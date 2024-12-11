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Выпуск платформы OpenSilver 3.1, продолжающей развитие технологии Silverlight

11.12.2024 16:35

Опубликован выпуск проекта OpenSilver 3.1, продолжающего развитие платформы Silverlight и позволяющего создавать интерактивные web-приложения при помощи технологий C#, F#, XAML и .NET. Скомпилированные при помощи OpenSilver приложения Silverlight могут работать в любых настольных и мобильных браузерах с поддержкой WebAssembly. Для разработки могут использоваться среда Visual Studio и редактор кода VS Code, поддерживающий работу в Windows, macOS и Linux. Код проекта написан на языке C# и распространяется под лицензией MIT.

Изначально проект OpenSilver был нацелен на предоставление инструментария для продления жизни существующих Silverlight-приложений, после прекращения разработки и сопровождения платформы Silverlight компанией Microsoft в 2021 году, а также прекращения поддержки связанных с ней плагинов в браузерах. В OpenSilver поддерживаются все основные возможности движка Silverlight, включая полную поддержку языков C# и XAML, а также реализацию большей части API платформы, достаточную для использования таких C#-библиотек, как Telerik UI, WCF RIA Services, PRISM и MEF.

В текущем виде OpenSilver вышел за рамки прослойки для продления жизни Silverlight и может рассматриваться как самостоятельная платформа для создания новых приложений. Например, проектом развивается среда разработки, обеспечивается поддержка новых версий языка C# и платформы .NET, предоставляется совместимость с библиотеками на языке JavaScript.

В качестве основы OpenSilver задействован код открытых проектов Mono (mono-wasm) и Microsoft Blazor (часть ASP.NET Core), а для выполнения в браузере применяется компиляция приложений в промежуточный код WebAssembly. OpenSilver продолжает развитие проекта CSHTML5, позволяющего компилировать приложения C#/XAML/.NET в представление на языке JavaScript, пригодное для запуска в браузере, и расширяет его кодовую базу возможностями для компиляции C#/XAML/.NET в WebAssembly, а не в JavaScript.

В новой версии:

  • Реализован визуальный построитель интерфейса "XAML UI Designer", реализованный на базе редактора кода Visual Studio Code (VS Code). В отличие от ранее предоставляемой визуальной среды разработки, основанной на проприетарном продукте Visual Studio, новое окружение является кросс-платформенным и помимо Windows поддерживает Linux и macOS. Для разработчиков предложено более ста готовых компонентов интерфейса, включая различные диаграммы и табличные формы работы с данными. В среду также встроен AI-помощник, позволяющий создавать и изменять интерфейсы пользователя при помощи пожеланий на естественном языке.
  • Улучшены возможности для использования фреймворка "WPF" (Windows Presentation Foundation) в приложениях, рассчитанных на работу в браузере. Добавлена поддержка таких компонентов, как DynamicResource, MultiBinding и UniformGrid. Конечной целью проекта является достижение полной совместимости с WPF и предоставление возможности запуска в Web приложений на базе WPF.
  • Добавлена поддержка платформы .NET 9.
  • Реализована новая тема оформления интерфейса, основанная на концепциях дизайна Material Design и Fluent Design. Тема доступна в тёмном и светлом варианте. Добавлены средства для создания собственных тем оформления.


  1. Главная ссылка к новости (https://opensilver.net/announc...)
  2. OpenNews: Доступна платформа OpenSilver 3.0, продолжающая развитие технологии Silverlight
  3. OpenNews: Microsoft опубликовал открытую платформу .NET 9.0
  4. OpenNews: Разработчики проекта Mono отказались от развития Moonlight, свободной реализации Silverlight
  5. OpenNews: Pipelight обеспечил возможность запуска Silverlight и доступа к Netflix в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62382-opensilver
Ключевые слова: opensilver, silverlight
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:49, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну ещё осталось OpenFlash'у до кучи возродится.
     
     
  • 2.3, нах. (?), 16:49, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    без шансов. Три попытки, все три - эпик фейл.

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 17:21, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Flash по крайней мере хотя бы имел реальное распространение. Сабж абсолютно бесполезен и не имеет применения.
     
     
  • 4.18, нах. (?), 17:25, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто на subj уже лет десять ничего не делали (в виду отсутствия нормальной поддержки в браузерах) такого что ты бы мог увидеть из своего подвала.

