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Релиз Chrome 113

03.05.2023 20:44

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 113. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей при поиске RLZ-параметров. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 114 запланирован на 30 мая.

Основные изменения в Chrome 113:

  • Включена по умолчанию поддержка графического API WebGPU и языка шейдеров WGSL (WebGPU Shading Language). WebGPU предоставляет схожий с Vulkan, Metal и Direct3D 12 программный интерфейс для выполнения операций на стороне GPU, таких как рендеринг и вычисления, а также позволяет использовать язык шейдров для написания программ, работающих на стороне GPU. Поддержка WebGPU пока включена только в сборках для ChromeOS, macOS и Windows, а для Linux и Android будет активирована позднее.
  • Продолжена работа по оптимизации производительности. Относительно ветки 112 скорость прохождение теста Speedometer 2.1 увеличилась на 5%.
  • Для пользователей началось постепенное включение режима сегментирования хранилища, Service Worker-ов и коммуникационных API, которые при обработке страницы разделяются в привязке к доменам, что изолирует сторонние обработчики. Режим позволяет блокировать методы отслеживания перемещений пользователя между сайтами, основанные на хранении идентификаторов в общих хранилищах и областях, не предназначенных для постоянного хранения информации ("Supercookies"), например, работающих через оценку наличия определённых данных в браузерных кэшах. Изначально при обработке страницы все ресурсы хранились в общем пространстве имён (same-origin), независимо от исходного домена, что позволяло одному сайту определять загрузку ресурсов с другого сайта через манипуляции с локальным хранилищем, API IndexedDB или проверку наличия данных в кэше.

    При сегментировании к ключу, применяемому для извлечения объектов из кэша и браузерных хранилищ, прикрепляется отдельный признак, определяющий привязку к первичному домену, с которого открыта основная страница, что ограничивает область охвата для скриптов отслеживания перемещений, например, загружаемых через iframe с другого сайта. Для принудительной активации сегментирования не дожидаясь штатного включения можно использовать настройку "chrome://flags/#third-party-storage-partitioning".

