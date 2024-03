Выпуск пошаговой стратегии Battle for Wesnoth 1.18

Спустя два с половиной года с момента прошлого значительного выпуска доступна новая версия Battle for Wesnoth 1.18, кроссплатформенной пошаговой стратегии в жанре фэнтези, поддерживающей как прохождение кампаний одним игроком так и многопользовательскую игру по сети или за одним компьютером. Код игры распространяется под свободной лицензией GPLv2+, а игровые ресурсы, включая графику и звуки, под лицензиями GPLv2+ и Creative Commons BY-SA. Сборки подготовлены для Linux, Windows, macOS и iOS. Игра также доступна через сервис Steam. В новой версии предложена новая игровая кампания Drake "Winds of Fate", посвящённая мореплавателям и освоению новых континетов. Полностью переработана старейшая кампания Loyalist "Eastern Invasion" Переделана кампания Quenoth "Under the Burning Suns". Обновлена карта "King of the Hill". Значительно повышена производительность графики и модернизирована система рендеринга (отмечается прирост FPS на 60%). Изменён баланс сил и параметры многопользовательской игры. Внесена большая порция улучшений в редакторы карт и сценариев. Реализована поддержка достижений. Добавлен раздел с историей многопользовательских игр. Улучшены многие юниты и модернизированы анимационные эффекты. Расширены возможности для разработки дополнений.