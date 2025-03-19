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Выпуск платформы OpenSilver 3.2, продолжающей развитие технологии Silverlight

19.03.2025 10:43

Представлен выпуск проекта OpenSilver 3.2, продолжающего развитие платформы Silverlight и позволяющего создавать интерактивные web-приложения при помощи технологий C#, F#, XAML и .NET. Скомпилированные при помощи OpenSilver приложения Silverlight могут работать в любых настольных и мобильных браузерах с поддержкой WebAssembly. Для разработки могут использоваться среда Visual Studio и редактор кода VS Code, поддерживающий работу в Windows, macOS и Linux. Код проекта написан на языке C# и распространяется под лицензией MIT.

Изначально проект OpenSilver был нацелен на предоставление инструментария для продления жизни существующих Silverlight-приложений, после прекращения разработки и сопровождения платформы Silverlight компанией Microsoft в 2021 году, а также прекращения поддержки связанных с ней плагинов в браузерах. В OpenSilver поддерживаются все основные возможности движка Silverlight, включая полную поддержку языков C# и XAML, а также реализацию большей части API платформы, достаточную для использования таких C#-библиотек, как Telerik UI, WCF RIA Services, PRISM и MEF.

В текущем виде OpenSilver вышел за рамки прослойки для продления жизни Silverlight и может рассматриваться как самостоятельная платформа для создания новых приложений. Например, проектом развивается среда разработки, обеспечивается поддержка новых версий языка C# и платформы .NET, предоставляется совместимость с библиотеками на языке JavaScript.

В качестве основы OpenSilver задействован код открытых проектов Mono (mono-wasm) и Microsoft Blazor (часть ASP.NET Core), а для выполнения в браузере применяется компиляция приложений в промежуточный код WebAssembly. OpenSilver продолжает развитие проекта CSHTML5, позволяющего компилировать приложения C#/XAML/.NET в представление на языке JavaScript, пригодное для запуска в браузере, и расширяет его кодовую базу возможностями для компиляции C#/XAML/.NET в WebAssembly, а не в JavaScript.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка развёртывания приложений на базе фреймворка "WPF" (Windows Presentation Foundation) для iOS, Android, Windows, macOS, Linux и Web-браузеров, используя одну общую кодовую базу на XAML/C#. Поддержка мобильных платформ реализована через интеграцию инструментария .NET MAUI Hybrid, позволяющего использовать WebView для отображения интерфейса при компиляции бизнес-логики в нативный код. Для доступа к API мобильных платформ можно использовать фреймворк MAUI.
  • Улучшена совместимость с фреймворком "WPF" (Windows Presentation Foundation): добавлена поддержка RTL-начертания текста (right-to-left), передачи событий вверх по иерархии элементов, расширенной анимации, API VirtualizingStackPanel и плавной прокрутки на сенсорных экранах.
  • Предоставлены средства для миграции существующих кодовых баз и их адаптации к возможностям WPF, специфичным для OpenSilver.
  • Улучшена интеграция со средой разработки Visual Studio и редактором кода VS Code. Дополнения c поддержкой OpenSilver размещены в штатных каталогах дополнений Visual Studio и VS Code.
  • Добавлено новое приложение ToDoCalendar с примером реализации календаря-планировщика, компилируемого для разных типов устройств. Демонстрационное приложение Showcase расширено возможностями для интеграции с мобильными платформами, позволяющими обращаться к API для управления датчиками, ориентацией, вибромотором и уведомлениями, а также для определения местоположения и доступа к файлами.


  1. Главная ссылка к новости (https://opensilver.net/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск платформы OpenSilver 3.1, продолжающей развитие технологии Silverlight
  3. OpenNews: Доступна платформа OpenSilver 3.0, продолжающая развитие технологии Silverlight
  4. OpenNews: Тестовый выпуск Moonlight 4 с поддержкой технологии Silverlight 4
  5. OpenNews: Разработчики проекта Mono отказались от развития Moonlight, свободной реализации Silverlight
  6. OpenNews: Pipelight обеспечил возможность запуска Silverlight и доступа к Netflix в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62911-opensilver
Ключевые слова: opensilver, silverlight, dotnet
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, bdrbt (ok), 11:05, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Чаю воскресение мёртвых", кажется апокалипсис не за горой.
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:05, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Flash был бы полезнее

    Я что-то такое, кстати, видел. Флэш в вебассембли, на расте.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:23, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Silverlight, альернатива Flash.
    Все еще на всех устройствах.
    Немножко увеличили на 1 пиксель отступ.
    Глобальное update.
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:35, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ruffle.rs/downloads
    И даже работает.
     
     
  • 3.12, пох. (?), 11:58, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С игрушками 90х - работает. Времен еще AS1.
    С глюками.

    С чем-то из начала нулевых - как правило - не работает. Потому что "апи поддерживается на 30%, язык - на 60" (и страничка с этим позором старательно теперь прикопана подальше от глаз)

    И так вот у хрустопереписывателей - все, за что бы они ни брались.

     
     
  • 4.21, Аноним (21), 13:34, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если Duke Nukem из 90, запускается то хороший плагин.
     
  • 3.19, wyry (ok), 12:42, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мусор это, который не поддерживает добрую часть AS3.0, а нафига Flash без этого? Собственно а чего ещё ждать от проекта на Rust?
     