  • Предложен механизм First-Party Sets (FPS), позволяющий определить взаимосвязь между разными сайтами одной организации или проекта для общей обработки Cookie между ними. Возможность полезна, когда один сайт доступен через разные домены (например, opennet.ru и opennet.me). Cookie для подобных доменов полностью разделены, но при помощи FPS их теперь можно связать в общее хранилище. Для включения FPS можно использовать флаг "chrome://flags/enable-first-party-sets".
  • Проведена существенная оптимизация программной реализации кодировщика видео в формате AV1 (libaom), которая позволила повысить производительность web-приложений, использующих WebRTC, таких как системы проведении видеоконференций. Добавлен новый режим скорости 10, подходящий для устройств с ограниченными ресурсами CPU. При тестировании приложения Google Meet на канале с пропускной способностью 40 kbps режим AV1 Speed 10 по сравнению с режимом VP9 speed 7 позволил добиться увеличения качества на 12% и прироста производительности на 25%.
  • При включении расширенной защиты браузера (Safe Browsing > Enhanced protection) с целью выявления на стороне Google вредоносной активности в дополнениях реализован сбор телеметрии о работе браузерных дополнений, установленных не из каталоге Chrome Store. Отправляются такие данные как хэши файлов дополнения и содержимое manifest.json.
  • У части пользователей включены дополнительные возможности автозаполенения форм, нацеленные на быстрое заполнение адреса доставки и платёжных реквизитов при совершении покупок в некоторых интернет-магазинах.
  • Проведена реструктуризация меню, показываемого при нажатии на пиктограмму "три точки". На первый уровень меню перенесены пункты "Расширения" и "Chrome Web Store".
  • Добавлена возможность перевода на другой язык только выделенного фрагмента страницы, а не только всей страницы (перевод инициируется из контекстного меню). Для управления включением частичного перевода предложена настройка "chrome://flags/#desktop-partial-translate".
  • На странице, показываемой при открытии новой вкладки, добавлена возможность возобновления прерванных работ ("Journey"), например, можно продолжить поиск с прерванной позиции.
  • В версии для Android реализована новая служебная страница "chrome://policy/logs" для отладки администратором выставленных для пользователей политик централизованного управления.
  • В сборке для платформы Android реализована возможность показа более персонализированного содержимого в секции рекомендуемого контента (Discover). Кроме того, добавлена возможность настройки предпочитаемых типов выводимых рекомендаций (например, можно скрыть содержимое из некоторых источников) для пользователей не подключённых к учётной записи в Google.
  • В версии для платформы Android предложен новый интерфейс для выбора мультимедийных файлов для загрузки фотографий и видео (вместо собственной реализации задействован штатный интерфейс Android Media Picker).
  • В CSS реализован стандартный синтаксис функции image-set(), позволяющей выбрать изображение из набора вариантов с разным разрешением, наиболее подходящее для текущих параметров экрана и пропускной способности сетевого подключения. Ранее поддерживаемый вызов с префиксом -webkit-image-set(), предлагавший специфичный для Chrome синтаксис, теперь заменён на стандартный image-set.
  • В CSS добавлена поддержка новых медиазапросов (@media) overflow-inline и overflow-block, позволяющих определить как будет обработан выход содержимого за изначальные границы блока.
  • В CSS добавлен медиазапрос update, дающий возможность определения стилей при выводе на печать или при показе на медленных (например, экраны электронных книг) и быстрых (обычные мониторы) экранах.
  • В CSS добавлена функция linear() для применения линейной интерполяции между заданным числом точек, что может использоваться для создания сложных анимаций, таких как эффекты отскакивания и растягивания.
  • В методе Headers.getSetCookie() реализована возможность извлечения значений из переданных в одном запросе нескольких заголовков Set-Cookie без их объединения.
  • В API WebAuthn добавлено расширение largeBlob для хранения больших бинарных данных, связанных с учётными данными.
  • Включён API Private State Token для разделения пользователей без использования межсайтовых идентификаторов.
  • Сайтам запрещена установка свойства document.domain для применения условий same-origin к ресурсам, загружаемым с разных поддоменов. При необходимости установки канала связи между поддоменами следует использовать функцию postMessage() или API Channel Messaging.
  • Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. В панели инспектирования сетевой активности появилась возможность переопределения или создания новых HTTP-заголовков ответов, возвращаемых web-сервером (Network > Headers > Response Headers). Дополнительно предоставлена возможность редактирования всех переопределений в одном месте через правку файла .headers в разделе Sources > Overrides и создания замен по маске. Улучшена отладка приложений, использующих web-фреймворки Nuxt, Vite и Rollup. Улучшена диагностика проблем с CSS в панели Styles (раздельно отмечаются ошибки в именах свойств и в присваиваемых значениях). В web-консоли добавлена возможность вывода рекомендаций автодополения при нажатии Enter (а не только при нажатии табуляции или стрелки вправо).

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 15 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 10 премий на сумму 30.5 тысяч долларов США (по одной премии в $7500. $5000 и $4000, две премии $3000, три премии в $2000 и две премии в $1000).

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: В Chrome внесены значительные оптимизации производительности
  3. OpenNews: В Chrome будет включена поддержка WebGPU
  4. OpenNews: Релиз Chrome 112
  5. OpenNews: В Chrome предложены режимы экономии памяти и энергии. Отложено отключение второй версии манифеста
  6. OpenNews: Google отложил на 2024 год прекращение поддержки второй версии манифеста Chrome
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59074-chrome
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонимно (ok), 21:04, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Linux опять в пролете по WebGPU
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:10, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучше пусть обрабатывают на стороне сервера.
    Всё ведь переложили на клиента.
    Грузить JS видюху? неее
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 21:28, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто за это заплатит? Клиент? Ну давай только в путь плати.
     
     
  • 4.6, Аноним (2), 21:36, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусть оптимизируют.. уж ради себя то всё что угодно сделают.
    Не то сели на шею CPU, а теперь и GPU пользователей.
     
     
  • 5.10, Аноним (5), 22:08, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ты смешной.
     
  • 3.18, Владимир (??), 22:25, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я элитный плюсовик на С++. Хотел бы устроиться на работу в этот браузер ...
     
