Выпуск платформы OpenSilver 3.1, продолжающей развитие технологии Silverlight

Опубликован выпуск проекта OpenSilver 3.1, продолжающего развитие платформы Silverlight и позволяющего создавать интерактивные web-приложения при помощи технологий C#, F#, XAML и .NET. Скомпилированные при помощи OpenSilver приложения Silverlight могут работать в любых настольных и мобильных браузерах с поддержкой WebAssembly. Для разработки могут использоваться среда Visual Studio и редактор кода VS Code, поддерживающий работу в Windows, macOS и Linux. Код проекта написан на языке C# и распространяется под лицензией MIT. Изначально проект OpenSilver был нацелен на предоставление инструментария для продления жизни существующих Silverlight-приложений, после прекращения разработки и сопровождения платформы Silverlight компанией Microsoft в 2021 году, а также прекращения поддержки связанных с ней плагинов в браузерах. В OpenSilver поддерживаются все основные возможности движка Silverlight, включая полную поддержку языков C# и XAML, а также реализацию большей части API платформы, достаточную для использования таких C#-библиотек, как Telerik UI, WCF RIA Services, PRISM и MEF. В текущем виде OpenSilver вышел за рамки прослойки для продления жизни Silverlight и может рассматриваться как самостоятельная платформа для создания новых приложений. Например, проектом развивается среда разработки, обеспечивается поддержка новых версий языка C# и платформы .NET, предоставляется совместимость с библиотеками на языке JavaScript. В качестве основы OpenSilver задействован код открытых проектов Mono (mono-wasm) и Microsoft Blazor (часть ASP.NET Core), а для выполнения в браузере применяется компиляция приложений в промежуточный код WebAssembly. OpenSilver продолжает развитие проекта CSHTML5, позволяющего компилировать приложения C#/XAML/.NET в представление на языке JavaScript, пригодное для запуска в браузере, и расширяет его кодовую базу возможностями для компиляции C#/XAML/.NET в WebAssembly, а не в JavaScript. В новой версии: Реализован визуальный построитель интерфейса "XAML UI Designer", реализованный на базе редактора кода Visual Studio Code (VS Code). В отличие от ранее предоставляемой визуальной среды разработки, основанной на проприетарном продукте Visual Studio, новое окружение является кросс-платформенным и помимо Windows поддерживает Linux и macOS. Для разработчиков предложено более ста готовых компонентов интерфейса, включая различные диаграммы и табличные формы работы с данными. В среду также встроен AI-помощник, позволяющий создавать и изменять интерфейсы пользователя при помощи пожеланий на естественном языке.

Улучшены возможности для использования фреймворка "WPF" (Windows Presentation Foundation) в приложениях, рассчитанных на работу в браузере. Добавлена поддержка таких компонентов, как DynamicResource, MultiBinding и UniformGrid. Конечной целью проекта является достижение полной совместимости с WPF и предоставление возможности запуска в Web приложений на базе WPF.

Добавлена поддержка платформы .NET 9.

Реализована новая тема оформления интерфейса, основанная на концепциях дизайна Material Design и Fluent Design. Тема доступна в тёмном и светлом варианте. Добавлены средства для создания собственных тем оформления.