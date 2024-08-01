Компания Activision открыла 3D-модель острова Caldera из игры Call of Duty: Warzone

Компания Activision объявила об открытии 3D-модели и сопутствующих данных, используемых для построения игрового уровня Caldera в шутере от первого лица of Duty: Warzone. Данные с почти полным геометрическим представлением уровня, а также примерами перемещения по уровню игроков, опубликованы в формате OpenUSD под лицензией, допускающей использование в некоммерческих целях. Модель охватывает все объекты, постройки и ландшафт острова, размером приблизительно 3 на 3 км.

Исходные данные о геометрии уровня занимают около 4 ГБ и включают 2 миллиарда точек, 5 млн полигональных сеток и 28 млн примитивов. Предполагается, что предоставление доступа к проверенной, крупной и детализированной модели может способствовать разработке новых игровых технологий, обучению и исследованиям, а также в качестве источника для тренировки систем машинного обучения.