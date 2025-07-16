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В Firefox и Safari будет включена поддержка WebGPU

16.07.2025 18:19

Компания Mozilla приняла решение активировать в Firefox поддержку API WebGPU и языка шейдеров WGSL (WebGPU Shading Language). Для платформы Windows поддержка WebGPU будет включена по умолчанию в выпуске Firefox 141, намеченном на 22 июля. Затем в течение нескольких месяцев поддержку WebGPU планируют активировать в сборках для Linux и macOS, а через некоторое время и в версии для платформы Android. Для ручного включения WebGPU можно использовать параметры "dom.webgpu.enabled" и "gfx.webrender.all" на странице about:config.

В Chrome поддержка WebGPU была предложена по умолчанию в версии 113, сформированной в мае 2023 года. В Safari поддержку WebGPU планируют включить по умолчанию этой осенью (экспериментальная поддержка доступна с ноября 2021 года). В Firefox экспериментальная поддержка WebGPU присутствовала с 2020 года, но была включена по умолчанию только в ночных сборках Firefox. Реализация WebGPU в Firefox основана на коде проекта WGPU, написанного на языке Rust и способного работать поверх графических API Direct3D 12, Vulkan, OpenGL и Metal.

WebGPU предоставляет схожий с Vulkan, Metal и Direct3D 12 программный интерфейс для выполнения операций на стороне GPU. Кроме 3D-графики WebGPU охватывает и возможности, связанные с выносом вычислений на сторону GPU и выполнением шейдеров. Концептуально WebGPU отличается от старой спецификации WebGL примерно так же, как графический API Vulkan отличается от OpenGL. При этом WebGPU не основывается на конкретном графическом API, а представляет собой универсальную прослойку, использующую те же низкоуровневые примитивы, что имеются в Vulkan, Metal и Direct3D.

WebGPU даёт возможность приложениям на языке JavaScript контролировать организацию, обработку и передачу команд к GPU, управлять связанными ресурсами, памятью, буферами, объектами текстур и скомпилированными графическими шейдерами. Подобный подход позволяет добиться более высокой производительности графических приложений за счёт снижения накладных расходов и повышения эффективности работы с GPU.

При помощи WebGPU можно создавать не привязанные к конкретным платформам сложные 3D-проекты, работающие не хуже, чем обособленные программы, напрямую использующие Vulkan, Metal или Direct3D. WebGPU также предоставляет дополнительные возможности для портирования нативных графических программ в форму, способную работать в браузерах, благодаря компиляции в WebAssembly.

Ключевые особенности WebGPU и отличия от WebGL:

  • Раздельное управление ресурсами, подготовительными работами и передачей команд в GPU (в WebGL один объект отвечал за всё разом). Предоставляется три отдельных контекста: GPUDevice для создания ресурсов, таких как текстуры и буферы; GPUCommandEncoder для кодирования отдельных команд, включая стадии рендеринга и вычисления; GPUCommandBuffer для передачи в очередь на выполнение в GPU. Результат может быть отрисован в области, связанной с одним или несколькими элементами canvas, или обработан без вывода (например, при запуске вычислительных задач). Разделение стадий упрощает разнесение создания ресурсов и подготовительные операции в разные обработчики, которые могут выполняться в разных потоках.
  • Иной подход при обработке состояний. В WebGPU предлагается два объекта - GPURenderPipeline и GPUComputePipeline, позволяющих комбинировать различные состояния, заранее определённые разработчиком, что даёт возможность браузеру не тратить ресурсы на проведение дополнительной работы, такой как перекомпиляция шейдеров. Среди поддерживаемых состояний: шейдеры, раскладки вершинных буферов и атрибутов, раскладки прикреплённых групп, смешивание, глубина и шаблоны, форматы вывода после рендеринга.
  • Модель связывания, во многом напоминающая присутствующие в Vulkan средства группировки ресурсов. Для объединения ресурсов в группы в WebGPU предоставляется объект GPUBindGroup, который во время записи команд можно связать с другими такими же объектами для использования в шейдерах. Создание подобных групп даёт возможность драйверу заранее выполнить необходимые подготовительные действия, а браузеру позволяет значительно быстрее менять привязки ресурсов между вызовами отрисовки. Раскладка привязок ресурсов может быть определена заранее при помощи объекта GPUBindGroupLayout.


