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Компания Activision открыла 3D-модель острова Caldera из игры Call of Duty: Warzone

01.08.2024 08:20

Компания Activision объявила об открытии 3D-модели и сопутствующих данных, используемых для построения игрового уровня Caldera в шутере от первого лица of Duty: Warzone. Данные с почти полным геометрическим представлением уровня, а также примерами перемещения по уровню игроков, опубликованы в формате OpenUSD под лицензией, допускающей использование в некоммерческих целях. Модель охватывает все объекты, постройки и ландшафт острова, размером приблизительно 3 на 3 км.

Исходные данные о геометрии уровня занимают около 4 ГБ и включают 2 миллиарда точек, 5 млн полигональных сеток и 28 млн примитивов. Предполагается, что предоставление доступа к проверенной, крупной и детализированной модели может способствовать разработке новых игровых технологий, обучению и исследованиям, а также в качестве источника для тренировки систем машинного обучения.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.activision.com/ac...)
  2. OpenNews: Pixar, Adobe, Apple, Autodesk и NVIDIA начали совместное продвижение платформы OpenUSD
  3. OpenNews: Анимационная студия Pixar приняла решение об открытии пакета USD
  4. OpenNews: Студия Raven открыла код двух игр серии Star Wars Jedi Knight
  5. OpenNews: Открыты исходные тексты игрового движка PlayCanvas
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61639-openusd
Ключевые слова: openusd, game, 3d
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, КО (?), 08:32, 01/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    Походу даже индусов-ремейкеров разогнали и в следующей кАлде уже будут закидывать карты от мододелов
     
     
  • 3, Аноним (3), 08:38, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сказал монстр опенсорца Вася, уже десятый год делающий свой хелловорлд на 5 языках.
     

  • 2, Аноним (3), 08:35, 01/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    > в формате OpenUSD

    в чем можно открить? Было бы круто в Blender построить замок там или что-то крутое.

     
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