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Доступна двадцать седьмая альфа-версия открытой игры 0 A.D.

31.01.2025 09:48

После двух с половиной лет разработки представлен двадцать седьмой альфа-выпуск свободной игры 0 A.D. с реализацией стратегии реального времени в стиле игр серии "Age of Empires". Как и все предыдущие выпуски новая версия снабжена меткой "альфа", но разработчики решили отказаться от данной традиции и следующее обновление будет помечено как "0 A.D. Release 28". Метка альфа-версии выставлялась, так как не все изначально задуманные возможности реализованы. При этом имеющаяся функциональность отточена и стабильна, и по качеству реализации 0 A.D. давно вышел из состояния альфа-версии.

Исходный код игры был открыт компанией Wildfire Games в 2009 году под лицензией GPL. До этого проект 9 лет разрабатывался в качестве проприетарного продукта. Сборка игры доступна для Linux (Ubuntu, Gentoo, Debian, openSUSE, Fedora и Arch Linux), FreeBSD, OpenBSD, macOS и Windows. Предложенная версия поддерживает сетевую игру и однопользовательскую игру с ботами на заранее смоделированных, либо динамически создаваемых картах. Игра охватывает более десяти цивилизаций, существовавших в диапазоне с 500 года до нашей эры до 500 года нашей эры.

Не связанные с кодом компоненты игры, такие как графические и звуковые элементы, представлены под лицензией Creative Commons BY-SA, допускающей модификацию и задействование в коммерческих продуктах при условии указания авторства и распространения производных работ под аналогичной лицензией. Игровой движок 0 A.D. насчитывает около 200 тыс. строк кода на языке С++, для вывода 3D графики используется OpenGL, для работы со звуком — OpenAL, для организации сетевой игры — ENet. Из других открытых проектов по созданию стратегий реального времени можно отметить: Glest, ORTS, Warzone 2100 и Spring.

Основные изменения:

  • В игровой движок добавлен бэкенд для рендеринга с использованием графического API Vulkan.
  • Добавлена поддержка технологии суперсэмплинга AMD FSR (FidelityFX Super Resolution), использующей алгоритмы пространственного масштабирования и реконструкции деталей для снижения потери качества изображения при увеличении масштаба и преобразования в более высокое разрешение. При помощи AMD FSR можно отрисовывать вывод игры 0 A.D. с качеством 4K.
  • Добавлен режим GPU Skinning для скининга (привязка анимации 3D-модели к каркасу) на стороне GPU при помощи шейдеров (повышает производительность на 10-20 FPS).
  • Добавлена возможность сохранения состояния многопользовательской игры и возобновления общей игры с сохранённой позиции.
  • Добавлена новая страница "Tips & Tricks" с подсказками и полезной информацией.
  • Переделан военно-морской флот. Военные корабли теперь разделяются на разведывательные, стрелковые, таранные, огневые и осадные. Предложено новое дерево технологий для военных кораблей, стимулирующее гонку вооружений за господство на море.
  • Реализованы сигнальные ракеты, которые могут запускать наблюдатели. Информация о запущенных ракетах отображается в чате.
  • Добавлены новые автоматически генерируемые карты: Foothills (хорошо просматриваемая холмистая местность), Migration (острова, задача захватить ресурсы более крупного острова) и Coast Range (узкая полоса между морем и горами).
  • Добавлена новая карта сражений "Isthmus of Corinth" (Коринфский перешеек в Греции). Обновлены карты сражений "Watering Holes" и "Sporades Islands".
  • Добавлены новые модели и текстуры. Например, добавлена модель статуи.
  • Повышено качество графики и игровых ресурсов.
  • Усилено разделение между цивилизациями спартанцев, римлян, афинян и македонцев.
  • Добавлены ударные отряды из боевых слонов, превосходящие пехоту и кавалерию.
  • Добавлены новые бонусы для победителей: колесницы (менее маневренные, но более прочные, чем кавалерия), конница с копьями (бронированные, но медленные), длинные мечи (наносят больший урон).
  • Подготовлен второй музыкальный альбом, включающий 19 треков для игры 0 A.D.
  • JavaScript-движок SpiderMonkey обновлён до версии 115 (ранее использовался выпуск 78). В реализации графического интерфейса и в коде симуляции разрешено использовать Promise и async/await.
  • Пользователю предоставлена возможность смены пароля от многопользовательской игры.
  • В графическом интерфейсе реализована поддержка горизонтальной прокрутки для контента, не вмещающегося в ширину экрана.
  • Летом 2024 года разработка была переведена с Subversion на Git.




