Выпуск платформы OpenSilver 3.2, продолжающей развитие технологии Silverlight

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|1.2, Аноним (2), 11:05, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Flash был бы полезнее
Я что-то такое, кстати, видел. Флэш в вебассембли, на расте.
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|2.6, Аноним (6), 11:23, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Silverlight, альернатива Flash.
Все еще на всех устройствах.
Немножко увеличили на 1 пиксель отступ.
Глобальное update.
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|3.12, пох. (?), 11:58, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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С игрушками 90х - работает. Времен еще AS1.
С глюками.
С чем-то из начала нулевых - как правило - не работает. Потому что "апи поддерживается на 30%, язык - на 60" (и страничка с этим позором старательно теперь прикопана подальше от глаз)
И так вот у хрустопереписывателей - все, за что бы они ни брались.
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|3.19, wyry (ok), 12:42, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мусор это, который не поддерживает добрую часть AS3.0, а нафига Flash без этого? Собственно а чего ещё ждать от проекта на Rust?
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|4.23, пох. (?), 13:55, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> мусор это, который не поддерживает добрую часть AS3.0, а нафига Flash без
тебе ж написали - в шарики и, главное - эскопету с кривым стволом играть.
Не безглючно (дырок в текстурах в оригинале нет), но они атакуют, эксопета бабахает, лесник визжит, чо еще тебе надоть-то?
Проще и быстрей было бы эти полторы игрушки переписать сами на модный js, но пацаны пошли трудным путем.
> этого? Собственно а чего ещё ждать от проекта на Rust?
имянно. Это настолько эталонное ненужно, причем с какими-то совершенно нечеловеческими трудозатратами, что я по нему периодически часы сверяю.
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|2.8, Жироватт (ok), 11:42, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Have a Legacy Silverlight or WPF App?
> We can help you migrate it to the modern web, ensuring a result that looks and feels identical to the original, at a fraction of the time and cost of a rewrite.
Затем, зачем еще лет 20 будут тянуть режим ослика (рендер через библиотеку iexplore/irtutil) в эдже.
Затем, зачем сохраняется поддержка древних DDE, ActiveX, WScript COM Object + JScript/VBScript в этих ваших виндузах
Затем, зачем тянут поддержку подсистем выполнения/библиотек для x86-приложений, в то время когда IDE уже лет 15 по дефолту (дефолтный конфиг для сборочных систем, тот же msbuild) собирают под х64.
Затем, зачем тянут кастрированную, виртуализированную, но поддержку win16 и виджетов той эпохи.
Затем, зачем сохраняют репозитории с lib***_х86 для линуксов.
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|4.22, Аноним (22), 13:47, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы открытый фаерфокс на выданном ноутбуке не конкурировал с нодой за своп.
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|3.11, Прохожий (??), 11:53, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> еще лет 20 будут тянуть режим ослика
В 10-ке по умолчанию в компонентах висит IE. При удалении сообщается о возможных проблемах. Еще пару лет назад некоторые госресурсы работали только под IE.
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|4.13, Жироватт (ok), 11:59, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> При удалении сообщается о возможных проблемах.
Некоторые программы встаривают в себя движок от эксплорера. Не CEF/мозиллин, а то, что есть на любой винде, начиная с 95+пакет/98.
Для простого веб-контента (Rich-текст - подсветка токенов, списочки с пулями, отступы-абзацы - с примитивной разметкой на веб-подмножестве хмл) достаточно, а большего им и не надо
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|4.14, пох. (?), 12:00, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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у меня для тебя хреновая новость - где-то в 21м году из десяток этот самый IE автовыпилился при попытке его запустить.
Исключение сделано только для ltsb которую ты не купишь.
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|6.18, пох. (?), 12:40, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> См. ниже, Windows 11.
может у тебя enterprise? Лично у меня он самовыпилился года два как. При попытке запуска вылезает хромоййож в котором, разумеется, ничего не работает.
Вроде это как-то можно было предотвратить ДО того как ты об этом узнал, переключив недокументированные параметры где-то в сташестом уровне регистри, но проверять уже поздно.
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|5.20, Прохожий (??), 13:27, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня для тебя новость еще лучше. В 10-ке IE из компонентов сам не удалится, пока не удалишь его сам.
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|2.17, bdrbt (ok), 12:33, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Году в 2011 (или в 2012) на помирающем к тому времени флэше сделали одной крупной конторе CRM. :D Не думаю, что мы были такими единственными "шутниками".
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|3.25, Аноним (-), 15:38, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так больше не шути. Всегда осваивай современные инструменты.
После слов Стива Джобса о том, что Flash устарел, надо было сразу отходить от Flash и Silverlight. Ждать не надо.
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|1.24, Аноним (24), 15:24, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сервелат был ультрахорош и прям мегапроизводителен — флэш тогда бегал быстрее html5, а сервелат бегал на порядок быстрее флэша.
Но мелкомягкие спихнули Балмера, наняли больше индусов, финнов и кого похуже и начали плясать вместо работы. В результате интернет приложений не у нас, а у китайцев, и не на шустрой платформе с несложной разработкой, а в браузере с кучей ненужных слоёв абстракций.
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|2.26, Аноним (-), 15:44, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>флэш тогда бегал быстрее html5
Неправда. Flash был громоздким и небезопасным.
>В результате интернет приложений не у нас, а у китайцев, и не на шустрой платформе с несложной разработкой, а в браузере с кучей ненужных слоёв абстракций.
Связка "HTML5 + CSS3 + JavaScript" это нулевая абстракция. Фигурально выражаясь, эта тройка как язык Си, только среда исполнения у них браузер.
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