     
  • 4.23, Аноним (-), 22:42, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Я элитный плюсовик на С++. Хотел бы устроиться на работу в этот браузер ...

    Ты 🤡. И тебе устраиваться надо в цирк.

     
  • 3.21, Аноним (-), 22:34, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Лучше пусть обрабатывают на стороне сервера.

    Не лазай по смузи-сайтам, посещай только серьёзные академические и образовательные форумы и ресурсы типа опеннета. Я до сих пор сижу на втором пне, 256мб и windows nt 4.0 sp6a с internet explorer 6. Удивительно, но мне этого сетапа хватает с головой для тех вэбсайтов которые я посещаю.

     
  • 2.24, Kuromi (ok), 23:18, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ФФ - наоборот. Другой вопрос что нахрен надо.
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:26, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Этот год иногда попадаются новости о группах людей и их законодательных инициативах о ограничении цифровых гигантов.

    Гугл - это уже нехорошо.

     
     
  • 2.13, Аноним (-), 22:14, 03/05/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:27, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Нормальный браузер стал ещё нормальнее.
     
     
  • 2.7, ЛРРПЛПР (?), 21:47, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но, система установки обновлений зачем-то ломает пакетному менеджеру настройку репо. Зачем-то.

    Если перенастроил не так, как думали папины дети, вырабатывая продукт.

     
     
  • 3.9, Аноним (4), 22:08, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что надо использовать Chromium  из снапа.
     
     
  • 4.15, ЛРРПЛПР (?), 22:19, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Снап жёстко завязан на Systemd. В chroot не работают приложения в принципе. Унылый костыль-помеха, прибитый шурупами к дистру единственного бренда.

    Очень неудобно. К тому же неконтролируемые обновления.

    К тому же для последней версии того дистра нужно от 19Гб минимум. Не меньше 19Гб на диске или не встанет.

    Не надо ничего использовать из Снепа. У других вот FlatPack, почему-то.

     
     
  • 5.17, ЛРРПЛПР (?), 22:25, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они как инсталляторы пишут, такое и всё остальное: на вид норм, по первым ощущениям тоже норм, но стоит полезть в детали и сразу не нравится.
     

  • 1.8, ЛРРПЛПР (?), 21:51, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > В версии для платформы Android предложен новый интерфейс для выбора мультимедийных файлов для загрузки фотографий и видео (вместо собственной реализации задействован штатный интерфейс Android Media Picker).

    Вот при всей формальной толерантности, насколько ж легко они выкидывают из жизни пожилых людей.

    Вот вроде, всё прогрессивно, классно... Но специально сделано так, что части людей это недоступно со временем - частая смена интерфейсов, не имеющая значимого смысла, кроме создания проблем для людей.

     
  • 1.11, Аноним (-), 22:10, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > программный интерфейс для выполнения операций на стороне GPU
    > таких как рендеринг, МАЙНИНГ и вычисления

    Важное выделил.

     
  • 1.12, Аноним (-), 22:12, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Смотря на это всё, понимаешь, что браузер стал полноценной операционной системой. Осталось вместо православного init=/bin/bash (я знаю анон, ты на своём первопне так и делаешь) сделать init=/bin/chrome.
     
     
  • 2.16, ЛРРПЛПР (?), 22:21, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ведь Chrome OS в релизе на компах людей. Продаются в магазе. Нужность только сомнительная. Как терминал удалённого доступа на нормальный комп - элемент роскоши.
     

  • 1.14, InuYasha (??), 22:17, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Товарищь эцилопп, джве новости про хром на главной, а ссылку, что я присалал, на утечку в TPM, даже в отвергнутых новостях не видать!
     
  • 1.19, Аноньимъ (ok), 22:28, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >При включении расширенной защиты браузера (Safe Browsing > Enhanced protection) с целью выявления на стороне Google вредоносной активности

    Ну наконец-то можно вредоносную активность Гугла выявлять.

     
  • 1.25, Анон2352 (?), 23:53, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Федоре в Хромиуме шрифты поломали, теперь 6 размера, и ниче с этим не сделать. Это у всех так?
     

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