     
  • 4.23, пох. (?), 13:55, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мусор это, который не поддерживает добрую часть AS3.0, а нафига Flash без

    тебе ж написали - в шарики и, главное - эскопету с кривым стволом играть.
    Не безглючно (дырок в текстурах в оригинале нет), но они атакуют, эксопета бабахает, лесник визжит, чо еще тебе надоть-то?
    Проще и быстрей было бы эти полторы игрушки переписать сами на модный js, но пацаны пошли трудным путем.
    > этого? Собственно а чего ещё ждать от проекта на Rust?

    имянно. Это настолько эталонное ненужно, причем с какими-то совершенно нечеловеческими трудозатратами, что я по нему периодически часы сверяю.

     

  • 1.4, Аноним (4), 11:15, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но зачем?
     
     
  • 2.8, Жироватт (ok), 11:42, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Have a Legacy Silverlight or WPF App?
    > We can help you migrate it to the modern web, ensuring a result that looks and feels identical to the original, at a fraction of the time and cost of a rewrite.

    Затем, зачем еще лет 20 будут тянуть режим ослика (рендер через библиотеку iexplore/irtutil) в эдже.
    Затем, зачем сохраняется поддержка древних DDE, ActiveX, WScript COM Object + JScript/VBScript в этих ваших виндузах
    Затем, зачем тянут поддержку подсистем выполнения/библиотек для x86-приложений, в то время когда IDE уже лет 15 по дефолту (дефолтный конфиг для сборочных систем, тот же msbuild) собирают под х64.
    Затем, зачем тянут кастрированную, виртуализированную, но поддержку win16 и виджетов той эпохи.
    Затем, зачем сохраняют репозитории с lib***_х86 для линуксов.

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:45, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но зачем, Холмс?
     
     
  • 4.10, Аноним (7), 11:51, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А затем, чтобы в 3% не болтаться.
     
  • 4.22, Аноним (22), 13:47, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы открытый фаерфокс на выданном ноутбуке не конкурировал с нодой за своп.
     
  • 3.11, Прохожий (??), 11:53, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > еще лет 20 будут тянуть режим ослика

    В 10-ке по умолчанию в компонентах висит IE. При удалении сообщается о возможных проблемах. Еще пару лет назад некоторые госресурсы работали только под IE.

     
     
  • 4.13, Жироватт (ok), 11:59, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > При удалении сообщается о возможных проблемах.

    Некоторые программы встаривают в себя движок от эксплорера. Не CEF/мозиллин, а то, что есть на любой винде, начиная с 95+пакет/98.

    Для простого веб-контента (Rich-текст - подсветка токенов, списочки с пулями, отступы-абзацы - с примитивной разметкой на веб-подмножестве хмл) достаточно, а большего им и не надо

     
  • 4.14, пох. (?), 12:00, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    у меня для тебя хреновая новость - где-то в 21м году из десяток этот самый IE автовыпилился при попытке его запустить.

    Исключение сделано только для ltsb которую ты не купишь.

     
     
  • 5.16, Аноним (7), 12:01, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    См. ниже, Windows 11.
     
     
  • 6.18, пох. (?), 12:40, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > См. ниже, Windows 11.

    может у тебя enterprise? Лично у меня он самовыпилился года два как. При попытке запуска вылезает хромоййож в котором, разумеется, ничего не работает.

    Вроде это как-то можно было предотвратить ДО того как ты об этом узнал, переключив недокументированные параметры где-то в сташестом уровне регистри, но проверять уже поздно.

     
  • 5.20, Прохожий (??), 13:27, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня для тебя новость еще лучше. В 10-ке IE из компонентов сам не удалится, пока не удалишь его сам.
     
  • 4.15, Аноним (7), 12:01, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там и сам ишак полноценный до сих пор есть: https://i.imgur.com/DB24Eod.png
     
  • 2.17, bdrbt (ok), 12:33, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Году в 2011 (или в 2012) на помирающем к тому времени флэше сделали одной крупной конторе CRM. :D Не думаю, что мы были такими единственными "шутниками".
     
     
  • 3.25, Аноним (-), 15:38, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так больше не шути. Всегда осваивай современные инструменты.

    После слов Стива Джобса о том, что Flash устарел, надо было сразу отходить от Flash и Silverlight. Ждать не надо.

     
     
  • 4.27, Аноним (27), 15:45, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ну раз Стив Жопс сказал, тады да...
     

  • 1.24, Аноним (24), 15:24, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сервелат был ультрахорош и прям мегапроизводителен — флэш тогда бегал быстрее html5, а сервелат бегал на порядок быстрее флэша.
    Но мелкомягкие спихнули Балмера, наняли больше индусов, финнов и кого похуже и начали плясать вместо работы. В результате интернет приложений не у нас, а у китайцев, и не на шустрой платформе с несложной разработкой, а в браузере с кучей ненужных слоёв абстракций.
     
     
  • 2.26, Аноним (-), 15:44, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >флэш тогда бегал быстрее html5

    Неправда. Flash был громоздким и небезопасным.

    >В результате интернет приложений не у нас, а у китайцев, и не на шустрой платформе с несложной разработкой, а в браузере с кучей ненужных слоёв абстракций.

    Связка "HTML5 + CSS3 + JavaScript" это нулевая абстракция. Фигурально выражаясь, эта тройка как язык Си, только среда исполнения у них браузер.

     

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