  1. Главная ссылка к новости (https://mozillagfx.wordpress.c...)
  2. OpenNews: W3C представил черновой вариант стандарта WebGPU
  3. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлена поддержка WebGPU
  4. OpenNews: Объявлено о выходе спецификации WebGL 1.0
  5. OpenNews: Началось открытие исходных текстов WebGL-движка браузера Microsoft Edge
  6. OpenNews: В Firefox для Wayland обеспечено аппаратное ускорение WebGL и видео
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63592-webgpu
Ключевые слова: webgpu, firefox, safari
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:22, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Можно ли будет майнить прямо в браузере?
     
     
  • 2.4, DeerFriend (?), 18:29, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    пора прекращать копить незакрытые вкладки в браузере
     
  • 2.6, Аноним (6), 18:37, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто щас запрещает?
     
  • 2.8, Аноним (8), 18:43, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ublock-origin/
     
  • 2.12, Аноним (12), 19:04, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/umatrix/
     

  • 1.2, Аноним (2), 18:25, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Карманный конкурент немного улучшился. Хром посмеивается, хлопая себя по карману.
     
     
  • 2.5, Аноним (8), 18:34, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не карманный.
    https://opennet.ru/60773-speedometer
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 19:48, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы бы лучше ссылку на долю рынка привели.
     
     
  • 4.21, Аноним (8), 19:53, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напрямую коррелирует с доходами:
    https://gs.statcounter.com/browser-market-share
     

  • 1.3, Аноним (8), 18:28, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >WebGPU будет включена по умолчанию в выпуске Firefox 141

    Ну энтузиасты и гики используют FDE:
    https://www.mozilla.org/ru/firefox/developer/

     
     
  • 2.7, Аноним (2), 18:42, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Гики используют хром в связи с его превосходными девтулзами и отличной поддержкой веб-стандартов. И по тому, и по другому пункту фф в роли догоняющего. Всегда был и будет. Хром -- браузер и для домохозяек, и для гиков. Фф -- браузер для купившихся на рекламу маркетологов.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 18:49, 16/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.19, Rev (ok), 19:37, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но Хром не даёт нормально работать блокировщикам рекламы из-за Manifest V3, а в Firefox всё по-прежнему работает.
     

  • 1.9, Аноним (10), 18:47, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Особенно актуально в контексте недавнего GPUHammer и давнего GLitch. Вместо того, чтобы давать засранцам полный доступ к GPU, нужно просто в браузер встроить узкоспециализированные движки. Один движок рендерит полигональные модели, другой рейтрейсит, третий майнит, четвёртый инферрит модели, никакого блоата 100500 либами у каждого сайта - своя, и не пойми, чем они отличаются, в какой бэкдор, и почему если одну на другую замени - всё поломалось - если поломалось - то это вебмастера проблема, он неправильно API движка использует. Но гуглагу для шпионажа нужен полный доступ.
     
     
  • 2.18, Аноним (8), 19:30, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Но гуглагу для шпионажа нужен полный доступ

    У нас проблемы посерьёзнее:
    https://vc.ru/legal/2101743

     

  • 1.11, Nicho (ok), 18:49, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это ускорит загрузку страниц,  уменьшит потребление, разгрузит проц, если нет, тогда какая польза простым юзерем?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 19:05, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да
     
     
  • 3.15, A.Stahl (ok), 19:15, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но нет.
     
  • 2.14, Аноним (12), 19:08, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как вебгл, только не стрёмный. Ну вон погоду и загрязнение воздуха ты смотришь с вебгл сейчас, в остальном он используется сайтами для идентификации.
     

  • 1.16, Аноним (16), 19:16, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Крайне сомнительная вещь этот WebGPU. То есть вместо использования высокоуровневого WebGL (читай OpenGL) они теперь заставят всех писать низкоуровневые игровые движки на JavaScript. Я уж не говорю про безопасность, ведь теперь любой левый сайт может получить полный контроль над GPU.
     
     
  • 2.17, Аноним (12), 19:26, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не совсем. Webgl огрызок opengl es и жаваскрипт. Webgpu помимо жс добавляет webassembly и позволяет использовать функциональность видеокарты нормально. Это небходимо и сайтам, и ПО.
     

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