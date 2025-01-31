Доступна двадцать седьмая альфа-версия открытой игры 0 A.D.

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|3.5, Аноним (5), 10:31, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В наше время игры были и без графония и были нормальными.
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|3.45, Аноним (-), 11:44, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чем не нравится? Графоний - есть, осталось прикрутить игру.
Где он есть? В 2000х? Или 2010х?
Ни игры, ни графония((
Только музычка, и то...
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|1.3, ryoken (ok), 10:22, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>" для организации сетевой игры — Ethernet"
Простите, не удержался :).
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|4.24, Аноним (24), 10:50, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По WiFi и оптике). Сразу скажу, разница по пингу с кабелем и воздухом не больше 5
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|6.28, 12yoexpert (ok), 11:03, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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5 секунд, очевидно
не может ведь быть человек настолько глупым, чтобы всерьёз втирать о разнице между ethernet и wifi не больше 5 мс
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|7.43, _hide_ (ok), 11:37, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там минимум 10мс в одну сторону. Итого минимум +20мс и это против 1мс... Т.е. без очень тотальной оптимизации -- играть по WiFi тот ещё мазохизм! Хотя пасьянсы не тормозят...
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|2.31, 12yoexpert (ok), 11:08, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это ты пока что маленький и не замечаешь, насколько wifi тормозной (хоть 5, хоть 6-7-10 версии) по сравнению ethernet. тебе удобно, без кабелей же
чуть позже до тебя дойдёт, что розетки rj45 должны быть в каждой комнате. или не дойдёт
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|1.22, Аноним (16), 10:49, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Сборка игры доступна для Linux (Ubuntu, Gentoo, Debian, openSUSE, Fedora и Arch Linux), FreeBSD, OpenBSD,
А где сборка под illumos, Openindiana?
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|2.34, Аноним (34), 11:11, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ставил божественный оригинал недавно, ностальгнуть. Ну такое, 0 A.D. поинтереснее будет.
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|3.38, нах. (?), 11:19, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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просто у товарища яхта "пыонэp". Плавать по ближайшему прудику. У того на чем в открытое море можно сунуться - дизельный движок, и ничего, никто не осуждает. А чисто парусные - это фантастика уже давно.
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|2.36, нах. (?), 11:17, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно тебе стремно, ты дизель включил и уехал.
А у этих в 0 A.D. соляра страшно дорогая была, приходилось веслать.
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