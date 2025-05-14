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Разработка Firefox перенесена с Mercurial на Git и GitHub. Обновление Firefox 138.0.3

14.05.2025 12:15

Разработчики из компании Mozilla перевели основной репозиторий с исходным кодом Firefox с Mercurial на Git. Официальный Git-репозиторий Firefox размещён на GitHub. Через данный репозиторий пока нельзя передавать изменения в форме pull-запросов (необходимо использовать Phabricator).

Некоторые отдельные Mercurial-репозитории объединены в единое Git-пространство и доступны через Git-ветки: репозиторий mozilla-central теперь стал веткой main в Git-репозитории Firefox, mozilla-beta - веткой beta, mozilla-release - release, mozilla-esr115 - esr-115, mozilla-esr-128 - esr-128, autoland - autoland. Использование сервисов Bugzilla, moz-phab, Phabricator и Lando будет продолжено без изменений. Старые Mercurial-репозитории пока остаются доступны, но переведены в режим синхронизированных зеркал.

Решение о миграции на Git было принято осенью 2023 года. Предполагалось, что миграция займёт около 6 месяцев, но в итоге она затянулась на полтора года. До миграции проект предоставлял возможность использования Mercurial или Git на выбор разработчиков, но в основном репозитории применялся Mercurial. Поддержка сразу двух систем создавала большую нагрузку на администраторов, а самостоятельное сопровождение хостинга кода приводило к проблемам с масштабированием и отнимало ресурсы на поддержания отказоустойчивой инфраструктуры. Поэтому было решено ограничиться применением для разработки только Git и разместить основной репозиторий на GitHub.

Дополнительно можно отметить корректирующий выпуск Firefox 138.0.3, в котором решено несколько проблем:

  • Устранено аварийное завершение работы, возникавшее при просмотре сайтов, использующих WebGL.
  • Устранена ошибка, приводившая к аварийному завершению работы при применении некоторых эффектов SVG, таких как размытие и отбрасывание тени, к очень мелким объектам на экране.
  • На платформе Linux устранена проблема с размытым отображением видео в Youtube на системах с Wayland, не поддерживающих HDR.
  • Исправлена недоработка, из-за которой не работала комбинация клавиш Alt+C для активации режима поиска с учётом регистра символов.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Проекты Mozilla Labs стали доступны через Git
  3. OpenNews: Релиз Firefox 138
  4. OpenNews: Mozilla пояснила причину удаления обещаний не продавать данные пользователей
  5. OpenNews: Компания Mozilla выступила против запрета отчислений за трафик поисковой системе Google
  6. OpenNews: Mozilla развивает Thunderbird Pro и сервис Thundermail в стиле Gmail и Office 365
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63235-firefox
Ключевые слова: firefox, git, mozilla
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:43, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Официальный Git-репозиторий Firefox размещён на GitHub

    Главное чтобы searchfox не прикрыли, сказав "пользуйтесь гитхабом". Он ведь для поиска с некоторых пор быть залогиненным требует.

     
  • 1.2, User (??), 12:46, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "Еще один слабак сдался!"(Ц)
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 15:02, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Логичное решение, сосредоточить итак небольшие ресурсы на главном продукте.
    Всё ещё лучшие:
    https://www.mozilla.org/ru/about/manifesto/
     
     
  • 3.53, User (??), 15:40, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Логичное решение, сосредоточить итак небольшие ресурсы на главном продукте.
    > Всё ещё лучшие:
    > https://www.mozilla.org/ru/about/manifesto/

    Ну, в _текущем виде_ полупереписанный с python'а 2 то ли на 3 то ли сразу на rust mercurial какого-либо смысла, считай, что и не имеет. Просто этот "текущий вид" "течёт" годиков не скажу уже сколько, а товарищи вот разве что сейчас сподобились слезть с мёртвой лошади.

     
     
  • 4.55, пох. (?), 15:49, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну, в _текущем виде_ полупереписанный с python'а 2 то ли на 3 то ли сразу на rust
    > mercurial какого-либо смысла, считай, что и не имеет.