  1. Главная ссылка к новости (https://play0ad.com/new-releas...)
  2. OpenNews: Доступна двадцать шестая альфа-версия открытой игры 0 A.D.
  3. OpenNews: Выпуск игры Freeciv 3.0
  4. OpenNews: Выпуск пошаговой стратегии Battle for Wesnoth 1.18
  5. OpenNews: Выпуск свободной стратегической игры Warzone 2100 4.4.2
  6. OpenNews: Компания Activision открыла 3D-модель острова Caldera из игры Call of Duty: Warzone
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62647-0ad
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, пох. (?), 10:14, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Игори, которых мы чем-то видимо заслужили :-(

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:21, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем не нравится? Графоний - есть, осталось прикрутить игру.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 10:31, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В наше время игры были и без графония и были нормальными.
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:45, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Графон и не нравится
     
  • 3.45, Аноним (-), 11:44, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чем не нравится? Графоний - есть, осталось прикрутить игру.

    Где он есть? В 2000х? Или 2010х?
    Ни игры, ни графония((
    Только музычка, и то...

     
  • 2.44, Аноним (44), 11:39, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Manor Lords пробовали ?
    https://store.steampowered.com/app/1363080/Manor_Lords/
     

  • 1.3, ryoken (ok), 10:22, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>" для организации сетевой игры — Ethernet"

    Простите, не удержался :).

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:32, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вот и выросло поколение...
     
     
  • 3.13, Аноним (5), 10:43, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В наше время по Ethernet не играют?
     
     
  • 4.17, Аноним (16), 10:46, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я привык играть по TPC/IP.
     
  • 4.24, Аноним (24), 10:50, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По WiFi и оптике). Сразу скажу, разница по пингу с кабелем и воздухом не больше 5
     
     
  • 5.26, Аноним (26), 10:58, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    5 чего?
     
     
  • 6.28, 12yoexpert (ok), 11:03, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    5 секунд, очевидно

    не может ведь быть человек настолько глупым, чтобы всерьёз втирать о разнице между ethernet и wifi не больше 5 мс

     
     
  • 7.43, _hide_ (ok), 11:37, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там минимум 10мс в одну сторону. Итого минимум +20мс и это против 1мс... Т.е. без очень тотальной оптимизации -- играть по WiFi тот ещё мазохизм! Хотя пасьянсы не тормозят...
     
  • 2.31, 12yoexpert (ok), 11:08, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это ты пока что маленький и не замечаешь, насколько wifi тормозной (хоть 5, хоть 6-7-10 версии) по сравнению ethernet. тебе удобно, без кабелей же

    чуть позже до тебя дойдёт, что розетки rj45 должны быть в каждой комнате. или не дойдёт

     
     
  • 3.42, Getfor (?), 11:29, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если быть точнее то 8p8c
     
  • 2.32, Аноним (26), 11:09, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Так по канону под волком должны быть младенцы ещё.

    Нельзя, может подпасть под действие обсуждаемого закона https://digital-report.ru/gosduma-ogranicheniya-videoigr-2025/

     

  • 1.21, Аноним (16), 10:48, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы новости про движок для второго Варкафта новости писали.
     
  • 1.22, Аноним (16), 10:49, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Сборка игры доступна для Linux (Ubuntu, Gentoo, Debian, openSUSE, Fedora и Arch Linux), FreeBSD, OpenBSD,

    А где сборка под illumos, Openindiana?

     
     
  • 2.33, Аноним (26), 11:11, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под Redox, Solaris SRU?
     
     
  • 3.37, Аноним (16), 11:19, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под OpenSolaris
     
  • 2.34, Аноним (34), 11:11, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставил божественный оригинал недавно, ностальгнуть. Ну такое, 0 A.D. поинтереснее будет.
     

  • 1.29, Аноним (29), 11:03, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Под парусами и на веслах... Мне как яхтсмену стремно это видеть :)
     
     
  • 2.35, Аноним (26), 11:13, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Резервирование :)
     
     
  • 3.38, нах. (?), 11:19, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто у товарища яхта "пыонэp". Плавать по ближайшему прудику. У того на чем в открытое море можно сунуться - дизельный движок, и ничего, никто не осуждает. А чисто парусные - это фантастика уже давно.

     
     
  • 4.40, Аноним (16), 11:26, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что яхты на ядерном топливе ещё не делают?
     
     
  • 5.46, нах. (?), 11:47, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока только в 0 A.D.

     
  • 2.36, нах. (?), 11:17, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно тебе стремно, ты дизель включил и уехал.

    А у этих в 0 A.D. соляра страшно дорогая была, приходилось веслать.

     
  • 2.39, tcup (?), 11:25, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://galea-galley.livejournal.com/
     

  • 1.41, Аноним (16), 11:27, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не ну справедливости ради, геймплей отстойный.
     

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