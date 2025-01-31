Доступна двадцать седьмая альфа-версия открытой игры 0 A.D.

После двух с половиной лет разработки представлен двадцать седьмой альфа-выпуск свободной игры 0 A.D. с реализацией стратегии реального времени в стиле игр серии "Age of Empires". Как и все предыдущие выпуски новая версия снабжена меткой "альфа", но разработчики решили отказаться от данной традиции и следующее обновление будет помечено как "0 A.D. Release 28". Метка альфа-версии выставлялась, так как не все изначально задуманные возможности реализованы. При этом имеющаяся функциональность отточена и стабильна, и по качеству реализации 0 A.D. давно вышел из состояния альфа-версии. Исходный код игры был открыт компанией Wildfire Games в 2009 году под лицензией GPL. До этого проект 9 лет разрабатывался в качестве проприетарного продукта. Сборка игры доступна для Linux (Ubuntu, Gentoo, Debian, openSUSE, Fedora и Arch Linux), FreeBSD, OpenBSD, macOS и Windows. Предложенная версия поддерживает сетевую игру и однопользовательскую игру с ботами на заранее смоделированных, либо динамически создаваемых картах. Игра охватывает более десяти цивилизаций, существовавших в диапазоне с 500 года до нашей эры до 500 года нашей эры. Не связанные с кодом компоненты игры, такие как графические и звуковые элементы, представлены под лицензией Creative Commons BY-SA, допускающей модификацию и задействование в коммерческих продуктах при условии указания авторства и распространения производных работ под аналогичной лицензией. Игровой движок 0 A.D. насчитывает около 200 тыс. строк кода на языке С++, для вывода 3D графики используется OpenGL, для работы со звуком — OpenAL, для организации сетевой игры — ENet. Из других открытых проектов по созданию стратегий реального времени можно отметить: Glest, ORTS, Warzone 2100 и Spring. Основные изменения: В игровой движок добавлен бэкенд для рендеринга с использованием графического API Vulkan.

Добавлена поддержка технологии суперсэмплинга AMD FSR (FidelityFX Super Resolution), использующей алгоритмы пространственного масштабирования и реконструкции деталей для снижения потери качества изображения при увеличении масштаба и преобразования в более высокое разрешение. При помощи AMD FSR можно отрисовывать вывод игры 0 A.D. с качеством 4K.

Добавлен режим GPU Skinning для скининга (привязка анимации 3D-модели к каркасу) на стороне GPU при помощи шейдеров (повышает производительность на 10-20 FPS).

Добавлена возможность сохранения состояния многопользовательской игры и возобновления общей игры с сохранённой позиции.

Добавлена новая страница "Tips & Tricks" с подсказками и полезной информацией.

Переделан военно-морской флот. Военные корабли теперь разделяются на разведывательные, стрелковые, таранные, огневые и осадные. Предложено новое дерево технологий для военных кораблей, стимулирующее гонку вооружений за господство на море.

Реализованы сигнальные ракеты, которые могут запускать наблюдатели. Информация о запущенных ракетах отображается в чате.

Добавлены новые автоматически генерируемые карты: Foothills (хорошо просматриваемая холмистая местность), Migration (острова, задача захватить ресурсы более крупного острова) и Coast Range (узкая полоса между морем и горами).

Добавлена новая карта сражений "Isthmus of Corinth" (Коринфский перешеек в Греции). Обновлены карты сражений "Watering Holes" и "Sporades Islands".

Добавлены новые модели и текстуры. Например, добавлена модель статуи.

Повышено качество графики и игровых ресурсов.

Усилено разделение между цивилизациями спартанцев, римлян, афинян и македонцев.

Добавлены ударные отряды из боевых слонов, превосходящие пехоту и кавалерию.

Добавлены новые бонусы для победителей: колесницы (менее маневренные, но более прочные, чем кавалерия), конница с копьями (бронированные, но медленные), длинные мечи (наносят больший урон).

Подготовлен второй музыкальный альбом, включающий 19 треков для игры 0 A.D.

JavaScript-движок SpiderMonkey обновлён до версии 115 (ранее использовался выпуск 78). В реализации графического интерфейса и в коде симуляции разрешено использовать Promise и async/await.

Пользователю предоставлена возможность смены пароля от многопользовательской игры.

В графическом интерфейсе реализована поддержка горизонтальной прокрутки для контента, не вмещающегося в ширину экрана.

Летом 2024 года разработка была переведена с Subversion на Git.