    А всяких специфичных корпоративных поделок на нем было и, вероятно, останется, поскольку у этих ребят на самом деле получилось, а значит незачем менять привычный инструмент.

    В отличие от фатально невезучего флэша, которому трижды не повезло.

     
  • 4.20, Аноним324 (ok), 17:48, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты даже не представляешь сколько всего написано на сильвере, в американских компаниях где майкрософт инфраструктура, там тонны сильвера, и это дело ещё не переписали на современный дотнет.
     
  • 2.4, Аноним (4), 16:50, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ruffle?
     
     
  • 3.13, нах. (?), 17:15, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что вы папаша, это ж шутка, он мертвым родился!
     

  • 1.2, нах. (?), 16:49, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    тем временем ruffle.rs

    попрятал свои "76%" на другую страничку

    Вот что значит выбор "безопастного" йезычка.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 16:52, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Норм
     
  • 2.11, Аноним (-), 17:04, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > попрятал свои "76%" на другую страничку

    На какую другую?
    Оно как было на compatibility последние пару лет, так и осталось
    ruffle.rs/compatibility

     
     
  • 3.16, нах. (?), 17:20, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > последние пару лет

    https://web.archive.org/web/20240101020615/https://ruffle.rs/

    поздравляю вас, гражданин, соврамши.

    Ну зато теперь все в порядке - на главной странице только самореклама.

     
  • 2.14, Аноним (14), 17:16, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ЯННП, при чём тут вообще безопасность языка?
    Или вы просто хотите поговорить о Rust?
     

  • 1.5, Аноним (6), 16:52, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Оно когда было актуально нигде не использовалось. А сейчас и подавно. Перепись где используется сабж.
     
  • 1.7, Аноним (7), 16:55, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Web-приложения на мобильных устройствах используются. Сабж может apk-файлы создавать?
     
  • 1.8, Аноним (8), 16:57, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы WPF реализовали для Linux
     
     
  • 2.10, _kp (ok), 17:01, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это и через Wine прекрасно работает. Заодно и разные версии ПО поддерживать не надо.
     
  • 2.21, Анонем (?), 17:54, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот тоже кстати не понял. Сколько лет разрабатывали Mono, но не смогли портировать WPF. А эти надеются по-быстрому реализовать?
     
  • 2.22, Аноним (22), 18:02, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже есть Blazor. WPF на свалку истории.
     

  • 1.9, kravich (ok), 17:00, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бедная стюардесса...
     
  • 1.12, Krtek (?), 17:13, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Порядочные люди в инет ходят строго с выключенным JS. Удачи всем эти писателям веб "приложений".
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 17:17, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Порядочные люди в инет ходят строго с выключенным JS.

    Порядочные люди в инет ходят строго через Netsurf (потому что без картинок всё же сложно, а так бы и через Lynx ходили).

     
     
  • 3.19, Krtek (?), 17:28, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вообще думаю, веб пора закапывать. Можно просто поднять свой ftp/http сервер и заливать туда всё, что нужно: статьи, свёрстанные в pdf, видео, фото, софт и тд.

    А чтобы всё это находить, создать специальную базу порядочных серверов с ценной информацией и дело в шляпе. Всё равно от современных поисковиков толку ноль, они выдают одну рекламу и проплаченные магазины на диване.

     
     
  • 4.24, Аноним (22), 18:05, 11/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.26, Аноним (26), 18:14, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    согласен, меня всегда напрягало наличие ненужной графики
    надо на gopher возвращаться
    где там veronika?
    и все игры на mud :), хотя есть еще живые
     
  • 2.25, Аноним (25), 18:13, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Порядочные люди в инет ходят строго с выключенным JS.

    А совсем порядочные вообще не подключаются к интернету со своих компов, кроме нескольких ресурсов, с которыми у них особые отношения, типа оупеннета. Обычно веб-страницы с других сайтов отправляются на почту с помощью программы, например, https://git.savannah.gnu.org/git/womb/hacks.git. Она получает их, как wget, и отправляет обратно на комп. Потом в дело идёт Lynx. Хотя у добропорядочных сайтов проще сразу посмотреть HTML-код. То есть сначала Lynx, а если нужно, то уже можно и графический браузер, например, Dillo.

     
     
  • 3.27, Аноним (14), 18:18, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А совсем-совсем порядочным интернет в распечатках приносят.
     

  • 1.23, Аноним (25), 18:02, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не ради троллинга, а для расширения кругозора, где оно используется? Ну вот реально на практике, а не в теории.
     

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