнут веток без публикации.
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|4.63, Нуину (?), 16:16, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> можно навёрнут
> Чтö?
автодополнение... навернуть. Локально можно держать любые ветки и не пушить их в remote. В mercurial насколько помню так нельзя.
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|2.60, Аноним (60), 16:05, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> судя по истории коммитов у фанатов hg принято мержить сразу в мастер ))))
Это принято во всём цивилизованном мире. Исключением с помойкой из веток и мержей является разве что ядро, а так все поняли что линейная история рулит, и изменения принято ребейзить на мастер и вливать fast-forward'ом без merge commit'ов.
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|2.69, Аноним (69), 16:40, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раньше (да и сейчас в серьезных организациях) всё проще, создаётся сетевой диск z и там создаются папки, а потом уже оттуда всё собирается воедино. А эти гиты только усложняют процесс, чтобы вытянуть из богатых буратино побольше денег.
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|1.50, Nochi (?), 15:35, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какие от этого преимущества, Firefox быстрее и лучше будет развиваться?
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|2.52, Аноним (20), 15:39, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Какие от этого преимущества, Firefox быстрее и лучше будет развиваться?
Ну тип сменили хостинг.
Но Firerox не торт щас, или уже.
Или как Palemoon.
Тормозит на сайтах с медиаконтентом.
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|1.68, Аноним (69), 16:39, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это плохо. Реально плохо. Почему? Потому что на наших глазах происходит монополизация и централизация в одном месте. А это плохо, особенно если завтра какую-нибудь страну все дружно решат "отменить", вместе с её разработчиками, их кодом и их учётками.
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