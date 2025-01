Доступна двадцать седьмая альфа-версия открытой игры 0 A.D.

2.6 , Аноним ( 6 ), 10:32, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – вот и выросло поколение...

3.13 , Аноним ( 5 ), 10:43, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В наше время по Ethernet не играют?

4.17 , Аноним ( 16 ), 10:46, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я привык играть по TPC/IP.

4.24 , Аноним ( 24 ), 10:50, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По WiFi и оптике). Сразу скажу, разница по пингу с кабелем и воздухом не больше 5

5.26 , Аноним ( 26 ), 10:58, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 5 чего?

6.28 , 12yoexpert ( ok ), 11:03, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – 5 секунд, очевидно не может ведь быть человек настолько глупым, чтобы всерьёз втирать о разнице между ethernet и wifi не больше 5 мс

7.43 , _hide_ ( ok ), 11:37, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там минимум 10мс в одну сторону. Итого минимум +20мс и это против 1мс... Т.е. без очень тотальной оптимизации -- играть по WiFi тот ещё мазохизм! Хотя пасьянсы не тормозят...

2.31 , 12yoexpert ( ok ), 11:08, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – это ты пока что маленький и не замечаешь, насколько wifi тормозной (хоть 5, хоть 6-7-10 версии) по сравнению ethernet. тебе удобно, без кабелей же чуть позже до тебя дойдёт, что розетки rj45 должны быть в каждой комнате. или не дойдёт

3.42 , Getfor ( ? ), 11:29, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А если быть точнее то 8p8c

2.32 , Аноним ( 26 ), 11:09, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Так по канону под волком должны быть младенцы ещё. Нельзя, может подпасть под действие обсуждаемого закона https://digital-report.ru/gosduma-ogranicheniya-videoigr-2025/