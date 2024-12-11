Выпуск платформы OpenSilver 3.1, продолжающей развитие технологии Silverlight

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|3.17, Аноним (17), 17:21, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Flash по крайней мере хотя бы имел реальное распространение. Сабж абсолютно бесполезен и не имеет применения.
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|4.18, нах. (?), 17:25, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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просто на subj уже лет десять ничего не делали (в виду отсутствия нормальной поддержки в браузерах) такого что ты бы мог увидеть из своего подвала.
А всяких специфичных корпоративных поделок на нем было и, вероятно, останется, поскольку у этих ребят на самом деле получилось, а значит незачем менять привычный инструмент.
В отличие от фатально невезучего флэша, которому трижды не повезло.
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|4.20, Аноним324 (ok), 17:48, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты даже не представляешь сколько всего написано на сильвере, в американских компаниях где майкрософт инфраструктура, там тонны сильвера, и это дело ещё не переписали на современный дотнет.
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|1.2, нах. (?), 16:49, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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тем временем ruffle.rs
попрятал свои "76%" на другую страничку
Вот что значит выбор "безопастного" йезычка.
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|2.11, Аноним (-), 17:04, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> попрятал свои "76%" на другую страничку
На какую другую?
Оно как было на compatibility последние пару лет, так и осталось
ruffle.rs/compatibility
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|2.14, Аноним (14), 17:16, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ЯННП, при чём тут вообще безопасность языка?
Или вы просто хотите поговорить о Rust?
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|1.5, Аноним (6), 16:52, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Оно когда было актуально нигде не использовалось. А сейчас и подавно. Перепись где используется сабж.
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|1.7, Аноним (7), 16:55, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Web-приложения на мобильных устройствах используются. Сабж может apk-файлы создавать?
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|2.10, _kp (ok), 17:01, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это и через Wine прекрасно работает. Заодно и разные версии ПО поддерживать не надо.
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|2.21, Анонем (?), 17:54, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот тоже кстати не понял. Сколько лет разрабатывали Mono, но не смогли портировать WPF. А эти надеются по-быстрому реализовать?
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|1.12, Krtek (?), 17:13, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Порядочные люди в инет ходят строго с выключенным JS. Удачи всем эти писателям веб "приложений".
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|2.15, Аноним (14), 17:17, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Порядочные люди в инет ходят строго с выключенным JS.
Порядочные люди в инет ходят строго через Netsurf (потому что без картинок всё же сложно, а так бы и через Lynx ходили).
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|3.19, Krtek (?), 17:28, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вообще думаю, веб пора закапывать. Можно просто поднять свой ftp/http сервер и заливать туда всё, что нужно: статьи, свёрстанные в pdf, видео, фото, софт и тд.
А чтобы всё это находить, создать специальную базу порядочных серверов с ценной информацией и дело в шляпе. Всё равно от современных поисковиков толку ноль, они выдают одну рекламу и проплаченные магазины на диване.
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|4.26, Аноним (26), 18:14, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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согласен, меня всегда напрягало наличие ненужной графики
надо на gopher возвращаться
где там veronika?
и все игры на mud :), хотя есть еще живые
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|2.25, Аноним (25), 18:13, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Порядочные люди в инет ходят строго с выключенным JS.
А совсем порядочные вообще не подключаются к интернету со своих компов, кроме нескольких ресурсов, с которыми у них особые отношения, типа оупеннета. Обычно веб-страницы с других сайтов отправляются на почту с помощью программы, например, https://git.savannah.gnu.org/git/womb/hacks.git. Она получает их, как wget, и отправляет обратно на комп. Потом в дело идёт Lynx. Хотя у добропорядочных сайтов проще сразу посмотреть HTML-код. То есть сначала Lynx, а если нужно, то уже можно и графический браузер, например, Dillo.
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|1.23, Аноним (25), 18:02, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не ради троллинга, а для расширения кругозора, где оно используется? Ну вот реально на практике, а не в теории.
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