    в целом, да. И разработчиков у него, похоже, не осталось совсем.
    (собственно, главная беда меркуриала - что его разработчик свалил на очень ранней стадии проекта. Причем успев таки разработать. Все остальные прилипалы за все годы ничего существенного не поменяли. Модули не в счет (а их возможность запилена опять тем одним)

    Но можно было бы просто продолжать пользоваться как есть (тем более что в пихон3 худо бедно но затолкали все же, хотя для себя, разумеется, не стоит этим пользоваться - но сделать клон может каждый васян) но там же еще багзила (чудище огло, озорно, стозевно и кашляет-задыхается) и прочая хрень, гораздо более важная для проекта - ему надо как-то коммуницировать между разработчиками. И она вся тоже намертво вросла в этот меркуриал и тоже древняя и жутко кривая. Вот это все им вполне заменит шитхап.

    А поддержанок этого барахла - на мороз, и директор выпишет себе за счет их зарплат новую "премию".

     

  • 1.3, Аноним (3), 12:47, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самый лутший опенсорсный броузер. Куда тем палемунам и сеаманки до современного фокса!
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:20, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    зато палемун требует gcc 9.1, а фаерфокс все еще собирается на 8-м... вот это прорыв!
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 14:15, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А Фуррифокс ещё можно собрать GCC ? Без Шлангов и Растов?
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:51, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Firefox стал Palemoon. Тоже глючит на сайтах с медиаконтентом.

    Да ну его.

     
  • 2.65, Аноним (65), 16:36, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще есть KDEшный Falkon. На удивление и собирается и работает и не требует Раста.
     

  • 1.4, Ося Бендер (?), 12:55, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь осталось какому-то хакиру подобрать пароль какого-нить главного манагера от гитхаба и начнется гулянка!
     
     
  • 2.32, Аноним (-), 14:11, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А типа от сервака с меркурием они не могли бы подобрать?
    Или "вы не понимаете это другое! с ретроградным меркурием мой репозиторий стал в 3 раза защищеннее, а волосы шелковистыми"?
     

  • 1.6, Афроним (?), 13:18, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кроме Давлетшина Т. кто-нибудь отослал больше одного патча к ФФ? Значит и разницы где оно хостится нет. Ваш Кеп.
     
  • 1.7, Аноним (7), 13:19, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А где хвалёный Rust?
    Чёт в списке языков его не видно.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:21, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вам реально платят что ли?
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 13:47, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тебе платят и нам платят.
     
  • 2.10, Аноним (-), 13:30, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в файле Cargo.toml поищи
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:56, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В отдельном репозитарии будет, потому как за него отвечать не хотят? Или его настолько мало, что цифра в процентах смешная?
     
     
  • 3.23, Аноним (21), 14:01, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да. Посмотрел. Директории есть, но пустые. В отдельных репозитариях. Типа - это мно не наше.
     
  • 3.30, Аноним (-), 14:09, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В отдельном репозитарии будет, потому как за него отвечать не хотят?

    Думаю так просто удобнее.
    Отвечать за продукт они и так будут.

    > Или его настолько мало, что цифра в процентах смешная?

    Цифра к сожалению не такая большая как хотелось бы.
    Почти 11%
    Т.е даже меньше дыpявой сишки, и существенно меньше более-менее современного С++

    https://openhub.net/p/firefox/analyses/latest/languages_summary

     
     
  • 4.36, Аноним (21), 14:17, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удобнее - это subrepo. Когда и в этом репозитории есть и в отдельном.
     

  • 1.11, Аноним (11), 13:32, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну теперь мс по Страйку гугла может заблокировать репозиторий мозилы, браво!
     
     
  • 2.13, пох. (?), 13:46, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но не станет. Так что щастья нам не будет.

     
  • 2.14, Аноним (16), 13:46, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в чем он будет не прав?
     
