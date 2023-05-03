Релиз Chrome 113

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|2.2, Аноним (2), 21:10, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лучше пусть обрабатывают на стороне сервера.
Всё ведь переложили на клиента.
Грузить JS видюху? неее
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|4.6, Аноним (2), 21:36, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пусть оптимизируют.. уж ради себя то всё что угодно сделают.
Не то сели на шею CPU, а теперь и GPU пользователей.
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|3.18, Владимир (??), 22:25, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я элитный плюсовик на С++. Хотел бы устроиться на работу в этот браузер ...
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|4.23, Аноним (-), 22:42, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Я элитный плюсовик на С++. Хотел бы устроиться на работу в этот браузер ...
Ты 🤡. И тебе устраиваться надо в цирк.
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|3.21, Аноним (-), 22:34, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Лучше пусть обрабатывают на стороне сервера.
Не лазай по смузи-сайтам, посещай только серьёзные академические и образовательные форумы и ресурсы типа опеннета. Я до сих пор сижу на втором пне, 256мб и windows nt 4.0 sp6a с internet explorer 6. Удивительно, но мне этого сетапа хватает с головой для тех вэбсайтов которые я посещаю.
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|1.3, Аноним (3), 21:26, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Этот год иногда попадаются новости о группах людей и их законодательных инициативах о ограничении цифровых гигантов.
Гугл - это уже нехорошо.
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|2.7, ЛРРПЛПР (?), 21:47, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но, система установки обновлений зачем-то ломает пакетному менеджеру настройку репо. Зачем-то.
Если перенастроил не так, как думали папины дети, вырабатывая продукт.
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|4.15, ЛРРПЛПР (?), 22:19, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Снап жёстко завязан на Systemd. В chroot не работают приложения в принципе. Унылый костыль-помеха, прибитый шурупами к дистру единственного бренда.
Очень неудобно. К тому же неконтролируемые обновления.
К тому же для последней версии того дистра нужно от 19Гб минимум. Не меньше 19Гб на диске или не встанет.
Не надо ничего использовать из Снепа. У других вот FlatPack, почему-то.
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|5.17, ЛРРПЛПР (?), 22:25, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они как инсталляторы пишут, такое и всё остальное: на вид норм, по первым ощущениям тоже норм, но стоит полезть в детали и сразу не нравится.
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|1.8, ЛРРПЛПР (?), 21:51, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> В версии для платформы Android предложен новый интерфейс для выбора мультимедийных файлов для загрузки фотографий и видео (вместо собственной реализации задействован штатный интерфейс Android Media Picker).
Вот при всей формальной толерантности, насколько ж легко они выкидывают из жизни пожилых людей.
Вот вроде, всё прогрессивно, классно... Но специально сделано так, что части людей это недоступно со временем - частая смена интерфейсов, не имеющая значимого смысла, кроме создания проблем для людей.
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|1.11, Аноним (-), 22:10, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> программный интерфейс для выполнения операций на стороне GPU
> таких как рендеринг, МАЙНИНГ и вычисления
Важное выделил.
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|1.12, Аноним (-), 22:12, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Смотря на это всё, понимаешь, что браузер стал полноценной операционной системой. Осталось вместо православного init=/bin/bash (я знаю анон, ты на своём первопне так и делаешь) сделать init=/bin/chrome.
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|2.16, ЛРРПЛПР (?), 22:21, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так ведь Chrome OS в релизе на компах людей. Продаются в магазе. Нужность только сомнительная. Как терминал удалённого доступа на нормальный комп - элемент роскоши.
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|1.14, InuYasha (??), 22:17, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Товарищь эцилопп, джве новости про хром на главной, а ссылку, что я присалал, на утечку в TPM, даже в отвергнутых новостях не видать!
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|1.19, Аноньимъ (ok), 22:28, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>При включении расширенной защиты браузера (Safe Browsing > Enhanced protection) с целью выявления на стороне Google вредоносной активности
Ну наконец-то можно вредоносную активность Гугла выявлять.
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|1.25, Анон2352 (?), 23:53, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В Федоре в Хромиуме шрифты поломали, теперь 6 размера, и ниче с этим не сделать. Это у всех так?
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