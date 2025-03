Выпуск платформы OpenSilver 3.2, продолжающей развитие технологии Silverlight

2.8 , Жироватт ( ok ), 11:42, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Have a Legacy Silverlight or WPF App?

> We can help you migrate it to the modern web, ensuring a result that looks and feels identical to the original, at a fraction of the time and cost of a rewrite. Затем, зачем еще лет 20 будут тянуть режим ослика (рендер через библиотеку iexplore/irtutil) в эдже.

Затем, зачем сохраняется поддержка древних DDE, ActiveX, WScript COM Object + JScript/VBScript в этих ваших виндузах

Затем, зачем тянут поддержку подсистем выполнения/библиотек для x86-приложений, в то время когда IDE уже лет 15 по дефолту (дефолтный конфиг для сборочных систем, тот же msbuild) собирают под х64.

Затем, зачем тянут кастрированную, виртуализированную, но поддержку win16 и виджетов той эпохи.

Затем, зачем сохраняют репозитории с lib***_х86 для линуксов.

3.9 , Аноним ( 9 ), 11:45, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Но зачем, Холмс?

4.10 , Аноним ( 7 ), 11:51, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А затем, чтобы в 3% не болтаться.

4.22 , Аноним ( 22 ), 13:47, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чтобы открытый фаерфокс на выданном ноутбуке не конкурировал с нодой за своп.

3.11 , Прохожий ( ?? ), 11:53, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > еще лет 20 будут тянуть режим ослика В 10-ке по умолчанию в компонентах висит IE. При удалении сообщается о возможных проблемах. Еще пару лет назад некоторые госресурсы работали только под IE.

4.13 , Жироватт ( ok ), 11:59, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > При удалении сообщается о возможных проблемах. Некоторые программы встаривают в себя движок от эксплорера. Не CEF/мозиллин, а то, что есть на любой винде, начиная с 95+пакет/98. Для простого веб-контента (Rich-текст - подсветка токенов, списочки с пулями, отступы-абзацы - с примитивной разметкой на веб-подмножестве хмл) достаточно, а большего им и не надо

4.14 , пох. ( ? ), 12:00, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – у меня для тебя хреновая новость - где-то в 21м году из десяток этот самый IE автовыпилился при попытке его запустить. Исключение сделано только для ltsb которую ты не купишь. 5.16 , Аноним ( 7 ), 12:01, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – См. ниже, Windows 11.

6.18 , пох. ( ? ), 12:40, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > См. ниже, Windows 11. может у тебя enterprise? Лично у меня он самовыпилился года два как. При попытке запуска вылезает хромоййож в котором, разумеется, ничего не работает. Вроде это как-то можно было предотвратить ДО того как ты об этом узнал, переключив недокументированные параметры где-то в сташестом уровне регистри, но проверять уже поздно. 5.20 , Прохожий ( ?? ), 13:27, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня для тебя новость еще лучше. В 10-ке IE из компонентов сам не удалится, пока не удалишь его сам.

4.15 , Аноним ( 7 ), 12:01, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там и сам ишак полноценный до сих пор есть: https://i.imgur.com/DB24Eod.png

2.17 , bdrbt ( ok ), 12:33, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Году в 2011 (или в 2012) на помирающем к тому времени флэше сделали одной крупной конторе CRM. :D Не думаю, что мы были такими единственными "шутниками".

3.25 , Аноним ( - ), 15:38, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так больше не шути. Всегда осваивай современные инструменты. После слов Стива Джобса о том, что Flash устарел, надо было сразу отходить от Flash и Silverlight. Ждать не надо.

4.27 , Аноним ( 27 ), 15:45, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А, ну раз Стив Жопс сказал, тады да...