  • 2.22, Bob (??), 13:59, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    гугл ~85% финансирования лисе даёт для отмашки от антимонопольщиков.
    Захочет закрыть - перестанет платить бабло.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 14:09, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ох уж эти консперологи...
     
  • 3.38, Аноним (38), 14:24, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для отмашки от антимонопольщиков

    а пруфы есть или #%бол?

     
  • 3.43, Аноним (1), 14:51, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хозяевам не нужны отмазки.
     
  • 2.40, Аноним (45), 14:36, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ?
    https://opennet.ru/60773-speedometer
     

  • 1.25, Аноним (25), 14:03, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Эх, жалко меркуриал. Он мне всегда больше нравился чем git.
     
     
  • 2.42, Вася Пупкин (?), 14:49, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    посмотри на [jujutsu](https://github.com/jj-vcs/jj) - идейный продолжатель и работает поверх гита
     
  • 2.44, Аноним (44), 15:01, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Меркуриал на голову выше в плане логики, но его убил питон.
     
     
  • 3.47, Нуину (?), 15:05, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каким образом? В медленных местах там давно перешли на си. И где он логичнее?
     
     
  • 4.64, Аноним (21), 16:31, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В python проблема из-за заточенности на него. Расширения делались специфичными хаками, которые на ABI никак не ложились.

    Это как раз показатель, что нельзя делать пилотный проект на python с надеждой в последствии переписать его на Си.

     
  • 2.46, Нуину (?), 15:04, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем нравился? Стейджа нет, все головы торчат наружу, в гите локально можно навёрнут веток без публикации.
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 15:37, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > можно навёрнут

    Чтö?

     
     
  • 4.63, Нуину (?), 16:16, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> можно навёрнут
    > Чтö?

    автодополнение... навернуть. Локально можно держать любые ветки и не пушить их в remote. В mercurial насколько помню так нельзя.

     

  • 1.41, Смузихлеб забывший пароль (?), 14:48, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Смысл так париться ? Учитывая живость огнелисы, если и переносить, то сразу на свалку. Ибо пациент скорее мёртв чем при смерти
     
  • 1.48, жявамэн (ok), 15:18, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    судя по истории коммитов у фанатов hg принято мержить сразу в мастер ))))
     
     
  • 2.60, Аноним (60), 16:05, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > судя по истории коммитов у фанатов hg принято мержить сразу в мастер ))))

    Это принято во всём цивилизованном мире. Исключением с помойкой из веток и мержей является разве что ядро, а так все поняли что линейная история рулит, и изменения принято ребейзить на мастер и вливать fast-forward'ом без merge commit'ов.

     
  • 2.69, Аноним (69), 16:40, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше (да и сейчас в серьезных организациях) всё проще, создаётся сетевой диск z и там создаются папки, а потом уже оттуда всё собирается воедино. А эти гиты только усложняют процесс, чтобы вытянуть из богатых буратино побольше денег.
     

  • 1.50, Nochi (?), 15:35, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие от этого преимущества, Firefox быстрее и лучше будет развиваться?
     
     
  • 2.52, Аноним (20), 15:39, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какие от этого преимущества, Firefox быстрее и лучше будет развиваться?

    Ну тип сменили хостинг.

    Но Firerox не торт щас, или уже.
    Или как Palemoon.

    Тормозит на сайтах с медиаконтентом.

     
  • 2.58, Аноним (60), 15:59, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот у меня в дистре валялся простенький патчик, сейчас я могу его заслать одним кликом, а не ставить отдельный тормозной VCS с неадекватной логикой, выкачивать часами реп и разбираться как там сделать PR.

    Fix: а нет, [не могу](https://github.com/mozilla-firefox/firefox/pull/2#issuecomment-2879191747). Ну и лесом.

     

  • 1.68, Аноним (69), 16:39, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это плохо. Реально плохо. Почему? Потому что на наших глазах происходит монополизация и централизация в одном месте. А это плохо, особенно если завтра какую-нибудь страну все дружно решат "отменить", вместе с её разработчиками, их кодом и их учётками.
     

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